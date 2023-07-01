Радіаційний фон навколо ЗАЕС не збільшується, - Білий дім

США уважно стежать за ситуацією навколо тимчасово захопленої росіянами Запорізької АЕС. Радіаційний фон довкола станції поки не збільшений.

Про це заявив на брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо можливість моніторингу навколо електростанції, і досі не бачили ознак підвищення рівня радіоактивності, або інших чинників для занепокоєння у цьому зв’язку", - зауважив представник адміністрації США.

Читайте: РФ все підготувала для теракту на ЗАЕС. Підірвуть, імовірно, ставок-охолоджувач, - Буданов

Водночас, він наголосив, що позиція США залишається незмінною: атомна електростанція, навіть непрацююча, не може бути місцем для проведення бойових дій, оскільки це несе загрозу для всіх навколо.

"Росія не повинна бути там, і якщо відверто, то їм нема чого робити і в Україні",- підкреслив представник Ради нацбезпеки США.

Також читайте: В ISW оцінили ймовірність теракту на ЗАЕС та назвали сценарії, до яких можуть вдатися окупанти

Він також зауважив, що Сполучені Штати уважно відстежують розвиток подій навколо Запорізької АЕС та регулярно контактують з МАГАТЕ.