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Кабмін сьогодні планує призначити нелегітимну "переможницю" конкурсу Думу керівником АРМА, - Лємєнов

дума,олена

Сьогодні о 15-00 розпочнеться засідання Кабміну, під час якого прем’єр-міністр Денис Шмигаль збирається призначити нелегітимну "переможницю" конкурсу на посаду глави АРМА Олену Думу.

Про це повідомив голова правління громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд в нас який? Колегіальний. Отож, Юлія Свириденко, Ольга Стефанишина, Олександр Кубраков, Ірина Верещук, Михайло Федоров, Вадим Гутцайт, Оксен Лісовий, Віктор Ляшко, Sergii Marchenko, Denis Malyuska, Олег Немчінов, зважте на позицію міжнародних партнерів, профільних громадських організацій, просто здорової логіки. Бо якраз Ви і будете нести відповідальність за провали, які допустить на посаді нелегітимно обрана Олена Дума, яка станом на зараз має лише 5 голосів. І протокол засідання, до слова, досі не підписаний. А саме це є правовою підставою звернення до Вас з метою призначення", - зазначає він. 

Нагадаємо, конкурсна комісія обрала новим керівником АРМА Олену Думу. Згодом член конкурсної комісії з обрання голови АРМА Остапенко відкликав свій голос за Думу, зазначивши, що було порушено процедуру голосування.

Читайте також: Призначення Олени Думи може поставити хрест на АРМА, - Transparency International Ukraine

Кабмін сьогодні планує призначити нелегітимну переможницю конкурсу Думу керівником АРМА, - Лємєнов 01

Автор: 

Кабмін (14141) призначення (2295) АРМА (574) Лємєнов Олександр (51) Дума Олена (20)


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Топ коментарі
+35
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Бандера Подільський:
Зелені назначили на посаду голови АРМА, яка опікується конфіскованими в кцпів активами, таки не рига Дубовика, а Олену Думу, яка була учасницею російської ІПСО проти Байдена і працювала на ФСБешника Деркача.
Бешкетник Інк:
Тобто варіантів немає. Або зрадник або зрадниця. Офігєть вибір.
олег край:
Кожного року міняла місце працевлаштування! 16 міст змінила(!???),і всі на держслужбі! Лізла на всі конкурси! І все без толку,а тут упс, підвалила "роботьонка"!
Неодноразово змінювала прізвище, тож в різний час вона працювала під іменами Олена Холевицька, Олена Файдевич та Олена Литвинюк.
Мабуть, Олена Дума намагається замести сліди своєї біографії, ймовірно саме з цим пов'язані зміни її прізвища.
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30.06.2023 13:46
+26
А Кабмін у нас легітимний? Збіговисько покидьків.
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30.06.2023 13:39
+22
і почнеться великий дерібан...
Байден- чому ми не в нато?
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30.06.2023 13:38
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і почнеться великий дерібан...
Байден- чому ми не в нато?
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30.06.2023 13:38 Відповісти
Не дерибан, а повернення майна кацапам.
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30.06.2023 13:44 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Бандера Подільський:
Зелені назначили на посаду голови АРМА, яка опікується конфіскованими в кцпів активами, таки не рига Дубовика, а Олену Думу, яка була учасницею російської ІПСО проти Байдена і працювала на ФСБешника Деркача.
Бешкетник Інк:
Тобто варіантів немає. Або зрадник або зрадниця. Офігєть вибір.
олег край:
Кожного року міняла місце працевлаштування! 16 міст змінила(!???),і всі на держслужбі! Лізла на всі конкурси! І все без толку,а тут упс, підвалила "роботьонка"!
Неодноразово змінювала прізвище, тож в різний час вона працювала під іменами Олена Холевицька, Олена Файдевич та Олена Литвинюк.
Мабуть, Олена Дума намагається замести сліди своєї біографії, ймовірно саме з цим пов'язані зміни її прізвища.
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30.06.2023 13:46 Відповісти
- Де Ви начаєтесь?
- я вже все вмію!
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30.06.2023 13:58 Відповісти
Вона вже давно працює на ФСБ, керівник від них був Деркач, зараз - Єрмак. Зелені покидьки крім агентури русні нікого не призначають - приклад Татаров, Демченко, Наумов, Баканов, Кулініч, керівники СБУ, МВС перед 24.02.2022 та багато інших.
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30.06.2023 15:48 Відповісти
Зеленая власть старается побыстрее выполнить все задачи путлера по созданию хаоса в Украине и ослабления обороноспособности.
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30.06.2023 13:56 Відповісти
А Кабмін у нас легітимний? Збіговисько покидьків.
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30.06.2023 13:39 Відповісти
В том-то и дело что власть у нас сейчас полностью легитимная. 73% бараны не дадут соврать...
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30.06.2023 13:58 Відповісти
Так голосували за зп у 4000 у.є. та подивитися у очі пуйла, а отримали йух та війну . Тому питання легітимності актуальне, як ніколи..
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30.06.2023 14:36 Відповісти
І не потрібно мені писати, що я зрадник, рука кремля та іншу маячню ...
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30.06.2023 14:42 Відповісти
Причем тут зрадник? Это наша современная коллизия в Украине. Люди, которые своим твердым 73% голосом голосовали против войны (подчеркиваю, именно против, а не за победу в войне) выбрали такую власть, которая старается побыстрее выполнить все задачи путлера по созданию хаоса в Украине и ослабления обороноспособности.
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30.06.2023 14:50 Відповісти
Бо якраз Ви і будете нести відповідальність за провали, які допустить на посаді нелегітимно обрана Олена Дума, Джерело:
-----
Наївний...
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30.06.2023 13:40 Відповісти
Так, так. От прямо зараз сиджу і рахую тих, хто вже поніс відповідальність.
Намагаюсь рахувати, але на жаль не можу пригадати жодного прізвища...
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30.06.2023 13:48 Відповісти
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30.06.2023 13:41 Відповісти
чергову сосалку прилаштували.
скільки ж вас смоктунів порозводилось... ціла колонія ****** saginata
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30.06.2023 13:43 Відповісти
Це вже крок до вступу в ЄС та НАТО, чи ні?
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30.06.2023 13:46 Відповісти
Тільки ногу підняли...
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30.06.2023 13:51 Відповісти
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30.06.2023 13:51 Відповісти
ОПа всіма силами й засобами демонструють Заходу, що Україна гідна вступити в ЄС і НАТО
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30.06.2023 13:46 Відповісти

ВЕРНОЙ! МОЕЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ, ДОРОГИЕ-ТОВАРИЩИ,
СОРАТНИКИ-ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, ЗЕБИЛЫ- ВОРЮГИ !
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30.06.2023 14:07 Відповісти
Ну хоть паржем.Правда,избиратели Бубенчика?
https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9.+%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&source=lmns&bih=907&biw=1680&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjjoZuv5-r_AhWSHXcKHRcQCwEQ_AUoAHoECAEQAA#fpstate=ive&vld=cid:8d98b05e,vid:y8Hp7LFMQTE Тыц
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30.06.2023 13:46 Відповісти
а потiм волоти "чому нi в НАТО?"-так,зеленi потвори
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30.06.2023 13:47 Відповісти
волати*
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30.06.2023 13:48 Відповісти
керують козли і сосаліща .. це капець
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30.06.2023 13:48 Відповісти
баба да, баба да
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30.06.2023 13:52 Відповісти
Нажаль, сумнівів у тому, що затвердять, не має(((((
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30.06.2023 13:52 Відповісти
Олігархи та їх шістки і дальше "рулюють" в Україні! Чи не пора покласти цьому край, пане Зеля та його завгосп? Чи ви теж рветесь в олігархи? Підпільні. Такі собі "громадяни корейки"...
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30.06.2023 13:54 Відповісти
Уже прорвались. По мільярду мають.
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30.06.2023 14:46 Відповісти
сексолог? или кто она?
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30.06.2023 13:55 Відповісти
да, сосолог
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30.06.2023 14:44 Відповісти
у зе-покидьків все нелегітимне - від сдачі аналізів заднім числом у клініці москальського агента Пальчевського у 2019 до офісу президента, який зараз фактично підміняє всі гілки влади, всупереч Конституції та ганьби на міжнародному рівні.
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30.06.2023 13:58 Відповісти
нема в Україні людей з досвідом, розумних, чесних, які себе якось проявили, принесли користь суспільству
а от хузнахто стає послом, наприклад сексолог
хузнахто виграє мільярдні тендери, наприклад фітнестренерша
хузнахто стає радником директора концерну "АНТОНОВА", наприклад дружина депутата
і хузнахто стає заступником МО, наприклад Маляр
от всі перераховані і є самими нев"******** спеціалістами в цих галузях
професори, доктора наук, академіки, бойові генерали, чесні бізнесмени, кінці кінців, ГАВНО!!!
а от ці ************ оооооо.
специ що пісдєс...
а найстрашніше що так кругом.
а ще страшніше що Бурбу, Кривоноса, Червінського відсторонили або судять, а а маляр і думу призначили
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30.06.2023 13:58 Відповісти

Прекрасно!!! Чудесно!!! Верной моей, предначертанной великим )(уйлом
и кремлём дорогой идёте, мои вы дорогие товарищи - сподвижники
ЗЕбилы - коррупцирнеры! Уже давно пора и мене шепнуть, и я тотчас же примчусь
помогать Вам моим верным соратникам, ретиво уничтожать суверенитет и целостность Украины, воровать и руководить "малроссией - новроссией"!
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30.06.2023 13:58 Відповісти
А ху-ху не хо-хо, легітимний ти наш прем'єр. Досить вже вислужуватись перед олігархами, багато з яких і досі ведуть справи з ворогом. Пора вже і про власну честь подумати, якщо совісті і розуму нема...
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30.06.2023 14:00 Відповісти
Опять сосну назначают
#байденчомуминевнато
#дефіцитмужностіулідерівкраїннато
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30.06.2023 14:02 Відповісти
Ски продажні
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30.06.2023 15:11 Відповісти
Не, ну чего... Она симпатичная.
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30.06.2023 15:26 Відповісти
Cамка паука вида Latrodectus mactans (черная вдова)
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30.06.2023 16:14 Відповісти
Ой, ну вы прямо балованный.
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30.06.2023 16:32 Відповісти
В ожидании жертвы
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30.06.2023 18:39 Відповісти
 
 