Президент Володимир Зеленський підписав закон про доплати військовослужбовцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

Проєкт закону було направленио на підпис президенту 29 червня, 30 червня його було повернено з підписом глави держави.

У законопроєкт пропонується передбачити під час дії воєнного стану щомісячну виплату військовослужбовцям додаткової винагороди у розмірі до 100 000 гривень в порядку, розміру та на умовах, встановленому Кабінетом Міністрів України, в

тому числі:



- військовослужбовцям строкової військової служби – 6 000 гривень;



- військовослужбовцям, які отримали травму (поранення, контузію,

каліцтво) під час ведення бойових дій, та які зараховані у розпорядження

відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової

служби, встановленою військово-лікарською комісією – 6 000 гривень;



- курсантам вищих військових навчальних закладів, а також вищих

навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути,

факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки – 2 350

гривень.

Крім того, змінами пропонується надати можливість військовослужбовцям під час дії воєнного стану використовувати частину щорічної відпустки тривалістю 30 календарних днів із можливістю поділу на частини (на сьогоднішній день – 10 календарних днів), йдеться в пояснювальній записці.

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