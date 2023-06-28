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Новини Допомога Україні
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Більшість американців підтримують надання військової допомоги Україні, - опитування

сша,зброя

65% американців підтримують військову допомогу Україні, хоча у травні аналогічне опитування показувало набагато меншу підтримку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Спільне опитування Reuters/Ipsos, проведене 26-27 червня, показало, що 65% респондентів схвалюють постачання американської зброї Україні – у травні таке ж опитування показало рівень підтримки 46%. Виборці США вважають, що така допомога демонструє Китаю та іншим суперникам США намір захищати інтереси США та союзників.

Серед опитаних 67% "з високою ймовірністю" підтримають кандидата в президенти США, який продовжить військову допомогу Україні, а 73% – кандидата, який підтримує активну участь США у НАТО.

Результати опитування розділилися за партійною приналежністю респондентів наступним чином:

- серед прихильників Демократичної партії військову допомогу Україні підтримують 81%
– серед прихильників Республіканської партії – 56%
– серед "неангажованих" виборців – 57%.

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Агентство Reuters зазначає, що результати опитування "забезпечують твердішу підтримку" політики адміністрації президента Джо Байдена щодо твердої підтримки України. На думку колишнього посла США в Україні Вільяма Тейлора, "це безперечно підкріплює рішення Байдена йти ва-банк", а також "підбадьорює" республіканське керівництво нижньої та верхньої палат Конгресу.

Автор: 

опитування (1961) США (23280)


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Топ коментарі
+6
Щиро дякуємо, друзі.
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28.06.2023 20:45
+3
Да, сильно деградували республіканці після Ронні
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28.06.2023 21:01
+3
Опитування було про військову допомогу. Думаю там все в порядку з контролем. Та і якщо будинок горить, а члени "домкому" пі*ори, то що не дамо води і відер, хай мешканці горять?
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28.06.2023 21:17
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Я так і не зрозумів, чому Україні досі не передали AH-64 Apache?!
Скіко, можна мучитися на тих 50-річних мі-8!
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28.06.2023 20:44 Відповісти
Словаччина 4 штучки наче передасть
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28.06.2023 21:19 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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28.06.2023 20:45 Відповісти
Да, сильно деградували республіканці після Ронні
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28.06.2023 21:01 Відповісти
Опитування було про військову допомогу. Думаю там все в порядку з контролем. Та і якщо будинок горить, а члени "домкому" пі*ори, то що не дамо води і відер, хай мешканці горять?
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28.06.2023 21:17 Відповісти
Поваги у мене до нинішньої влади не більше ніж у тебе, якщо не сказати більше. Просто мені здається, що нікому не буде краще, якщо ху*ло заопить Україну (згорить будинок, поки будуть розбиратись, хто має очистить підїзди). А після перемоги, звичайно, не заважало би спитати з усіх по гамбурзькому рахунку.
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28.06.2023 21:45 Відповісти
Демократи, до речі, навпаки після Обами
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28.06.2023 21:09 Відповісти
Але американська влада сцикунів іншої думки
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28.06.2023 21:13 Відповісти
Американская власть сцыкунов передала Украине 41 пакет военной помощи, кацапе. На десятки миллиардов долларов.
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29.06.2023 00:14 Відповісти
Але мало і не дає те що дуже важливо і необхідно
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29.06.2023 09:11 Відповісти
Сприятливі електоральні настрої для адміністрації БД робити більш рішучу допомогу Україні, включаючи надання далекобійного озброєння.
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28.06.2023 21:15 Відповісти
Шось республіканці на других ролях -- чого бояться -- Абрамс не дуже продаси .
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28.06.2023 21:16 Відповісти
Респект Американцам!
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28.06.2023 21:35 Відповісти
От біда - не повірили американці розповідям про Єрмака)).
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28.06.2023 21:43 Відповісти
Цікаво як на зростання підтримки вплинув недопереворот?
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28.06.2023 21:47 Відповісти
 
 