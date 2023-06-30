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Новини Агресія Росії проти України Війна
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МЗС Росії анонсувало теракт на ЗАЕС

захарова

У запобіжних заходах української влади на тлі загострення ситуації на ЗАЕС речниця МЗС РФ Марія Захарова вбачає "підготовку до чергового теракту".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала у своєму телеграм-каналі. 

"У Києві встановили додаткові прилади для вимірювання радіації, повідомляє міська влада. Днями у низці регіонів України розпочалися навчання на випадок аварії на ЗАЕС. Київська влада готується скоїти черговий теракт!", - написала пропагандистка.

МЗС Росії анонсувало теракт на ЗАЕС 01

Нагадаємо, за даними очільника ГУР МО Кирила Буданова, Росія підготувала все для створення штучної техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. В разі теракту вона, найімовірніше, підірве розташований поруч зі станцією ставок-охолоджувач.

Також читайте: "Виїжджають чи ні - сказати складно", - Запорізька ОВА про кількість росіян на ЗАЕС

інформаційна війна (361) пропаганда (2819) Захарова Марія (358) атака на ЗАЕС (174)


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Топ коментарі
+37
Скорее всего взрыва с выбросом не будет. Просто угандошат систему охлаждения. Твелы в реакторе расплавятся и станут одним целым. Станция станет полностью не пригодной к эксплуатации больше никогда. А это 10 млрд долларов убытков Украине минимум. Мой оптимистичный прогноз
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30.06.2023 15:47
+35
Значить точно самі збираються вчиняти... Питання до найвеличнішого лідера під#ра: хто пустив терористів на ЗАЕС?
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30.06.2023 15:47
+32
Значить точно щось буде. Кляті виродки.
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30.06.2023 15:44
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Шо купити??? Народ вже всі табли викупив в аптеках - он ціни підскочили)) зараз дозіметри підскочать, як свічки та обігрівачі))
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30.06.2023 16:30 Відповісти
Через підрив реактора хуьло може створити зону відчуження і через це вийти з війни = заморозити конфлікт.
Через це він збереже владу і підготується до наступного нападу. Він розраховує, що підтримка зброєю України під час паузи знизиться.
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30.06.2023 16:07 Відповісти
а Мы не собираемся ничего замораживать
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30.06.2023 16:09 Відповісти
Це особливо не допоможе йому. Армійська техніка може діяти і в умовах радіаційного забруднення. Будуть лякати людей щоб піднялася паніка
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30.06.2023 16:10 Відповісти
Армійська техніка може діяти і в умовах радіаційного забруднення, але піхота не може і що головне, не захоче.
І це стара, ще з часів Кутузова рашистська тактика - створення зон відчуження перед противником. Цим займався Сралін, затопивши все Підмосков'я перед німцями. Він втопив десятки тисяч росіян. Цим займається і хуьло.І це стара, ще з часів Кутузова рашистська тактика - створення зон відчуження перед противником. Цим займався Сралін, затопивши все Підмосков'я перед німцями. Він втопив десятки тисяч росіян. Цим займається і хуьло.
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30.06.2023 16:23 Відповісти
сталін і ДніпроГЕС підірвав..поюх йому на українців було
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30.06.2023 16:32 Відповісти
Що за маячня.
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30.06.2023 16:25 Відповісти
Навряд буде заморожений...Залужний в інтерв'ю «The Washington Post» сказав...далі цитати:
«The Washington Post» запитав, чи зупиняє така загроза Залужного від спроб відновити контроль над станцією в рамках наступу України?
«Мене це зовсім не зупиняє, - сказав головнокомандувач ЗСУ. - Ми робимо свою роботу. Усі ці сигнали чомусь надходять ззовні: «Бійтеся ядерного удару». То що, нам опустити руки?»
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01.07.2023 11:36 Відповісти
Залужний добре і правильно відповів, але застосування тактичної ядерної зброї відрізняється від умовної "чорнобильської катастрофи"
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01.07.2023 12:22 Відповісти
если взорвут пруд ,реакторы расплавятся ,взрыва может и не быть ,русня наверное хочет повредить реакторы чтоб не достались Украине рабочие
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30.06.2023 16:08 Відповісти
Киевские власти готовятся...

Это как? Станция находится под контролем русни.
Е б а н а ш к а тупорылая😬
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30.06.2023 16:11 Відповісти
Взорвут в случае опасности нашего прорыва к ЗАЭС. Пока взрывать не будут, хотя кто дебилов знает.
Но нам она целой точно не достанется.
Поэтому нужно обязательно отбивать эту территорию - как минимум.
Для пожизненных репараций с рашки за всё уничтоженное + экология.
Репарации с учетом ежегодных добавочных 7% инфляции. То есть навечно.
Верим и помогаем ЗСУ!
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30.06.2023 16:11 Відповісти
Здохни, п'яна ****.
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30.06.2023 16:11 Відповісти
другую пьяную поставят
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30.06.2023 16:13 Відповісти
Вона хоче щоб всі нервували і боялися. Краще буде хоча б дозиметр купити і навчитися їм користуватися. І знати що робити у разі якщо не дай бог станеться щось не те ...
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30.06.2023 16:15 Відповісти
Якщо ідіоти в країні з Чорнобилем та купою реакторів досі не мають дозиметра, то хто їм винен.
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30.06.2023 16:27 Відповісти
Ось з цивільним населенням потрібно працювати прямо зараз щоб хоча б йодом не потруїлися і не забили траси у намаганні всім разом виїхати. Бо росіяни можуть ті евакуаційні колони обстрілювати.
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30.06.2023 16:12 Відповісти
Судячи з коментарів тих хто сумнівався було досить багато. Для мене особисто все стало зрозумілим, коли кацапські дєбіли почали бойові дії на території ЗАЕС ще на початку повномаштабного вторгнення. І повірте, їм абсолютно насрати скільки їхнього скота здохне і хапне наслідків в результаті таких подій. Вони з дитсадків своїх лічинок погонять сюди, це ж полулюди. Їхні свиноматки це будуть робити з посмігками на телекамери для потіхи царя.
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30.06.2023 16:17 Відповісти
Пора минировать Курскую АЭС
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30.06.2023 16:18 Відповісти
какую Курвскую ?
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30.06.2023 16:28 Відповісти
А вітер на нас?
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30.06.2023 16:33 Відповісти
Канєшна на вас.. На Варонєж
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30.06.2023 16:40 Відповісти
То може й Ви на мокшандії животієте, Вам відніше. Але свої вологі хворі фантазії залишайте при собі. Не треба ідіотизмом вихвалятись.
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30.06.2023 16:49 Відповісти
Фантазії, але трохи туповаті, у вас І про ступень ідіотизму між нами можна посперечатись
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30.06.2023 16:51 Відповісти
Та ні, пальма першості Ваша..
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30.06.2023 16:53 Відповісти
Над берегами Турции скоро ожидается красивое , почти как полярное сияние...
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30.06.2023 16:23 Відповісти
а все ж кацапська пропаганда працює вправно; у цьому їм не відмовиш.
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30.06.2023 16:24 Відповісти
У меня всего один вопрос по этому поводу на который в принципе все я думаю знают однозначный ответ ,а Украина в ответ побобмбит хотя бы курскую аэс
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30.06.2023 16:27 Відповісти
ну Мы же не террористы чтоб бомбить Курвскую
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30.06.2023 16:29 Відповісти
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30.06.2023 16:30 Відповісти
а чого фото верещучки на цій новині ?
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30.06.2023 16:33 Відповісти
Верещукча і Захєрова схожі як сьостри
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01.07.2023 11:36 Відповісти
рашапараша подохни ,щезни з Землі.Нехай маск відправить разом з собою 140млн. на Марс.Зичайно орки засеруть всі галактики,но у людства немає виходу,може хоч там перестануть розмножуватись.Господи,допоможи нашій планеті.
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30.06.2023 16:37 Відповісти
Не, ну может быть проконсультироваться и сообща ее рвануть как-то.
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30.06.2023 16:38 Відповісти
🖙👳
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30.06.2023 16:45 Відповісти
Я радиации не боюся , если нада йоду напьюся
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30.06.2023 16:41 Відповісти
Я думаю що підрив буде 14 липня вітер буде північно-західний тобто Київ- Мінськ -Вільнюс. І тоді режим Зеленського нехай береться за руки з Ахметовим і домовляютьсяз Путіном. Ахметов править країною йому війна вигідна а народ і так в рабстві виживе.
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30.06.2023 16:45 Відповісти
Це південно-східний

вітер південний - це тепло
вітер північний - це холодно
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30.06.2023 18:13 Відповісти
разбудите сенильного дедушку. Может он все-таки сподобится на нормальный ответ в этом случае,
гаранты х*вы
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30.06.2023 16:45 Відповісти
И все это рикошетом пройдется по западных институтах, МАГАТЕ, ООН и другим организациям.
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30.06.2023 16:45 Відповісти
Буданов-гог(м)іашвілівський, ти краще не інтерв'ю роздавай наліво-направо, а "мочі ****** у їхніх вигрібних ямах"
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30.06.2023 16:51 Відповісти
"На российском воре и шапка всегда горит. Классика же…"
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30.06.2023 16:59 Відповісти
А хтось чув може десь, від якихось експертів, скільки приблизно часу потрібно для розплавлення активної зони реактора ввер-1000, який знаходиться в режимі "холодний зупин", у разі повного припинення охолодження та відключення всіх активних систем безпеки, який час, необхідний для розплавлення активної зони? І скільки часу потрібно для розплавлення активної зони п'ятого рактора, який в гарячому зупині знаходиться? І чи зможуть перевести в стан холодного зупину реактор, якщо ставок охолоджувач підірвуть рашисти? Вода ж одразу не витече вся? І Що буде, коли активна зона розплавиться в стані холодного, гарячого зупину і при роботі на мінмальну потужність?
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30.06.2023 17:09 Відповісти
Холодный 7 суток, минимальная мощность 27 часов
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30.06.2023 17:18 Відповісти
дякую, а в режимі гарячого, в якому зараз 5-й блок знаходиться?
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30.06.2023 17:20 Відповісти
Вроде 7
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01.07.2023 15:44 Відповісти
Часов
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01.07.2023 15:46 Відповісти
За не перевіреними даними підрив призначено на 3 або 7 число.
Але дай Боже щоб цього не трапилося.
Але якщо станеться то Захід спустить з ланцюгів всіх собак на скотомордію.
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30.06.2023 18:02 Відповісти
3-го - вітер на Запоріжжя
7-го - вітер на Херсон
sinoptik.ua так каже зараз
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30.06.2023 18:19 Відповісти
тут в німеччині за аес ні слова. взагалі. трохи про контрнаступ є - і по всьому
щось так виглядає, що захід ніяких собак не спускатиме. бо в них ніяких собак немає.
сама лишень "крайня стурбованість"
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30.06.2023 19:37 Відповісти
Да, я так тоже думаю. Запад ничего не сделает, потому как, все что смог сделал. Они слабы и выступать решительно не могут. Тряпки и слабаки. Во главе с дедом слабаком)
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01.07.2023 10:44 Відповісти
По факту вырисовывается следующая картина.
1. Гес подорвали не случайно и не просто так преднамеренно, а как часть проекта.
2. И вагнеровский цирк с конями с последующим закидыванием в Беласрусь тоже часть проекта.
3. Теперь ЗАЕС, что бы подорвать и контрнаступ, и оттянуть силы на ликвидацию.
4. Ну и выход вагнера на "Киев за 3 дня" 2.0.

По факту: нам терять нечего и отступать некуда. Пришло время напрячься ближним соседям по границе суши и моря, ну и в этот раз еще глубже обосраться обеспокоиться.
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30.06.2023 18:54 Відповісти
спеціалісти-ядерники в коментах є?
чи можливо технічно встановити пристрій, який запускає ланцюгову реакцію в радіоактивному паливі на АЕС?
бо якщо це можливо, то це буде чорнобиль+фукусіма+хіросіма+нагасакі. і навіть ще трохи більше....
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30.06.2023 19:45 Відповісти
У ууу , сейчас дозиметр будет стоить дороже чем генератор зимой …..
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30.06.2023 20:17 Відповісти
Буданов це спічрайтер дуету. Дерьмак як основний "гравець похоронної команди" завди діє в унісон з Кремлем - ця тема як основа для мирняка.
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01.07.2023 08:36 Відповісти
Ядерну катастрофу з зараженням радіоактивними речовинами значної площі кацапи, можливо, й не насміляться влаштувати. Не з гуманітарних чи екологічних міркувань, звичайно. А от закозлити реактори (вивести їх з ладу) так, щоб ніякий ремонт був неможливий, вони обов*язково це зроблять.
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01.07.2023 08:43 Відповісти
Ну от я як диванний вояка питаю, а де наші спецура, "котики", "берети", ну ті, які лобом цеглу розбивають, ударом долоні рифльонку гнуть, у глаз пролітаючому соколу попадають.... Гроші чималі державні витрачають на свою крутяцьку екіпіровку, спецтранспорт, зброю? Де вони? Чому не на ЗАЕС? Де підкопи, підриви, нічне десантування з неба, прохід підземними колекторами? Ну хоч спроби всього цього? Де?
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01.07.2023 08:51 Відповісти
черти
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01.07.2023 09:25 Відповісти
П'яна баба знову щось знає. Напевно з Медвєдєвим разом "бухали"...
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01.07.2023 09:28 Відповісти
світова спільнота мириться з рашистськими скаженими собаками вже надто довго-Не було рашистів в Грозному- не було смерті,крові руїн.Не було цих виродків з пекла (а пекло знаходиться на території3,14рації,через те,що війни,кровопролиття, смерть,розруха,горе,млн.калік ,сиріт.- це є творінням рашистських слуг антихриста на землі)- не було би руйнування і смерті в Сірії.Не було би їх в Грузії, Україні не було би війни.Не було би їх- не було би Каховки .Бучі.Гостомеля ,поруйнованих Маріуполя.Бахмуту . і т.д.Якщо не знищити це рашистське пекло, слуги антихриста з 3,14рації.ще довго будуть підписуватися кровью і смертю невинних людей і ставити варварські печатки руйнаціями.
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01.07.2023 09:43 Відповісти
Світ грає в "моя хата скраю" - всі кроки допомоги відстають на пару кроків агресора.
Де десант невідомих пісочних людинок (НАТО) на ЗАЕС в березні-квітні 2022?
Де закрите небо в травні 2022?
Де..., Де.. ?
Дешевше зараз рознести тамагавком пуйло по хремлю (чи де воно там ховається), потім Барвіху, Рубльовку, ... та висловити глибоку стурбованість (може це божа кара така)!
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01.07.2023 10:34 Відповісти
Найбільшої щкоди Україні завдала українська влада на чолі з клоуном та Єрмаком. Все інше то наслідуи бездумного вибору баранів у 2019 році.
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01.07.2023 10:42 Відповісти
І підрив Каховської ГЕС і захоплення Запорізької АЕС це все наслідки. Причина всім відома - непідготовка до війни та сдача в турборежимі нашого півдня владою оманських партнерів кремля.
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01.07.2023 11:09 Відповісти
https://bar-chk.livejournal.com/9396900.html "Славянские" лица России.
Мария Захарова имеет мордовские корни

Дед - Юрий Иванович Захаров, по национальности мордвин (эрзя), родился в мордовском селе Степная Шентала Самарской области

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01.07.2023 12:00 Відповісти
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