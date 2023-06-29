Політика справедливості буде однією з основ української доктрини, - Зеленський

Політика справедливості буде однією з основ української доктрини - фундаментального документа, що визначає курс нашої держави на десятиліття.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав у відеозверненні в середу президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні у зверненні до Верховної Ради України з нагоди Дня Конституції я говорив, зокрема, і про справедливість, про внутрішню справедливість, яка стосується відповідальності за порушення права в Україні. І про справедливість у зв'язку з російсько-українською війною, про відповідальність Росії за злочини війни", - сказав він.

"Політика справедливості буде однією з основ української доктрини, фундаментального документа, що визначає курс нашої держави на десятиліття. Такий документ нам потрібен. Усі в Україні, усі наші сусіди, усі у світі мають знати, якою є наша національна мета і що ми бачимо закінченням цієї війни", - зазначив Зеленський.

За його словами, "що б там не намагалися робити окупанти проти нас і до якого б терору вони не вдавалися, їм не вдасться зламати Україну. Їм не вдасться збити нас зі шляху, що веде окупантів до відповідальності за все зроблене проти нас".

"Україна і всі у світі, що стоять разом із нами на захисті свободи, стоятимуть і на захисті справедливості. Справедливості для всіх, чиє життя забрав російський терор, чию долю зламала російська війна. Вічна пам'ять усім нашим людям, усім українським дітям, убитим російськими нелюдами", - сказав також він.\

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