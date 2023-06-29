Росія скликала Радбез ООН для обговорення постачання Заходом зброї Україні
Рада Безпеки ООН зібралася у п’ятницю на чергове засідання на вимогу РФ для обговорення постачання Заходом зброї Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Постпред Росії при ООН Василь Небензя звинуватив Захід у продовженні російської війни проти Україні, заявивши, що "різня нікому не вигідна, крім Заходу". Небензя процитував прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який заявляв, що Україна більше не є суверенною державою, оскільки стала залежною від фінансової та військової підтримки Заходу, зокрема, США.
Від секретаріату ООН виступила заступниця Генерального секретаря з питань роззброєння Ісумі Накаміцу.
Вона зазначила, що відкриті джерела повідомляють про поставки Україні танків, броньованих машин, бойові літаків, вертольотів, артилерійських систем великого калібру, ракетних комплексів і БПЛА, а також дистанційно керованих боєприпасів, стрілецької зброї і легких озброєнь та боєприпасів до них. Поставки зброї і боєприпасів прискорилися й розширилися напередодні повідомлення про контрнаступ українських сил, пояснила Накаміцу.
"Водночас, – наголосила заступнця генсека ООН, – є повідомлення про те, що держави передають або планують передати зброю, таку як БПЛА та боєприпаси, російським збройним силам для використання в Україні. Більш того, ЗМІ повідомили про передачу основних видів звичайного озброєння… іншим збройним угрупованням, які беруть участь у війні на Україні".
Накаміцу нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 24 862 жертви серед цивільного населення в Україні: 9083 – убитих і 15 779 – поранених. Хоча фактичні цифри жертв, ймовірно, значно вищі, додала вона. Переважна більшість жертв серед цивільного населення є наслідком застосування зброї вибухової дії з великою площею ураження. Прикладом може слугувати напад на центр Краматорська 27 червня, в результаті якого загинуло 12 осіб, розповіла заступник генсека ООН.
За словами Накаміцу, руйнування Каховської греблі, "можливо, є найзначнішим інцидентом, що завдав шкоди цивільній інфраструктурі від початку війни". Вона наголосила, що "ООН рішуче засуджує напади на цивільних осіб і цивільну інфраструктуру і закликає до їх негайного припинення".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
яка би нікчема не була Ліга націй, свого часу, її не скликав представник гітлера.
х-ню в твіттері писати, а щось робити. Але робити і зелені телепні - це не сумісні речі.
Воно пулєзне і вам сподобається!
А чому та Нєбєнзя не згадала бойових комарів? Комарам абідна...
тепер рососія бажає ще одного скликання радбезу з питань постачання зброї україні.
здається мені, панове, що цього разу результатом стане резолюція по схваленню збільшення постачання.
США близькі до схвалення поставок Україні ракет ATACMS з радіусом поразки в 300 км - WSJ Дальність ракети дозволить Україні завдавати ударів по будь-якій точці Криму, а також по Кримському мосту. ATACMS здатні долетіти до Липецька, Калуги та Смоленська.
Вашингтон близький до того, щоб дати зелене світло на відправку ракет ATACMS великої дальності в Україну, повідомило видання The Wall Street Journal:
https://www.wsj.com/articles/u-s-close-to-approving-long-range-atacms-missiles-to-bolster-ukraines-fight-cc4e389c
Пенс зустрівся із Зеленським, а також відвідав Мощун, Бучу та Ірпінь.
Шведська *********'я Грета Тунберг приїхала до Києва, щоб сфотографуватись з дЄрмаком - представником виду "кротів рюських гігантських". В Швеції такої породи немає
Але держава Україна мае вести свою власну политику і тому треба встигати залучати більше відомих у світі людей до подій В Україні
Взагалі то в неї мильони подписчиків
щоби повітря очистити від москальського бруду 😠
всі в світі втомилися від інсинуацій та брехні росії
я устал спрашивать, почему до сих пор мы не подали на венгрию в суд??!!
фашики знов жаліються в оон що їм не дають обстрілювати мирні міста
таке ще спробуй вигадати, злочинці і вбивці вільно їздять європою,
гітлер би заздрив
Але ж я забув, це ж ******* беззуба, дебільна та корумпована ООН
Хтось може собі уявити повідомлення часів 2 СВ :
Нациська Німеччина скликає засідання Ліги Націй для обговорення поставок зброї Штатами та Британією?
Поставка оружия Украине по капле - это тысячи убитых военнослужащих и разрушение городов.....
https://www.dialog.ua/ukraine/276554_1688064370
Чи збиралась радбез ООН після підриву Каховської греблі?
Чи після обстрілу Краматорська(Вінниці,Києва,Кропивницького)список можна продовжити?
Чи з приводу постачання зброї для росії?І взагалі з приводу збройної агресії проти суверенної держави?
Хто вбиває мирних жителів?
що там скликала під..Рашка в ООН..
Потому что договорняк. Во власти в обеих странах сплошь соплеменники Абрамовича и Коломойского. Почитайте речь Шнеерсона 1994 года, поищите видео, где Игорь Беркут говорит о проекте "Небесный Иерусалим"
Властьимущие всегда стравливают нас друг с другом, а сами друг с другом не воюют. Они все вместе по похожим схемам людей терроризировали обычным ОРЗ, урезали права, лечили по ублюдским протоколам, которыми убивали и калечили людей, не давали больным другими заболеваниями должного лечения из-за опасного ОРЗ, принуждали колоть ненужную непонятную жижу, которая только убивает иммунитет и втюхивали цифровые сертификаты и QR-коды для контроля людей. Они все стремятся как можно сильнее всех нас контролировать. Пока они все из всех утюгов говорят про войну, под шумок продолжают проталкивать цифровизацию людей, в разных странах одновременно пропихивают цифровые валюты, в т. ч. цифровые доллар, евро, рубль, е-гривну (они же как бы за разные интересы, не?). Вот в Украине уже обсуждают запрет наличных денег
Сильные мира устраивают передел мира, война один из его этапов, устраивают искусственный кризис и роняют уровень жизни в разных странах под предлогом взаимных санкций, ведут к хаосу и новому мировому порядку по плану Шваба с тотальным контролем и бесправием всех. Советую посмотреть выступление Мадонны на Евровидении-2019 и почитать про великую перезагрузку Шваба. Ещё и насекомых в качестве пищи пропихивают, во многих странах уже приняли законы, что их наличие в составе можно не указывать.