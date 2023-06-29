Результат контрнаступу може вплинути на ставлення Заходу до України, - Financial Times
Результати контрнаступу українських військ можуть вплинути на ставлення Заходу до України. Мова про фінансову та іншу підтримку.
Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Видання, посилаючись на неназваного високопоставленого європейського дипломата, вказує, що результати контрнаступу вплинуть на все, що "ми робимо щодо України".
"Фінансування, підтримка, політична участь... і, що найважливіше, мирні переговори, які відбудуться, подобаються вони нам чи ні", - сказав дипломат.
При цьому головнокомандувач НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі вважає, що контрнаступ України поки не досяг значних успіхів. За його словами, ЗСУ зіштовхнулися з труднощами, пов'язаними з російською обороною.
"Росія все ще має перевагу (за рахунок, - ред.) масовості", - сказав Каволі.
Військовий штаб НАТО відмовився коментувати зауваження командувача.
"НАТО уважно спостерігає за конфліктом в Україні з самого початку... Наступний етап їхньої боротьби може бути довгим і важким, але ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб допомогти Україні виграти її екзистенційну боротьбу", - йдеться у заяву.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
+ це все мусолиться ще з ранньої весни.
Але екзальтовані дебілки-горлопани (які вже давно "вивчили" українських льотчиків на F-16 і "доставили" дальнобійні ракети: затикали тут всім рот, придурки) горлають далі про іпсо / інф атаки і т.д.
А ситуація така: поплічник х**ла з білого дому під керівництвом скота обамки і решти лівацької кліки разом з окремими європейськими продажними і промоскальськими дружками (такими ж ліваками) все робить для того, щоб Україна не перемогла (для цього воно вже затягнуло війну + воно її ще й посприяло) і тоді викрутити руки на поступки.
І ті, хто цього не розуміє - такі ж поплічники + клінічні ідіоти. Привіт ленд-лізу передайте. Можете також пошукати, що притирене деменційне чмо сказало на заклики конгресменів щодо прискореного надання ATACMS та іншого озброєння.
Воно блеяло вчора, назвавши Україну Іраком, а сектанти вірують, що чмо щось вирішує.
В новині від 14:25 - Ващиковський (євродепутат).
Як же ж їм хочеться перемовин .. Ну прямо аж свербить в одному місці .
-----------------------------------
Таким образом, итоги нашего опроса следующие:
- игнорируя вариант "дыни", из голосовавших по сути 60% из РФ, 40% из Украины;
- из РФ 15% за "СВО "до талого", 85% за переговоры;
- из Украины 81% за войну до победы, 19% за переговоры, то есть ситуация почти обратна той, что в РФ, что, в принципе, коррелируется с гораздо большей активностью украинского общества в части волонтерской деятельности для помощи армии, чем в российском обществе;
- накрутка смогла несколько "подтянуть" вариант "СВО "до талого", но принципиально картину не изменила.
Затронуто 4 новых и 3-4 русских областей.
И это из 250-300! Вы масштаб похеризма к войне понимаете ?
Могли б просто написати - Сіярто, і не маскуватись)
В принципе если не врут, то сейчас воюет 3 из 12 бригад наступления. То есть, 1/4. И месяц прошёл почти 1/4. Похоже на правду.
Переможених спочатку трошки жаліють, і миттєво забувають.