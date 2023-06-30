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Новини Агресія Росії проти України Війна
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ПВК "Вагнер" продовжує вербувати бойовиків для війни в Україні, - ВВС

вагнер,пвк

ПВК "Вагнера" продовжує вербувати бойовиків для війни в Україні по всій Росії, незважаючи на невдалу спробу заколоту Євгенія Пригожина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC

 Журналісти BBC зазначають, що зателефонували на десятки номерів центрів вербування, розташованих у Росії. Вони повідомляли, що звертаються на прохання брата, і цікавились можливістю долучитися до війни проти України у складі "Вагнера".

Зокрема, в російському Мурманську жінка зі спортивного клубу "Вікінг" підтвердила, що клуб все ще вербує бойовиків для України.

Видання зазначає, що довгий список контактних осіб "Вагнера" здебільшого базується на бійцівських клубах включно зі школами бойових мистецтв і боксерськими клубами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вагнерівці" більше не воюватимуть в Україні, - Буданов

Декілька осіб, відповідаючи на телефонний дзвінок, підкреслили, що нові завербовані підписують контракти з ПВК "Вагнер", а не з Міноборони Росії.

"Міністерство оборони тут абсолютно ні до чого, – зазначили у спортивному клубі "Спарта" у Волгограді. – Нічого не зупинилося, ми продовжуємо набирати людей".

"Ми працюємо. Якби щось змінилося, нам би сказали. Але нічого такого", – чітко сказала жінка-вербувальник у Краснодарі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На найближчому засіданні Ставки розглянуть розміщення "вагнерівців" у Білорусі, - Данілов

Автор: 

найманці рф (2063) ПВК Вагнер (1541)


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Топ коментарі
+14
Вывсеврете! Буданов же заявил что "музыканты" больше не будут воевать на территории Украины. Они же типа дискредитировали себя...
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30.06.2023 01:31
+6
Я давно писав, що цьому йолопу вірити не можна.
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30.06.2023 01:34
+5
"Вагнерівці" більше не воюватимуть в Україні, - Буданов

Серед наслідків "заколоту Вагнера" для України значущими є компрометація російського керівництва та те, що підлеглі Євгена Пригожина більше не воюватимуть проти нашої держави.

Про це заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов, передає
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30.06.2023 01:32
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Думаю Пригожина надіслали щоб тримав Лукашенка на гачку. Х.йло знає хитрість Ригоровича.
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30.06.2023 01:26 Відповісти
Вывсеврете! Буданов же заявил что "музыканты" больше не будут воевать на территории Украины. Они же типа дискредитировали себя...
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30.06.2023 01:31 Відповісти
Буда сам себе давно дискредитував
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30.06.2023 01:34 Відповісти
"Вагнерівці" більше не воюватимуть в Україні, - Буданов

Серед наслідків "заколоту Вагнера" для України значущими є компрометація російського керівництва та те, що підлеглі Євгена Пригожина більше не воюватимуть проти нашої держави.

Про це заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов, передає
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30.06.2023 01:32 Відповісти
Я давно писав, що цьому йолопу вірити не можна.
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30.06.2023 01:34 Відповісти
як можна не вірити матахарі розвідки штірліцу гру і найвеличнішому СУНТ ХРЕН БАНЮ ???
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30.06.2023 06:56 Відповісти
То пригожин набирає спостерігачів від себе на виборчі дільниці, щоб утримати перемогу. На раші скоро вибори. Він вже там герой для кацапів більше аніж навальний. Навіщо брати владу силою, якщо це можна зробити легітимно в рамках закону. Жарт звичайно, але в кожному жарті є частка правди, дійсності. Там сам чорт ногу зламає, що між ними відбувається...
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30.06.2023 01:49 Відповісти
Все однаково США не вважають ПВК Вагнер терористичною організацією. Нехай вербують далі.
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30.06.2023 01:59 Відповісти
Передислокація "вагнерівців" у Білорусь найбільш імовірно має такі цілі для цих військ:

1. Ціль-максимум - захопити і утримувати плацдарм на північ від Києва достатньо близько, щоб з нього можна було би артилерією обстрілювати Київ.

2. Ціль-мінімум - захопити і замінувати атомні електростанції (АЕС) на півночі України:
2.1. Чорнобильську,
2.2. Рівненську,
2.3. Хмельницьку.

Тому що приклад захоплення і мінування Запорізької АЕС показав ворогу ефективність цього способу шантажу, оскільки на теперішній час жодної ефективної протидії цій загрозі не знайдено.
З іншого боку виконати таку "брудну роботу" офіційними військами РФ може мати наслідки для офіційної влади РФ, а якщо зробити це силами начебто "недержавної організації", то, принаймні офіційно, можна намагатися пудрити всім мізки брехнею про те, що "мьі здєсь ні прі чьом - ета ані самі".
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30.06.2023 02:08 Відповісти
Все можливо. Але зона Чорнобильська зараз замінована самими ж росіянами і карти тих мінних полів згинули разом з мінерами ще навесні минулого року. Плюс укріплення є тепер на кордоні з Білоруссю. Київ захищений з Півночі набагато краще чим на початку 2022.
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30.06.2023 02:46 Відповісти
до ВВС туго доходить???
та вже навіть сам пукін прямо сказав і признав, що не існує ніякого ПВК "вагнер", а всі вони повністю і з потрохами залежать від мосКАЛьської влади і армії!!!
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30.06.2023 03:12 Відповісти
А який саме з "Путіних" це сказав? Він сказав і те, що проти заколотників немає кримінальних справ Тоді на якій підставі затриманий, наприклад, Суровікін"? Адже це можна зробить лише в рамках відкритої кримінальної справи!
"Путіну вірить - себе не поважать!"
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30.06.2023 06:19 Відповісти
********** вже відпустили без жодних наслідків!
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30.06.2023 09:38 Відповісти
І що далі? Убиті більше двох десятків громадян Росії І не просто "калхозникав" - військовослужбовців ЗС РФ Переважно льотчиків - "штучний товар" Хто за це буде відповідать? "Простять"? "Лес рубят- щепки летят!"??? Проблема не закрита! ЇЇ просто "спускают на тармазах"
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30.06.2023 10:30 Відповісти
Упороте біосміття.
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30.06.2023 07:13 Відповісти
Брехня! Біданов сказав, що "вагнер" в Україні воювати вже не буде. Хіба можна не вірити Біданову?
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30.06.2023 09:02 Відповісти
Народ и вагнеры едины!
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30.06.2023 09:26 Відповісти
 
 