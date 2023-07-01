Рішення не прийнятні. Міністр енергетики проведе додаткові консультації, - Шмигаль про рішення НКРЕКП щодо підвищення тарифів на водопостачання
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення міністру енергетики Герману Галущенку провести додаткові консультації з Нацкомісією, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) щодо можливості перегляду рішень щодо підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Шмигаль зазначив: "Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.
Рішення не прийнятні. Рішення не погоджені з Урядом. Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах як енергетика та тарифоутворення.
Ми робимо все можливе, аби забезпечити соціальну справедливість. Збільшуємо пенсії. Виплачуємо субсидії всім, хто їх потребує. Допомагаємо регіонам для сталості тарифів на тепло і гарячу воду. Тоді як непогоджені рішення комісії йдуть у розріз із політикою Уряду.
Сьогодні дав доручення міністру енергетики і міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень".
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Зверніть увагу: що зараз саме обговорюване? Підвищення тарифів? Черговий зашкавр в МО? Повернення "мирного" опадаткування? Призначення в АРМА відвертої українофобки? Призначення "маладова ліца" на керування "оборонкою"? Чи може істеріку найвеличнішого з небажанням їхати на самміт НАТО?
Ні!
Зараз обговорюють "вояж Пригожина", обшук у депутата від "ЄС", перейменування Запоріжжя та Броварів, можливий підрив ЗАЕС, чергові "вангування" Буданова і т.п.
Це просто чергова серія голобородьковського серіалу, яка направлена на відволікання уваги від дій дєрьмаківської шобли.
До речі, на рахунок їхніх призначень. Декілька днів тому чеська амбасада в Софії влаштувала вуличну виставку української художниці, присвячену трагедії Каховської ГЕС. Прізвище художниці вибачте, не пригадую. Так от, чехи запросили на відкриття тої виставки нашу послицю-мінетчицю так вона навіть туди не приїхала. Ніби погодилась, а потім без попередження взяла і проігнорувала. Вона ж в іншому амплуа працює, що їй до якоїсь виставки, художниці, трагедії... Чехи, звичайно були шоковані.
О така ось, херня, малята вийшла.
Пробачте, якщо це якось Вас засмутило...
У травні я використав 130кВт і заплатив трохи більше 180грн
У червні - 126кВт, але вже більш ніж за 330грн.
Далі вода і водовідведення, потім опалення... І взимку рівень неплатежів за "комуналку" зробить в бюджеті значну дірку.
Підвищення податків та акцизів збільшить тіньову частину бізнесу, що не платить податків.
Нє, ну якщо стоїть завдання знищення країни та її економіки, то Гетьманцев, дєрьмак та решта "професіоналів" з цієї шобли - на своїх місцях!
Сильна рука.
Показуха.
Все, під копірку з мордора.