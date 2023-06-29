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Зрадника Балицького засудили до 15 років тюрми, - СБУ

балицький

Очільника окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленій частині Запорізької області Євгена Балицького засудили до 15 років тюрми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Слідство встановило, що колишній нардеп від забороненої партії "Опозиційний блок" Балицький на початку повномасштабного вторгнення РФ одним з перших публічно підтримав російських окупантів.

"Після цього загарбники призначили його гауляйтером на захопленій території південного регіону. Щоб змусити працівників місцевого самоврядування визнати "повноваження" колаборанта, рашисти погрожували людям репресіями та фізичною розправою. Незгодних ув’язнювали до російських катівень, де потерпілих жорстоко катували.

Після призначення на "посаду" Балицький одразу приступив до виконання вказівок москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Колишній "регіонал" наводив російські "Гради". Його затримали в Сумах, - СБУ. ФОТО

Зрадник, зокрема, займався організацією місцевого псевдореферендуму щодо "приєднання" Запорізької області до РФ.

Під його керівництвом створювали незаконні "виборчкоми", в яких фальсифікували результати "голосування" на користь країни-агресора. Після фейкового плебісциту Балицький звернувся до президента РФ з проханням "визнати" регіон як новий суб’єкт Росії.

Потім, 30 вересня 2022 року, на "урочистому" заході у кремлі він підписав незаконний "договір про входження" Запорізької області до складу РФ.

Зрадника визнано винним за двома статтям КК України:

- ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 2 ст. 110 (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб).

Наразі Балицький перебуває на тимчасово окупованій території на півдні України. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини.

Також читайте: Колишній міністр освіти Табачник став радником зрадника Балицького, - Федоров

Автор: 

СБУ (12918) Балицький Євген (40)


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Топ коментарі
+23
Тільки смерть ********. Без варіантів
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29.06.2023 16:07
+22
... у СБУ якись вибірковий нюх-зір..., бо таке саме гівно Бойко зі своїми зесланцями спокійно ********-підголосовує Найвеличнівшивому у Раді, боневтік, як лохи балицькі-ківи-портнови
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29.06.2023 16:14
+21
Да яка нафіг смерть? Читайте уважно. Вирок заочний. Чувак в кацапії. До сраки йому ті суди.
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29.06.2023 16:08
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Тільки смерть ********. Без варіантів
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29.06.2023 16:07 Відповісти
Да яка нафіг смерть? Читайте уважно. Вирок заочний. Чувак в кацапії. До сраки йому ті суди.
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29.06.2023 16:08 Відповісти
На окупованій території Запоріжчини. Катається до рфіїї, коли викличуть, так просто не випускають - кацапські порядкі, він же їх так хтів!
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29.06.2023 16:15 Відповісти
"Атеш" та "жовта стрічка" пильнують за цім виродком і дуже велика ймовірність, що своєю смертю він не помре!
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29.06.2023 16:29 Відповісти
+
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29.06.2023 16:45 Відповісти
Дуууже сподіваємось!
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29.06.2023 18:11 Відповісти
Та коли ж ***, закінчиться цей ***дський піар! Позатикайте вже зелені пельки, мерзотники!!!
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29.06.2023 16:26 Відповісти
********* поржал,как и мы раньше с 95 квартала...
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29.06.2023 18:19 Відповісти
Его брательника УТОПИЛИ В БОЧКЕ С ВОДОЙ , , а ЕТОГО ВЫЛУПКА РАШИСТСКОГО НУЖНО УТОПИТЬ В БОЧЕКЕ С ФЕКАЛИЯМИ ! СДОХНИ МРАЗЬ ********* !
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29.06.2023 17:10 Відповісти
Він переховується в Криму , але потрібно виловити і знищити цього зрадника і покидька , фізично 😡
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29.06.2023 18:23 Відповісти
ковальов, стрьомоусов, жванія чекають на карєфана на концерті кабздона. Він так увесь концерт пропустить, а там ще проплачений кацапами Червоний Хрест втикнеться, за права його буде хвилюватися, чи добре поїв, чи покакав, чи погуляв. Нащо нам робити йому "курорт"?
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29.06.2023 16:11 Відповісти
Иого б якось видьорнути а тоді вже вироки зачитувати .
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29.06.2023 16:14 Відповісти
... у СБУ якись вибірковий нюх-зір..., бо таке саме гівно Бойко зі своїми зесланцями спокійно ********-підголосовує Найвеличнівшивому у Раді, боневтік, як лохи балицькі-ківи-портнови
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29.06.2023 16:14 Відповісти
імітація кипучої діяльності...мені вирок ковальову та стрємоусову більш до вподоби
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29.06.2023 16:14 Відповісти
Коли заборонять проросійські паратії та партії зі схожою ідеологією?
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29.06.2023 16:16 Відповісти
Ти де живеш? Вони вже не менше року як заборонені!!! Інша справа що треба це було робите раніше, але ж ми толерантні і віддані "свободі слову" яку переплутали з антиукраїнською пропагандою розбрату й ненависті, та й дуже велика кількість громадян України була їх прихильниками!!!
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29.06.2023 16:26 Відповісти
💯!
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29.06.2023 18:17 Відповісти
Не менше року... Оце швидкість, 10 років війна йде
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30.06.2023 00:38 Відповісти
балицький сальдо та інші придворні кремлівського діда підлягають ліквідації без терміну давності
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29.06.2023 16:16 Відповісти
До тих пір поки його не буде можливим фізично доправити до тюрми подібні заочні вироки є лише політичними заявами без сенсу, це стосується й рішень міжнародних судів, бо більшість таким чином "засуджених" реально так і не несуть покарання до смерті!!!
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29.06.2023 16:23 Відповісти
Треба вводити практику приведення вироку по місцю проживання перевівши його у вищу міру покарання військового часу!
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29.06.2023 16:31 Відповісти
Ви забули додати "заочно"...
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29.06.2023 16:29 Відповісти
Судді то лі працюють то лі тролять ???
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29.06.2023 16:37 Відповісти
Прикордонники вже рапортують - Баліцький прийшов отримати вирок!!!
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29.06.2023 16:33 Відповісти
Оперативненько так
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29.06.2023 17:05 Відповісти
Наразі Балицький перебуває на тимчасово окупованій території на півдні України.Джерело:

так що, цого покидька викрадуть , чи знову звичне « шукай вітра у полі» ?
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29.06.2023 16:36 Відповісти
Ну все проблему вирішено.
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29.06.2023 16:37 Відповісти
Е.Балицкий - гнида!
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29.06.2023 16:42 Відповісти
Гірше, набагато гірше як і королевська, бойко, шуфричі та прочі симоненк
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29.06.2023 17:30 Відповісти
Тю, а бойко, волошин, шуфрич? Ці ні? Дивны дела твои,Господи!
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29.06.2023 16:45 Відповісти
вот ідіоти

його не судити треба а стратити показово
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29.06.2023 16:45 Відповісти
Мертвий вже. Хоч і живий і писдить щось, але мертвий вже.
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29.06.2023 16:55 Відповісти
цікаве діло...з 2014 цей Баліцкій (до речі нащадок сталінського чекіста-душогуба 30-х років) постійно тусувався на телеканалах Мертвечука в усіх цих Наташ Влащєнко,Васєй Голованових,Дім Співаков.Максов Назарових тощо. його заочно "судили" ,а названі персонажі органічно влилися в пропогандонську машину зе-*******....
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29.06.2023 17:28 Відповісти
А зрадника Рогова ????
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29.06.2023 17:28 Відповісти
ждем приговора зеленскому, єрмаку, арахамии, верещук и т.д.
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29.06.2023 17:38 Відповісти
Цього піТОРА потрібно за ліве яйце підвісити. В сонячну погоду, на пару деньків.
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29.06.2023 17:39 Відповісти
Щось ви дуже толерантні. Це ізвічна вада українців. Навічно підвісити!
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29.06.2023 18:25 Відповісти
будемо вважати, що до довічної могили... що за його замочку нікого карати не будуть.
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29.06.2023 17:44 Відповісти
Мойше, когда тебя нету дома, соседи про тебя такое говорят!.. Ой, когда меня нету дома, так пусть они меня даже бьют!
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29.06.2023 18:55 Відповісти
Як Яника , а той сидить у рашці і сміється з вашого "засудження "
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29.06.2023 21:00 Відповісти
 
 