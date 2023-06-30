Кабмін сьогодні планує призначити нелегітимну "переможницю" конкурсу Думу керівником АРМА, - Лємєнов
Сьогодні о 15-00 розпочнеться засідання Кабміну, під час якого прем’єр-міністр Денис Шмигаль збирається призначити нелегітимну "переможницю" конкурсу на посаду глави АРМА Олену Думу.
Про це повідомив голова правління громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Уряд в нас який? Колегіальний. Отож, Юлія Свириденко, Ольга Стефанишина, Олександр Кубраков, Ірина Верещук, Михайло Федоров, Вадим Гутцайт, Оксен Лісовий, Віктор Ляшко, Sergii Marchenko, Denis Malyuska, Олег Немчінов, зважте на позицію міжнародних партнерів, профільних громадських організацій, просто здорової логіки. Бо якраз Ви і будете нести відповідальність за провали, які допустить на посаді нелегітимно обрана Олена Дума, яка станом на зараз має лише 5 голосів. І протокол засідання, до слова, досі не підписаний. А саме це є правовою підставою звернення до Вас з метою призначення", - зазначає він.
Нагадаємо, конкурсна комісія обрала новим керівником АРМА Олену Думу. Згодом член конкурсної комісії з обрання голови АРМА Остапенко відкликав свій голос за Думу, зазначивши, що було порушено процедуру голосування.
Будь ласка, зачекайте...
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Байден- чому ми не в нато?
Бандера Подільський:
Зелені назначили на посаду голови АРМА, яка опікується конфіскованими в кцпів активами, таки не рига Дубовика, а Олену Думу, яка була учасницею російської ІПСО проти Байдена і працювала на ФСБешника Деркача.
Бешкетник Інк:
Тобто варіантів немає. Або зрадник або зрадниця. Офігєть вибір.
олег край:
Кожного року міняла місце працевлаштування! 16 міст змінила(!???),і всі на держслужбі! Лізла на всі конкурси! І все без толку,а тут упс, підвалила "роботьонка"!
Неодноразово змінювала прізвище, тож в різний час вона працювала під іменами Олена Холевицька, Олена Файдевич та Олена Литвинюк.
Мабуть, Олена Дума намагається замести сліди своєї біографії, ймовірно саме з цим пов'язані зміни її прізвища.
- я вже все вмію!
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Наївний...
Намагаюсь рахувати, але на жаль не можу пригадати жодного прізвища...
скільки ж вас смоктунів порозводилось... ціла колонія ****** saginata
ВЕРНОЙ! МОЕЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ, ДОРОГИЕ-ТОВАРИЩИ,
СОРАТНИКИ-ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, ЗЕБИЛЫ- ВОРЮГИ !
https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9.+%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&source=lmns&bih=907&biw=1680&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjjoZuv5-r_AhWSHXcKHRcQCwEQ_AUoAHoECAEQAA#fpstate=ive&vld=cid:8d98b05e,vid:y8Hp7LFMQTE Тыц
а от хузнахто стає послом, наприклад сексолог
хузнахто виграє мільярдні тендери, наприклад фітнестренерша
хузнахто стає радником директора концерну "АНТОНОВА", наприклад дружина депутата
і хузнахто стає заступником МО, наприклад Маляр
от всі перераховані і є самими нев"******** спеціалістами в цих галузях
професори, доктора наук, академіки, бойові генерали, чесні бізнесмени, кінці кінців, ГАВНО!!!
а от ці ************ оооооо.
специ що пісдєс...
а найстрашніше що так кругом.
а ще страшніше що Бурбу, Кривоноса, Червінського відсторонили або судять, а а маляр і думу призначили
Прекрасно!!! Чудесно!!! Верной моей, предначертанной великим )(уйлом
и кремлём дорогой идёте, мои вы дорогие товарищи - сподвижники
ЗЕбилы - коррупцирнеры! Уже давно пора и мене шепнуть, и я тотчас же примчусь
помогать Вам моим верным соратникам, ретиво уничтожать суверенитет и целостность Украины, воровать и руководить "малроссией - новроссией"!
#байденчомуминевнато
#дефіцитмужностіулідерівкраїннато