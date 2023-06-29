Зрадника Балицького засудили до 15 років тюрми, - СБУ

Очільника окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленій частині Запорізької області Євгена Балицького засудили до 15 років тюрми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Слідство встановило, що колишній нардеп від забороненої партії "Опозиційний блок" Балицький на початку повномасштабного вторгнення РФ одним з перших публічно підтримав російських окупантів.

"Після цього загарбники призначили його гауляйтером на захопленій території південного регіону. Щоб змусити працівників місцевого самоврядування визнати "повноваження" колаборанта, рашисти погрожували людям репресіями та фізичною розправою. Незгодних ув’язнювали до російських катівень, де потерпілих жорстоко катували.



Після призначення на "посаду" Балицький одразу приступив до виконання вказівок москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні", - йдеться в повідомленні.

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Зрадник, зокрема, займався організацією місцевого псевдореферендуму щодо "приєднання" Запорізької області до РФ.

Під його керівництвом створювали незаконні "виборчкоми", в яких фальсифікували результати "голосування" на користь країни-агресора. Після фейкового плебісциту Балицький звернувся до президента РФ з проханням "визнати" регіон як новий суб’єкт Росії.

Потім, 30 вересня 2022 року, на "урочистому" заході у кремлі він підписав незаконний "договір про входження" Запорізької області до складу РФ.

Зрадника визнано винним за двома статтям КК України:



- ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

- ч. 2 ст. 110 (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб).

Наразі Балицький перебуває на тимчасово окупованій території на півдні України. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини.

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