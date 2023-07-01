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Новини Війна
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ЗСУ знову перекидають війська на лівий берег Дніпра під Херсоном

війна,зсу

Українські війська відновили перекидання солдатів на східний берег Дніпра в Херсонській області. Бойові дії в районі Антонівського мосту ускладнюються затопленнями після підриву Каховської ГЕС.

Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, опублікованому британським міністерством оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Приблизно з 23 червня 2023 року українські сили майже напевно відновили перекидання особового складу на східний берег Дніпра в Херсонській області, поблизу зруйнованого Антонівського мосту", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: Окупанти помістили в російський танк вибухівку, щоб відправити його на позиції ЗСУ: наш дрон-камікадзе знищив ворожу техніку. ВIДЕО

Бої на східному березі Дніпра посилилися з 27 червня. Росіяни, найімовірніше, передислокували частини ПдВО, які захищають берег, для посилення запорізького напрямку.

"Бойові дії в районі мосту майже напевно ускладнюються затопленням, руйнуваннями та залишковим брудом після прориву Каховської дамби 06 червня 2023 року", - додали в розвідці.

Також дивіться: На Донеччині бійці ЗСУ знищили три ворожі гаубиці та САУ. ВIДЕО

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Велика Британія (5650) розвідка (3880) ЗСУ (7653)


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29 червня москалі майже напевно зруйнували частину Антонівського мосту майже напевно Іскандером. Однак майже напевно цей удар не завдав непоправної шкоди захисникам плацдарму на лівому берехі Дніпра.
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01.07.2023 11:23 Відповісти
…..після прориву Каховської дамби …..
а зто ж це її "прорвав".? Оця західна толерантність до душогубів…. зла нехвата
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01.07.2023 11:28 Відповісти
Уже є відео удару Іскандером по мосту. Молимося, щоб хлопці вижили. Просять же менше розповідати .....
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01.07.2023 12:09 Відповісти
 
 