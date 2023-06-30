МЗС Росії анонсувало теракт на ЗАЕС

У запобіжних заходах української влади на тлі загострення ситуації на ЗАЕС речниця МЗС РФ Марія Захарова вбачає "підготовку до чергового теракту".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала у своєму телеграм-каналі.

"У Києві встановили додаткові прилади для вимірювання радіації, повідомляє міська влада. Днями у низці регіонів України розпочалися навчання на випадок аварії на ЗАЕС. Київська влада готується скоїти черговий теракт!", - написала пропагандистка.

Нагадаємо, за даними очільника ГУР МО Кирила Буданова, Росія підготувала все для створення штучної техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. В разі теракту вона, найімовірніше, підірве розташований поруч зі станцією ставок-охолоджувач.

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