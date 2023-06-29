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Новини Повстання Пригожина в РФ
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Financial Times про арешт Суровікіна: Він перший, але не єдиний

суровікін

Видання Financial Times повідомляє з посиланням на три джерела про арешт російського генерала Сергія Суровікіна. На думку видання, він перший, але не єдиний, хто буде позбавлений волі внаслідок заколоту Пригожина.

Про це йдеться в публікації FT, інформує Цензор.НЕТ.

За словами джерел, від Суровікіна нічого не чути вже кілька днів. При цьому незрозуміло, чи його заарештували після провалу повстання бойовиків ПВК "Вагнер" під проводом Євгена Пригожина, чи лише затримали, щоб допитати.

За повідомленням FT, Путін після повстання Путін розпочав операцію з очищення керівництва російських спецслужб. Його мета - позбутися критиків, відновити порядок та свій авторитет.

Читайте: Суровікіна заарештували після повстання Пригожина, - росЗМІ

В останні кілька днів, пише видання, з публічного простору зникли багато тих, хто симпатизував "Вагнеру" й критикував російське військове керівництво. Натомість лояльні Путіну військові керівники - такі, як міністр оборони Сергій Шойгу - отримали додаткові можливості для публічних заяв та виступів.

"Путін заздалегідь знав про плани Пригожина організувати повстання й міг певною мірою підготуватися. Він побачив, хто і що робив у цей день. І тепер наводить лад у домі", - цитує видання неназваного західного урядовця.

Також читайте: Суровікін заздалегідь знав про повстання Пригожина, - NYT 

Цей чиновник також сказав, що Суровікін перебуває під арештом і що він - не єдиний, кого буде заарештовано.

Кремль, зазначає FT, відмовляється відповідати на будь-які запитання щодо долі Суровікіна і каже, що журналісти мають звертатися до міністерства оборони.

Автор: 

арешт (2535) росія (65883) Суровікін Сергій (49)


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Топ коментарі
+15
Справи "закрили" - щоб усі "булки розслабили" А зараз почнуть висмикувать усіх поодинці!
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29.06.2023 15:13
+8
Скк. Ну апять "путєн всєх пєрєіграл"(с).
Всі хто бачив як воно сиділо з трясучими губами і мамляло про родіну в апасностє, одразу повірять шо то був такий хитрий план. Щоб "пасадіть суровкіна". Тіпу по іншому ху-йло його посадить не міг.
Клоуни ...ля...
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29.06.2023 15:10
+6
Країна - фейк, яка підлягає безумовному знищенню та негайному при цьому
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29.06.2023 15:36
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Цікава країна раша. Усі справи за заколот, бунт та державну раду закрили - самі ж звезділи з усіх дзюрок.
За що ж тоді затримали суровікіна - за розкрадання коштів мо чи що?
Країна цирк-шапіто
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29.06.2023 15:06 Відповісти
Справи "закрили" - щоб усі "булки розслабили" А зараз почнуть висмикувать усіх поодинці!
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29.06.2023 15:13 Відповісти
Та я хід кацапської думки зрозумів Тільки у мене питання - за що? Ви ж самі у справах прийняли рішення, що складу злочину нема - ніякого бунту, заколоту, зради, наслідків, самі ж за це розповідали, у т.ч. @уйло
А тепер шо? Пацан сказав і забув?
Ой який правий Степан Андрійович БАНДЕРА: Кацапам віри немає, тільки сила (я сподіваюся мав на увазі - СМЕРТЬ КАЦАПАМ)
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29.06.2023 15:16 Відповісти
А хто-небудь з них має на руках копію постанови про відмову в порушенні кримінальної справи за відсутністю складу злочину? Навіть фізично це зробить важко - адже до встановлення цієї відсутності треба опитать ТИСЯЧІ учасників!!! Тим більше - були матеріальні наслідки: вбиті люди та знищена техніка А тут потрібна купа експертних досліджень - судово-медичних та криміналістичних (трасологія, балістика, технічні ) А вони за добу вклалися!
Такщо все це - величезний ФАРС державного масштабу!!!
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29.06.2023 15:34 Відповісти
Країна - фейк, яка підлягає безумовному знищенню та негайному при цьому
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29.06.2023 15:36 Відповісти
Суровікін записував відеозвернення в тому ж кабінеті що і Аліксєєв, а Аліксєєв в суботу зранку спілкувався з Пригожиним в штабі Південного округу, разом з замом Шойгу, і з посмішкою погоджувався віддати Пригожину Шойгу. Аліксєєв головний спецназівець, а спецназ з ваших слів досить близький до вагнера. І памятаймо що той хто приходить з пропозицією переговорів і є зрадник. Ще Мізінцев і Ротенберги теж в темі.
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29.06.2023 15:20 Відповісти
Цікава доля Ковальчука, який у Пітері організовував зустрічі бульбофюрера, прігожина та був на звязку із Ердоганом щодо "врегулювання" заколоту, а також давав певні поради та вказівки патрушеву з приводу т.зв. "придушення" бунту півнів.
Чому його не підсвічують.
суровікін хоча й генерал, командувач вкс мо рф, але звичайний фраєр, такий самий як і прігожин, яких використовували у цій грі дорослі дяді на кацапстані
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29.06.2023 15:26 Відповісти
- Вечір в хату, бродяги. Гуляй рваніна
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29.06.2023 15:32 Відповісти
Справу закрили - потому что по сути ее открыли чтобы показать видимость что государство против Пригожина. А когда Пригожин помог исполнить путинскую пьесу по выявлению неблагонадежных - можно смело закрывать.

Своеобразная ловля на живца.
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29.06.2023 15:27 Відповісти
Цирк ще триває.
Зараз йде перерозподіл діамантово-золото-срібно-паладієвих активів та ресурсів прігожина (точніше його господарів) у Африці та Південній Америці, вирішуються питання із башаром асадом про бізнес вагнерів у Сирії (туди підключився Ердоган), виплив також Іран, також аналогічні бізнесові питання вирішуються у Малі та ЦАР (вагнерівці та їх командири "закриті" владою цих країн до "особливого розпорядження") та Південній Америці. Це не день чи два.
Значний бюджет мо рф, який начебто йшов на вагнерів, не можуть знайти, а там вже шойгу та герасимов (такий собі ройтбурт, який будува для @уйла кримський міст та ще багато чого і куратором оленевода та десантника, якого читає Залужний)
На раші частина вагерів (які до осені були в мо), не виявили бажання знову йти до мо на контракт - фсб в "милі" та на "стрьомі"
Цирк триває і це для нас добре
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29.06.2023 15:34 Відповісти
Да как сказать. Для нас это фиолетово. В конце концов, даже если детски-наивно-искренне поверить в этот "переворот" и его цели, он-то был не на тему "война vs мир", а на тему "как правильнее хохлов мочить".

Эффективнее всего - патреон, снайпер, ну ты понял
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29.06.2023 16:02 Відповісти
Для нас будь-яка гризня на раші - це добре. Окрім пулялок у них просто неймовірна кількість новачка
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29.06.2023 16:05 Відповісти
Процес вихолощення вертикалі влади пішов.
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29.06.2023 15:07 Відповісти
Скк. Ну апять "путєн всєх пєрєіграл"(с).
Всі хто бачив як воно сиділо з трясучими губами і мамляло про родіну в апасностє, одразу повірять шо то був такий хитрий план. Щоб "пасадіть суровкіна". Тіпу по іншому ху-йло його посадить не міг.
Клоуни ...ля...
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29.06.2023 15:10 Відповісти
Больше арестов хороших и разных
Больше рашистов в тюрьме заключенных
Дедушка путлер в подвале сидящий
Всех приглашает в свой АД настоящий.
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29.06.2023 15:31 Відповісти
Після Вагнерічеськой болєзні
Скончались ті, хто всюди лєзлі...
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29.06.2023 15:12 Відповісти
Хай наводить лад недофюрер Гумова Дупа, у 1937 також "лад наводили"...
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29.06.2023 15:14 Відповісти
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29.06.2023 15:20 Відповісти
Пиня повністю поїхав головою, як і вся московія. ******** своїх силовиків - воїнів, Пиня відкриває сталінські 1937- 1938 роки. Холопи московії мовчать. Нам це подобається. Вперед, московітські холопи, на міни.
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29.06.2023 15:21 Відповісти
Це дуже погано. Бо тепер шанси на закінчення війни через заколот на росії зводяться до нуля.
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29.06.2023 15:28 Відповісти
суровікін + Новачок?
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29.06.2023 15:23 Відповісти
Початок репресій.... дурні кацапи коли верещали "можєм пафтаріть" забули про : заград обряди та безглузді атаки, репресії а найгірше для їх вони забули про Голод..... головне щоб цього разу Америка й толерасти з ЄС не рятували кацапів черговий раз.
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29.06.2023 15:24 Відповісти
Нагадує 1944 проти Гітлера. Недовго чекати залишилось
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29.06.2023 15:28 Відповісти
ця чистка не допоможе. заколот показав шо ніякої лояльності немає. є лише тотальна сцикливість.
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29.06.2023 15:29 Відповісти
Навряд пуйлу вдасться встановити сталінський лад в Раші. В час інтернету російська молодь вже не захоче жити в концтаборі і ходити строєм. А ще у пуйла в самій владі з"явилось багато прихованих опонентів. Які швидко перевзуються, якщо з"явиться нагода. Рашковани зможуть жити, як люди, якщо їхня Рашка розвалиться
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29.06.2023 15:39 Відповісти
Маячня. Ніхто не перевзувся - була нагода. Вони хочуть жити в концаборі й ходять строєм. І жити як люди рашковани не будуть ніколи.
Бо Й О Б Н У Т І.
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29.06.2023 16:48 Відповісти
Это Аргмагедона за яйки взяли. Походу путя не простил ему того что его идея бомбить энергетическую инфраструктуру не сработала.
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29.06.2023 15:42 Відповісти
Спрацювала, але з точністю до навпаки. Багато українців і держустанов перелаштувались на генератори і альтернативні системи опалення. Велика частка цієї оборони є завдяки нашим західним партнерам, велика подяка їм за це
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29.06.2023 16:11 Відповісти
Пуйлу уже нифига не поможет ...кремлевская братва увидела шо пахан слаб и повел себя как чмо....такое не забудется,авторитет у него теперь отрицательный.....а если сюда прибавится проиграная война в Украине то жить он точна долго не будет.
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29.06.2023 15:47 Відповісти
👉"Путін заздалегідь знав про плани Пригожина організувати повстання й міг певною мірою підготуватися. Джерело:
Знав і готувався до того що його збираються ткнути мордякою в лайно .?? Мазохіст якийсь .
Ну що ж , добре - " підготувався ".
Казкарі які працюють в західній пресі , своїм вмінням фантазувати , вже скоро перевершать самого Ганса Крістіана Андерсена .
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29.06.2023 15:53 Відповісти
чем не 37 год , врагов народа будут лишать голов , ...... плешивый недомерок симбиоз гитлера и сралина...
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29.06.2023 15:57 Відповісти
Цей суровікін - служака-дуболом, до мозку-кісток відданий чинній владі пітьми генерал. І не раз це доводив своїми діями, вчиняючи самі жорстокі злочини.
А його заклик до "вагнерів" - "Астанавітєсь!" був щирий, а не по-бумажці. То який з нього заколотник?
Путінсько-фсбешна пред'ява до нього про участь у воєнному заколоті "вагнерів" і подальші утиски стануть вельми не популярною темою серед рашистів та потужним демотиватором для прибічників z-політики. Це різко підштовхне до нового, вже підготовленого і рішучішого збройного виступу проти путінського режиму.
А між тим, https://twitter.com/Q0MT6pFmbVqynsM/status/1674387235825754112?t=iW2LF7Yoxv64QY0UqxNTqQ&s=19 пишуть , що суровікіна після затримання добряче відлупили фсб-шники.
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29.06.2023 16:19 Відповісти
Участвоваший в одном путче (1991 года), поучавствует и вдругом!

"Первые 6 машин с капитаном Суровикиным прорвались через баррикаду. 7-ю машину (БМП № 536) толпа блокировала вновь сдвинутыми троллейбусами. На броню вскочили молодые люди и попытались набросить на приборы наблюдения брезент, а затем облили БМП бензином и подожгли её.При этом погибли трое защитников «Белого дома»: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8C Дмитрий Комарь , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Илья Кричевский и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82) Владимир Усов . Комарь, набрасывая брезент на смотровые щели БМП, зацепился за него, и когда машина сделала резкий манёвр, разбил себе голову. Ему шёл 23 год. Усов был убит на 38-м году жизни одним из предупредительных выстрелов, рикошетом от люка БМП. Кричевский был убит в возрасте 28 лет выстрелом в голову при невыясненных обстоятельствах. Они были единственными жертвами путча 1991 года"

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29.06.2023 16:23 Відповісти
цитирует издание неназванного западного чиновника
135 лет изданию. Ху..ю какую то несёт. так любую новость можно придумать
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29.06.2023 17:29 Відповісти
 
 