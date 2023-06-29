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Результат контрнаступу може вплинути на ставлення Заходу до України, - Financial Times

зсу

Результати контрнаступу українських військ можуть вплинути на ставлення Заходу до України. Мова про фінансову та іншу підтримку.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Видання, посилаючись на неназваного високопоставленого європейського дипломата, вказує, що результати контрнаступу вплинуть на все, що "ми робимо щодо України".

"Фінансування, підтримка, політична участь... і, що найважливіше, мирні переговори, які відбудуться, подобаються вони нам чи ні", - сказав дипломат.

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При цьому головнокомандувач НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі вважає, що контрнаступ України поки не досяг значних успіхів. За його словами, ЗСУ зіштовхнулися з труднощами, пов'язаними з російською обороною.

"Росія все ще має перевагу (за рахунок, - ред.) масовості", - сказав Каволі.

Військовий штаб НАТО відмовився коментувати зауваження командувача.

"НАТО уважно спостерігає за конфліктом в Україні з самого початку... Наступний етап їхньої боротьби може бути довгим і важким, але ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб допомогти Україні виграти її екзистенційну боротьбу", - йдеться у заяву.

Автор: 

допомога (8428) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+21
https://www.ft.com/content/859f8e3a-ee49-4148-9158-da48d199d776 Financial Times посилаючись на неназваного високопоставленого європейського дипломата Джерело:

Это значит говновброс профинансированный кацапами.
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29.06.2023 18:12
+18
літаки будуть колись, абрамси - десь восени, атакамс - на стадії серйозних обговорень, касетні - неформально обдумують.

зате постійно питають: чого це ви досі не виграли війну?
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29.06.2023 18:16
+15
Пусть Каволи назовёт хоть одну армию в мире,которая проводила наступательные действия в условиях перевеса противника в артилерии,бронетехники,личном составе и,главное,в кратном перевесе в авиации!!!Не хочется выражатся по поводу союзников так что эпитеты пусть подберут себе сами...Слава ВСУ!
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29.06.2023 18:13
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https://www.youtube.com/watch?v=tBszOd0_I6A
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29.06.2023 18:32 Відповісти
Причому контрнаступ до зміни ставлення? Дати всім тим гамняним журналітів із Financial Times по автомату і в окоп, і в атаку.Боже які вони тупі і далекі.
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29.06.2023 18:36 Відповісти
Як тільки говновброс , то без сумніву FT щось пистить від неназваних Орбанів . Остогидла ця вільна жовта преса
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29.06.2023 18:37 Відповісти
Или WP.
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29.06.2023 19:07 Відповісти
Дана інфа слово в слово повторює озвучене сьогодні Блащиковським - новина на даному ресурсі є.

+ це все мусолиться ще з ранньої весни.

Але екзальтовані дебілки-горлопани (які вже давно "вивчили" українських льотчиків на F-16 і "доставили" дальнобійні ракети: затикали тут всім рот, придурки) горлають далі про іпсо / інф атаки і т.д.

А ситуація така: поплічник х**ла з білого дому під керівництвом скота обамки і решти лівацької кліки разом з окремими європейськими продажними і промоскальськими дружками (такими ж ліваками) все робить для того, щоб Україна не перемогла (для цього воно вже затягнуло війну + воно її ще й посприяло) і тоді викрутити руки на поступки.

І ті, хто цього не розуміє - такі ж поплічники + клінічні ідіоти. Привіт ленд-лізу передайте. Можете також пошукати, що притирене деменційне чмо сказало на заклики конгресменів щодо прискореного надання ATACMS та іншого озброєння.

Воно блеяло вчора, назвавши Україну Іраком, а сектанти вірують, що чмо щось вирішує.
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29.06.2023 18:38 Відповісти
Може Блащаком? Бо є футболіст Блащиковський, а чиновник - Блащак.
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29.06.2023 19:08 Відповісти
Перепрошую.

В новині від 14:25 - Ващиковський (євродепутат).
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29.06.2023 20:05 Відповісти
Цю довбану західну інформпомийку цитують зараз всі кацапські блогери пропагандони . Злилися в екстазі , так би мовити .
Як же ж їм хочеться перемовин .. Ну прямо аж свербить в одному місці .
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29.06.2023 18:38 Відповісти
З яких пір фінансовий журнал став військовим експертом?
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29.06.2023 18:44 Відповісти
Тут один кацапський блогер провів у себе в телеграмі опитування , яке ( судячи з його ниття ) його очевидно розчарувало ..
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Таким образом, итоги нашего опроса следующие:
- игнорируя вариант "дыни", из голосовавших по сути 60% из РФ, 40% из Украины;
- из РФ 15% за "СВО "до талого", 85% за переговоры;
- из Украины 81% за войну до победы, 19% за переговоры, то есть ситуация почти обратна той, что в РФ, что, в принципе, коррелируется с гораздо большей активностью украинского общества в части волонтерской деятельности для помощи армии, чем в российском обществе;
- накрутка смогла несколько "подтянуть" вариант "СВО "до талого", но принципиально картину не изменила.
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29.06.2023 18:44 Відповісти
Им вообще фиолетово.
Затронуто 4 новых и 3-4 русских областей.

И это из 250-300! Вы масштаб похеризма к войне понимаете ?
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29.06.2023 22:16 Відповісти
Хто платить,той і замовляє музику.Як спонсори вирішать,так воно і буде.Від України,яка всі роки свого існування просирала свій ВПК в цьому питанні нічого не залежить.Ну а тим кому не подобаються об'єми поставок зброї від Заходу,постійно не вистачає зброї-йдіть до Кулеби,в нього вже заготовані для вас лопати.
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29.06.2023 18:50 Відповісти
посилаючись на неназваного високопоставленого європейського дипломата

Могли б просто написати - Сіярто, і не маскуватись)
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29.06.2023 18:57 Відповісти
Газета Financial Times принадлежит медиа-холдингу Pearson PLC в которую так же входит и прокремлевская и пропутинская газета Ведомости которая поливает Украину дерьмом и восхваляет Путлера. Это все что нужно знать о медиа-холдинге Pearson PLC и его детищах Financial Times и Ведомости
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29.06.2023 19:33 Відповісти
Месяц прошёл почти, успехи около-нулевые. Значит на 3 месяца расчитана эта операция, в октябре будут подводить итоги(как раз дожди начнутся).
В принципе если не врут, то сейчас воюет 3 из 12 бригад наступления. То есть, 1/4. И месяц прошёл почти 1/4. Похоже на правду.
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29.06.2023 19:37 Відповісти
"...любое сАСредоточение..." ,иди домой,школота лапотная.
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29.06.2023 21:32 Відповісти
Почему до сих пор не на великую россиюшку поехал из клятой гермашки?
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29.06.2023 21:33 Відповісти
Пасть захлопни,под)(уйловник....
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29.06.2023 21:34 Відповісти
Контрнаступ залежить від постачання зброї і її накопичення. Ми змушені витрачати а не накопичувати протягом відбиття наступу кацапів. Це їх виснажує і вбиває. Втрати 8 кацапів до 1 ЗСУ. Це дуже непогано! Перелом у війні станеться після того як ми фізично знищимо 300 000 кацапів, зробимо кацапам мільйон інвалідів і отримаємо (виготовимо) необхідну кількість наступальної зброї. Іншими словами, це станеться не раніше квітня 2024. 14 березня 2024 у ***** вибори і він буде класти кацапів тисячами та переконувати в "перемогах" кацапських дебілів аби тільки переобратися на хвилі війни. Але далі наступить колапс. Перша ластівка всекацапського піздєца вже вилетіла до білорусі...
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29.06.2023 19:52 Відповісти
Сумна правда: всі ******* тільки переможців, їх підтримують і з ними дружать.

Переможених спочатку трошки жаліють, і миттєво забувають.
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30.06.2023 01:01 Відповісти
Прежде,чем начинать разговор о наших успехах или неудачах,надо ответить на вопрос "в чём же у нас есть преимущество для успешного наступления?"
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30.06.2023 08:23 Відповісти
Как выясняется много американских изданий работает на парашу. А ФБР работает плохо и развели бардак под носом у дяди Сэма.
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30.06.2023 10:51 Відповісти
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