Financial Times про арешт Суровікіна: Він перший, але не єдиний
Видання Financial Times повідомляє з посиланням на три джерела про арешт російського генерала Сергія Суровікіна. На думку видання, він перший, але не єдиний, хто буде позбавлений волі внаслідок заколоту Пригожина.
Про це йдеться в публікації FT, інформує Цензор.НЕТ.
За словами джерел, від Суровікіна нічого не чути вже кілька днів. При цьому незрозуміло, чи його заарештували після провалу повстання бойовиків ПВК "Вагнер" під проводом Євгена Пригожина, чи лише затримали, щоб допитати.
За повідомленням FT, Путін після повстання Путін розпочав операцію з очищення керівництва російських спецслужб. Його мета - позбутися критиків, відновити порядок та свій авторитет.
В останні кілька днів, пише видання, з публічного простору зникли багато тих, хто симпатизував "Вагнеру" й критикував російське військове керівництво. Натомість лояльні Путіну військові керівники - такі, як міністр оборони Сергій Шойгу - отримали додаткові можливості для публічних заяв та виступів.
"Путін заздалегідь знав про плани Пригожина організувати повстання й міг певною мірою підготуватися. Він побачив, хто і що робив у цей день. І тепер наводить лад у домі", - цитує видання неназваного західного урядовця.
Цей чиновник також сказав, що Суровікін перебуває під арештом і що він - не єдиний, кого буде заарештовано.
Кремль, зазначає FT, відмовляється відповідати на будь-які запитання щодо долі Суровікіна і каже, що журналісти мають звертатися до міністерства оборони.
Будь ласка, зачекайте...
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За що ж тоді затримали суровікіна - за розкрадання коштів мо чи що?
Країна цирк-шапіто
А тепер шо? Пацан сказав і забув?
Ой який правий Степан Андрійович БАНДЕРА: Кацапам віри немає, тільки сила (я сподіваюся мав на увазі - СМЕРТЬ КАЦАПАМ)
Такщо все це - величезний ФАРС державного масштабу!!!
Чому його не підсвічують.
суровікін хоча й генерал, командувач вкс мо рф, але звичайний фраєр, такий самий як і прігожин, яких використовували у цій грі дорослі дяді на кацапстані
Своеобразная ловля на живца.
Зараз йде перерозподіл діамантово-золото-срібно-паладієвих активів та ресурсів прігожина (точніше його господарів) у Африці та Південній Америці, вирішуються питання із башаром асадом про бізнес вагнерів у Сирії (туди підключився Ердоган), виплив також Іран, також аналогічні бізнесові питання вирішуються у Малі та ЦАР (вагнерівці та їх командири "закриті" владою цих країн до "особливого розпорядження") та Південній Америці. Це не день чи два.
Значний бюджет мо рф, який начебто йшов на вагнерів, не можуть знайти, а там вже шойгу та герасимов (такий собі ройтбурт, який будува для @уйла кримський міст та ще багато чого і куратором оленевода та десантника, якого читає Залужний)
На раші частина вагерів (які до осені були в мо), не виявили бажання знову йти до мо на контракт - фсб в "милі" та на "стрьомі"
Цирк триває і це для нас добре
Эффективнее всего - патреон, снайпер, ну ты понял
Всі хто бачив як воно сиділо з трясучими губами і мамляло про родіну в апасностє, одразу повірять шо то був такий хитрий план. Щоб "пасадіть суровкіна". Тіпу по іншому ху-йло його посадить не міг.
Клоуни ...ля...
Больше рашистов в тюрьме заключенных
Дедушка путлер в подвале сидящий
Всех приглашает в свой АД настоящий.
Скончались ті, хто всюди лєзлі...
Бо Й О Б Н У Т І.
Знав і готувався до того що його збираються ткнути мордякою в лайно .?? Мазохіст якийсь .
Ну що ж , добре - " підготувався ".
Казкарі які працюють в західній пресі , своїм вмінням фантазувати , вже скоро перевершать самого Ганса Крістіана Андерсена .
А його заклик до "вагнерів" - "Астанавітєсь!" був щирий, а не по-бумажці. То який з нього заколотник?
Путінсько-фсбешна пред'ява до нього про участь у воєнному заколоті "вагнерів" і подальші утиски стануть вельми не популярною темою серед рашистів та потужним демотиватором для прибічників z-політики. Це різко підштовхне до нового, вже підготовленого і рішучішого збройного виступу проти путінського режиму.
А між тим, https://twitter.com/Q0MT6pFmbVqynsM/status/1674387235825754112?t=iW2LF7Yoxv64QY0UqxNTqQ&s=19 пишуть , що суровікіна після затримання добряче відлупили фсб-шники.
"Первые 6 машин с капитаном Суровикиным прорвались через баррикаду. 7-ю машину (БМП № 536) толпа блокировала вновь сдвинутыми троллейбусами. На броню вскочили молодые люди и попытались набросить на приборы наблюдения брезент, а затем облили БМП бензином и подожгли её.При этом погибли трое защитников «Белого дома»: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8C Дмитрий Комарь , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Илья Кричевский и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82) Владимир Усов . Комарь, набрасывая брезент на смотровые щели БМП, зацепился за него, и когда машина сделала резкий манёвр, разбил себе голову. Ему шёл 23 год. Усов был убит на 38-м году жизни одним из предупредительных выстрелов, рикошетом от люка БМП. Кричевский был убит в возрасте 28 лет выстрелом в голову при невыясненных обстоятельствах. Они были единственными жертвами путча 1991 года"
135 лет изданию. Ху..ю какую то несёт. так любую новость можно придумать