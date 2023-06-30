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Кабмін призначив Олену Думу головою АРМА

дума,олена

30 червня Кабінет Міністрів призначив Олену Думу очільницею Агентства з розшуку й управління арештованим майном (АРМА).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Попри весь "двіж"з відкликанням голосу і все таке...Кабмін тільки що на засіданні призначив нову Голову АРМА — Олену Думу", — написав у телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

Про призначення Думи головою АРМА також повідомили у Transparency International Ukraine.

Посли G7 акцентували на занепокоєнні громадськості щодо призначення Олени Думи на посаду Голови АРМА.

"G7 уважно стежила за процесом призначення голови AРMA та зауважила занепокоєність громадянського суспільства щодо вжитих процедур. Важливо дотримуватись належних процедур, щоб зміцнити довіру до AРMA", — йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін сьогодні спробує незаконно призначити главою АРМА Олену Думу, яка не набрала необхідної кількості голосів на конкурсі, - Шабунін

Нагадаємо, конкурсна комісія обрала новим керівником АРМА Олену Думу. Згодом член конкурсної комісії з обрання голови АРМА Остапенко відкликав свій голос за Думу, зазначивши, що було порушено процедуру голосування.

Автор: 

Кабмін (14141) АРМА (574) Дума Олена (20)


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Топ коментарі
+55
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30.06.2023 16:30
+47
Чому ми не в НАТО і ЄС?!!!
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30.06.2023 16:35
+46
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30.06.2023 16:31
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Для кого правильне?!
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01.07.2023 03:31 Відповісти
Ахах, Блазню тупорилому похєр на Україну, він буде красти!
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30.06.2023 19:30 Відповісти
Арма ничого не вирішує, сама по собі, тіки в комплексі з іншими слідчими органами та за результатами судових рішень.

А от як командний гравець, арма необхідна, бо доступ до інформації має.

Ну тут щось пішло не так)
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30.06.2023 19:35 Відповісти
Ну скількіж можна про це говорити. Немає у нас державницької та довірчої влади. Я ще дивуюся як Україна ще може це витримувати та терпіти. Вори та депутати, судова система настількі прогнили що викликає тільки подив та здивування - ви що цого не бачите. Є бажання тільки взяти автомат і йти ліквідовувати.
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30.06.2023 19:45 Відповісти
Хтось мав сумніви??? Нажаль очікувано(((( схоже без «батонів» діла не буде((((
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30.06.2023 19:50 Відповісти
Если она обделается, члены комиссии должны ответить своей карьерой.
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30.06.2023 20:14 Відповісти
Никаких «если» ,ВСЕ ЧЛЕНЫ ZEиуды &Ермака ,УГАДИЛИСЬ , а ви 73% 🦠 🐏🐑, продолжаете блеять « дайте ну еще 100дней» пока он вас всех заживо не похоронит , как это сделал ***** , превратив свою паству кацапов в ЗОМБИ
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01.07.2023 08:24 Відповісти
Не зважаючи на воєний стан, тисячі вірян МП ходили між областями, і це зе-владу не турбувало. Якщо щось подібне (АРМА ) буде мати місце, треба заздалегідь попередивши, з виконанням безпекових заходів провести попереджувальну акцію - розминку. Ігнор владою думки суспільства при "ми всі - президенти", недопустимо. Можливо там і з'ясується, хто справжній президент?
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30.06.2023 20:21 Відповісти
Девушка ни чего себе.
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30.06.2023 20:25 Відповісти
Мабуть, зараз зебуїни вважають, що тепер можуть собі дозволити все. Вони вже навіть не пробують приховати, що призначають кацапів чи їх відвертих агентів.

Але треба розуміти, що українці їм це дозволили - призначення (більших рибин) д"Єрмака, Татарова і таких подібних українці проковтнули.

З.І. Дружнє спілкування Маркуса з д"Єрмаком на фоні такої анти-української рішучості зелених виглядає ще гірше, ніж позавчора.
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30.06.2023 20:39 Відповісти
Олену дуру призначив!
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30.06.2023 20:53 Відповісти
Під час Другої Світової війни Черчелю запропонували зменьшити видатки на культуру,-тоді він запитав,- а навщо ми тоді воюємо?
Тоді виникає питання: навіщо грабувати країну під час війни так щей ігнорувати думку наріду і послів G-7 які вже у відкриту кажуть , якщо ви не припините клановість і кумовство в ЕС Україну не приймуть за цінності якого у тому числі і бьютяся українські захисники. Логічна відповідь лежить на поверхня, - якщо вони розкрадають країну під час війни і не дослуховуються думки дюдей і ЕС то роблять це вони щоб не йти ні в ЕС , а і далі грабувати країну, але як кажуть це навіть не 2014 і все буде повернуто з відсотками і ні які держави що не видають злочинців іх не спасуть тому що вони де факто розкрадаючи країну стають посібниками агресора якій розвязав повномаштабну війну .
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30.06.2023 21:15 Відповісти
Зеленський зібрав "сходняк" "своїх" бізнесменів, на якому пообіцяв поділити чесно конфісковане АРМА майно.

(29.06.2023 tZe inform
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30.06.2023 21:17 Відповісти
фото дайте на лапу... хто перший
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30.06.2023 21:40 Відповісти
кабмін дав собі оцінку.......аферистку кинули як щуку в річку......ПОЗОРИСЬКО......комусь таки відповідати доведеться....це тільки перша серія
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30.06.2023 22:01 Відповісти
Назначение этого человека это предательство украинского народа. Власть специально нагнетает ситуацию во время контрнаступления ВСУ. Как же это подло и низко.
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30.06.2023 22:15 Відповісти
Кабмін дАРМА призначив Олену Думу
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30.06.2023 22:34 Відповісти
Олена Дума тісно співпрацювала зі зрадниками та колоборантами, яку лобіювали росіяни...
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30.06.2023 22:58 Відповісти
Вітання куві
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30.06.2023 23:13 Відповісти
Зе влада компактно зібрала потенційних учасників майбутніх розтрілів, звісно коли патріоти України прийдуть до влади. Тамвже не треба складати списки як це робив прокацапський Портнов, вони і самі про свої справи багато говорять крадіжками.
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30.06.2023 23:44 Відповісти
ЗЕвлада - слуги пуйла!!!! !! И я до сих пор не пойму, почему мы не можем убрать этих прокацапленную ЗЕвладу!!!
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01.07.2023 00:11 Відповісти
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01.07.2023 00:12 Відповісти
Зелені смокчіть 😁

Хроника одного президента

‎‎30.‎06.‎2023

, - Шольц
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01.07.2023 00:11 Відповісти
Це знущання над Українським народом!
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01.07.2023 00:12 Відповісти
надо как-то выписать все эти госконторы количество человек\бабла\и профит от них. чисто по-приколу.
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01.07.2023 01:15 Відповісти
- О, сколько нам открытий чудных.....
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01.07.2023 02:56 Відповісти
Наволоч .
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01.07.2023 06:13 Відповісти
Интересно,сколько миллиардов теперь с#издят ЗеЕрмаки ????? Это сколько ж радости у 78% долбодятлов????
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01.07.2023 10:41 Відповісти
Не налазить на голову мені одне: ви, олені провладні, прекрасно розумієте, що світ після 2022 року змінився і змінився у кращу сторону- бо буде без роZії, а це означає що без корупції. А вони далі себе без корупції і козломордих не уявляють. вова, беня, єлдак- прокиньнесь !!!!
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01.07.2023 11:04 Відповісти
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