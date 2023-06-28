Заколот Пригожина свідчить про тріщини всередині влади в Москві, - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав "бунт Пригожина" викликом владі Путіна. Спробу озброєного заколоту під проводом очільника ПВК "Вагнер" посадовець вважає "прямим викликом владі Путіна".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Ви бачите розбрат у рядах, і вам не потрібен супутник, щоб це зрозуміти", – сказав Блінкен. Він також вважає ситуацію з протистоянням вагнерівців і офіційної влади РФ "фундаментально внутрішньою справою" Росії, з якою "росіянам і Путіну доведеться рахуватися". Загалом це свідчить про "тріщини всередині влади в Москві", які "не є секретом", каже держсекретар.
Він також нагадав, що Пригожин, ведучи тривалу полеміку з Путіним, поставив під сумнів саму безпідставну передумову війни, ніби НАТО чи Україна становили загрозу для Росії.
Блінкен натомість вкотре запевнив, що Сполучені Штати зосереджені на підтримці України. Держсекретар вважає, що наслідки озброєного повстання можуть бути корисними для контрнаступу України – "тією мірою, якою Москва відволікається на власні внутрішні розбіжності".
"Я думаю, що тут є певна можливість, але це тільки початок, думаю, що це відобразиться не протягом наступних днів, а протягом наступних тижнів і місяців", – припускає Блінкен.
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Світ був в одному кроці, щоб ядерна зброя потрапила в руки терористів.
А ти все яйця чухаєш та не можеш ПВК Вакнер визнати терористичною організацією.
Імпотент сраний.
Що ще вони мають зробити, щоб ти їх терористами визнав?
Тобі кувалди замало? Тобі відео їхніх звірств з Сирії замало?
Так збили MH-17, так русня й воює - вбиває усе що рухається...
Це її зміна.
Наступники-команда олігархів на чолі з Мішустіним. Вони співпрацюють з Китаєм, згодні закінчити війну в Україні. Вчора МЗС КНР підтвердило це змінивши свій мирний план. Але білорусію вони втрачати не збираються, тому й вагнерівці там. Більше лука не йорзатиме як курва під клієнтом.
А ліліпутінці то лише п'яте колесо.
Срати на них хотіла московія!
Кто взорвал Киев в сентябре 1941 года?... НКВД....
Но шатать Спасскую башню никто не спешит.
Чтоб ходики по кумполу не попали.
треба ще й у середу її запостити.
чи то блінкен про тріщини раз на тиждень заявляє?
Все це - прояв природнього Закону Ентропії, суть якого полягає в тому, що за відсутності чи браку енергії впорядкованого вектору руху матерії будь-яка система чи процес невпинно хаотизується, розпадаючись на різновекторні тіла і події, що випадково стикаються між собою.
Тобто йдеться про зростання ентропії - ступеня незворотності хаосу.
Так і в даному випадку - вся енергія рашистської пітьми наразі спрямовується на втримання лінії фронту у війні з Україною. Тому для серединного стану цього агресивного утворення розпочався цикл напіврозпаду.
Комусь треба готувати базу для путіна в Африці.