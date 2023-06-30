На рекордно високому рівні, - КМІС оприлюднив результати опитування українців щодо підтримки вступу до НАТО та Євросоюзу
92% українців хочуть, щоб Україна стала членом Євросоюзу, та 89% підтримують вступ країни в НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить соціологічне опитування, яке Київський міжнародний інститут соціології на замовлення NDI провів у травні 2022 року, серпні 2022 року, січні 2023 року та нещодавно у травні 2023 року.
За даними соціологів, з травня 2022 року до травня 2023 року відсоток українців, які бажають вступити до НАТО, зріс із 73 до майже 90%, а кількість "тих, хто очікує" приєднатися зросла приблизно з 65 до 85 відсотків.
Подібним чином українці залишаються непохитними у своєму бажанні приєднатися до ЄС – показники "хочу" і "очікують" близько 90%, йдеться в опитуванні.
Як свідчить опитування КМІС, яке провели у грудні 2021 року – за три місяці до повномасштабного вторгнення Росії, переважна більшість респондентів у разі проведення референдуму підтримала б вступ України до ЄС і НАТО – 75,7% і відповідно 67,8% респондентів, які взяли б участь у референдумі, проголосували б "за".
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А ЗЄ їм пропонує ріки української крові замість реформ. Він намагається торгувати нашими життями замість реформ.
ЗЄ типу воші - харчується кров'ю того, на кому сидить.
НАТО - так!
ЄС - прямо зараз мігранти розбирають Францію по шматочках - тому нах з її квотами на прийом мігрантів👇
https://twitter.com/i/status/1674794806076387329