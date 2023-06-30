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Новини Війна
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Зеленський підписав закон про доплати військовослужбовцям

забезпечення,виплати,грошове,бойові

Президент Володимир Зеленський підписав закон про доплати військовослужбовцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

Проєкт закону було направленио на підпис президенту 29 червня, 30 червня його було повернено з підписом глави держави.

У законопроєкт пропонується передбачити під час дії воєнного стану щомісячну виплату військовослужбовцям додаткової винагороди у розмірі до 100 000 гривень в порядку, розміру та на умовах, встановленому Кабінетом Міністрів України, в
тому числі:

- військовослужбовцям строкової військової служби – 6 000 гривень;

- військовослужбовцям, які отримали травму (поранення, контузію,
каліцтво) під час ведення бойових дій, та які зараховані у розпорядження
відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової
служби, встановленою військово-лікарською комісією – 6 000 гривень;

- курсантам вищих військових навчальних закладів, а також вищих
навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути,
факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки – 2 350
гривень.

Крім того, змінами пропонується надати можливість військовослужбовцям під час дії воєнного стану використовувати частину щорічної відпустки тривалістю 30 календарних днів із можливістю поділу на частини (на сьогоднішній день – 10 календарних днів), йдеться в пояснювальній записці.

Читайте: Законопроєкт 9342 не вирішує питання доплат 30 тис. військовим, але врегулює виплати пораненим, - нардеп "ЄС" Сюмар

Автор: 

виплати (1059) Зеленський Володимир (24250) військовослужбовці (4800)


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Топ коментарі
+4
військовослужбовцям, які отримали травму поранення, контузію,
каліцтво 6500 гр ???????

козли думають що ці військовослужбовці і справді лікуються безкоштовно?
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30.06.2023 12:44
+4
"Вакциновані пенсіонери отримають від держави безкоштовні смартфони - Зеленський"
ВІВТОРОК, 8 ЛЮТОГО 2022, 11:30

Брехло квартальне, коли даси мені смартфон?
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30.06.2023 13:02
+3
ЗЕлена МРАЗЬ! Спочатку позбавило захисників грошового забеспечення, а зараз вдає що піклується про них. Воістину НАЙкращій пі ДОрас.
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30.06.2023 13:16
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О!
А я гадаю: що то за скрип такий дикий допіру був?
)))
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30.06.2023 12:34 Відповісти
Тільки чомусь героїчно промовчали, що в цьому так званому "законі" підклали підводні камені не повернувши по суті в плані доплат нічого. Плюс зменшили кількість підстав для відсрочки. Як в старому вислові "Закон як дишло...".
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30.06.2023 12:41 Відповісти
військовослужбовцям, які отримали травму поранення, контузію,
каліцтво 6500 гр ???????

козли думають що ці військовослужбовці і справді лікуються безкоштовно?
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30.06.2023 12:44 Відповісти
Багато чула,що поранені платять за лікування.Можливо від госпіталю залежить і від наявності совісті у лікарів.Наш племінник після поранення лікується повністю безкоштовно,хоч ми й запитували,чи треба щось купувати чи платити за операції.Нічого ніхто не взяв з нас.
А ось що до виплати ,то віз і нині там,хоч документи всі в частині зробили без проблем.
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30.06.2023 13:31 Відповісти
"Вакциновані пенсіонери отримають від держави безкоштовні смартфони - Зеленський"
ВІВТОРОК, 8 ЛЮТОГО 2022, 11:30

Брехло квартальне, коли даси мені смартфон?
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30.06.2023 13:02 Відповісти

Тільки зачекайте ще трохи-кількість обмежена.
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30.06.2023 13:15 Відповісти
Дротового зв"язку вже не існує, а у нас джигіталізація.
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30.06.2023 13:19 Відповісти
Якщо зелена шобла ще побуде при владі-дротовий зв'язок може повернутися.Та ще й по ціні супутникового.
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30.06.2023 13:30 Відповісти
ЗЕлена МРАЗЬ! Спочатку позбавило захисників грошового забеспечення, а зараз вдає що піклується про них. Воістину НАЙкращій пі ДОрас.
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30.06.2023 13:16 Відповісти
Класна вешчь для будь якого гаража.
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30.06.2023 13:21 Відповісти
вернул не всё. а зачем вроде в декабре лишали? на зп себе не хватало?
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30.06.2023 13:19 Відповісти
зрада-зрада
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01.07.2023 02:29 Відповісти
 
 