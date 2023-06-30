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На рекордно високому рівні, - КМІС оприлюднив результати опитування українців щодо підтримки вступу до НАТО та Євросоюзу

кміс

92% українців хочуть, щоб Україна стала членом Євросоюзу, та 89% підтримують вступ країни в НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить соціологічне опитування, яке Київський міжнародний інститут соціології на замовлення NDI провів у травні 2022 року, серпні 2022 року, січні 2023 року та нещодавно у травні 2023 року.

За даними соціологів, з травня 2022 року до травня 2023 року відсоток українців, які бажають вступити до НАТО, зріс із 73 до майже 90%, а кількість "тих, хто очікує" приєднатися зросла приблизно з 65 до 85 відсотків.

Подібним чином українці залишаються непохитними у своєму бажанні приєднатися до ЄС – показники "хочу" і "очікують" близько 90%, йдеться в опитуванні.

Як свідчить опитування КМІС, яке провели у грудні 2021 року – за три місяці до повномасштабного вторгнення Росії, переважна більшість респондентів у разі проведення референдуму підтримала б вступ України до ЄС і НАТО – 75,7% і відповідно 67,8% респондентів, які взяли б участь у референдумі, проголосували б "за".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 79% українців хочуть закритих кордонів з РФ і віз, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

НАТО (6518) опитування (1965) Євросоюз (13636) КМІС (338)


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Топ коментарі
+14
Питання у тому, що ЄС та НАТО потрібні реформи.

А ЗЄ їм пропонує ріки української крові замість реформ. Він намагається торгувати нашими життями замість реформ.
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01.07.2023 00:01
+7
Маніпулятор.
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01.07.2023 00:05
+7
Паразит.

ЗЄ типу воші - харчується кров'ю того, на кому сидить.
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01.07.2023 00:14
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Питання у тому, що ЄС та НАТО потрібні реформи.

А ЗЄ їм пропонує ріки української крові замість реформ. Він намагається торгувати нашими життями замість реформ.
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01.07.2023 00:01 Відповісти
Маніпулятор.
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01.07.2023 00:05 Відповісти
Паразит.

ЗЄ типу воші - харчується кров'ю того, на кому сидить.
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01.07.2023 00:14 Відповісти
є такий мудрий вислів: критикуєте? пропонуйте альтернативу.
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01.07.2023 00:17 Відповісти
Не на часі , кажуть , чіпати зелень влітку
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01.07.2023 00:27 Відповісти
А в 2008 році вступ підтримували лише 20% населення, тому Юлька і казала що Україна не готова до НАТИ.
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01.07.2023 00:03 Відповісти
Юлька так казала, бо так сказати її попросив путєн. А Ющенко казав і наполягав на вступі України в НАТО.
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01.07.2023 00:19 Відповісти
А що всього 20% це пофігу?
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01.07.2023 00:22 Відповісти
тане пофігу... потрібно було проводити реальне роз'яснення, що ми вже не совок і НАТО нам не ворог, НАТО - це високі стандарти життя без корупції, безпека і економічний розвиток країни... люди ж у нас зараз практично ті самі. і на сьогодні підтримка вступу до НАТО становить вже 89%. багато людей це зрозуміли тільки через війну, руйнування і кров.
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01.07.2023 00:38 Відповісти
Та було десь 50 на 50. Просто ті що були проти ті проти були категорично, вата. А ті що за коли чули яких грошей буде коштувати перехід на стандарти НАТО починали сумніватись в доречності .
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01.07.2023 07:26 Відповісти
У мене є графік підтримки по роках. Можу викласти.
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01.07.2023 08:04 Відповісти
Треба графік підтримки по областях, гарний показник ватності.
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01.07.2023 08:15 Відповісти
Гугл в поміч.
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01.07.2023 08:17 Відповісти
Мені не потрібно іти в гугл щоб згадати як вата на чолі з матірю керівника Нафтогазу кричала що Нато враг.
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01.07.2023 08:25 Відповісти
Навіщо по областях? Достатньо того що підтримка була 20%. Значить 80% не підтримують. Україну ж прийматимуть вцілому, а не по областях
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01.07.2023 09:18 Відповісти
Ну он опитування нам кадуть що зміни президента після війни хоче меньше 30% громадян. Вірити чи ні діло особисте. А я про те що наші еліти які керували державою не хотіли в НАТО( всі крім Ющенка) в 2000их роках. І Вітренко спокійно ходила з плакатом де було написано НАТО враг, це зараз за таке можна і в морду получити, а тоді ніщо не заважало державі її судити за наклеп і обман бо в нас була Біла книга де не було написано що НАТО наш ворог і в НАТО теж ніде не було вказано що Україна ворог, тому там не була ні свобода думки ні свобода слова а був обман і маніпуляція, зараз Вітренко живе в Москві а її син виявився прекрасним менеджером настільки що керує Нафтогазом. І я добре памятаю як всякі морди розповідали тоді що в нас є Будапештський меморандум, що ніхто на нас не нападе, що перехід на стандарти НАТО це дорого а ми і так бідна країна. Ось так і формувалась суспільна думка і формувала її наша еліта. Тому я і пишу що питання підтримки вступу в НАТО не можна засунути в якесь опитування з відповідю так або ні. За такі опитування треба бити ломом.
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01.07.2023 09:40 Відповісти
Щодо рейтинга Зями зараз, то ось він.
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01.07.2023 10:00 Відповісти
Навіть така постановка питання не є точною. Бо підтримувати можливість Зеленському скористатись своїм правом і висунути свою кндидатуру це одне а голосувати за нього це зовсім інше. От що мішало запитувати прямо чи буде людина голосувпти за чинного президента га наступних президентських виборах? Тут добре видно якраз антирейтинг, відсоток людей які не допкскають навіть думки що президентом він може стати вдруге. І теж вірити чи ні діло особисте, я в це опитування вірю більше ніж в опитування від КМІС.
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01.07.2023 10:21 Відповісти
це той самий КМІС, який на тижні давав ЗЕ 86% підтримки українців, так?

НАТО - так!

ЄС - прямо зараз мігранти розбирають Францію по шматочках - тому нах з її квотами на прийом мігрантів👇

https://twitter.com/i/status/1674794806076387329
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01.07.2023 00:07 Відповісти
якщо лупашити по голові палкою, то можно досягти підвіщення зору. Такий метод цілком підходить для офтальмології. А от чи підвищує цей метод розумовий рівень у пацієнта - то можуть показати тількі наступні вибори. Але ж не всі їх побачать.
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01.07.2023 00:11 Відповісти
Це добре. Але ж більшість далі підтримує шута зеленського. А це трагедія
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01.07.2023 00:41 Відповісти
Це добре, але чомусь у реформах прогресу не видно.
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01.07.2023 01:00 Відповісти
Цифры явно "нарисованы" или опрос проводился в ОП.
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01.07.2023 07:08 Відповісти
А я памятаю опитування при Ющенку, і памятаю маму нашого керівника Нафтогазу, яка з плакатом НАТО наш враг стояла в армянському провулку міста Одеси під час міжнародних навчань Сі Бриз. 2008 рік.
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01.07.2023 07:23 Відповісти
Запам'ятайте поки ці малороські ЗЕпотвори будуть при владі Україна ніколи не вступить ні в НАТО ні в ЄС тому що це рівносильно смерті цих потвор - і ніякі опитування і бажання українців тут не допоможуть!
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01.07.2023 07:52 Відповісти
 
 