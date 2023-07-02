Росія перекидає під Бахмут сили з інших напрямків, - ISW

Росія сподівається утримати окуповану територію в районі Бахмуту та зберегти "інформаційну перемогу", тому перекидає війська з інших регіонів України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо російських підкріплень, вже надісланих до Бахмута, буде недостатньо для утримання досягнутих успіхів у цьому районі, російське командування може опинитися перед складним вибором: чи ризикувати створенням серйозних вразливих точок у Херсонській та Луганській областях, чи почати відводити війська з півдня України", - зазначають аналітики.

У звіті також йдеться, що російські джерела стверджують, що 1 липня українські війська провели контрнаступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках фронту. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі визнав, що українські контрнаступальні операції займуть більше часу, ніж очікували деякі західні спостерігачі.

На думку експертів, подібні заяви про українські операції свідчать про те, що українські війська наразі не намагаються проводити широкомасштабні операції, які могли б призвести до швидкого територіального просування вперед.

Тим часом українські офіційні особи регулярно вказують на те, що Сили оборони ще не виділили значну частину своїх сил для проведення контрнаступальних операцій і ще не розпочали основну фазу контрнаступу.

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