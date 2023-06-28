Більшість американців підтримують надання військової допомоги Україні, - опитування

65% американців підтримують військову допомогу Україні, хоча у травні аналогічне опитування показувало набагато меншу підтримку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Спільне опитування Reuters/Ipsos, проведене 26-27 червня, показало, що 65% респондентів схвалюють постачання американської зброї Україні – у травні таке ж опитування показало рівень підтримки 46%. Виборці США вважають, що така допомога демонструє Китаю та іншим суперникам США намір захищати інтереси США та союзників.

Серед опитаних 67% "з високою ймовірністю" підтримають кандидата в президенти США, який продовжить військову допомогу Україні, а 73% – кандидата, який підтримує активну участь США у НАТО.

Результати опитування розділилися за партійною приналежністю респондентів наступним чином:

- серед прихильників Демократичної партії військову допомогу Україні підтримують 81%

– серед прихильників Республіканської партії – 56%

– серед "неангажованих" виборців – 57%.

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Агентство Reuters зазначає, що результати опитування "забезпечують твердішу підтримку" політики адміністрації президента Джо Байдена щодо твердої підтримки України. На думку колишнього посла США в Україні Вільяма Тейлора, "це безперечно підкріплює рішення Байдена йти ва-банк", а також "підбадьорює" республіканське керівництво нижньої та верхньої палат Конгресу.