Суровікіна заарештували після повстання Пригожина, - росЗМІ

У Росії після повстання бойовиків ПВК "Вагнер" під проводом Євгена Пригожина заарештований командувач Повітряно-космічних військ, заступник командувача російських військ в Україні, генерал Сергій Суровікін. Зараз він перебуває за ґратами.

Про це з посиланням на близькі до Міноборони РФ джерела повідомило видання The Moscow Times, інформує Цензор.НЕТ.

"У контексті Пригожина. Мабуть, він [Суровікін] вибрав бік [Пригожина під час заколоту], і його за яйця хапнули", - сказало джерело. На запитання журналістів про те, де зараз перебуває генерал, джерело відповіло: "Цю інформацію у нас навіть внутрішніми каналами не коментують".

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Інше джерело причину арешту прокоментувало так: "Там історія з ним була не ОК. Для влади. Більше нічого не можу говорити".

Раніше про арешт Суровікіна повідомляли деякі провоєнні російські телеграм-канали. Вони твердили, що той перебуває в СІЗО "Лефортово". Інші провоєнні канали при цьому стверджують, що генерал не заарештований, а лише пише пояснювальні записки у зв’язку з заколотом.

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The Guardian пише, що Суровікін зник одразу після повстання. Колишній головред "Ехо Москви" Венедіктов зазначає, що він "три дні не виходить на зв'язок зі своєю родиною", не відповідає також і охорона.

Сам Суровікін у суботу знявся у відеоролику, засудивши заколот Пригожина і закликавши "вагнерівців" зупинитися. Але The Moscow Times стверджує з посиланням на джерело, що Суровікін нібито "повівся не особливо покірно, коли поставили завдання читати текст на камеру і розрулювати, надто грубіянив керівництву". Мовляв, через це могло скластися враження, що Суровікін входить у "пригожинську коаліцію".

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Офіційно інформацію про арешт Суровікіна поки не підтверджено. Міноборони РФ нічого не повідомляло про долю генерала.

Раніше видання The New York Times повідомило з посиланням на чиновників США, що Суровікін знав заздалегідь про плани Пригожина розпочати заколот проти військового керівництва РФ.