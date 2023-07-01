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Новини
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Рішення не прийнятні. Міністр енергетики проведе додаткові консультації, - Шмигаль про рішення НКРЕКП щодо підвищення тарифів на водопостачання

вода,водопостачання

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення міністру енергетики Герману Галущенку провести додаткові консультації з Нацкомісією, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) щодо можливості перегляду рішень щодо підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі. 

Шмигаль зазначив: "Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.

Рішення не прийнятні. Рішення не погоджені з Урядом. Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах як енергетика та тарифоутворення.

Ми робимо все можливе, аби забезпечити соціальну справедливість. Збільшуємо пенсії. Виплачуємо субсидії всім, хто їх потребує. Допомагаємо регіонам для сталості тарифів на тепло і гарячу воду. Тоді як непогоджені рішення комісії йдуть у розріз із політикою Уряду.

Сьогодні дав доручення міністру енергетики і міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НКРЕКП підвищила тарифи на воду для 33 водоканалів: у середньому зростання становить 32%. ПЕРЕЛІК

Автор: 

Тарифи на воду (397) тарифи (2059) водопостачання (838) Галущенко Герман (535) НКРЕКП (1819) Шмигаль Денис (4640)


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Топ коментарі
+19
******** зелене шапіто...
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01.07.2023 18:38
+18
це, як хороший і поганий поліцейський, щоб показати, ми за народ, але нам заважають
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01.07.2023 18:36
+10
Що ж ти, фраєр, здав назад? (с)

У травні я використав 130кВт і заплатив трохи більше 180грн
У червні - 126кВт, але вже більш ніж за 330грн.

Далі вода і водовідведення, потім опалення... І взимку рівень неплатежів за "комуналку" зробить в бюджеті значну дірку.

Підвищення податків та акцизів збільшить тіньову частину бізнесу, що не платить податків.
Нє, ну якщо стоїть завдання знищення країни та її економіки, то Гетьманцев, дєрьмак та решта "професіоналів" з цієї шобли - на своїх місцях!
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01.07.2023 18:49
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Ого. А чого тягнете, бізнес ще відкати не приніс???
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01.07.2023 18:32 Відповісти
А тариф на електрику?
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01.07.2023 18:34 Відповісти
Єта другоє..там занесли
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01.07.2023 18:39 Відповісти
це, як хороший і поганий поліцейський, щоб показати, ми за народ, але нам заважають
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01.07.2023 18:36 Відповісти
******** зелене шапіто...
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01.07.2023 18:38 Відповісти
Ви, пане, не праві. Їхнє "СВО" йде за оманським (чи Бєніним, а мо ще яким, але тільки не українським) планом.

Зверніть увагу: що зараз саме обговорюване? Підвищення тарифів? Черговий зашкавр в МО? Повернення "мирного" опадаткування? Призначення в АРМА відвертої українофобки? Призначення "маладова ліца" на керування "оборонкою"? Чи може істеріку найвеличнішого з небажанням їхати на самміт НАТО?
Ні!
Зараз обговорюють "вояж Пригожина", обшук у депутата від "ЄС", перейменування Запоріжжя та Броварів, можливий підрив ЗАЕС, чергові "вангування" Буданова і т.п.

Це просто чергова серія голобородьковського серіалу, яка направлена на відволікання уваги від дій дєрьмаківської шобли.
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01.07.2023 19:10 Відповісти
Не дуже зрозумів, в чому, власне, я не правий, але в решті з вами цілком згоден. І ще, В АРМА навіть не українофобка, то авантюристка, на якій нема де проби ставити.
До речі, на рахунок їхніх призначень. Декілька днів тому чеська амбасада в Софії влаштувала вуличну виставку української художниці, присвячену трагедії Каховської ГЕС. Прізвище художниці вибачте, не пригадую. Так от, чехи запросили на відкриття тої виставки нашу послицю-мінетчицю так вона навіть туди не приїхала. Ніби погодилась, а потім без попередження взяла і проігнорувала. Вона ж в іншому амплуа працює, що їй до якоїсь виставки, художниці, трагедії... Чехи, звичайно були шоковані.
О така ось, херня, малята вийшла.
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01.07.2023 19:21 Відповісти
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01.07.2023 19:36 Відповісти
У першому реченні була відверта іронія про вашу неправоту
Пробачте, якщо це якось Вас засмутило...
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01.07.2023 20:05 Відповісти
Та зовсім ні, просто мови про СВО не було, а тут раптом... Хоча, ще раз, цілком згоден.
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01.07.2023 20:10 Відповісти
Ну а якщо "СВО" розшифрувати, як "С"воїм "В"се "О"бов'язково?
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01.07.2023 20:42 Відповісти
Що ж ти, фраєр, здав назад? (с)

У травні я використав 130кВт і заплатив трохи більше 180грн
У червні - 126кВт, але вже більш ніж за 330грн.

Далі вода і водовідведення, потім опалення... І взимку рівень неплатежів за "комуналку" зробить в бюджеті значну дірку.

Підвищення податків та акцизів збільшить тіньову частину бізнесу, що не платить податків.
Нє, ну якщо стоїть завдання знищення країни та її економіки, то Гетьманцев, дєрьмак та решта "професіоналів" з цієї шобли - на своїх місцях!
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01.07.2023 18:49 Відповісти
А ті гниди видумали засіб боротьби з неплатежами - блокування платіжної карти. Тобто, хоч з голоду здихай, хоч без ліків вмирай, хоч голий ходи, а комуналку за їхніми платіжками заплати. Так що... Ой і тяжкі часи нас чекають...
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01.07.2023 19:38 Відповісти
Перед Хмельниччиной так было - подушне, налог за окно, налог за дымарь и все в долгах у корсчаря с лихварем.
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01.07.2023 20:59 Відповісти
Це воеи показують, що ліва рука не знає, що робить права? 🤔Так обидві руки керуються однією ОПою. 🙂 Зоча тут дехто вже передвиборчу програму начитував, але оце здорожання дуже вже по рейтингу б'є. Тому зелена камарилья знову вдарилась в улюблені танці - крок вперед - два назад- відскок вліво-відскок вправо.
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01.07.2023 19:09 Відповісти
Квартал 95---в дії.
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01.07.2023 19:15 Відповісти
А чому тільки мінімалки підвищуються? Чому тим, хто чесно платив податки, а не на єдиному сидів - то другоє?
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01.07.2023 19:17 Відповісти
хавайте Дебилы!
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01.07.2023 19:48 Відповісти
Бояри погані, а царі гарні.
Сильна рука.
Показуха.
Все, під копірку з мордора.
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01.07.2023 19:58 Відповісти
ахметівське очкасте чмо решило включити режим доброго дядечки!??******** вже все порішали і компасують людям мозги
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01.07.2023 20:12 Відповісти
 
 