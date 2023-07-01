Рішення не прийнятні. Міністр енергетики проведе додаткові консультації, - Шмигаль про рішення НКРЕКП щодо підвищення тарифів на водопостачання

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення міністру енергетики Герману Галущенку провести додаткові консультації з Нацкомісією, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) щодо можливості перегляду рішень щодо підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Шмигаль зазначив: "Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.



Рішення не прийнятні. Рішення не погоджені з Урядом. Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах як енергетика та тарифоутворення.



Ми робимо все можливе, аби забезпечити соціальну справедливість. Збільшуємо пенсії. Виплачуємо субсидії всім, хто їх потребує. Допомагаємо регіонам для сталості тарифів на тепло і гарячу воду. Тоді як непогоджені рішення комісії йдуть у розріз із політикою Уряду.



Сьогодні дав доручення міністру енергетики і міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень".

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