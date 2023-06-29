Політика справедливості буде однією з основ української доктрини, - Зеленський
Політика справедливості буде однією з основ української доктрини - фундаментального документа, що визначає курс нашої держави на десятиліття.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав у відеозверненні в середу президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні у зверненні до Верховної Ради України з нагоди Дня Конституції я говорив, зокрема, і про справедливість, про внутрішню справедливість, яка стосується відповідальності за порушення права в Україні. І про справедливість у зв'язку з російсько-українською війною, про відповідальність Росії за злочини війни", - сказав він.
"Політика справедливості буде однією з основ української доктрини, фундаментального документа, що визначає курс нашої держави на десятиліття. Такий документ нам потрібен. Усі в Україні, усі наші сусіди, усі у світі мають знати, якою є наша національна мета і що ми бачимо закінченням цієї війни", - зазначив Зеленський.
За його словами, "що б там не намагалися робити окупанти проти нас і до якого б терору вони не вдавалися, їм не вдасться зламати Україну. Їм не вдасться збити нас зі шляху, що веде окупантів до відповідальності за все зроблене проти нас".
"Україна і всі у світі, що стоять разом із нами на захисті свободи, стоятимуть і на захисті справедливості. Справедливості для всіх, чиє життя забрав російський терор, чию долю зламала російська війна. Вічна пам'ять усім нашим людям, усім українським дітям, убитим російськими нелюдами", - сказав також він.\
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Що це? « Поітика Справедливісті»…?
Його нове бачення?
Навіщо «вигадувати велосипед»?
Весь світ вже розуміе як треба робити сильну країну с багатим народом.
Багато крін світу вже досягли високих стандартів.
Беріть ці приклади та імплементуйте в Україні!
Навіщо єксперементувати на своїй країні?
але "...їм не вдасться зламати Україну" Це точно.
кто тебе мешает уже сейчас проводити "Політику справедливості " ?
"Настала наша черга їсти", - такою була крилата фраза у Південній Африці після падіння апартеїду. Неважко зрозуміти, чому ветерани визвольної боротьби вважали, що саме вони повинні насолоджуватися плодами перемоги. Але всепроникний клієнтелізм й фаворитизм, що виникли у підсумку, на додачу до кумівського капіталізму попереднього режиму, виявилися фатальними для країни.
В Україні може з'явитися така ж спокуса, щойно почнеться відбудова.
Pизик полягає в тому, що післявоєнна відбудова України загрузне в корупції. Країна бореться зі слабкими інституціями та жадібними чиновниками з 1991 року, досягаючи лише спазматичних і запізнілих успіхів.
Українці заплатили за це страшну ціну. З приблизно однакової відправної точки в 1990 році Польща до 2021-го стала майже втричі багатшою, ніж Україна. Естонія, ймовірно, найбільш ефективна країна, що вийшла з комуністичної катастрофи, приблизно в п'ять разів збільшила свій дохід на душу населення за той самий період.
Ты уже получал мандат доверия от избирателей, которых ты купил на эту политику справедливости. Но ничего подобного за 4 года не произошло. Просто обманул людей. Второй раз номер не пройдет.
Тим більше схоже вибори будуть оголошені на наступний день після закінчення воєнного стану,начебто потрібно буде 52 дні до їх проведення. Армію демобілізуватимуть на протязі 2-6 місяців - прийняти участь у виборах (як кандидати, більшість не зможе), втрати можна буде засекретити на 10 років "щоб не хвилювати суспільство", телемарафон ітиме ще 2+ місяців.... Шанси сісти в крісло йому і його слугам величезні. А там можна підправити Конституцію - прибрати російську мову звідти, та скоригувати інші дрібниці, на шталт розширення повноважень президента. А там - нова Конституція - значить 2 попередні президентські строки не враховуються, можна балотуватись знову!
Тобто друзям все а ворогам закон. Це ще одна (Країна мрій)
Він сказав зараз немає де, але і сказав що було зроблено шоблою з 19 по 22.
Де сама ця Докрина???
Зеля, попроси автора тексту, щоб дописав про саму Цю доктрину!
По надоям молока
А по мясу мы отстали -
Хр… сломался у быка
"Замкомандующего объединенной группировкой российских войск в Украине генерал Сергей Суровикин арестован. Эту информацию The Moscow Times сообщили два источника, близких к аппарату Минобороны. Официально ведомство никак не комментировало эти сведения.
«Там история с ним была не "ОК". Для власти. Больше ничего не могу говорить», - прокомментировал причину ареста один из источников.
«В контексте Пригожина. Видимо он [Суровикин] выбрал сторону [Пригожина во время мятежа] и его за яйца хватанули», - сказал второй источник. На вопрос о том, где сейчас находится генерал, он ответил: «Эту информацию у нас даже по внутренним каналам не комментируют».
Слухи об аресте Суровикина ранее опубликовал военный блогер Владимир Романов. По его информации, генерала арестовали ещё 25 июня - на следующий день после мятежа ЧВК «Вагнер» под предводительством Евгения Пригожина. По его данным, Суровикин находится в СИЗО «Лефортово».
По словам источника The Moscow Times, не совсем понятно, был ли Суровикин в курсе мятежа Пригожина. «Он себя повел не особо покорно, когда поставили задачу читать текст на камеру и разруливать, слишком дерзил руководству», - сказал источник. Из-за этого, по его словам, могло сложиться впечатление, что Суровикин входит в «пригожинской коалицию».
Обладатель высшего генерального звания в российской армии, Суровикин «три дня не выходит на связь со своей семьей», https://t.me/aavst2022/5477 пишет экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Не отвечает и его охрана.
https://www.moscowtimes.ru/2023/06/28/istochniki-v-minoboroni-soobschayut-ob-areste-generala-surovikina-a47384 Источники в Минобороны сообщают об аресте генерала Суровикина - Русская служба The Moscow Times
Думав, вони й слова такого не знають.
Ему с три короба наврешь
И делай с ним, что хошь.".......
Всех конокрадам дают возможность убежать, делают бронь, неприкосновенность дипломата и тп.
Активистов садят и мочат(гандзюк, червинский, стерненко).
Не долго люди будут лопшичкой этой давится?!
Гостомель пример. Катаются, слезинку показывают - а там разруха.
Какие-то с*Ка условия для будущих студентов придумывают (пропускные балы, бюджетные квоты ).
Бл*дь, дайте детям хоть бесплатно учится ***нные воры. За демографию они переживают...
Здається, "будували комунізьм"...
Для окремої купки "слуг народу". Так, здається, їх сталін називав?
Дежавю...
-(англієць)Давай ділити по чесному.
-(шотландець)Ні, ні, давай ділити порівну!