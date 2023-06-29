На Бердянському напрямку є просування 1300 метрів, - Міноборони
Сили оборони продовжують наступальну операція на Півдні та Сході.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.
"Триває наступальна операція наших сил оборони на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.
Наші "вигризають" у ворога кожен метр землі у важкому двобої. Мають успіхи. Водночас ворог продовжує наступ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках. Безуспішно", - йдеться в повідомленні.
За словами Маляр, на напрямку Рівнопіль - Володине Сили оборони мають успіх.
"Зараз закріплюються на досягнутих рубежах та завдають серйозних втрат противнику. Фактично знекровлюють наступальний потенціал ворога, знищуючи техніку, склади, пункти управління та особовий склад.
На Запорізькому та Мелітопольському напрямках - нищимо ворога. Ворог підтягує для оборони всі своі резерви, навіть бригаду морської піхоти, яка свого часу тікала з Херсону. На Бердянському напрямку є просування 1300 м", - зазначила заступниця міністра.
Водночас на Бахмутському напрямку ЗСУ перехопили оперативну ініціативу на цій ділянці фронту
"Противник намагається утримати зайняті позиції, проводить контратаки, але поступово відступає після понесених втрат.
У напрямку Кліщіївка просунулись на 1200 м. У напрямку Курдюмівки - на 1500 м. Боротьба триває на флангах міста.
Наші мають успіх. Зараз закріплюються на звільнених рубежах. Загалом на Бахмутському напрямку знову гаряче, тривають запеклі бої. Ворог підтягує туди резерви і чіпляється за Бахмут усіма своїми силами", - підсумувала Маляр.
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Появляется все больше видео окопных боев. Жуть, конечно, полная - стрельба в упор, гранаты, летающие туда-сюда. Все по-классике: продвинулись, зачистили до угла, потом очередь в проем, граната, снова очередь, продвинулись до следующего поворота, контроль и так часами и километрами.
Пошел плотный контакт и вот в нем сразу сказывается западная подготовка - где все по протоколам и алгоритмам и боевой опыт - механика, отработанная до полного автоматизма.
Пока россияне держатся за счет чудовищной плотности минных полей и артиллерии. Но там, где украинцам удается войти с ними в клинч, отходят, не выдерживая такого ада. Фронт трещит, но пока стоит. Есть только вклинения в оборону. Но где-то обязательно рухнет. Ждем.