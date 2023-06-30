МЗС Росії анонсувало теракт на ЗАЕС
У запобіжних заходах української влади на тлі загострення ситуації на ЗАЕС речниця МЗС РФ Марія Захарова вбачає "підготовку до чергового теракту".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала у своєму телеграм-каналі.
"У Києві встановили додаткові прилади для вимірювання радіації, повідомляє міська влада. Днями у низці регіонів України розпочалися навчання на випадок аварії на ЗАЕС. Київська влада готується скоїти черговий теракт!", - написала пропагандистка.
Нагадаємо, за даними очільника ГУР МО Кирила Буданова, Росія підготувала все для створення штучної техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. В разі теракту вона, найімовірніше, підірве розташований поруч зі станцією ставок-охолоджувач.
Топ коментарі
+37 Підлога Маккартні
показати весь коментар30.06.2023 15:47 Посилання
+35 Mykola Trofimenko #544375
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+32 Юрій Гросарчук #551874
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Через це він збереже владу і підготується до наступного нападу. Він розраховує, що підтримка зброєю України під час паузи знизиться.
І це стара, ще з часів Кутузова рашистська тактика - створення зон відчуження перед противником. Цим займався Сралін, затопивши все Підмосков'я перед німцями. Він втопив десятки тисяч росіян. Цим займається і хуьло.І це стара, ще з часів Кутузова рашистська тактика - створення зон відчуження перед противником. Цим займався Сралін, затопивши все Підмосков'я перед німцями. Він втопив десятки тисяч росіян. Цим займається і хуьло.
«The Washington Post» запитав, чи зупиняє така загроза Залужного від спроб відновити контроль над станцією в рамках наступу України?
«Мене це зовсім не зупиняє, - сказав головнокомандувач ЗСУ. - Ми робимо свою роботу. Усі ці сигнали чомусь надходять ззовні: «Бійтеся ядерного удару». То що, нам опустити руки?»
Это как? Станция находится под контролем русни.
Е б а н а ш к а тупорылая😬
Но нам она целой точно не достанется.
Поэтому нужно обязательно отбивать эту территорию - как минимум.
Для пожизненных репараций с рашки за всё уничтоженное + экология.
Репарации с учетом ежегодных добавочных 7% инфляции. То есть навечно.
Верим и помогаем ЗСУ!
ачого фото верещучки на цій новині ?
вітер південний - це тепло
вітер північний - це холодно
гаранты х*вы
Але дай Боже щоб цього не трапилося.
Але якщо станеться то Захід спустить з ланцюгів всіх собак на скотомордію.
7-го - вітер на Херсон
sinoptik.ua так каже зараз
щось так виглядає, що захід ніяких собак не спускатиме. бо в них ніяких собак немає.
сама лишень "крайня стурбованість"
1. Гес подорвали не случайно и не просто так преднамеренно, а как часть проекта.
2. И вагнеровский цирк с конями с последующим закидыванием в Беласрусь тоже часть проекта.
3. Теперь ЗАЕС, что бы подорвать и контрнаступ, и оттянуть силы на ликвидацию.
4. Ну и выход вагнера на "Киев за 3 дня" 2.0.
По факту: нам терять нечего и отступать некуда. Пришло время напрячься ближним соседям по границе суши и моря, ну и в этот раз еще глубже
обосратьсяобеспокоиться.
чи можливо технічно встановити пристрій, який запускає ланцюгову реакцію в радіоактивному паливі на АЕС?
бо якщо це можливо, то це буде чорнобиль+фукусіма+хіросіма+нагасакі. і навіть ще трохи більше....
Де десант невідомих пісочних людинок (НАТО) на ЗАЕС в березні-квітні 2022?
Де закрите небо в травні 2022?
Де..., Де.. ?
Дешевше зараз рознести тамагавком пуйло по хремлю (чи де воно там ховається), потім Барвіху, Рубльовку, ... та висловити глибоку стурбованість (може це божа кара така)!
Мария Захарова имеет мордовские корни
Дед - Юрий Иванович Захаров, по национальности мордвин (эрзя), родился в мордовском селе Степная Шентала Самарской области