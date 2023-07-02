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Новини Агресія Росії проти України
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Нічна атака на Київ: ППО знищила усі цілі

дрони,шахеди

Вночі росіяни атакували Київ шахедами. У столиці працювала ППО.

Про це повідомили у КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергова повітряна атака ворога на Київ. Цього разу ворог застосував БпЛА, за попередньою інформацією - баражуючі боєприпаси "Shahed". Це перша атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і за останні 12-ть днів", - йдеться в повідомленні.

За даними КМДА, силами і засобам нашої ППО всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено. 

"Інформації щодо потерпілих чи руйнування наразі не надходило", - додав начальник КМВА Сергій Попко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У червні сили ППО збили 144 крилаті ракети та 153 "Шахеди". ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Київ (19640) ППО (3266) дрони (4870)


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Топ коментарі
+16
Слава ППО !
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02.07.2023 07:22
+10
чим вас зелених годують? - "это хорошо что летят на Киев"
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02.07.2023 07:38
+9
тупенький, як і кацапи. Співчуваю.
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02.07.2023 07:41
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Слава ППО !
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02.07.2023 07:22 Відповісти
ппо Слава
а щось не зрозуміло вимоги "наших партнерів"
***** як в тірі стріляє
ми як на навчаннях, відбиваємось
а по точкам пуску, стріляти не можемо, бо нам не дали дозволу бити по території рф чи білорусі
акуїтільні правила гри, правда???
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02.07.2023 09:12 Відповісти
тобто дочка жива? - вірю в ППО!
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02.07.2023 07:31 Відповісти
чим вас зелених годують? - "это хорошо что летят на Киев"
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02.07.2023 07:38 Відповісти
тупенький, як і кацапи. Співчуваю.
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02.07.2023 07:41 Відповісти
ну лано - ти молодець і патріот, а яка ж це падла сказала кацапнячою: "это хорошо что летят на Киев"..?
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02.07.2023 07:46 Відповісти
я ж кажу - співчуваю. У нас в окопах третина о\с розмовляють російською.
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02.07.2023 07:52 Відповісти
ти тута на форрумі 24/7 - ти і в дівані окопи нарив?
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02.07.2023 07:54 Відповісти
ти із своїм тамбовським "тута" і "тама " палишся. І чому вас, забугорних провокаторів, просто 27\7 чужі дівани цікавлять? займіться там своїми справами, не треба косплеїть кацапів і лізти на форуми інших країн.
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02.07.2023 08:07 Відповісти
надати рецепт салату з пoмідорів?
ріжеш помідори крупно і соль крупна, лук - це важно,
масло підсонічне небагато...
як терплячка є - дай настоятися,
а як ні і голодний? - рубай інгрідіенти один за оним!
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02.07.2023 08:17 Відповісти
по перше - тут не кулінарний форум, а по друге - пиши російською, це нормально. Не треба знущатись над українською мовою.
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02.07.2023 08:26 Відповісти
how about English with translate to English?
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02.07.2023 08:31 Відповісти
купи англійську клаву і хоч слово мені натяптай на мові...
діван тіко не перелопать, так по дуркі..
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02.07.2023 08:38 Відповісти
44°56' N 31°44' E
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02.07.2023 08:42 Відповісти
так і знав, що ти географ
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02.07.2023 08:47 Відповісти
Паганель доморощений він. Треба його послати до маорі, щоб йому витатуювали на лобі слово "кацап"
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02.07.2023 08:54 Відповісти
не треба нікого ображати, крім откровенних кацапів, ми тут на новини поoбсуждати, думками перекинутися, поспілкуватися - чі лай і яд одне на одного виплеснути?
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02.07.2023 09:00 Відповісти
живеш в Україні? - спілкуйся українською..
живеш в Амерікі? - спілкуйся англійською
це на поверхні і зрозуміло всім, ах кацапам не зрозуміло...
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02.07.2023 08:52 Відповісти
ну не хочете ви жити в Україні - все відкрито....
долбайтеся в Угорщіну, кацапію, скандінавію, азію, евразію
тільки ту підарасню в Україну не тягнить.
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02.07.2023 09:06 Відповісти
Соль, лук, масло підсонічне - ну ты и клоун!
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02.07.2023 09:45 Відповісти
а.... ти з татьяних лайф - ну і яким вітром тебе надуло?
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02.07.2023 09:48 Відповісти
ваші всі сховалися - хрен знайдеш....
і ти рочкі зо два сидів на дні - з якого прігожіна клюва роззявив?
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02.07.2023 09:53 Відповісти
от такі ми, діди на передку, - де захочеш окопи нариємо!
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02.07.2023 07:59 Відповісти
зелёный в начале широкомасштабки начал эту тему про мову качать. все на лету переобулись в мовних патріотів. на выборах дружно выбрали малороса, два слова не умеющего связать и не парились. Фальшивые спектакли клоунцов-попугаев)
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02.07.2023 08:40 Відповісти
Мовою почав займатися не Зе, і навіть не Пе, а Ющ. І це вірно.
Проблема в тому, що ці популісти "мовним питанням" прикривали свою повну бездіяльність із побудови сильної держави. Зараз відбувається те саме. Тільки тепер додалось "мова-агресора".
Що казати? У нас, як і раніше, народ віддає перевагу формі, а не змісту.
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02.07.2023 09:02 Відповісти
особливо вкурвлює коли починають повчати із закордоння. Або провокатори, або життя в благополучній мирній країні розм'якшує, а іноді навіть розріджує мозок. Таке часто трапляється з багатьма після тривалої еміграції, і такі персонажі свою болісну ностальгію виплескують на українських форумах. у вигляді "мовної боротьби", хоча з часом самі все гірше і гірше володіють українською мовою.
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02.07.2023 09:32 Відповісти
всем было почему то пох до 2022, правда ведь, Ржачники ржали с "Армія Мова Віра" лишь бы не Порох а свой малоросс
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02.07.2023 10:23 Відповісти
Ти хто по національності?
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02.07.2023 09:14 Відповісти
потому что такие гандоны как шуфрич в открытую фоткают блокпосты и им СБУ даже подозрение не предьявила, а еще есть целая пятая колонна ахметова татарова портнова вилкул и весь состав рыгоаналов
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02.07.2023 07:58 Відповісти
В Киеве наверное путен сидит?
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02.07.2023 09:29 Відповісти
Було гучно) Слава ППО!
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02.07.2023 08:04 Відповісти
Прощупують ППО. Ну і нехай. Трохи побахкало.
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02.07.2023 08:17 Відповісти
 
 