ЗСУ знову перекидають війська на лівий берег Дніпра під Херсоном
Українські війська відновили перекидання солдатів на східний берег Дніпра в Херсонській області. Бойові дії в районі Антонівського мосту ускладнюються затопленнями після підриву Каховської ГЕС.
Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, опублікованому британським міністерством оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Приблизно з 23 червня 2023 року українські сили майже напевно відновили перекидання особового складу на східний берег Дніпра в Херсонській області, поблизу зруйнованого Антонівського мосту", - йдеться у повідомленні.
Бої на східному березі Дніпра посилилися з 27 червня. Росіяни, найімовірніше, передислокували частини ПдВО, які захищають берег, для посилення запорізького напрямку.
"Бойові дії в районі мосту майже напевно ускладнюються затопленням, руйнуваннями та залишковим брудом після прориву Каховської дамби 06 червня 2023 року", - додали в розвідці.
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а зто ж це її "прорвав".? Оця західна толерантність до душогубів…. зла нехвата