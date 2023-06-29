Говард Баффет: Відомий банкір Оністрат втратив свого сина, з яким воював в одній бригаді. Всі наші сили треба спрямувати на перемогу України. ВIДЕО
Росія несе відповідальність за смерті тисяч цивільних громадян та має відповісти за це.
Про це заявив син американського інвестора-мільярдера Воррена Бафет Говард на Конференції з відновлення України у Лондоні, передає Цензор.НЕТ.
Він наголосив, що війна не має спинити інвестування десятків мільйонів доларів в Україну.
"Я розумію, що основна тема цієї конференції - залучення інвестицій. Але також це сприяння справедливості і тому зараз наші сили мають бути спрямовані на перемогу України. За все моє життя я ніколи не бачив такої чіткої різниці між правильним та неправильним. Ніколи. Коли переможе Україна, переможемо ми всі. 4 дні тому я був з бійцями 68 бригади ЗСУ. Я спілкувався зі старшим сержантом Андрієм Оністратом. 2 тижні тому його син був в тій самій бригаді, що і він. 10 днів тому він поховав свого сина. Жоден батько не повинен бачити, як його син гине на полі бою. Особливо на війні, яку вони не починали і не хотіли", - сказав Баффет.
"Ми не можемо дозволити Росії змінити історію. Росія створила найбільшу гуманітарну кризу на моїй пам'яті. Вони несуть відповідальність за смерті тисяч мирних громадян. Вони крали дітей. Вони ґвалтували жінок. Це факти і Росія має понести за них відповідальність", - додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що захищаючи Україну, на війні загинув син відомого банкіра та бізнесмена Андрія Оністрата Остап.
Із захисником попрощалися 6 червня у Києві.
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Ніби то існує правило, брати, батько та сини/доньки в одному підрозділі не воюють. Великий ризик одночасно втратити всіх членів родини. Принаймні, нашого колегу з сином розвели по різних підрозділах, примусово.
Адже дитина - це один з найбільших сенсів життя.....
У коментах в попередній статті про "відомого банкіра" Оністрата я написав хто він є (ким був) насправді - мене одразу забанили на декілька днів
Я так розумію це все рекламні статті, які можуть якось допомогти Оністрату відпетляти від судів та карного переслідування.
Гарний син Говард у "бога інвестицій" - як його називали американські інвестори ,-
Воррена Бафета. Дякуємо!
"У 2014 році добровільно пішов служити до Збройних сил України на Донбасі під іншим прізвищем[4]. Був командиром мінометного розрахунку[5]."
І детальніше тут:
https://www.5.ua/suspilstvo/pravdu-potribno-vidnovliuvaty-danyliuk-prokomentuvav-informatsiiu-pro-sluzhbu-syna-poroshenka-191196.html
Був би зараз президентом патріот України, а не малорос, він першим ділом став би будувати ракети середньої дальності десь в Чехії чи в Польщі, так війна б скоротилась в два чи три рази.
Імя Оністрата буде синонімом слова герой після цієй війни, а слава зеленського і його квартальних і підпівал піде одразу з ними.