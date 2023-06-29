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Новини
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Політика справедливості буде однією з основ української доктрини, - Зеленський

зеленський

Політика справедливості буде однією з основ української доктрини - фундаментального документа, що визначає курс нашої держави на десятиліття.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав у відеозверненні в середу президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні у зверненні до Верховної Ради України з нагоди Дня Конституції я говорив, зокрема, і про справедливість, про внутрішню справедливість, яка стосується відповідальності за порушення права в Україні. І про справедливість у зв'язку з російсько-українською війною, про відповідальність Росії за злочини війни", - сказав він.

"Політика справедливості буде однією з основ української доктрини, фундаментального документа, що визначає курс нашої держави на десятиліття. Такий документ нам потрібен. Усі в Україні, усі наші сусіди, усі у світі мають знати, якою є наша національна мета і що ми бачимо закінченням цієї війни", - зазначив Зеленський.

За його словами, "що б там не намагалися робити окупанти проти нас і до якого б терору вони не вдавалися, їм не вдасться зламати Україну. Їм не вдасться збити нас зі шляху, що веде окупантів до відповідальності за все зроблене проти нас".

"Україна і всі у світі, що стоять разом із нами на захисті свободи, стоятимуть і на захисті справедливості. Справедливості для всіх, чиє життя забрав російський терор, чию долю зламала російська війна. Вічна пам'ять усім нашим людям, усім українським дітям, убитим російськими нелюдами", - сказав також він.\

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія та її спільники повинні відчувати, що ціна їхнього терору для них лише збільшуватиметься, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) звернення (618) справедливість (3)


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Топ коментарі
+32
Зеленский БРЕХЛО ПОЗОРНОЕ ТРЕПЛО
кто тебе мешает уже сейчас проводити "Політику справедливості " ?
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29.06.2023 00:09
+27
Брехун.
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29.06.2023 00:07
+26
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29.06.2023 00:19
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Ми всі Президенти! (С)
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29.06.2023 00:06 Відповісти
Вони всі, так) Він про їх самих казав, про 95-х
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29.06.2023 00:32 Відповісти
Шо він сказав?

Що це? « Поітика Справедливісті»…?

Його нове бачення?

Навіщо «вигадувати велосипед»?

Весь світ вже розуміе як треба робити сильну країну с багатим народом.

Багато крін світу вже досягли високих стандартів.

Беріть ці приклади та імплементуйте в Україні!

Навіщо єксперементувати на своїй країні?
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29.06.2023 01:34 Відповісти
Брехун.
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29.06.2023 00:07 Відповісти
Сьогодні у зверненні до Верховної Ради України з нагоди Дня Конституції я говорив, зокрема, і про справедливість, про внутрішню справедливість, яка стосується відповідальності за порушення права в Україні. Джерело:
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29.06.2023 00:07 Відповісти
3.14*добол.
але "...їм не вдасться зламати Україну" Це точно.
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29.06.2023 00:08 Відповісти
Політика справедливості-це окрема буцегарня для зеленої гоп-компанії.
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29.06.2023 00:09 Відповісти
я проти,виключно на "загальних засадах",щоб зекам було з ким розважитись
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29.06.2023 03:04 Відповісти
Зеленский БРЕХЛО ПОЗОРНОЕ ТРЕПЛО
кто тебе мешает уже сейчас проводити "Політику справедливості " ?
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29.06.2023 00:09 Відповісти
BBC

"Настала наша черга їсти", - такою була крилата фраза у Південній Африці після падіння апартеїду. Неважко зрозуміти, чому ветерани визвольної боротьби вважали, що саме вони повинні насолоджуватися плодами перемоги. Але всепроникний клієнтелізм й фаворитизм, що виникли у підсумку, на додачу до кумівського капіталізму попереднього режиму, виявилися фатальними для країни.

В Україні може з'явитися така ж спокуса, щойно почнеться відбудова.

Pизик полягає в тому, що післявоєнна відбудова України загрузне в корупції. Країна бореться зі слабкими інституціями та жадібними чиновниками з 1991 року, досягаючи лише спазматичних і запізнілих успіхів.

Українці заплатили за це страшну ціну. З приблизно однакової відправної точки в 1990 році Польща до 2021-го стала майже втричі багатшою, ніж Україна. Естонія, ймовірно, найбільш ефективна країна, що вийшла з комуністичної катастрофи, приблизно в п'ять разів збільшила свій дохід на душу населення за той самий період.
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29.06.2023 00:09 Відповісти
В Польше никто не додумался, например, избрать президентом дважды судимого идиота и любителя *****. 70 лет отрицательной селекции и совкового образования дают о себе знать до сих пор.
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29.06.2023 00:14 Відповісти
Орбан?
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29.06.2023 00:44 Відповісти
Этот дебил не в Польше.
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29.06.2023 00:51 Відповісти
Так и шо там венгры? Наверно, беднее поляков, раз выбирают любителя пуйла Орбана?
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29.06.2023 01:10 Відповісти
Сейчас наверное уже беднее и намного дурнее. Раз их лишили дотаций Евросоюза из общеевропейского бюджета, а США вводят и грозятся новыми санкциями против организаций и лиц.
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29.06.2023 01:32 Відповісти
"Плачі" за втраченими "великими імперіями" у Польщі та Угорщині суттєво різної інтенсивності. Ті, хто марять "Великою Угорщиною" (із Словаччиною, Хорватією, частинами України, Румунії і навіть кусочком Австрії) матимуть орбанів. Вони ж не про спірні прикордонні смужки мріють, а про цілі держави з немадярським населенням.
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29.06.2023 01:55 Відповісти
Саме головне, що У Польщі поряд не було збоченого сусіда з імперською шизофренією.
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29.06.2023 07:52 Відповісти
А как там со справедливостью у обвиненного в убийстве Шеремета невиновного Рифмастера? А у Лисы?
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29.06.2023 00:11 Відповісти
Головне що Лукашенко досі не хто не звинувачує у вбивстві Шеремета ! Ми навіть не звинувачуєм Белорусь в участі у війні на боці Московії.
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29.06.2023 08:12 Відповісти
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29.06.2023 00:11 Відповісти
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29.06.2023 00:13 Відповісти
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29.06.2023 00:27 Відповісти
це де такі "екстремістські" написи порозвішувано?)))
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29.06.2023 03:06 Відповісти
не бреши.
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29.06.2023 00:12 Відповісти
Заклик до самогубства?
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29.06.2023 00:21 Відповісти
Хер кто теперь поверит в это у нас.
Ты уже получал мандат доверия от избирателей, которых ты купил на эту политику справедливости. Но ничего подобного за 4 года не произошло. Просто обманул людей. Второй раз номер не пройдет.
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29.06.2023 00:13 Відповісти
Чому не пройде? Пообіцяє вчителям зарплату 8000 доларів, розкаже про Порошенка, що "знову нажився на війні", та заплаче на камеру згадуючи недозаварену Мівіну, і вуаля..... Правда навряд чи буде 73%, але йому і 51% вистачить. Тим більше, можливо введуть голосування через Дію, звичайно ж думаючи про 7+ млн. емігрантів! А Федоров забезпечить правильний результат такого.
Тим більше схоже вибори будуть оголошені на наступний день після закінчення воєнного стану,начебто потрібно буде 52 дні до їх проведення. Армію демобілізуватимуть на протязі 2-6 місяців - прийняти участь у виборах (як кандидати, більшість не зможе), втрати можна буде засекретити на 10 років "щоб не хвилювати суспільство", телемарафон ітиме ще 2+ місяців.... Шанси сісти в крісло йому і його слугам величезні. А там можна підправити Конституцію - прибрати російську мову звідти, та скоригувати інші дрібниці, на шталт розширення повноважень президента. А там - нова Конституція - значить 2 попередні президентські строки не враховуються, можна балотуватись знову!
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29.06.2023 00:29 Відповісти
Ви Федорова на сьогодні залиште робити свою справу. Він на своєму місці на відміну від зе і його гопників
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29.06.2023 00:31 Відповісти
Я так скажу, я сам не можу правильно оцінити його роботу щодо Дії (це все таки його найголовніше досягнення), але зважаю на думку численних IT спеціалістів, що майже від самого початку вказують на величезні проблеми з безпекою даних в ній. І якщо піднімається питання голосування через неї, то вони аж волають, що це не просто небезпечно, а майже гарантоване безперешкодне втручання в його результати. Як що звісно влада так захоче (а шанси на це 100%).
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29.06.2023 00:39 Відповісти
Я не про дію. Не про вибори. Я про його великий внесок по тих же дронах, системах інтернет забезпечення ЗСУ. А вибори,то час покаже,як Україна навчилася іти до демократії, до життя європейської частини чи сценарій 95 знову буде прийнято. Дії України при війні дивні.
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29.06.2023 00:45 Відповісти
ну ну і що ж він там наробив,заплатив за дрони ЧУЖИМИ ГРОШИМА? то для цього його недорозвинутого не конче треба...
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29.06.2023 03:08 Відповісти
Це вам голову напекло, якщо навіть не знаєте новин з України. Ви мене аргументами убийте,а не литими словами. Бо я вірю ЗСУ а ви ні.
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29.06.2023 10:11 Відповісти
ще раз бо бачу читати і розуміти написане то не ваше,яким хєром піарщик федоров до ЗСУ?
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30.06.2023 04:07 Відповісти
Тоді ЗЄ вже повинен звикати до тюремної баланди.
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29.06.2023 00:13 Відповісти
Та якщо його посадять, краще будемо мівінкою на теплій водичці годувати. То буде першим колом його особистого пекла.
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29.06.2023 02:21 Відповісти
Пусто-порожнє тріпло.
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29.06.2023 00:13 Відповісти
Політика справедливості буде однією з основ української доктрини Джерело:
Тобто друзям все а ворогам закон. Це ще одна (Країна мрій)
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29.06.2023 00:15 Відповісти
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29.06.2023 00:20 Відповісти
"Мєлі ємєля твоя нєдєля" п**добол зелений. І знову ж таки отара зебаранів буде голосувати за цього недоумкуватого огризка.
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29.06.2023 00:16 Відповісти
А міжгалактичний шахматний турнір в Нью-Васюках буде?
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29.06.2023 00:18 Відповісти
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29.06.2023 00:19 Відповісти
Таке питання було задане редактору. Відповідь знаєте. Не має цього виробництва в Україні і не скоро буде. А мало бути
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29.06.2023 00:33 Відповісти
не перекручуйте сказане Юрієм.
Він сказав зараз немає де, але і сказав що було зроблено шоблою з 19 по 22.
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29.06.2023 00:40 Відповісти
Це ви не маніпулюйте. Це було питання, його реакція і відповідь, що виробляються мізерна частина чогось ,а потім і про заводи, що не має. А не де,бо війна. Куди вивели завод ,що виробляв Стугни?
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29.06.2023 00:49 Відповісти
знову маніпуляція. А тепер уважно прочитайте що написано на картинці, тільки уважно.
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29.06.2023 00:52 Відповісти
Павло Шоте, захисник, а ви бот русру.
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29.06.2023 01:05 Відповісти
йой най буде, тоді Ви пані в такому разі бот вишиватник у еміграції, який поняття білого не має що тут насправді відбувається. Доброї ночі.
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29.06.2023 01:08 Відповісти
Так Вам же чітко сказали - прагне! Ніхто ж не каже про "планує, починає,....", а прагнули і раніше. Будем прагнути і далі. Можна навіть про Зірку Смерті прагнути, але це я напевне забігаю наперед, це він скаже на наступних виборах.
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29.06.2023 00:33 Відповісти
Це теж саме, що мир, труд, май…миру-мир… в полі трактор дир дир дир…
Де сама ця Докрина???
Зеля, попроси автора тексту, щоб дописав про саму Цю доктрину!
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29.06.2023 00:20 Відповісти
Все шо воно звіздить, як дві краплі схоже на звіздьож ***** - загальні фрази, ніякої конкретіки - і там його, *****, підтримує десь 70-73%. У осліка теж саме. Хоча звіздьож ніяк не заважає скочуватись країні у хрен йього знає куди - ржьом.
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29.06.2023 05:45 Відповісти
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29.06.2023 00:22 Відповісти
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29.06.2023 00:24 Відповісти
"Знаній груз у Зєлєнского тощ". Не знає він що таке поняття "справедливість". Нема справедливості як такої. Для всіх. Те що справедливо для одних, є несправедливим для других.
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29.06.2023 00:28 Відповісти
Мы Америку догнали
По надоям молока
А по мясу мы отстали -
Хр… сломался у быка
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29.06.2023 00:29 Відповісти
Політика справедливості буде однією з основ....і.т.д. А чому буде? Що заважає зараз цю політику справедливості впроваджувати? Чи це такий новий вид комунізму? В СРСР казали побудують комунізм і всім буде добре, тут я так розумію щось подібне хочуть запровадити у держпропаганді?
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29.06.2023 00:30 Відповісти
Може дійсно провести вибори парламентські під новий рік чи навесні але без онлайн голосувань щоб не було зауважень,
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29.06.2023 00:32 Відповісти
А Ви воєнний стан спробуйте ввдмінити
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29.06.2023 02:23 Відповісти
А чому буде,а не є? Це усіх Патріотів знесе з лиця землі,а своє болото справедливо нагородить
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29.06.2023 00:35 Відповісти
голову б полічила бо бачу напекло на чужині...
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29.06.2023 03:12 Відповісти
Новости Мордора

"Замкомандующего объединенной группировкой российских войск в Украине генерал Сергей Суровикин арестован. Эту информацию The Moscow Times сообщили два источника, близких к аппарату Минобороны. Официально ведомство никак не комментировало эти сведения.

«Там история с ним была не "ОК". Для власти. Больше ничего не могу говорить», - прокомментировал причину ареста один из источников.

«В контексте Пригожина. Видимо он [Суровикин] выбрал сторону [Пригожина во время мятежа] и его за яйца хватанули», - сказал второй источник. На вопрос о том, где сейчас находится генерал, он ответил: «Эту информацию у нас даже по внутренним каналам не комментируют».

Слухи об аресте Суровикина ранее опубликовал военный блогер Владимир Романов. По его информации, генерала арестовали ещё 25 июня - на следующий день после мятежа ЧВК «Вагнер» под предводительством Евгения Пригожина. По его данным, Суровикин находится в СИЗО «Лефортово».

По словам источника The Moscow Times, не совсем понятно, был ли Суровикин в курсе мятежа Пригожина. «Он себя повел не особо покорно, когда поставили задачу читать текст на камеру и разруливать, слишком дерзил руководству», - сказал источник. Из-за этого, по его словам, могло сложиться впечатление, что Суровикин входит в «пригожинской коалицию».

Обладатель высшего генерального звания в российской армии, Суровикин «три дня не выходит на связь со своей семьей», https://t.me/aavst2022/5477 пишет экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Не отвечает и его охрана.

https://www.moscowtimes.ru/2023/06/28/istochniki-v-minoboroni-soobschayut-ob-areste-generala-surovikina-a47384 Источники в Минобороны сообщают об аресте генерала Суровикина - Русская служба The Moscow Times
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29.06.2023 00:38 Відповісти
Все буде, а ще єдинороги какають бабочками ))) не при цій владі (((
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29.06.2023 00:47 Відповісти
Для курсу нашої держави на справедливість треба змінити верховного капітана з його компасом.
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29.06.2023 00:48 Відповісти
Але ж умудрився. В чому зелених не запідозриш, так це в прагненні до справедливості.
Думав, вони й слова такого не знають.
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29.06.2023 01:03 Відповісти
п'яні теревені про свєтлое майбутнє? галобородько і його черговий чччооосссс
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29.06.2023 01:19 Відповісти
ти витирав ноги об Україну та обзивав нашу Батьківщину актрисою німецьких порнофільмів, ти витирав ноги об нашу Історію та реготав з Голодомору, з наших символів, з наших героїв, ти глузував з відновлення історичної та религійної справедливості - з отримання Україною Томосу, ти витер свої ноги об українську Конституцію. Ти обдурив всіх тих бідолаг, твоїх виборців, які повірили в тебе, як в пришестя Голобородька на вєлікє з Бєніного серіалу... А тепер твій брехливий рот щось варнякає про якусь "політику спараведливості"???? Ти, брехливий аморальний промоскальський виродок, який вбиває справедливість в Україні вже п"ятий рік поспіль, разом з твоєю промоскальською дволикою оманською офісною шоблою. Справедливістю буде лише пожиттєве ув"язнення для тебе та твого "офісу" за все, що ви, виродки, накоїли.
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29.06.2023 02:17 Відповісти
Справедливо будет,когда кодло боневтика и он сам с Ермаком сядут пожизненно
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29.06.2023 02:36 Відповісти
"На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь
И делай с ним, что хошь.".......
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29.06.2023 03:11 Відповісти
Діпстейт до 24.02.22 і статистика мінфіна з 14 і до початку 19го іменно це і каже,чи ти з того бидла шо піввареника не могли купити і вмирали від цін на "борщовий набір" а цибуля яка була дорога мммм
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29.06.2023 03:15 Відповісти
Основною доктриною Украіни повинна бути верховенство права і закону(закон один для всіх),свобода слова,захист прав власності і т.д.У більшовиків 100 років потому теж було гасло за справедливість,чим це закінчилось всі пом'ятають.
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29.06.2023 05:19 Відповісти
Брехливе і ценічне лайно
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29.06.2023 05:38 Відповісти
Не верю-юююю.
Всех конокрадам дают возможность убежать, делают бронь, неприкосновенность дипломата и тп.
Активистов садят и мочат(гандзюк, червинский, стерненко).
Не долго люди будут лопшичкой этой давится?!
Гостомель пример. Катаются, слезинку показывают - а там разруха.
Какие-то с*Ка условия для будущих студентов придумывают (пропускные балы, бюджетные квоты ).
Бл*дь, дайте детям хоть бесплатно учится ***нные воры. За демографию они переживают...
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29.06.2023 06:38 Відповісти
политика справедливости вова --- это когда беню пархатого передадут в США для СПРАВЕДЛИВОГО ПРИГОВОРА --- а пока одна трепология --- в народе говорят очень точно ,,абы *********,,
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29.06.2023 06:55 Відповісти
І головне що ми вже цю "ЗЕсправедливість" відчуваємо на своїх шкірах коли рудий смердючий донецький клоп купує собі чергову яхту під час війни за більш ніж пів мільярда євро а нам електрика в той самий час дорожчає в три рази - така вона "ЗЕсправедливість"!!!
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29.06.2023 07:18 Відповісти
Ключове слово "буде"...жодної обіцянки даних "на стадіоні" не виконано...пройшло 4 роки..."далі буде"...
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29.06.2023 07:49 Відповісти
Якби ти був злочинцем, то і ти в цій "справедливій" країні вже купив би собі моторну яхту !
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29.06.2023 08:02 Відповісти
Якби в тебе був мозок то ти б не писав токої х...ні!
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29.06.2023 08:59 Відповісти
Справедливiсть це коли менi скумбрiя по 8
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29.06.2023 07:50 Відповісти
бла-бла-бла. +шашлики.
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29.06.2023 08:07 Відповісти
Для справедливости нужно поставить к стенке разминирователей чонгара.
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29.06.2023 08:08 Відповісти
А перед ким так розшаркується ? Перед прохвостами, які катають львіную долю, а тим хто не прикочує - пазавітє Малюка.
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29.06.2023 08:15 Відповісти
Щось колись таке було... Такі ж самі слова, ті ж самі тексти, повітряні палаци, молочні ріки з кисільними берегами... А в результаті - руїна, голод, дефіцит...
Здається, "будували комунізьм"...
Для окремої купки "слуг народу". Так, здається, їх сталін називав?
Дежавю...
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29.06.2023 08:35 Відповісти
Цей черговий вИсєр буратінки нагадав мені старенького анекдота про англійця та шотландця, котрі знайшли клад:
-(англієць)Давай ділити по чесному.
-(шотландець)Ні, ні, давай ділити порівну!
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29.06.2023 08:39 Відповісти
Граф Дякула.
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29.06.2023 09:10 Відповісти
блювота лицемірна...а Червинський за гратами...справа Ріфа зависла...
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29.06.2023 11:37 Відповісти
 
 