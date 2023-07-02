Нічна атака на Київ: ППО знищила усі цілі

Вночі росіяни атакували Київ шахедами. У столиці працювала ППО.

Про це повідомили у КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергова повітряна атака ворога на Київ. Цього разу ворог застосував БпЛА, за попередньою інформацією - баражуючі боєприпаси "Shahed". Це перша атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і за останні 12-ть днів", - йдеться в повідомленні.

За даними КМДА, силами і засобам нашої ППО всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено.

"Інформації щодо потерпілих чи руйнування наразі не надходило", - додав начальник КМВА Сергій Попко.

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