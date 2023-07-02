Нічна атака на Київ: ППО знищила усі цілі
Вночі росіяни атакували Київ шахедами. У столиці працювала ППО.
Про це повідомили у КМВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Чергова повітряна атака ворога на Київ. Цього разу ворог застосував БпЛА, за попередньою інформацією - баражуючі боєприпаси "Shahed". Це перша атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і за останні 12-ть днів", - йдеться в повідомленні.
За даними КМДА, силами і засобам нашої ППО всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено.
"Інформації щодо потерпілих чи руйнування наразі не надходило", - додав начальник КМВА Сергій Попко.
Топ коментарі
+16 Hulio
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а щось не зрозуміло вимоги "наших партнерів"
***** як в тірі стріляє
ми як на навчаннях, відбиваємось
а по точкам пуску, стріляти не можемо, бо нам не дали дозволу бити по території рф чи білорусі
акуїтільні правила гри, правда???
ріжеш помідори крупно і соль крупна, лук - це важно,
масло підсонічне небагато...
як терплячка є - дай настоятися,
а як ні і голодний? - рубай інгрідіенти один за оним!
діван тіко не перелопать, так по дуркі..
живеш в Амерікі? - спілкуйся англійською
це на поверхні і зрозуміло всім, ах кацапам не зрозуміло...
долбайтеся в Угорщіну, кацапію, скандінавію, азію, евразію
тільки ту підарасню в Україну не тягнить.
і ти рочкі зо два сидів на дні - з якого прігожіна клюва роззявив?
Проблема в тому, що ці популісти "мовним питанням" прикривали свою повну бездіяльність із побудови сильної держави. Зараз відбувається те саме. Тільки тепер додалось "мова-агресора".
Що казати? У нас, як і раніше, народ віддає перевагу формі, а не змісту.