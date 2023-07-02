Росіяни облаштували крематорій посеред окупованого Мелітополя, - Федоров

Окупанти розташували мобільний крематорій на території дитячого санаторію в Мелітополі.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб приховати власні втрати , окупанти розширюють мережу мобільних крематоріїв. Один цілодобово димить у бердянському порту, інший - на території колишнього дитячого санаторію Мелітополя. Там ворог давно влаштував військовий шпиталь, проте дешевше палити, ніж лікувати.

Кілька районів Мелітополя потерпають від смороду згорілої русні", - зазначив Федоров.

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