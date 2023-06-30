Кабмін призначив Олену Думу головою АРМА

30 червня Кабінет Міністрів призначив Олену Думу очільницею Агентства з розшуку й управління арештованим майном (АРМА).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Попри весь "двіж"з відкликанням голосу і все таке...Кабмін тільки що на засіданні призначив нову Голову АРМА — Олену Думу", — написав у телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

Про призначення Думи головою АРМА також повідомили у Transparency International Ukraine.

Посли G7 акцентували на занепокоєнні громадськості щодо призначення Олени Думи на посаду Голови АРМА.

"G7 уважно стежила за процесом призначення голови AРMA та зауважила занепокоєність громадянського суспільства щодо вжитих процедур. Важливо дотримуватись належних процедур, щоб зміцнити довіру до AРMA", — йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін сьогодні спробує незаконно призначити главою АРМА Олену Думу, яка не набрала необхідної кількості голосів на конкурсі, - Шабунін

Нагадаємо, конкурсна комісія обрала новим керівником АРМА Олену Думу. Згодом член конкурсної комісії з обрання голови АРМА Остапенко відкликав свій голос за Думу, зазначивши, що було порушено процедуру голосування.