ПВК "Вагнер" продовжує вербувати бойовиків для війни в Україні, - ВВС
ПВК "Вагнера" продовжує вербувати бойовиків для війни в Україні по всій Росії, незважаючи на невдалу спробу заколоту Євгенія Пригожина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC
Журналісти BBC зазначають, що зателефонували на десятки номерів центрів вербування, розташованих у Росії. Вони повідомляли, що звертаються на прохання брата, і цікавились можливістю долучитися до війни проти України у складі "Вагнера".
Зокрема, в російському Мурманську жінка зі спортивного клубу "Вікінг" підтвердила, що клуб все ще вербує бойовиків для України.
Видання зазначає, що довгий список контактних осіб "Вагнера" здебільшого базується на бійцівських клубах включно зі школами бойових мистецтв і боксерськими клубами.
Декілька осіб, відповідаючи на телефонний дзвінок, підкреслили, що нові завербовані підписують контракти з ПВК "Вагнер", а не з Міноборони Росії.
"Міністерство оборони тут абсолютно ні до чого, – зазначили у спортивному клубі "Спарта" у Волгограді. – Нічого не зупинилося, ми продовжуємо набирати людей".
"Ми працюємо. Якби щось змінилося, нам би сказали. Але нічого такого", – чітко сказала жінка-вербувальник у Краснодарі.
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Серед наслідків "заколоту Вагнера" для України значущими є компрометація російського керівництва та те, що підлеглі Євгена Пригожина більше не воюватимуть проти нашої держави.
Про це заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов, передає
1. Ціль-максимум - захопити і утримувати плацдарм на північ від Києва достатньо близько, щоб з нього можна було би артилерією обстрілювати Київ.
2. Ціль-мінімум - захопити і замінувати атомні електростанції (АЕС) на півночі України:
2.1. Чорнобильську,
2.2. Рівненську,
2.3. Хмельницьку.
Тому що приклад захоплення і мінування Запорізької АЕС показав ворогу ефективність цього способу шантажу, оскільки на теперішній час жодної ефективної протидії цій загрозі не знайдено.
З іншого боку виконати таку "брудну роботу" офіційними військами РФ може мати наслідки для офіційної влади РФ, а якщо зробити це силами начебто "недержавної організації", то, принаймні офіційно, можна намагатися пудрити всім мізки брехнею про те, що "мьі здєсь ні прі чьом - ета ані самі".
та вже навіть сам пукін прямо сказав і признав, що не існує ніякого ПВК "вагнер", а всі вони повністю і з потрохами залежать від мосКАЛьської влади і армії!!!
"Путіну вірить - себе не поважать!"