Кабмін сьогодні планує призначити нелегітимну "переможницю" конкурсу Думу керівником АРМА, - Лємєнов

Сьогодні о 15-00 розпочнеться засідання Кабміну, під час якого прем’єр-міністр Денис Шмигаль збирається призначити нелегітимну "переможницю" конкурсу на посаду глави АРМА Олену Думу.

Про це повідомив голова правління громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд в нас який? Колегіальний. Отож, Юлія Свириденко, Ольга Стефанишина, Олександр Кубраков, Ірина Верещук, Михайло Федоров, Вадим Гутцайт, Оксен Лісовий, Віктор Ляшко, Sergii Marchenko, Denis Malyuska, Олег Немчінов, зважте на позицію міжнародних партнерів, профільних громадських організацій, просто здорової логіки. Бо якраз Ви і будете нести відповідальність за провали, які допустить на посаді нелегітимно обрана Олена Дума, яка станом на зараз має лише 5 голосів. І протокол засідання, до слова, досі не підписаний. А саме це є правовою підставою звернення до Вас з метою призначення", - зазначає він.

Нагадаємо, конкурсна комісія обрала новим керівником АРМА Олену Думу. Згодом член конкурсної комісії з обрання голови АРМА Остапенко відкликав свій голос за Думу, зазначивши, що було порушено процедуру голосування.

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