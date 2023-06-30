Кабмін призначив Олену Думу головою АРМА
30 червня Кабінет Міністрів призначив Олену Думу очільницею Агентства з розшуку й управління арештованим майном (АРМА).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Попри весь "двіж"з відкликанням голосу і все таке...Кабмін тільки що на засіданні призначив нову Голову АРМА — Олену Думу", — написав у телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк.
Про призначення Думи головою АРМА також повідомили у Transparency International Ukraine.
Посли G7 акцентували на занепокоєнні громадськості щодо призначення Олени Думи на посаду Голови АРМА.
"G7 уважно стежила за процесом призначення голови AРMA та зауважила занепокоєність громадянського суспільства щодо вжитих процедур. Важливо дотримуватись належних процедур, щоб зміцнити довіру до AРMA", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, конкурсна комісія обрала новим керівником АРМА Олену Думу. Згодом член конкурсної комісії з обрання голови АРМА Остапенко відкликав свій голос за Думу, зазначивши, що було порушено процедуру голосування.
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А от як командний гравець, арма необхідна, бо доступ до інформації має.
Ну тут щось пішло не так)
Але треба розуміти, що українці їм це дозволили - призначення (більших рибин) д"Єрмака, Татарова і таких подібних українці проковтнули.
З.І. Дружнє спілкування Маркуса з д"Єрмаком на фоні такої анти-української рішучості зелених виглядає ще гірше, ніж позавчора.
Тоді виникає питання: навіщо грабувати країну під час війни так щей ігнорувати думку наріду і послів G-7 які вже у відкриту кажуть , якщо ви не припините клановість і кумовство в ЕС Україну не приймуть за цінності якого у тому числі і бьютяся українські захисники. Логічна відповідь лежить на поверхня, - якщо вони розкрадають країну під час війни і не дослуховуються думки дюдей і ЕС то роблять це вони щоб не йти ні в ЕС , а і далі грабувати країну, але як кажуть це навіть не 2014 і все буде повернуто з відсотками і ні які держави що не видають злочинців іх не спасуть тому що вони де факто розкрадаючи країну стають посібниками агресора якій розвязав повномаштабну війну .
(29.06.2023 tZe inform
Хроника одного президента
30.06.2023
, - Шольц