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Новини Війна
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Говард Баффет: Відомий банкір Оністрат втратив свого сина, з яким воював в одній бригаді. Всі наші сили треба спрямувати на перемогу України. ВIДЕО

Росія несе відповідальність за смерті тисяч цивільних громадян та має відповісти за це.

Про це заявив син американського інвестора-мільярдера Воррена Бафет Говард на Конференції з відновлення України у Лондоні, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що війна не має спинити інвестування десятків мільйонів доларів в Україну.

"Я розумію, що основна тема цієї конференції - залучення інвестицій. Але також це сприяння справедливості і тому зараз наші сили мають бути спрямовані на перемогу України. За все моє життя я ніколи не бачив такої чіткої різниці між правильним та неправильним. Ніколи. Коли переможе Україна, переможемо ми всі. 4 дні тому я був з бійцями 68 бригади ЗСУ. Я спілкувався зі старшим сержантом Андрієм Оністратом. 2 тижні тому його син був в тій самій бригаді, що і він. 10 днів тому він поховав свого сина. Жоден батько не повинен бачити, як його син гине на полі бою. Особливо на війні, яку вони не починали і не хотіли", - сказав Баффет.

"Ми не можемо дозволити Росії змінити історію. Росія створила найбільшу гуманітарну кризу на моїй пам'яті. Вони несуть відповідальність за смерті тисяч мирних громадян. Вони крали дітей. Вони ґвалтували жінок. Це факти і Росія має понести за них відповідальність", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що захищаючи Україну, на війні загинув син відомого банкіра та бізнесмена Андрія Оністрата Остап. 

Із захисником попрощалися 6 червня у Києві.

Також дивіться: Говорили про допомогу нашій державі, - Зеленський провів розмову з Баффетом. ВIДЕО

Автор: 

Баффет Воррен (36)


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Топ коментарі
+38
Оністрату наша повага!
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29.06.2023 15:01
+36
Низький уклін Захисникам України та їх Сім'ям!
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29.06.2023 15:00
+31
Слава Герою!
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29.06.2023 15:00
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С.У.М..
Ніби то існує правило, брати, батько та сини/доньки в одному підрозділі не воюють. Великий ризик одночасно втратити всіх членів родини. Принаймні, нашого колегу з сином розвели по різних підрозділах, примусово.
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29.06.2023 14:56 Відповісти
Слава Герою!
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29.06.2023 15:00 Відповісти
Низький уклін Захисникам України та їх Сім'ям!
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29.06.2023 15:00 Відповісти
Оністрату наша повага!
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29.06.2023 15:01 Відповісти
Як батькові знайти сили жити далі?
Адже дитина - це один з найбільших сенсів життя.....
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29.06.2023 15:04 Відповісти
Це і є сенс життя... В нормальних людей. А не теперішніх child free.
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29.06.2023 15:17 Відповісти
Співчуття родичам загиблого Героя.
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29.06.2023 15:14 Відповісти
В огороді бузина - а в Києві дядко.

У коментах в попередній статті про "відомого банкіра" Оністрата я написав хто він є (ким був) насправді - мене одразу забанили на декілька днів
Я так розумію це все рекламні статті, які можуть якось допомогти Оністрату відпетляти від судів та карного переслідування.
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29.06.2023 15:43 Відповісти
Син загинув, батько воює. Ця війна розділила багатьох, включно з чесними і нечесними бізнесменами. Одним - Україна і навіть життя за Україну, іншим - все одно, де робити бізнес, хоч і під росією.
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29.06.2023 17:06 Відповісти
Всё больше людей в мире понимают, что война должна закончиться не просто победой Украины, а уничтожением параши. Сегодня Р.Бессмертный меня тоже порадовал, повторив этот тезис практически слово в слово.
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29.06.2023 16:42 Відповісти
Тільки от не отримуємо ми поки що від наших партнерів всього необхідного саме для перемоги над рашизмом, хіба для стримування.
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29.06.2023 16:46 Відповісти
А мы и не получим больше того, что получили пока бОльшая часть народа не поймёт то, что я понял много лет назад.
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29.06.2023 17:12 Відповісти
Правильні слова Баффета. Шкода, що в Адміністрації Байдена думають дещо інакше....
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29.06.2023 16:43 Відповісти
Тут ще цікаве питання в кого більший вплив, і хто від кого залежить.
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29.06.2023 17:42 Відповісти
Вічна пам'ять Героям, що полягли за Україну!
Гарний син Говард у "бога інвестицій" - як його називали американські інвестори ,-
Воррена Бафета. Дякуємо!
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29.06.2023 16:48 Відповісти
Нумо, пересічні, назвіть нашого банкіра, або його сина, хто кормить вошей в окопах разом з пересічними. Давайте, несоромтесь, може діти Порошенка, чи може Кулі в лоб, а може чийогось судді, чи прокурора, а може якогось міністра діти ???????????????Давайте, пограємо в вікторину!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.06.2023 17:07 Відповісти
Син Порошенка воював від початку агресії в 2014, це легко гуглиться. Чи на війні обидві доньки Яценюка - за це не чув. Скільки тисяч з партії ЄС на війні - це теж легко гуглиться. Давай вікторину: знайди в окопі зеленого депутата.
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29.06.2023 17:45 Відповісти
Боже я вибачаюся твої мабуть воюють!
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29.06.2023 17:52 Відповісти
Вибачення прийнято. Що по вікторині?
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29.06.2023 19:57 Відповісти
жму руку!
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29.06.2023 21:25 Відповісти
Пан цитує плівки кацапського агента Деркача, від якого навіть уже зелені відхрестилися?
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30.06.2023 01:55 Відповісти
Не симпатик Зеленського і за нього не голосував, але я за об"єктивність. Син Порошенка служив 2 місяці мінометником в батареї при штабі в Краматорську, де тоді знаходився всім відомий Гелетей, і в ніяких бойових операціях він не брав участі. Жив окремо від інших солдатів під охороною спецназівців. У вересні розпочались передвиборчі перегони і коли став депутатом звільнився з лав ЗСУ. Оце і весь його "бойовий шлях".
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30.06.2023 07:05 Відповісти
До вікіпедії в мене довіри більше, ніж до анонімного пана з невідомими джерелами інформації. А вона надає нам це:
"У 2014 році добровільно пішов служити до Збройних сил України на Донбасі під іншим прізвищем[4]. Був командиром мінометного розрахунку[5]."
І детальніше тут:
https://www.5.ua/suspilstvo/pravdu-potribno-vidnovliuvaty-danyliuk-prokomentuvav-informatsiiu-pro-sluzhbu-syna-poroshenka-191196.html
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30.06.2023 18:38 Відповісти
"...Давайте, несоромтесь, може...." діючий чотирижди ухилянт зезидент чи хтось із його 95 команди т.зв. слуг бені
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29.06.2023 19:59 Відповісти
Давай пограємось у вікторину. І перше запитання, де в якому підрозділі і на якій посаді воюєш особисто ти.
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30.06.2023 07:26 Відповісти
Тобто, змінюємо не зручну тему і переходимо з питання на особистість питаючого. Гарна спроба. Молодець, сідай, п'ять.
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30.06.2023 18:39 Відповісти
Все правильно, только это надо сказать ДЕДУ Байдену, который боится ПЕРДНУТЬ в сторону *****, и из-за которого наше контрнаступление идет без прикрытия с воздуха, без дальнебойных ракент, без сотен неоходимых АБРАМСов.
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29.06.2023 17:22 Відповісти
Байден не боится,у него договорняк с путлером.А басни "про экскалацию" они придумали для того,чтоб зажимать нам помощь и поддерживать пламя войны подольше.
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29.06.2023 19:52 Відповісти
Вони це називають "геополітика".
Був би зараз президентом патріот України, а не малорос, він першим ділом став би будувати ракети середньої дальності десь в Чехії чи в Польщі, так війна б скоротилась в два чи три рази.
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29.06.2023 21:11 Відповісти
Квартальні клоуни за допомогою агентури ...уйла розвалили наш оборонний комплекс. Але....Шашличники і їх клакери про цей факт нібито вперше чують.
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30.06.2023 07:30 Відповісти
Сердечно дякую! Захисник тепер на Не бесах. Схиляюся в земному поклоні перед батьками усіх захисників.🙏😰
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29.06.2023 17:28 Відповісти
Нажаль нащі чиновники не такі як банкір Оністрат який віддав саме дороге за Перемогу України.
Імя Оністрата буде синонімом слова герой після цієй війни, а слава зеленського і його квартальних і підпівал піде одразу з ними.
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29.06.2023 21:09 Відповісти
 
 