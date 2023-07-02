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Новини Війна
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Росія перекидає під Бахмут сили з інших напрямків, - ISW

бахмут

Росія сподівається утримати окуповану територію в районі Бахмуту та зберегти "інформаційну перемогу", тому перекидає війська з інших регіонів України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо російських підкріплень, вже надісланих до Бахмута, буде недостатньо для утримання досягнутих успіхів у цьому районі, російське командування може опинитися перед складним вибором: чи ризикувати створенням серйозних вразливих точок у Херсонській та Луганській областях, чи почати відводити війська з півдня України", - зазначають аналітики.

У звіті також йдеться, що російські джерела стверджують, що 1 липня українські війська провели контрнаступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках фронту. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі визнав, що українські контрнаступальні операції займуть більше часу, ніж очікували деякі західні спостерігачі.

На думку експертів, подібні заяви про українські операції свідчать про те, що українські війська наразі не намагаються проводити широкомасштабні операції, які могли б призвести до швидкого територіального просування вперед.

Тим часом українські офіційні особи регулярно вказують на те, що Сили оборони ще не виділили значну частину своїх сил для проведення контрнаступальних операцій і ще не розпочали основну фазу контрнаступу.

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Автор: 

бойові дії (4042) Бахмут (1562) ISW (653)


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Топ коментарі
+10
До цих пір пам"ятаю слова генерала з фільму "Гарячий сніг" : "Главное было - выбить у них танки!" Тобто знищить "ударний кулак" Подібне завдання стоїть і перед ЗСУ : знищення "ударного кулака" Вони опиралися на штурмову авіацію - ми її доволі "прорідили" Тепер їх літаки з вертольотами вже не літають в нашому небі - б"ють з-за лінії фронту і тікають Вони опиралися на бронетехніку - тепер бояться кидать масово її у бій Зараз роблять ставку на масове застосування артилерії Але її теж б"ють І саме головне - артилерія вимагає великої кількості *********** для ведення стрільби та пального - для маневру А це вимагає маси складів та своєчасного підвозу того й другого! Тому б"ють по складах та колонах транспорту з пальним та ************ А без підтримки "броні" піхота в ********* бою - просто стадо Особливо - російська Бо вони при небезпеці "на автоматі" в "стадо" збиваються
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02.07.2023 08:02
+5
Міллі сказав,що справжня війна відбувається не на папері, він очікував такий темп наступу. Це головне, а не зауваження, написане тут.
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02.07.2023 08:01
+4
Утримати взагалі не тільки
Бахмут а всю лінію фронту весь час неможливо поки немає замороженого конфлікту і поки надходить зброя
Так території є окуповані і до певного часу можуть утримуватися як тільки ослабнуть почнеться жест доброї волі
Головне щоб не було замороженого конфлікту
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02.07.2023 08:02
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Міллі сказав,що справжня війна відбувається не на папері, він очікував такий темп наступу. Це головне, а не зауваження, написане тут.
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02.07.2023 08:01 Відповісти
До цих пір пам"ятаю слова генерала з фільму "Гарячий сніг" : "Главное было - выбить у них танки!" Тобто знищить "ударний кулак" Подібне завдання стоїть і перед ЗСУ : знищення "ударного кулака" Вони опиралися на штурмову авіацію - ми її доволі "прорідили" Тепер їх літаки з вертольотами вже не літають в нашому небі - б"ють з-за лінії фронту і тікають Вони опиралися на бронетехніку - тепер бояться кидать масово її у бій Зараз роблять ставку на масове застосування артилерії Але її теж б"ють І саме головне - артилерія вимагає великої кількості *********** для ведення стрільби та пального - для маневру А це вимагає маси складів та своєчасного підвозу того й другого! Тому б"ють по складах та колонах транспорту з пальним та ************ А без підтримки "броні" піхота в ********* бою - просто стадо Особливо - російська Бо вони при небезпеці "на автоматі" в "стадо" збиваються
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02.07.2023 08:02 Відповісти
Вчора переглянув в Ютубі великий відеоролик відзнятий камерою на шоломі якогось командира піхотного взводу прямо під час штурму укріплень кацапі десь під Бахмутом. В окопах, траншеях та бліндажах знімалось. В захоплених нашою піхотою кацапських позиціях повно трупаків ********* воїнства. В деяких місцях їх стільки, що нашим доводиться ходити прямо по них. Трупаки свіжі, ще не задубіли. Наші обговорюють, що все це скоро розпочне смердіти при теплій погоді і доведеться штурмувати наступну лінію траншей, щоб позбавитись від смороду. В покинутих кацапами бліндажах і траншеях повно трофеїв. В основному стрілецьких ***********, гранат та пострілів для гранатометів з трубами.
Я це от дивлюсь такі відео і думаю, чому на ТАКІ відео нема попиту начебто патріотичних сайтів, а от при смакуванні наших втрат, в коментах під якими збираються ******* різноманітної ватної *******, скільки завгодно.
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02.07.2023 09:28 Відповісти
Бо у нас "нагорі" сидять ті, що до цих пір живуть "русским миром" І паскудніше всього, що нам на голову їх посадили ті, яким "какая разница" А коли їх "тикаєш носом" у нароблене ними "лайно" - ще й "пирхають! "А ми "не при ділах"!
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02.07.2023 09:54 Відповісти
Утримати взагалі не тільки
Бахмут а всю лінію фронту весь час неможливо поки немає замороженого конфлікту і поки надходить зброя
Так території є окуповані і до певного часу можуть утримуватися як тільки ослабнуть почнеться жест доброї волі
Головне щоб не було замороженого конфлікту
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02.07.2023 08:02 Відповісти
Бахмут вирівнює фронт.
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02.07.2023 08:18 Відповісти
Бахмут ослабляет противника на других направлениях и это отслеживаеся.
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02.07.2023 09:33 Відповісти
Вони самі себе "загнали у глухий кут"! Спочатку створили з Бахмуту в очах росіян таку собі подобу "німецького Сталінграду" Тобто створили їм "інформаційний фетиш" Саме ним пояснювали такі величезні втрати людей і техніки при його взятті А тепер виходить що ці втрати були марними Але відмовиться від цієї "улюбленої інфоормаційної цяцьки" вони не в змозі - бо Росія спитає ошелешено: "А ***** это всё надо было?" Бо Бахмут повільно перетворюється з "німецького Сталінграду" в "радянський"" Тому кидатимуть у "бахмутську м"ясорубку" все більше людей і техніки Цим оголятимуть інші ділянки фронту Так нам саме це й потрібне!
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02.07.2023 10:41 Відповісти
Точно це ж саме, тільки в дзеркальному відображенні, розказують кацапи.
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02.07.2023 11:29 Відповісти
Я їм не заважаю!
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02.07.2023 11:33 Відповісти
Чекаємо F16 (кінець 2023) і проводимо локальні операції. Ніби так.
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02.07.2023 08:09 Відповісти
На *** їм той Бахмут.
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02.07.2023 08:19 Відповісти
Чисто політична показуха: "всрамся, но нє здамся".
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02.07.2023 08:31 Відповісти
Який висновок можна зробити із цієї "аналітики"? Ніякий.
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02.07.2023 08:46 Відповісти
А які тобі, кацапидле, потрібні висновки? От, якби тут була похвальба твого людожерського племені, то тоді б тобі сподобалось. ПНХ зрештою, іди слухай свого Канашєнкава, або "новості" з "государств" ЛДНР.
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02.07.2023 09:11 Відповісти
Вчора переглянув в Ютубі великий відеоролик відзнятий камерою на шоломі якогось командира піхотного взводу прямо під час штурму укріплень кацапі десь під Бахмутом. В окопах, траншеях та бліндажах знімалось. В захоплених нашою піхотою кацапських позиціях повно трупаків ********* воїнства. В деяких місцях їх стільки, що нашим доводиться ходити прямо по них. Трупаки свіжі, ще не задубіли. Наші обговорюють, що все це скоро розпочне смердіти при теплій погоді і доведеться штурмувати наступну лінію траншей, щоб позбавитись від смороду. В покинутих кацапами бліндажах і траншеях повно трофеїв. В основному стрілецьких ***********, гранат та пострілів для гранатометів з трубами.
Я це от дивлюсь такі відео і думаю, чому на ТАКІ відео нема попиту начебто патріотичних сайтів, а от при смакуванні наших втрат, в коментах під якими збираються ******* різноманітної ватної *******, скільки завгодно.
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02.07.2023 09:31 Відповісти
Дебіли роблять висновки з роликів та видосиків. Розумні аналізують deepstatemap.
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02.07.2023 09:39 Відповісти
Аналізуй! Особливо "Киев за три дня!"
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02.07.2023 10:42 Відповісти
Аналізувати висери москальських пропагандонів півторарічної давності - заняття для бабусь біля під'їзду. Усі адекватні розуміють, що з листопада 2022 р. розпочалася якісно інша війна.
ДО листопада 2022 р. - це Україна вистояла. А все, що ПІСЛЯ листопада 2022 р. - це про "виграти війну", "звільнити до меж 1991 р." і т.п.
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02.07.2023 12:09 Відповісти
Ти це "про що"?
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02.07.2023 12:48 Відповісти
А ти ось це "Аналізуй! Особливо "Киев за три дня!" про що?
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02.07.2023 13:36 Відповісти
 
 