Financial Times про арешт Суровікіна: Він перший, але не єдиний

Видання Financial Times повідомляє з посиланням на три джерела про арешт російського генерала Сергія Суровікіна. На думку видання, він перший, але не єдиний, хто буде позбавлений волі внаслідок заколоту Пригожина.

Про це йдеться в публікації FT, інформує Цензор.НЕТ.

За словами джерел, від Суровікіна нічого не чути вже кілька днів. При цьому незрозуміло, чи його заарештували після провалу повстання бойовиків ПВК "Вагнер" під проводом Євгена Пригожина, чи лише затримали, щоб допитати.

За повідомленням FT, Путін після повстання Путін розпочав операцію з очищення керівництва російських спецслужб. Його мета - позбутися критиків, відновити порядок та свій авторитет.

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В останні кілька днів, пише видання, з публічного простору зникли багато тих, хто симпатизував "Вагнеру" й критикував російське військове керівництво. Натомість лояльні Путіну військові керівники - такі, як міністр оборони Сергій Шойгу - отримали додаткові можливості для публічних заяв та виступів.

"Путін заздалегідь знав про плани Пригожина організувати повстання й міг певною мірою підготуватися. Він побачив, хто і що робив у цей день. І тепер наводить лад у домі", - цитує видання неназваного західного урядовця.

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Цей чиновник також сказав, що Суровікін перебуває під арештом і що він - не єдиний, кого буде заарештовано.

Кремль, зазначає FT, відмовляється відповідати на будь-які запитання щодо долі Суровікіна і каже, що журналісти мають звертатися до міністерства оборони.