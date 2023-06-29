УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10861 відвідувач онлайн
Новини Війна
15 093 100

Росія скликала Радбез ООН для обговорення постачання Заходом зброї Україні

небензя

Рада Безпеки ООН зібралася у п’ятницю на чергове засідання на вимогу РФ для обговорення постачання Заходом зброї Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Постпред Росії при ООН Василь Небензя звинуватив Захід у продовженні російської війни проти Україні, заявивши, що "різня нікому не вигідна, крім Заходу". Небензя процитував прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який заявляв, що Україна більше не є суверенною державою, оскільки стала залежною від фінансової та військової підтримки Заходу, зокрема, США.

Від секретаріату ООН виступила заступниця Генерального секретаря з питань роззброєння Ісумі Накаміцу.

Вона зазначила, що відкриті джерела повідомляють про поставки Україні танків, броньованих машин, бойові літаків, вертольотів, артилерійських систем великого калібру, ракетних комплексів і БПЛА, а також дистанційно керованих боєприпасів, стрілецької зброї і легких озброєнь та боєприпасів до них. Поставки зброї і боєприпасів прискорилися й розширилися напередодні повідомлення про контрнаступ українських сил, пояснила Накаміцу.

"Водночас, – наголосила заступнця генсека ООН, – є повідомлення про те, що держави передають або планують передати зброю, таку як БПЛА та боєприпаси, російським збройним силам для використання в Україні. Більш того, ЗМІ повідомили про передачу основних видів звичайного озброєння… іншим збройним угрупованням, які беруть участь у війні на Україні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія втричі збільшила повітряні обстріли України, - ООН

Накаміцу нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 24 862 жертви серед цивільного населення в Україні: 9083 – убитих і 15 779 – поранених. Хоча фактичні цифри жертв, ймовірно, значно вищі, додала вона. Переважна більшість жертв серед цивільного населення є наслідком застосування зброї вибухової дії з великою площею ураження. Прикладом може слугувати напад на центр Краматорська 27 червня, в результаті якого загинуло 12 осіб, розповіла заступник генсека ООН.

За словами Накаміцу, руйнування Каховської греблі, "можливо, є найзначнішим інцидентом, що завдав шкоди цивільній інфраструктурі від початку війни". Вона наголосила, що "ООН рішуче засуджує напади на цивільних осіб і цивільну інфраструктуру і закликає до їх негайного припинення".

Читайте: За час повномасштабної війни Росія затримала понад 800 цивільних українців, 77 з них стратила, - ООН

Автор: 

ООН (3369) зброя (7520) Радбез ООН (863)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+101
Це ж треба? Скликати ООН, щоб не мішали їм вбивати сусідів!
показати весь коментар
29.06.2023 23:59
+66
показати весь коментар
30.06.2023 00:14
+55
гнидні підори
показати весь коментар
29.06.2023 23:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
гнидні підори
показати весь коментар
29.06.2023 23:58 Відповісти
Не гнидні, а гнойні.
показати весь коментар
30.06.2023 03:11 Відповісти
Гнійні.
показати весь коментар
30.06.2023 10:02 Відповісти
Питання в тому, чому цих підарів ще не вигнали підсрачниками з оон?
показати весь коментар
30.06.2023 06:16 Відповісти
Це ж треба? Скликати ООН, щоб не мішали їм вбивати сусідів!
показати весь коментар
29.06.2023 23:59 Відповісти
ссуться , значить, падли....
показати весь коментар
30.06.2023 00:00 Відповісти
Або й таке, нарабсея не е суверенною державою , бо являеться залежною вiд юаня та пиостачання зброi, наприклад, з Iрану.
показати весь коментар
30.06.2023 04:26 Відповісти
це все, що треба знати про ООН.
яка би нікчема не була Ліга націй, свого часу, її не скликав представник гітлера.
показати весь коментар
30.06.2023 09:46 Відповісти
Що там по постачанню зброї у РФ від Ірану, Білорусі, Китаю, Північної Кореї? Це можна теж обговорити.
показати весь коментар
30.06.2023 00:00 Відповісти
Ну для цього кислиці треба не всяку
х-ню в твіттері писати, а щось робити. Але робити і зелені телепні - це не сумісні речі.
показати весь коментар
30.06.2023 00:12 Відповісти
НАТО! Пообіцяйте більше не постачати нам комарів!
показати весь коментар
30.06.2023 00:02 Відповісти
Поставляйте лише вошей збройового класу 😂
показати весь коментар
30.06.2023 05:20 Відповісти
небензя повністю відбите чрорвікоподібне))як у нього мозги ще не вскипіли постійно брехати))аде щоб правдиво брехати треба самому вірити в те що брешешь))безвиліковно кінчена людина
показати весь коментар
30.06.2023 00:02 Відповісти
Рузьге, спробуйте цианістий калій з наступним самоубієниєм апстєну!
Воно пулєзне і вам сподобається!
показати весь коментар
30.06.2023 00:02 Відповісти
Ну і мразота ці кацапи 😡
показати весь коментар
30.06.2023 00:04 Відповісти
Гитлер подал жалобу в Спортлотто, на то, что его обижают
показати весь коментар
30.06.2023 00:05 Відповісти
Тут ***** розказав що вагіньорам 200 ярдів рублів відсипав з бюджету, по закону РФ вагіньори заборонені в раші,може це краще обсудити?
показати весь коментар
30.06.2023 00:06 Відповісти
Кацапи самі повинні піднімати це питання, чи шашличній шоблі може все ж таки спробувати попрацювати? Чи не на часі, мільярди самі себе не розкрадуть.
показати весь коментар
30.06.2023 00:15 Відповісти
Рашка взагалі озброює бандитів та терористів, а вони захоплюють обласні центри на Росії, та ще на Мацкву колонами їдуть, та літаки збивають з гвинтокрилами.
А чому та Нєбєнзя не згадала бойових комарів? Комарам абідна...
показати весь коментар
30.06.2023 00:06 Відповісти
резня русских оккупантов- а что тут плохого
показати весь коментар
30.06.2023 00:07 Відповісти
останній радбез, скликаний нєбєнзєю, щодо бойових комарів, покрутив пальцем у скроні і запитав, чи руськ-делегація справді вважає, що у представників країн постійних членів радбезу нема чим зайнятися, крім вислуховування такої маячні від рососії.

тепер рососія бажає ще одного скликання радбезу з питань постачання зброї україні.
здається мені, панове, що цього разу результатом стане резолюція по схваленню збільшення постачання.
показати весь коментар
30.06.2023 00:08 Відповісти
Сподіватимомось!
показати весь коментар
30.06.2023 06:10 Відповісти
Да да Небензя, 51-й штат США. Сцышь ?)
показати весь коментар
30.06.2023 00:10 Відповісти
29 червня 2023, 19:43

США близькі до схвалення поставок Україні ракет ATACMS з радіусом поразки в 300 км - WSJ Дальність ракети дозволить Україні завдавати ударів по будь-якій точці Криму, а також по Кримському мосту. ATACMS здатні долетіти до Липецька, Калуги та Смоленська.

Вашингтон близький до того, щоб дати зелене світло на відправку ракет ATACMS великої дальності в Україну, повідомило видання The Wall Street Journal:


https://www.wsj.com/articles/u-s-close-to-approving-long-range-atacms-missiles-to-bolster-ukraines-fight-cc4e389c



показати весь коментар
30.06.2023 00:10 Відповісти
Сьогодні зранку Пентагон сказав, що позиція США по "Атакмс" є незміннною - "НІ"!
показати весь коментар
30.06.2023 06:18 Відповісти
показати весь коментар
30.06.2023 00:11 Відповісти
Кандидат у президенти США від республіканців Майк Пенс несподівано приїхав до України.
Пенс зустрівся із Зеленським, а також відвідав Мощун, Бучу та Ірпінь.
показати весь коментар
30.06.2023 00:12 Відповісти
Грета Тунберг теж приїхала у Київ
показати весь коментар
30.06.2023 00:20 Відповісти
Pan Оleksа_UA @Oleksa_UA66 https://twitter.com/Oleksa_UA66/status/1674497280777285645 3 ч
Шведська *********'я Грета Тунберг приїхала до Києва, щоб сфотографуватись з дЄрмаком - представником виду "кротів рюських гігантських". В Швеції такої породи немає
показати весь коментар
30.06.2023 00:46 Відповісти
Так, Ермак без мила лізе всюди - така порода. Така поррода не знае слово СОРОМ
Але держава Україна мае вести свою власну политику і тому треба встигати залучати більше відомих у світі людей до подій В Україні
Взагалі то в неї мильони подписчиків
показати весь коментар
30.06.2023 12:18 Відповісти
Обличчя не спотворене інтелектом у різних шкарпетках
показати весь коментар
30.06.2023 02:06 Відповісти
Взагалі то - це обличча дауна.... я не жартую, там різні ступені недорозвитку інтелекту.... а ле дуже схоже. Терпіти не можу цю шльондру з самого початку, тому не бачив її пику, треба подивитися.
показати весь коментар
30.06.2023 09:00 Відповісти
В возрасте 11 лет Тунберг впала в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F депрессию , перестала есть и разговаривать. У неё был обнаружен https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0 синдром Аспергера (мягкая форма https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0 расстройства аутистического спектра )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-bbc2018-21 [ , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE обсессивно-компульсивное расстройство https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-23 [ и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC селективный мутизм .
показати весь коментар
30.06.2023 10:07 Відповісти
Їй вже 20 років, не можливо повірити!
показати весь коментар
30.06.2023 06:13 Відповісти
порядок денний від бункерного ООН - Україна має перестати оборонятися ми хочемо швидко всіх українців убити
показати весь коментар
30.06.2023 00:12 Відповісти
показати весь коментар
30.06.2023 00:12 Відповісти
показати весь коментар
30.06.2023 00:14 Відповісти
Дааааа ++++++
показати весь коментар
30.06.2023 00:18 Відповісти
та и то не армией, а штрафбатом. )
показати весь коментар
30.06.2023 00:50 Відповісти
показати весь коментар
30.06.2023 00:14 Відповісти
показати весь коментар
30.06.2023 00:16 Відповісти
А украінці мають намір вбити всіх кацапів на землі ,
щоби повітря очистити від москальського бруду 😠
показати весь коментар
30.06.2023 00:17 Відповісти
ахакхаха от рузге братушке срепске чюшке по рузге братушкам полетит 120мм мина
показати весь коментар
30.06.2023 00:18 Відповісти
вони скоро дoграються 😡
всі в світі втомилися від інсинуацій та брехні росії
показати весь коментар
30.06.2023 00:18 Відповісти
Небензя процитував прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який заявляв, що Україна більше не є суверенною державою

я устал спрашивать, почему до сих пор мы не подали на венгрию в суд??!!
показати весь коментар
30.06.2023 00:21 Відповісти
Неначасі🥴
показати весь коментар
30.06.2023 01:22 Відповісти
показати весь коментар
30.06.2023 00:23 Відповісти
24-02-2022: Киев за три дня! Гойда! 29-06-2023: 7 дивизия ВДВ проходит процедуру (третью) чмобилизации. Зэков в парашютисты не берут. Хорошо режем Как говорит Сайгон в окрошку что по консистенции что по температуре
показати весь коментар
30.06.2023 00:24 Відповісти
знову позорище оон

фашики знов жаліються в оон що їм не дають обстрілювати мирні міста

таке ще спробуй вигадати, злочинці і вбивці вільно їздять європою,
гітлер би заздрив
показати весь коментар
30.06.2023 00:25 Відповісти
А про "боевых комаров" рассказывал? Это ведь самое страшное оружие...
показати весь коментар
30.06.2023 00:25 Відповісти
Сама страшна зброя - бойові гусі, які є на озброєнні України. Росія вже звернулась до урядів країн Великої 7 та звинуватила Україну у негуманному ставленні до птахів та використанню забороненої зброї.
показати весь коментар
30.06.2023 00:56 Відповісти
Гусі , гусі Гаага , га га
показати весь коментар
30.06.2023 01:25 Відповісти
В доповіді заступниці генсека ООН чомусь не сказано хто саме призвів до Краматорського і Каховського терактів.Гнила організація з гнилим керівництвом.
показати весь коментар
30.06.2023 00:37 Відповісти
Я теж звернув увагу, що вона весь час маніпулювала термінами "сторони конфлікту" і, здається, навіть жодного разу не згадала рашку.
показати весь коментар
30.06.2023 06:54 Відповісти
шта?
показати весь коментар
30.06.2023 00:44 Відповісти
Россия является самым крупным поставщиком оружия и войск в Украину. Об этом в ООН не хотят поговорить?
показати весь коментар
30.06.2023 00:50 Відповісти
Кончені без мізків
показати весь коментар
30.06.2023 00:56 Відповісти
Представнику від ООН достатньо було лише лисому гобліну зацітувати положення статуту цієї ж ООН, де вказано, що кожна країна, яка зазнала агресії, має повне право на захист від неї, як самостійно, так і колективно. І все, на цьому крапка!
Але ж я забув, це ж ******* беззуба, дебільна та корумпована ООН
показати весь коментар
30.06.2023 01:04 Відповісти
Краще i не скажеш. Ось де гроші отримують просто сидячи рівно на дупі стільки років і ні хрiна нічого не роблячи з того навіщо ця імпотентна організація створювалася.
показати весь коментар
30.06.2023 09:20 Відповісти
Підгорає у кацапні від поставок західної зброї. Це добре. Ну а ООН звісно йде нах. Побалакали-розійшлися.
показати весь коментар
30.06.2023 01:19 Відповісти
чиновники ООН не корумповані, просто дуже ******* гроші
показати весь коментар
30.06.2023 01:20 Відповісти
А хто ж іх не любить 😄
показати весь коментар
30.06.2023 01:26 Відповісти
ruZke-Kurwy!
показати весь коментар
30.06.2023 01:21 Відповісти
Russia is a clown terrorist 🤡
показати весь коментар
30.06.2023 01:28 Відповісти
Ми справді живемо в часи якогось жахливого абсурду.
Хтось може собі уявити повідомлення часів 2 СВ :

Нациська Німеччина скликає засідання Ліги Націй для обговорення поставок зброї Штатами та Британією?
показати весь коментар
30.06.2023 01:28 Відповісти
Если бы Белый дом, давал оружие не по капле, а по Ленд-Лизу: сотни самолетов, танков...., тогда бы война , давно закончилась,
Поставка оружия Украине по капле - это тысячи убитых военнослужащих и разрушение городов.....
показати весь коментар
30.06.2023 01:57 Відповісти
Царев пожаловался на беспрецедентное мародерство "кадыровцев" в Мариуполе: "Снимают даже жалюзи"

https://www.dialog.ua/ukraine/276554_1688064370
показати весь коментар
30.06.2023 02:08 Відповісти
в незалежної мадярщини з дупи стирчить кацапська рука , але то другорядне ...
показати весь коментар
30.06.2023 03:07 Відповісти
підтримую скликання! заодно і "обговорять" постачання іранської зброї на кацапію, якою потім обстрілюють українців. пообговорюють, а зброя продовжить йти....
показати весь коментар
30.06.2023 03:14 Відповісти
Це ******** про "Шахеди" згадував?
показати весь коментар
30.06.2023 03:55 Відповісти
Эту лысую мразь гниды покусали так, что он сам гнидой стал.
показати весь коментар
30.06.2023 05:03 Відповісти
Небензя... Як не тувiнець, то башкир. а кажуть каазлабад - це рузьге.
показати весь коментар
30.06.2023 05:15 Відповісти
интересно гитлер тоже обращался к мировому сообществу чтобы сересеру по лэнд-лизу не везли оружие и тушенку --- надо в нюрнберге уже начинать строить шибеницю для ***** , лукашенка , пригожина и всей этой нечести , а небензю падлу повесить сразу после ***** и лукашенка
показати весь коментар
30.06.2023 05:30 Відповісти
А у нас Кислиця хто?
Чи збиралась радбез ООН після підриву Каховської греблі?
Чи після обстрілу Краматорська(Вінниці,Києва,Кропивницького)список можна продовжити?
Чи з приводу постачання зброї для росії?І взагалі з приводу збройної агресії проти суверенної держави?
показати весь коментар
30.06.2023 05:47 Відповісти
Бл, не заважайте. Він працює, тільки в твіттері. І "потужно" там відповідає ,для своїх ста читачів.
показати весь коментар
30.06.2023 08:26 Відповісти
Радбез цієі шльондри оон має збиратися кожен божий день на кожний постріл епаноіпараші. Зелена влада у 10 разів слабкіша на зовнішньої політиці і це ганьба кисло-зеленому.
показати весь коментар
30.06.2023 06:10 Відповісти
Гвалтівник написав скаргу в поліцію, в якій обурюється, що жінки, які пізно повертаються з роботи, почали носити з собою перцеві балончики і електрошокери. )))
показати весь коментар
30.06.2023 06:14 Відповісти
А родич згвалтованої, сидить поряд і думає як потужно відповісти злочинцю в твіттері, і щоб це меньше хто побачив. Да, кісліца?
показати весь коментар
30.06.2023 08:28 Відповісти
І шо? Москалі забули про меморандум нерозповсюдження ядерної зброї, про те що США, Великобританія і росія підписувались захищати кордони України. Так США і Великобританія допомагають якось так...
показати весь коментар
30.06.2023 06:34 Відповісти
Цинізму рашистів немає меж ,чи не пора тому ООН самоліквідуватись,ця злочина фашиська терористична недодержава скликає рад. без.
показати весь коментар
30.06.2023 07:06 Відповісти
А ця Накаміцу не забула нагадати хто розпочав і веде цю війну?
Хто вбиває мирних жителів?
показати весь коментар
30.06.2023 07:10 Відповісти
не зрозумів, де позиція США, Великої Британії, непостійних членів тощо, вони що zа.упоголову потвору вже ігнорують?
показати весь коментар
30.06.2023 07:35 Відповісти
Блин, устав ООН явно пора реформировать. Это же ужасно, когда право инициации заседания СовБеза есть у таких дебилов....
показати весь коментар
30.06.2023 07:57 Відповісти
насрати.

що там скликала під..Рашка в ООН..
показати весь коментар
30.06.2023 08:30 Відповісти
...как не свисти(нибензя) а Гаагский Трибунал будет военным преступникам райха фашистии рф...
показати весь коментар
30.06.2023 08:41 Відповісти
пока рашисткие танкеры спокойно продают нефть в индию, 2 млн. барелелей в день, мира не будет. В Китай ничего не сделаешь, Турция под вопросом. Германия сдалась в первой мировой, когда находилась на территории Франции, потому что не было уже ресурсов. Основной ресурс это нефть
показати весь коментар
30.06.2023 08:47 Відповісти
Цікаво, а коли і з якого приводу Україна скликала Радбез ООН ?
показати весь коментар
30.06.2023 08:50 Відповісти
"...різня нікому не вигідна..."-вася, яка різня? Тепер це ліцензований відстріл рашистської мразоти.
показати весь коментар
30.06.2023 08:53 Відповісти
Обеспокоены отсутствием поставки Атакамс и f16
показати весь коментар
30.06.2023 08:56 Відповісти
Америка! Зачем 75 лет назад ты поставляла оружие в саветский союз, воевавший тогда с Германией? "ссср больше не суверенное государство, поскольку стала зависимой от финансовой и военной поддержки Запада, в частности, США." (Источник: небензя)
показати весь коментар
30.06.2023 09:01 Відповісти
нев'****** буде знову читати свій аркуш..... здається вся ООН для цього існує... виверти демократії
показати весь коментар
30.06.2023 09:03 Відповісти
"Ви ні дайоті нам спакойна убивать украінцав!"
показати весь коментар
30.06.2023 09:26 Відповісти
Цинізму немає меж
показати весь коментар
30.06.2023 11:14 Відповісти
"ООН решительно осуждает " - гнилая клоака эта ООН
показати весь коментар
30.06.2023 11:24 Відповісти
Різня нікому не вигідна крім росії та її божевільному керівництву.Хто такий орбан та небензя.Які права та повноваження мають ці два дуплотеси вякати про суверенітет України?
показати весь коментар
30.06.2023 13:36 Відповісти
****** йде на йух
показати весь коментар
30.06.2023 13:43 Відповісти
Какой бред, тупо заявы для плебса всё это. Эта бойня всем им нужна как можно дольше, ибо договорняк. Иначе почему нет попыток пресечения путей поставок иностранных вооружений Украине? Разбомбили бы все пути поставок и всё, но нет, удары наносятся по гражданской инфраструктуре в основном и гибнут и страдают от этого только простые люди, из-за чего даже раньше лояльные России украинцы ненавидят её. Почему не трогают центры принятия решений, СМИ и связь, в т. ч. и для пресечения вражеской для них пропаганды? Если цель в защите русских и уничтожении нацистов, почему по факту русские города на Украине страдают больше всего от этих действий, а верхушку Азова отпускают? Если бы путинцы хотели реально захватить Украину или побороть нацизм/защитить русских, то уничтожили бы верхушку, которая и проводит такую политику, просто без предупреждения бомбанули бы по администрации Зе, Верховной Раде, правительству и другим учреждениям и всё, пары дней хватило бы, и мирных жителей почти не затронуло бы. А так верхушки обеих стран и дальше спокойно продолжают спокойно жить и грабить обе страны, не нанося ущерб друг другу, а пропагандоны в обеих странах промывают мозги. А товарооборот между Россией и Украиной не только не прекратился, но и остаётся очень большим. И газ продолжают качать через Украину, более того, Газпром в последнее время восстановил прежние объёмы прокачки газа.

Потому что договорняк. Во власти в обеих странах сплошь соплеменники Абрамовича и Коломойского. Почитайте речь Шнеерсона 1994 года, поищите видео, где Игорь Беркут говорит о проекте "Небесный Иерусалим"
Властьимущие всегда стравливают нас друг с другом, а сами друг с другом не воюют. Они все вместе по похожим схемам людей терроризировали обычным ОРЗ, урезали права, лечили по ублюдским протоколам, которыми убивали и калечили людей, не давали больным другими заболеваниями должного лечения из-за опасного ОРЗ, принуждали колоть ненужную непонятную жижу, которая только убивает иммунитет и втюхивали цифровые сертификаты и QR-коды для контроля людей. Они все стремятся как можно сильнее всех нас контролировать. Пока они все из всех утюгов говорят про войну, под шумок продолжают проталкивать цифровизацию людей, в разных странах одновременно пропихивают цифровые валюты, в т. ч. цифровые доллар, евро, рубль, е-гривну (они же как бы за разные интересы, не?). Вот в Украине уже обсуждают запрет наличных денег
Сильные мира устраивают передел мира, война один из его этапов, устраивают искусственный кризис и роняют уровень жизни в разных странах под предлогом взаимных санкций, ведут к хаосу и новому мировому порядку по плану Шваба с тотальным контролем и бесправием всех. Советую посмотреть выступление Мадонны на Евровидении-2019 и почитать про великую перезагрузку Шваба. Ещё и насекомых в качестве пищи пропихивают, во многих странах уже приняли законы, что их наличие в составе можно не указывать.
показати весь коментар
30.06.2023 16:21 Відповісти
 
 