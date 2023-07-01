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Радіаційний фон навколо ЗАЕС не збільшується, - Білий дім

заес

США уважно стежать за ситуацією навколо тимчасово захопленої росіянами Запорізької АЕС. Радіаційний фон довкола станції поки не збільшений.

Про це заявив на брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо можливість моніторингу навколо електростанції, і досі не бачили ознак підвищення рівня радіоактивності, або інших чинників для занепокоєння у цьому зв’язку", - зауважив представник адміністрації США.

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Водночас, він наголосив, що позиція США залишається незмінною: атомна електростанція, навіть непрацююча, не може бути місцем для проведення бойових дій, оскільки це несе загрозу для всіх навколо.

"Росія не повинна бути там, і якщо відверто, то їм нема чого робити і в Україні",- підкреслив представник Ради нацбезпеки США.

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Він також зауважив, що Сполучені Штати уважно відстежують розвиток подій навколо Запорізької АЕС та регулярно контактують з МАГАТЕ.

Автор: 

ядерна безпека (568) Кірбі Джон (526) Запорізька АЕС (1424) атака на ЗАЕС (174)


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США знають про рівень радіаційного фону на ЗАЕС, а данілов, секретар РНБО!!,не знає і йому треба години щоб дізнатися по факту.
Це все що треба знати про компетентність данілова і рівень взаємодії з США….
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01.07.2023 10:02 Відповісти
Я увімкнув дозиметр і тепер він працює цілодобово.
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01.07.2023 10:02 Відповісти
Шо ты им измеряешь дозиметром этим сидя в Киеве?! )))
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01.07.2023 10:06 Відповісти
В Одессе было бы резонней...
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01.07.2023 10:09 Відповісти
Есть один на продажу, " Припять" называется, бетта и гамма измеряет)))
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01.07.2023 10:42 Відповісти
А вот если россияне взорвут, то повышение будет. Пока банка с огурцами целая, мокрой лужи на столе мы не наблюдаем. А вот если банка лопнет, мы будем наблюдать повышение влажности.
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01.07.2023 10:04 Відповісти
Кхм... радиационный фон и НЕ изменится, если рашисты НЕ устроят терракт (с) капитан Очевидность
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01.07.2023 10:05 Відповісти
Кирби у себя в америке меряет, лол
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01.07.2023 12:46 Відповісти
 
 