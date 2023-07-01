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"Доступні ліки" тепер - лише за електронним рецептом

ліки

Медичні препарати за програмою "Доступні ліки" з 1 липня можна отримати лише за електронним рецептом.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, інформує Цензор.НЕТ.

"Паперовий рецепт в рамках програми "Доступні ліки" продовжить діяти лише на тимчасово окупованих, прифронтових територіях і територіях, де ведуться активні бойові дії", - йдеться у повідомленні.

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При цьому на всій території України лікар може за проханням пацієнта додатково роздрукувати довідку з інформацією про рецепт.

"Доступні ліки" - урядова програма, що забезпечує повну або часткову оплату вартості деяких лікарських засобів з бюджетних коштів.

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В МОЗ нагадали, що лише з початку 2023 року "доступні" ліки за електронним рецептом отримали вже більш як 1,5 мільйона українців. Загалом за період повномасштабної війни (з березня 2022 р. по червень 2023 р.) було погашено 14 млн електронних рецептів за програмою "Доступні ліки".

Державна програма відшкодування коштів розповсюджується на понад 400 лікарських засобів. На які саме - можна прочитати тут.

Автор: 

ліки (1331) МОЗ (5401) рецепт (68) аптека (193)


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Топ коментарі
+14
Дуже весело, особливо для бабусів і дідусів, які недобачають на смартфоні, Зе-команда продовжує геноцид.
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01.07.2023 12:17
+12
Що показують? Хто тій бабусі той смартфон подарує, за пакет заплатить, зарядить, коли треба і пояснить де ж той рецепт...? Це ж яким далеким треба бути від реалей? Та в нас тисячі стареньких, які ті смартфони ще й в руках не тримали! Їм як бути? Паперові ж рецепти довбануті реХформатори відмінили...
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01.07.2023 12:26
+9
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01.07.2023 12:17
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Сторінка 3 з 3
То практика, про яку кажу. Пояснювальні документи красиві, тут ви праві. А реальне втілення - отаке. І ви від цього не відвертайтеся, бо це люди. Паперовий рецепт потрібен і має бути реалізований. А вигадки на молодих тестуйте, до 60 років.
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01.07.2023 21:55 Відповісти
Ви так і не надали посилання на останній прочитаний Вами пояснювальний документ. Схоже, що це Ви не можете дотримуватись теми. Натомість скидаєте новину півторарічної давнини (березень 22 року, місяць після початку повномасштабного вторгнення)

Але то нічого, якщо Ви стверджуєте, що читаєте пояснювальні документи я попрошу вас ще раз скинути посилання на останній такий прочитаний Вами. Адже, якщо Ви його читали, то напевно запам'ятали про де це було, що там йшлося.
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01.07.2023 22:00 Відповісти
То пояснення на сайті міністерства, що ось вибачте, хто вже нарвався, що папірець не діє. Але це все, що вони можуть зробити: вибачитись.
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01.07.2023 22:03 Відповісти
Ви, вочевидь не читали текст за тим посиланням, що скинули. Там і близько не йдеться про те, що Ви згадуєте.

Ну, і до речі, посилання на хоча б один прочитаний Вами пояснювальний документ досі не скинули. Буду вважати що Ви таких не читали і просто намагаєтесь видати бажане за дійсне. І хто ж тут тепер не поважає час співбесідника...
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01.07.2023 22:12 Відповісти
Давайте відверто: і мені і вам у цій ситуації потрібні не посилання. А потрібні ролики про те, як аптечні працівники завертають людей з папірцями, бо "не та форма". Та пенсіонери не вміють такого знімати, вони просто йдуть звідти зі ****** образою, от і все. Мені за них боляче, а ви як хочете побалакати уночі не по справі, то це не до мене.
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01.07.2023 22:15 Відповісти
О ні, любонько. Мені від Вас, якраз таки потрібен доказ того, що ви читаєте пояснювальні документи. Бо якщо такого доказу немає, то виходить, що Ви просто, вибачте на слові, "піздаболка"
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01.07.2023 22:29 Відповісти
Значить так, непотріб. Ти, якби був людиною, то знав би, як воно на старості важко розбиратись у мережі. Як прийшли до мене люди і кажуть що є проблема, то я й пишу про проблему. Ти б мав похвалити стару жінку за спроби з'ясувати питання для людей, які ще менше тямлять, але на те в тебе серця нема, лише матюкі самі.
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01.07.2023 22:35 Відповісти
Серце щемить і крається. Як же воно певно важко писати про існуючу "проблему" не в офіційні джерела, як от наприклад МОЗ, або НСЗУ, які можуть посприяти їх вирішенням а в коментарі під новиною на цензорі. Так важко, що немає вже сечі терпіти ці пекельні борошна.

Ну і цікаво, чому це я мав би Вас похвалити? Ви кажете, що намагаєтесь "з'ясувати питання". Нічого іншого крім маніпуляцій темою не бачу. І звідки я маю знати що Ви стара жінка? Із нашого з Вами діалогу зрозуміло тільки що Ви дурна жінка, але цей факт ніяк не може мені вказувати на Ваш вік.

І знову, жодної аргументації, тільки пересмикування на емоційні теми бідних пенсіонерів, яких всі намагаються знищити, тільки одна єдина Уляна Санина стоїть за них горою.
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01.07.2023 22:45 Відповісти
Тобі вже писали, хамло ( бо старій жінці хамиш), що в розвинених країнах нема "країні у смартфоні" У США рецепт прив'язується до аптеки. в Канаді і Іспанії просто до посвідчення особистості. Приходиш до любої аптеки, фармацевт вбиває твої дані. і бачить у системі, який рецепт є для цієї людини. І видає ліки. Без телефонів, смартфонів і кодів. І тільки в Україні все через одне місце, щоб людям важче було.
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02.07.2023 00:47 Відповісти
Те що старенькі не мають/ не користуються сторонньою допомогою не означає, що вони її не потребують. Ви самі навели приклад майже сліпої людини.
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01.07.2023 20:59 Відповісти
Так, у гаджетах-віджетах потребують. Але поки можуть не кинуть те, що дає їм сенс і втіху. І не треба їм ускладнювати життя.
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01.07.2023 21:02 Відповісти
Вище наводили приклад кричущої ситуації, де самотня жінка поважного віку через вікові зміни увімкнула газ і заснула.
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01.07.2023 21:04 Відповісти
Ну там і відповідайте, де про це написали.
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01.07.2023 21:06 Відповісти
Це я пишу Вам, щоб ви прочитали, щоб не переписувати. Але ж Вам не цікаво. Вчепились за одне і відпустити не можете
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01.07.2023 21:09 Відповісти
Цікаво, але не з вами бо ми з вами не про газ, не забовтуйте.
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01.07.2023 21:15 Відповісти
А історія не про газ, а про самотню стару жінку, яка явно потребує сторонньої допомоги, оскільки тільки завдяки збігу обставин через свої когнітивні порушення ледве не підірвала будинок.
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01.07.2023 21:19 Відповісти
А іще старі люди воду вчасно не вимикають, створіть під це ще окрему гілку. Зовсім не цінуєте час співбесілника? Людина, яка живе звичним життям, але не може опанувати гаджет, бо це інший рівень, інші рухи і навчики - не окремий, а доволі поширений випадок. Не дуріть їм голови смс-ками та телефонами, зробіть рецепт у тій формі, до якої вони звикли і яка їм зручна. Ось що потрібно. І це все.

Та я мабуть настільки забагато хочу, що ви аж по два коменти почали кидати на один мій. Якщо ви ясно мислите і можете ясно викласти думки, звісно. Ну а як ні - то ні.
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01.07.2023 21:27 Відповісти
Скажіть, Ви особисто користувались електронними рецептами?
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01.07.2023 21:30 Відповісти
Ні і не зможу. І з вами я спілкуюся з компьютера, не зі смартфону.
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01.07.2023 21:45 Відповісти
Добре, спілкуєтесь з комп'ютера.

А сервісом електронного рецепту користувались колись?)
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01.07.2023 21:46 Відповісти
У мене для цього нема нема гаджетів, щоб носити з собою електронний рецепт.
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01.07.2023 21:49 Відповісти
е-рецепт із собою не носиться)

Ок, бачу Вам складно відповісти на запитання. Переформулюю: чи виписували Вам електронний рецепт на будь-який лікарський засіб? (Питання, яке починається з "Чи", має на увазі відповіді "так" або "ні")
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01.07.2023 21:55 Відповісти
Ні і не випишуть. бо не візьму - нічим.
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01.07.2023 21:57 Відповісти
Я Вас запитую за факт виписки у минулому, Ви відповідаєте в майбутньому. Буду розуміти, що Вам ніколи не виписували електронний рецепт і Ви в принципі не стикались з таким явищем.

Відповідно звідси логічне питання: як Ви можете коментувати в темі, на якій зовсім не знаєтесь?)
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01.07.2023 22:02 Відповісти
Бо люди жаліються один одному, як аптека не бере папірці. І це огидно.
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01.07.2023 22:04 Відповісти
Огидно - це те, як Ви з абсолютною впевненістю і нахабністю намагаєтесь видати свою думку за експертну при тому, що абсолютно не розбираєтесь в питанні.

А те на що ви посилаєтесь, як я вже і сказав, новина півторарічної давнини. З таким успіхом можна згадувати часи Януковича, або кріпосного права
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01.07.2023 22:07 Відповісти
Яка експертність? Люди без телефону у аптеці - не люди. І якщо не вони вам тут особисто пишуть, а я їхню проблему переказую, бо більше ніхто не скаже, то ви мені рота не закриєте. Вам завжди правда невдобна.
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01.07.2023 22:10 Відповісти
Дивіться, просте рівняння. Думаю людині Вашого розуму воно буде під силу.

Ви, людина яка не мала справи з електронними рецептами, людина яка намагається набити собі ціну тим, що нібито читає пояснювальні документи (в доказ не надаєте жодного з таких, а тільки посилання на новину на сайті МОЗ півторарічної давнини) намагаєтесь говорити за ту невелику частину людей, які дійсно не мають мобільного телефона.

Я, лікар загальної практики, людина яка кожен день працює з пацієнтами, в т.ч. виписує електронні рецепти в т.ч. за програмою "Доступні ліки", людина, яка знає всі трудноші з якими дійсно стикається або може стикнутись той або інший пацієнт на шляху до отримання цих самих ліків.

Ви на емоціях чи то цілеспрямовано чи то по власній дурості намагаєтесь просунути певну повістку повістку дня в темі, яка вже 5 років як устаткувалась.

Я аргументовано наводжу Вам приклади вирішення всіх можливих надуманих вами ситуацій. Ви перемикаєтесь на більш емоційну тему.

Запитання: нащо Ви продовжуєте осоромлювати себе? у Вас замовлення? Чи Ви просто не дуже розумні?
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01.07.2023 22:26 Відповісти
"Аптека не бере папірці" і "треба повернути паперові рецепти" все логічно
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01.07.2023 22:33 Відповісти
Не вдавайте дурня. Потрібно повернути весь механізм, бо проблема в тому і є, що людей без телефону із папірцем завертають у аптеках. І я вам про це вже разів зо три сказала, у вас склероз, лікарю. Перечитуйте мої відповіді, щоб аж так не ганьбитись.
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01.07.2023 22:39 Відповісти
Який бляха механізм? За ці півтора року НСЗУ проаналізувало скільки людей дійсно отримували доступні ліки за паперовим рецептом бланка ф-1. Таких були одиниці (виключно випадки коли не було електрики і, відповідно, технічної можливості виписати е-рецепт), бо лікарі вже з 2019 року навчились користуватись електронними рецептами, пацієнти вже навчились користуватись електронними рецептами. НСЗУ побачило, що введення тої норми на початку повномасштабного вторгнення не було виправданим і повернули все як було до 24 лютого.

Це ви перечитайте роз'яснення МОЗ та НСЗУ щоб не ганьбитись
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01.07.2023 22:53 Відповісти
Ви не лікар, ви якийсь підліток, який без матюків не може абзацу почати. Не читатиму навіть.
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01.07.2023 22:55 Відповісти
Та Ви і до цього не читали, нічого нового)
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01.07.2023 23:00 Відповісти
Читала. Не читали ВИ п'ять разів мною вам написане про реальну людську проблему. Ще й смієтеся з неї. Ви точно підліток якийсь, як не лаєтесь матом, то знущаєтесь сміхом.
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01.07.2023 23:47 Відповісти
Електронний рецепт приходить як звичайне смс! Що тут страшного?
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01.07.2023 17:03 Відповісти
Тепер це вже НЕДОСТУПНІ ліки)) Робиться все, щоб люди мерли. А хто виїхав, щоб не повертався.
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01.07.2023 16:45 Відповісти
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