Заколот Пригожина свідчить про тріщини всередині влади в Москві, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав "бунт Пригожина" викликом владі Путіна. Спробу озброєного заколоту під проводом очільника ПВК "Вагнер" посадовець вважає "прямим викликом владі Путіна".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ви бачите розбрат у рядах, і вам не потрібен супутник, щоб це зрозуміти", – сказав Блінкен. Він також вважає ситуацію з протистоянням вагнерівців і офіційної влади РФ "фундаментально внутрішньою справою" Росії, з якою "росіянам і Путіну доведеться рахуватися". Загалом це свідчить про "тріщини всередині влади в Москві", які "не є секретом", каже держсекретар.

Він також нагадав, що Пригожин, ведучи тривалу полеміку з Путіним, поставив під сумнів саму безпідставну передумову війни, ніби НАТО чи Україна становили загрозу для Росії.

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Блінкен натомість вкотре запевнив, що Сполучені Штати зосереджені на підтримці України. Держсекретар вважає, що наслідки озброєного повстання можуть бути корисними для контрнаступу України – "тією мірою, якою Москва відволікається на власні внутрішні розбіжності".

"Я думаю, що тут є певна можливість, але це тільки початок, думаю, що це відобразиться не протягом наступних днів, а протягом наступних тижнів і місяців", – припускає Блінкен.