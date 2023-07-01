"Доступні ліки" тепер - лише за електронним рецептом
Медичні препарати за програмою "Доступні ліки" з 1 липня можна отримати лише за електронним рецептом.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, інформує Цензор.НЕТ.
"Паперовий рецепт в рамках програми "Доступні ліки" продовжить діяти лише на тимчасово окупованих, прифронтових територіях і територіях, де ведуться активні бойові дії", - йдеться у повідомленні.
При цьому на всій території України лікар може за проханням пацієнта додатково роздрукувати довідку з інформацією про рецепт.
"Доступні ліки" - урядова програма, що забезпечує повну або часткову оплату вартості деяких лікарських засобів з бюджетних коштів.
В МОЗ нагадали, що лише з початку 2023 року "доступні" ліки за електронним рецептом отримали вже більш як 1,5 мільйона українців. Загалом за період повномасштабної війни (з березня 2022 р. по червень 2023 р.) було погашено 14 млн електронних рецептів за програмою "Доступні ліки".
Державна програма відшкодування коштів розповсюджується на понад 400 лікарських засобів. На які саме - можна прочитати тут.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але то нічого, якщо Ви стверджуєте, що читаєте пояснювальні документи я попрошу вас ще раз скинути посилання на останній такий прочитаний Вами. Адже, якщо Ви його читали, то напевно запам'ятали про де це було, що там йшлося.
Ну, і до речі, посилання на хоча б один прочитаний Вами пояснювальний документ досі не скинули. Буду вважати що Ви таких не читали і просто намагаєтесь видати бажане за дійсне. І хто ж тут тепер не поважає час співбесідника...
Ну і цікаво, чому це я мав би Вас похвалити? Ви кажете, що намагаєтесь "з'ясувати питання". Нічого іншого крім маніпуляцій темою не бачу. І звідки я маю знати що Ви стара жінка? Із нашого з Вами діалогу зрозуміло тільки що Ви дурна жінка, але цей факт ніяк не може мені вказувати на Ваш вік.
І знову, жодної аргументації, тільки пересмикування на емоційні теми бідних пенсіонерів, яких всі намагаються знищити, тільки одна єдина Уляна Санина стоїть за них горою.
Та я мабуть настільки забагато хочу, що ви аж по два коменти почали кидати на один мій. Якщо ви ясно мислите і можете ясно викласти думки, звісно. Ну а як ні - то ні.
А сервісом електронного рецепту користувались колись?)
Ок, бачу Вам складно відповісти на запитання. Переформулюю: чи виписували Вам електронний рецепт на будь-який лікарський засіб? (Питання, яке починається з "Чи", має на увазі відповіді "так" або "ні")
Відповідно звідси логічне питання: як Ви можете коментувати в темі, на якій зовсім не знаєтесь?)
А те на що ви посилаєтесь, як я вже і сказав, новина півторарічної давнини. З таким успіхом можна згадувати часи Януковича, або кріпосного права
Ви, людина яка не мала справи з електронними рецептами, людина яка намагається набити собі ціну тим, що нібито читає пояснювальні документи (в доказ не надаєте жодного з таких, а тільки посилання на новину на сайті МОЗ півторарічної давнини) намагаєтесь говорити за ту невелику частину людей, які дійсно не мають мобільного телефона.
Я, лікар загальної практики, людина яка кожен день працює з пацієнтами, в т.ч. виписує електронні рецепти в т.ч. за програмою "Доступні ліки", людина, яка знає всі трудноші з якими дійсно стикається або може стикнутись той або інший пацієнт на шляху до отримання цих самих ліків.
Ви на емоціях чи то цілеспрямовано чи то по власній дурості намагаєтесь просунути певну повістку повістку дня в темі, яка вже 5 років як устаткувалась.
Я аргументовано наводжу Вам приклади вирішення всіх можливих надуманих вами ситуацій. Ви перемикаєтесь на більш емоційну тему.
Запитання: нащо Ви продовжуєте осоромлювати себе? у Вас замовлення? Чи Ви просто не дуже розумні?
Це ви перечитайте роз'яснення МОЗ та НСЗУ щоб не ганьбитись