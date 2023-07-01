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Новини Війна
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Окупанти проводять каральну операцію на Херсонщині, – партизанський рух "Атеш"

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На тимчасово окупованій території Херсонщини, в районі населених пунктів Раденськ, Великі Копані і Тарасівка, російські військові і колаборанти обшукують, б’ють і катують місцевих мешканців.

Про це повідомив у телеграмі військово-партизанський рух "Атеш", передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти проводять каральну операцію в районі населених пунктів Раденськ, Великі Копані та Тарасівка. Озброєні люди на військовій техніці за участю місцевих зрадників проводять обшуки, перевіряють мобільні телефони, б'ють та катують місцевих мешканців", – йдеться в повідомленні.

Ворог дуже наляканий активністю українських партизанів, особливо турбує окупантів Тарасівки.

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Окупанти проводять каральну операцію на Херсонщині, – партизанський рух Атеш 01

Нагадаємо, раніше Міноборони України повідомляло, що окупанти затримують підприємців нібито за "співпрацю з ЗСУ" з метою отримання викупу від родичів. Російські військові продовжують використовувати окупаційний режим для власного збагачення.

Автор: 

армія рф (17771) партизани (193) Херсонська область (5864)


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І це кацапи кажуть що карателі ми, а не вони
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01.07.2023 18:48 Відповісти
"Фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами" (с)
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01.07.2023 18:55 Відповісти
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01.07.2023 19:09 Відповісти
 
 