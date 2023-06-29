Росія скликала Радбез ООН для обговорення постачання Заходом зброї Україні

Рада Безпеки ООН зібралася у п’ятницю на чергове засідання на вимогу РФ для обговорення постачання Заходом зброї Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Постпред Росії при ООН Василь Небензя звинуватив Захід у продовженні російської війни проти Україні, заявивши, що "різня нікому не вигідна, крім Заходу". Небензя процитував прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який заявляв, що Україна більше не є суверенною державою, оскільки стала залежною від фінансової та військової підтримки Заходу, зокрема, США.

Від секретаріату ООН виступила заступниця Генерального секретаря з питань роззброєння Ісумі Накаміцу.

Вона зазначила, що відкриті джерела повідомляють про поставки Україні танків, броньованих машин, бойові літаків, вертольотів, артилерійських систем великого калібру, ракетних комплексів і БПЛА, а також дистанційно керованих боєприпасів, стрілецької зброї і легких озброєнь та боєприпасів до них. Поставки зброї і боєприпасів прискорилися й розширилися напередодні повідомлення про контрнаступ українських сил, пояснила Накаміцу.

"Водночас, – наголосила заступнця генсека ООН, – є повідомлення про те, що держави передають або планують передати зброю, таку як БПЛА та боєприпаси, російським збройним силам для використання в Україні. Більш того, ЗМІ повідомили про передачу основних видів звичайного озброєння… іншим збройним угрупованням, які беруть участь у війні на Україні".

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Накаміцу нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 24 862 жертви серед цивільного населення в Україні: 9083 – убитих і 15 779 – поранених. Хоча фактичні цифри жертв, ймовірно, значно вищі, додала вона. Переважна більшість жертв серед цивільного населення є наслідком застосування зброї вибухової дії з великою площею ураження. Прикладом може слугувати напад на центр Краматорська 27 червня, в результаті якого загинуло 12 осіб, розповіла заступник генсека ООН.

За словами Накаміцу, руйнування Каховської греблі, "можливо, є найзначнішим інцидентом, що завдав шкоди цивільній інфраструктурі від початку війни". Вона наголосила, що "ООН рішуче засуджує напади на цивільних осіб і цивільну інфраструктуру і закликає до їх негайного припинення".

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