Суровікіна заарештували після повстання Пригожина, - росЗМІ
У Росії після повстання бойовиків ПВК "Вагнер" під проводом Євгена Пригожина заарештований командувач Повітряно-космічних військ, заступник командувача російських військ в Україні, генерал Сергій Суровікін. Зараз він перебуває за ґратами.
Про це з посиланням на близькі до Міноборони РФ джерела повідомило видання The Moscow Times, інформує Цензор.НЕТ.
"У контексті Пригожина. Мабуть, він [Суровікін] вибрав бік [Пригожина під час заколоту], і його за яйця хапнули", - сказало джерело. На запитання журналістів про те, де зараз перебуває генерал, джерело відповіло: "Цю інформацію у нас навіть внутрішніми каналами не коментують".
Інше джерело причину арешту прокоментувало так: "Там історія з ним була не ОК. Для влади. Більше нічого не можу говорити".
Раніше про арешт Суровікіна повідомляли деякі провоєнні російські телеграм-канали. Вони твердили, що той перебуває в СІЗО "Лефортово". Інші провоєнні канали при цьому стверджують, що генерал не заарештований, а лише пише пояснювальні записки у зв’язку з заколотом.
The Guardian пише, що Суровікін зник одразу після повстання. Колишній головред "Ехо Москви" Венедіктов зазначає, що він "три дні не виходить на зв'язок зі своєю родиною", не відповідає також і охорона.
Сам Суровікін у суботу знявся у відеоролику, засудивши заколот Пригожина і закликавши "вагнерівців" зупинитися. Але The Moscow Times стверджує з посиланням на джерело, що Суровікін нібито "повівся не особливо покірно, коли поставили завдання читати текст на камеру і розрулювати, надто грубіянив керівництву". Мовляв, через це могло скластися враження, що Суровікін входить у "пригожинську коаліцію".
Офіційно інформацію про арешт Суровікіна поки не підтверджено. Міноборони РФ нічого не повідомляло про долю генерала.
Раніше видання The New York Times повідомило з посиланням на чиновників США, що Суровікін знав заздалегідь про плани Пригожина розпочати заколот проти військового керівництва РФ.
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цей лисий коли на камеру говорив під час свого командування чуть шию не звернув і по слогах читав
"Дело убийц в.... лысинах"
і правільно !
не треба лисинамі виблискувати і народ будоражить !
стать таваріщєм сралінимкупить дом, но нє імеєт вазможнасті"...
ЄнтАдругоЄ
Другой герой россии его как бы поддержал, но в решающий момент, как обычно, струсил и выступил против. Теперь сидит в сизо. Военный преступник, бомбил мирные города в Сирии и Украине.
Третий герой россии пошёл разгонять бунт первых двух, но, как принято среди героев россии, струсил и весь бунт простоял под Ростовом в пробке. Бандит и преступник, резал граждан страны и воевал против страны героем коей является.
Кругом одни герои!
Ну и так называемый "президент" этой самой страны, геройски удравший в первые ж часы "бунта" - этот пока не герой, но за такой геройский поступок обящательно дадут героя.
Який з нього заколотник?
Ця пред'ява до нього про зраду стане вельми не популярною серед рашистів, що різко підштовхне до нового, вже підготовленого і рішучішого заколоту проти путінського режиму.
Туман війни.