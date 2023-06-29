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Новини Повстання Пригожина в РФ
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Суровікіна заарештували після повстання Пригожина, - росЗМІ

суровікін

У Росії після повстання бойовиків ПВК "Вагнер" під проводом Євгена Пригожина заарештований командувач Повітряно-космічних військ, заступник командувача російських військ в Україні, генерал Сергій Суровікін. Зараз він перебуває за ґратами.

Про це з посиланням на близькі до Міноборони РФ джерела повідомило видання The Moscow Times, інформує Цензор.НЕТ.

"У контексті Пригожина. Мабуть, він [Суровікін] вибрав бік [Пригожина під час заколоту], і його за яйця хапнули", - сказало джерело. На запитання журналістів про те, де зараз перебуває генерал, джерело відповіло: "Цю інформацію у нас навіть внутрішніми каналами не коментують".

Читайте: Суровікін заздалегідь знав про повстання Пригожина, - NYT 

Інше джерело причину арешту прокоментувало так: "Там історія з ним була не ОК. Для влади. Більше нічого не можу говорити".

Раніше про арешт Суровікіна повідомляли деякі провоєнні російські телеграм-канали. Вони твердили, що той перебуває в СІЗО "Лефортово". Інші провоєнні канали при цьому стверджують, що генерал не заарештований, а лише пише пояснювальні записки у зв’язку з заколотом.

Також читайте: Кремль та "вагнерівці" ще досі не уклали угоди, обговорення триває, - ISW

The Guardian пише, що Суровікін зник одразу після повстання. Колишній головред "Ехо Москви" Венедіктов зазначає, що він "три дні не виходить на зв'язок зі своєю родиною", не відповідає також і охорона.

Сам Суровікін у суботу знявся у відеоролику, засудивши заколот Пригожина і закликавши "вагнерівців" зупинитися. Але The Moscow Times стверджує з посиланням на джерело, що Суровікін нібито "повівся не особливо покірно, коли поставили завдання читати текст на камеру і розрулювати, надто грубіянив керівництву". Мовляв, через це могло скластися враження, що Суровікін входить у "пригожинську коаліцію".

Також читайте: Пригожин під час повстання хотів взяти в полон Шойгу та Герасимова, - WSJ

Офіційно інформацію про арешт Суровікіна поки не підтверджено. Міноборони РФ нічого не повідомляло про долю генерала.

Раніше видання The New York Times повідомило з посиланням на чиновників США, що Суровікін знав заздалегідь про плани Пригожина розпочати заколот проти військового керівництва РФ.

Автор: 

арешт (2535) росія (65883) Пригожин Євген (522) Суровікін Сергій (49)


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Топ коментарі
+25
Чим більше кацапські павуки один одного зжеруть-тим краще Україні...
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29.06.2023 09:19
+21
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29.06.2023 09:18
+15
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29.06.2023 09:20
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Ну от і знаишли цапа --відбуваила .
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29.06.2023 09:17 Відповісти
"вел себя не особенно покорно, когда поставили задачу читать текст на камеру и разруливать, слишком грубил руководству"

цей лисий коли на камеру говорив під час свого командування чуть шию не звернув і по слогах читав
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29.06.2023 11:40 Відповісти
тепер на рашці буде

"Дело убийц в.... лысинах"
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29.06.2023 11:50 Відповісти
всіх лисих на рашці повяжуть

і правільно !
не треба лисинамі виблискувати і народ будоражить !
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29.06.2023 11:54 Відповісти
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29.06.2023 09:18 Відповісти
а ватнікам поносом ноги відривало від умілєнія цим тупоголовим хєнєралом Армагєдоном🤪
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29.06.2023 09:18 Відповісти
😏заармагедонился
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29.06.2023 09:25 Відповісти
Чим більше кацапські павуки один одного зжеруть-тим краще Україні...
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29.06.2023 09:19 Відповісти
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29.06.2023 09:20 Відповісти
у них там у більшісті ***** як у греоїв хоррорів.
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29.06.2023 11:57 Відповісти
Шоу маст гоу он.
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29.06.2023 09:20 Відповісти
А на видео у него уши есть ?
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29.06.2023 09:22 Відповісти
Так ось в чому полягав хитрий план підарсбурського многохадовочніка із підворотні,- фсьйо новає єта харашо забитоє староє, принцип "Бєй сваааіхь, штаб чужіє бааялісь" ніхто не відміняв Таааваріщь сралін ааапладіруєт льожа в грабу
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29.06.2023 09:24 Відповісти
таваріщь ху*ло "імеєт желаніє стать таваріщєм сраліним купить дом, но нє імеєт вазможнасті"...
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29.06.2023 09:33 Відповісти
Кого заарештують в Україні після повстання Маркуса? 😁 Невже Сирського?
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29.06.2023 09:30 Відповісти
якщо ці потвори почнуть вбивати один одного безпосередньо у кремлі - це взагалі ідеальний варіант.
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29.06.2023 09:37 Відповісти
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29.06.2023 09:40 Відповісти
😂а оказался у лефортово,даже за воротами)
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29.06.2023 09:49 Відповісти
" ... просить милостыню"
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29.06.2023 12:24 Відповісти
Заколот лисих проти лисого. За кого вболівати?
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29.06.2023 09:51 Відповісти
Ні, лисі проти плішивих.
ЄнтАдругоЄ
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29.06.2023 11:36 Відповісти
А є ще Мізінцев, кандидат в міністри оборони від Пригожина, Суровікін мав стати начальником генштабу. Їх поєднує те що що на момент "мятежа" вони були усунені з раніше займаних високих посад.
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29.06.2023 09:55 Відповісти
Знатно пригожин всех кинул
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29.06.2023 09:59 Відповісти
І про Аліксеєва який записав відеозвернення в тій же кімнаті що і Суровікін а потім розмовляв на камеру з Пригожиним в штабі Південного округу, і про зама Шойгу Євканурова який теж був там я думаю не забудуть, надіюсь вони читали Маріо Пюзо, чи хочаб дивились фільм Хрещений батько і знають що той що пробує налагодити переговори і є зрадником.
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29.06.2023 10:13 Відповісти
Один герой россии поднял бунт, но у самой москвы струсил и сбежал в Беларусь. Бывший зэк.Теперь преступник.
Другой герой россии его как бы поддержал, но в решающий момент, как обычно, струсил и выступил против. Теперь сидит в сизо. Военный преступник, бомбил мирные города в Сирии и Украине.
Третий герой россии пошёл разгонять бунт первых двух, но, как принято среди героев россии, струсил и весь бунт простоял под Ростовом в пробке. Бандит и преступник, резал граждан страны и воевал против страны героем коей является.
Кругом одни герои!
Ну и так называемый "президент" этой самой страны, геройски удравший в первые ж часы "бунта" - этот пока не герой, но за такой геройский поступок обящательно дадут героя.
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29.06.2023 10:06 Відповісти
Цей генерал суровікін - дуболом, до мозку-кісток відданий чинній владі пітьми. І не раз це доводив своїми діями. А його заклик до "вагнерів" - "Астанавітєсь!" був щирий, а не по-бумажці.
Який з нього заколотник?
Ця пред'ява до нього про зраду стане вельми не популярною серед рашистів, що різко підштовхне до нового, вже підготовленого і рішучішого заколоту проти путінського режиму.
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29.06.2023 10:22 Відповісти
Да насрать…
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29.06.2023 10:41 Відповісти
А все потому что армогондон соссал поддержать своего друга петуха. Поделом собаке.
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29.06.2023 10:52 Відповісти
Тот кто организовал и пытался провести переворот на свободе и доволен собой,а кто ему сочувствовал будет наказан - путинская засрашка во всей красе.
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29.06.2023 10:52 Відповісти
Ну они и бухают, посмотрите на эти глаза. Еле слова связывал в пятницу, видно его сразу повязали. Видео было для мрази пригожина, дружков твоих знаем, и уже загребли. Никто тебя не поддержит уже. ***** с мишустиным (после смерти он бы управлял) вылетело в 14 часов, значит никакого договорняка там не было
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29.06.2023 10:54 Відповісти
Після Суровікіна відео записав в тій же кімнаті Аліксєєв, головний спецназівець. Потім він спілкувався на камеру з Пригожиним в Ростові в штабі. Короче міняй теорію.
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29.06.2023 11:49 Відповісти
пересмотрел алексеева, тоже перед фсб даёт интервью, посмотрите как нерничает, как пальцы держит. Комната с замазаными обоями и столом скорее всего для допросов.
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29.06.2023 12:28 Відповісти
Павуки в банці їдять один одного
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29.06.2023 11:27 Відповісти
Одна дуже надійна бабка іншій, дуже інформованій, свій сон розповіла.
Туман війни.
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29.06.2023 11:33 Відповісти
Не доніс генерал вчасно про бунт і загримів у Лефортове "за недоносительство"...Хто наступний?
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29.06.2023 12:01 Відповісти
сейчас там много голов полетит,***** в бешенстве и жаждет крови!пригожин уже фактически труп,в ближайшее время сообщат что он дал дуба.
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29.06.2023 12:11 Відповісти
Армагaндoн - армейский презик
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29.06.2023 12:25 Відповісти
pH
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29.06.2023 13:25 Відповісти
Ой? а Шо такое? На бАлотах кармическое течение АткріЛось))) лАвите ПЛюшки) Ви ви-бл-яд-ки надеЯлись Што убивають-детей-женщин-стариков-все дозволено. Твари.
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29.06.2023 21:43 Відповісти
 
 