Результат контрнаступу може вплинути на ставлення Заходу до України, - Financial Times

Результати контрнаступу українських військ можуть вплинути на ставлення Заходу до України. Мова про фінансову та іншу підтримку.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Видання, посилаючись на неназваного високопоставленого європейського дипломата, вказує, що результати контрнаступу вплинуть на все, що "ми робимо щодо України".

"Фінансування, підтримка, політична участь... і, що найважливіше, мирні переговори, які відбудуться, подобаються вони нам чи ні", - сказав дипломат.

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При цьому головнокомандувач НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі вважає, що контрнаступ України поки не досяг значних успіхів. За його словами, ЗСУ зіштовхнулися з труднощами, пов'язаними з російською обороною.

"Росія все ще має перевагу (за рахунок, - ред.) масовості", - сказав Каволі.

Військовий штаб НАТО відмовився коментувати зауваження командувача.

"НАТО уважно спостерігає за конфліктом в Україні з самого початку... Наступний етап їхньої боротьби може бути довгим і важким, але ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб допомогти Україні виграти її екзистенційну боротьбу", - йдеться у заяву.