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Новини Повстання Пригожина в РФ
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Заколот Пригожина свідчить про тріщини всередині влади в Москві, - Блінкен

блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав "бунт Пригожина" викликом владі Путіна. Спробу озброєного заколоту під проводом очільника ПВК "Вагнер" посадовець вважає "прямим викликом владі Путіна".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ви бачите розбрат у рядах, і вам не потрібен супутник, щоб це зрозуміти", – сказав Блінкен. Він також вважає ситуацію з протистоянням вагнерівців і офіційної влади РФ "фундаментально внутрішньою справою" Росії, з якою "росіянам і Путіну доведеться рахуватися". Загалом це свідчить про "тріщини всередині влади в Москві", які "не є секретом", каже держсекретар.

Він також нагадав, що Пригожин, ведучи тривалу полеміку з Путіним, поставив під сумнів саму безпідставну передумову війни, ніби НАТО чи Україна становили загрозу для Росії.

Також читайте: Блінкен наказав американським дипломатам не коментувати заколот Пригожина, - Axios

Блінкен натомість вкотре запевнив, що Сполучені Штати зосереджені на підтримці України. Держсекретар вважає, що наслідки озброєного повстання можуть бути корисними для контрнаступу України – "тією мірою, якою Москва відволікається на власні внутрішні розбіжності".

"Я думаю, що тут є певна можливість, але це тільки початок, думаю, що це відобразиться не протягом наступних днів, а протягом наступних тижнів і місяців", – припускає Блінкен.

Автор: 

росія (65800) Пригожин Євген (522) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+7
Блінкен, ти соплежуй!
Світ був в одному кроці, щоб ядерна зброя потрапила в руки терористів.
А ти все яйця чухаєш та не можеш ПВК Вакнер визнати терористичною організацією.
Імпотент сраний.
Що ще вони мають зробити, щоб ти їх терористами визнав?
Тобі кувалди замало? Тобі відео їхніх звірств з Сирії замало?
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28.06.2023 19:36
+7
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28.06.2023 19:42
+5
Той гоблін розкрив усю сутність кацапів зі зброєю коли відповідав на питання - "навіщо збивали гвинтокрили та літак?". Він сказав що зенітник "пуляв по усьому що бачив, та по усьому що рухалося".
Так збили MH-17, так русня й воює - вбиває усе що рухається...
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28.06.2023 19:38
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Блінкен, ти соплежуй!
Світ був в одному кроці, щоб ядерна зброя потрапила в руки терористів.
А ти все яйця чухаєш та не можеш ПВК Вакнер визнати терористичною організацією.
Імпотент сраний.
Що ще вони мають зробити, щоб ти їх терористами визнав?
Тобі кувалди замало? Тобі відео їхніх звірств з Сирії замало?
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28.06.2023 19:36 Відповісти
каких террористов ?что ты несешь ботяра зеленая - а путлер что не террорист?
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28.06.2023 23:55 Відповісти
Той гоблін розкрив усю сутність кацапів зі зброєю коли відповідав на питання - "навіщо збивали гвинтокрили та літак?". Він сказав що зенітник "пуляв по усьому що бачив, та по усьому що рухалося".
Так збили MH-17, так русня й воює - вбиває усе що рухається...
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28.06.2023 19:38 Відповісти
Так сама масква тоже в трещине.
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28.06.2023 19:40 Відповісти
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28.06.2023 19:42 Відповісти
Бреше, собака. Знає, ніякого виклику немає.
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28.06.2023 19:42 Відповісти
Тріщина у владі?
Це її зміна.
Наступники-команда олігархів на чолі з Мішустіним. Вони співпрацюють з Китаєм, згодні закінчити війну в Україні. Вчора МЗС КНР підтвердило це змінивши свій мирний план. Але білорусію вони втрачати не збираються, тому й вагнерівці там. Більше лука не йорзатиме як курва під клієнтом.
А ліліпутінці то лише п'яте колесо.
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28.06.2023 19:43 Відповісти
А чого ж не дали можливість Україні скористатися нагодою піти в наступ? А натомість не рекомендували наступати під час заколоту мотивуючи ''щоб не підігрувати пригожину''.
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28.06.2023 19:52 Відповісти
В наступ по розливах Дніпра ?
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28.06.2023 20:37 Відповісти
Цель у нас и у Запада должна быть одна- полное уничтожение параши и её биомусора. Плохо, что пути достижения этой цели у нас с ними пока что видятся по-разному. Но я уверен, что у Запада хватит мозгов осознать то, что другого варианта, кроме полного уничтожения всего парашного населения не существует.
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28.06.2023 19:59 Відповісти
Не хватит. Это не толерантно)
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28.06.2023 20:04 Відповісти
Главком ВКС РФ Суровикин и его зам генерал-полковник Юдин арестованы за госизмену и доставлены в СИЗО «Лефортово» - росСМИ
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28.06.2023 20:03 Відповісти
о-го)) вот это подстава от пригожина
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28.06.2023 23:58 Відповісти
если это правда то Суровикина прихватили не сейчас а уже тогда в день бунта и заставили его выступать по тв под принуждением
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29.06.2023 00:05 Відповісти
Для того что бы трещина превратилась в гаплык мордора надо меньше жевать сопли и что то делать.
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28.06.2023 20:03 Відповісти
Такі "тріщини у владі" - до кобили у її "тріщину"!
Срати на них хотіла московія!
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28.06.2023 20:04 Відповісти
https://youtu.be/W55Ep6g5hcc ...

Кто взорвал Киев в сентябре 1941 года?... НКВД....
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28.06.2023 20:05 Відповісти
Блинкин спас Пыню, запретив писюанисту атаковать РФ в период хаоса, и видимо дав гарантии Пригожину.
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28.06.2023 20:07 Відповісти
Дальнобій давай нам конче потрібний, хвілософ!
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28.06.2023 20:09 Відповісти
новости читай ботяра
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29.06.2023 00:01 Відповісти
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29.06.2023 03:19 Відповісти
так званий ."американським лицемірним бліном" "заколот Пригожина" є не що інше як американо-рашистська авантюра,котра мала на меті не голосування конгресу США за визнання "вагнера" терористичною організаціє.І ця спільна американо-рашистська авантюра.мала на меті врятувами млрд(куйла) в долі "вагнера).котрий фінансувався з бюджету 3,14дерації ,що і було "успішно" виконано.
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28.06.2023 20:23 Відповісти
бредятина собачая от кацапсой ботяры - купи себе мозг и не позорься
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28.06.2023 23:59 Відповісти
якщо Ти не купив мізги для того, щоб вивчити мову країни проживання, тоді Ти все бачитимеш очима "бредятини" .Чому це "бредятина" ???США в такий спосіб .по домовленості з рашистом,зберегли гроші "вагнера" в яких велика доля "куйла" .
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29.06.2023 09:09 Відповісти
***** надоело всем горькой редькой.
Но шатать Спасскую башню никто не спешит.
Чтоб ходики по кумполу не попали.
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28.06.2023 20:41 Відповісти
А що, цю ж саму статтю блінкена у неділю на цензорі не всі прочитали?
треба ще й у середу її запостити.
чи то блінкен про тріщини раз на тиждень заявляє?
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28.06.2023 20:52 Відповісти
За всім тим, що сталось 23-24.06.23 (прігожинський бунт і заколот "вагнерів") і в тому, що відбулося далі (ослаблення путінського режиму і бенефіс лукашенка), ніякий наперед спланований задум не стоїть і ніяка темна сила його не впроваджує.
Все це - прояв природнього Закону Ентропії, суть якого полягає в тому, що за відсутності чи браку енергії впорядкованого вектору руху матерії будь-яка система чи процес невпинно хаотизується, розпадаючись на різновекторні тіла і події, що випадково стикаються між собою.
Тобто йдеться про зростання ентропії - ступеня незворотності хаосу.
Так і в даному випадку - вся енергія рашистської пітьми наразі спрямовується на втримання лінії фронту у війні з Україною. Тому для серединного стану цього агресивного утворення розпочався цикл напіврозпаду.

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28.06.2023 21:03 Відповісти
Зачем миру все эти высказывания, которые имеют мало толку.....
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28.06.2023 21:12 Відповісти
Мда, помилкова оцінка ситуації...через переплутування причинно наслідкових процесів. Навіть можна тепер зрозуміти звідти оцінка ситуації - вплив так "російської ліберальної тусовки"...хворих імперскістю. Це означає, що там отримають знову "сюрпризи"...ну,ну
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28.06.2023 22:03 Відповісти
"Заколот" Пригожина свідчить про те, Пригожин потрібніший путіну живим.
Комусь треба готувати базу для путіна в Африці.
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29.06.2023 01:34 Відповісти
 
 