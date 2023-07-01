"Доступні ліки" тепер - лише за електронним рецептом

Медичні препарати за програмою "Доступні ліки" з 1 липня можна отримати лише за електронним рецептом.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, інформує Цензор.НЕТ.

"Паперовий рецепт в рамках програми "Доступні ліки" продовжить діяти лише на тимчасово окупованих, прифронтових територіях і територіях, де ведуться активні бойові дії", - йдеться у повідомленні.

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При цьому на всій території України лікар може за проханням пацієнта додатково роздрукувати довідку з інформацією про рецепт.

"Доступні ліки" - урядова програма, що забезпечує повну або часткову оплату вартості деяких лікарських засобів з бюджетних коштів.

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В МОЗ нагадали, що лише з початку 2023 року "доступні" ліки за електронним рецептом отримали вже більш як 1,5 мільйона українців. Загалом за період повномасштабної війни (з березня 2022 р. по червень 2023 р.) було погашено 14 млн електронних рецептів за програмою "Доступні ліки".

Державна програма відшкодування коштів розповсюджується на понад 400 лікарських засобів. На які саме - можна прочитати тут.