Говард Баффет: Відомий банкір Оністрат втратив свого сина, з яким воював в одній бригаді. Всі наші сили треба спрямувати на перемогу України. ВIДЕО

Росія несе відповідальність за смерті тисяч цивільних громадян та має відповісти за це.

Про це заявив син американського інвестора-мільярдера Воррена Бафет Говард на Конференції з відновлення України у Лондоні, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що війна не має спинити інвестування десятків мільйонів доларів в Україну.

"Я розумію, що основна тема цієї конференції - залучення інвестицій. Але також це сприяння справедливості і тому зараз наші сили мають бути спрямовані на перемогу України. За все моє життя я ніколи не бачив такої чіткої різниці між правильним та неправильним. Ніколи. Коли переможе Україна, переможемо ми всі. 4 дні тому я був з бійцями 68 бригади ЗСУ. Я спілкувався зі старшим сержантом Андрієм Оністратом. 2 тижні тому його син був в тій самій бригаді, що і він. 10 днів тому він поховав свого сина. Жоден батько не повинен бачити, як його син гине на полі бою. Особливо на війні, яку вони не починали і не хотіли", - сказав Баффет.

"Ми не можемо дозволити Росії змінити історію. Росія створила найбільшу гуманітарну кризу на моїй пам'яті. Вони несуть відповідальність за смерті тисяч мирних громадян. Вони крали дітей. Вони ґвалтували жінок. Це факти і Росія має понести за них відповідальність", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що захищаючи Україну, на війні загинув син відомого банкіра та бізнесмена Андрія Оністрата Остап.

Із захисником попрощалися 6 червня у Києві.

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