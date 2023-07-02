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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни облаштували крематорій посеред окупованого Мелітополя, - Федоров

мелітополь

Окупанти розташували мобільний крематорій на території дитячого санаторію в Мелітополі.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб приховати власні втрати , окупанти розширюють мережу мобільних крематоріїв. Один цілодобово димить у бердянському порту,  інший - на території колишнього дитячого санаторію Мелітополя. Там ворог давно влаштував військовий шпиталь, проте дешевше палити, ніж лікувати.

Кілька районів Мелітополя потерпають від смороду згорілої русні", - зазначив Федоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До Мелітополя та Генічеська прибувають нові підрозділи армії РФ, - мер Федоров

Автор: 

Мелітополь (772) окупація (6742) крематорій (26) Федоров Іван (651)


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Топ коментарі
+13
Хай згорить в ньому весь той іп@ний "Русскій мір"!!!
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02.07.2023 11:33
+13
"Скрєпний" запах "русскава мира"!
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02.07.2023 11:35
+12
Білі Лади вже закінчились?
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02.07.2023 11:37
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Хай згорить в ньому весь той іп@ний "Русскій мір"!!!
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02.07.2023 11:33 Відповісти
Воняють при житті і воняють після кремації.
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02.07.2023 11:53 Відповісти
"Скрєпний" запах "русскава мира"!
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02.07.2023 11:35 Відповісти
Білі Лади вже закінчились?
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02.07.2023 11:37 Відповісти
Закончились так и не начавшись. На рабссее только дураки никогда не закончатся.
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02.07.2023 12:07 Відповісти
Лише власні втрати?...та скоріш сліди власних злочинів...
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02.07.2023 11:39 Відповісти
І для цього розміщувать крематорій посеред міста?
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02.07.2023 11:43 Відповісти
Ну то й що, що у центрі міста?
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02.07.2023 11:49 Відповісти
Маутхаузен з Біркенау розташовувалися на віддалі від населених пунктів Але запах летів далеко І про них люди теж дізналися!
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02.07.2023 12:14 Відповісти
а мазволей членіну посередені. мацкви .. робить висновки
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02.07.2023 14:15 Відповісти
Ну - він же не смердить! Крім того - там не тільки "Мавзолей" Там вся "Центральная площадь страны - "Мемориал кладбищенский" Пам"ятник "неизвестнаму салдату" Могили партійних діячів Урни в Кремлівській стіні
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02.07.2023 14:26 Відповісти
Та їм пофігу де, це ж кацапи.
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02.07.2023 11:55 Відповісти
Цей мер дуже активний в пресі.
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02.07.2023 11:55 Відповісти
Це його єдина робота на сьогодні. Він же не може виконувати обов'язки мера, бо Мелітополь окупований.
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02.07.2023 11:56 Відповісти
Звісно це новина, що Мелітополь окупований.
Мова йде про манеру "усіх шапками закидаємо, всі біжать, і здаються у полон, ракети закінчуються, два- три тижні". "Крематорії не встигають спалювати окупантів"!
Потім повчально....
- "були сформовані завищені сподівання"
Лаври Арестовича багато кому не дають спокійно існувати.

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02.07.2023 12:17 Відповісти
вафлестович-отработка
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02.07.2023 14:18 Відповісти
Всіх кацапів в піч 👍
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02.07.2023 11:56 Відповісти
🔥💀🔥💀🔥💀🔥💀🔥💀🔥💀🔥💀🔥💀🔥
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02.07.2023 12:51 Відповісти
Це погано. Так би мали виплачувати компенсацію. Суми не маленькі. А це, як не як, погано для економіки параші.
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02.07.2023 11:57 Відповісти
Ця інформація має бути підтверджена знімками та відео з космосу ,наприклад, і трарслюватися по всіх каналах світу,як реклама.Це також побачать і москалі,може на когось вплине,ну мінімум ,як дизмотиватор або отрверезіння.
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02.07.2023 12:06 Відповісти
Фейк! расіяне не горять...
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02.07.2023 12:19 Відповісти
і не тонуть...
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02.07.2023 12:33 Відповісти
Не тонут и не горят, только вонью чадят!
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02.07.2023 12:52 Відповісти
міндобриво продають, чи самостійно розсипають по полях? мені пару тон того попелу для кукурузи потрібно.
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02.07.2023 12:47 Відповісти
Звершились мрії придурків - припертись за бабки або за амністію з зброєю в Україну і спалитись у крематорії. Цей шлях недолюдей можна і скоротити - спалювати цей непотріб прямо в мордорі. Висновок - треба далекобійні ракети і вирішиться куча проблем, а то на цих даунів і палива для перевозок і крематоріїв не хватить..
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02.07.2023 13:07 Відповісти
Фёдоров или врёт или не договаривает. Где находится Мелитополис и линия фронта ? Это несколько сотен киллометров. Скорее всего это сжигают в основном трупы мирняка, которые находятся под свино-сабачей оккупацией и гибнут от отсутсвия медицины, стресса, обнищания.
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02.07.2023 16:00 Відповісти
Так, Федоров може брехати і замовчувати гірші злочини кацапні (слуга ж). Можуть спалювати тіла вбитих, закатованих, чи померлих від голоду цивільних.
Тобто рештки таких тіл, за котрі потім довелося б відповідати, як за воєнні злочини.
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02.07.2023 22:12 Відповісти
 
 