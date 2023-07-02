Росіяни облаштували крематорій посеред окупованого Мелітополя, - Федоров
Окупанти розташували мобільний крематорій на території дитячого санаторію в Мелітополі.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Щоб приховати власні втрати , окупанти розширюють мережу мобільних крематоріїв. Один цілодобово димить у бердянському порту, інший - на території колишнього дитячого санаторію Мелітополя. Там ворог давно влаштував військовий шпиталь, проте дешевше палити, ніж лікувати.
Кілька районів Мелітополя потерпають від смороду згорілої русні", - зазначив Федоров.
Топ коментарі
+13 Николай Николаевич #334532
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+13 Яр Холодний
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Мова йде про манеру "усіх шапками закидаємо, всі біжать, і здаються у полон, ракети закінчуються, два- три тижні". "Крематорії не встигають спалювати окупантів"!
Потім повчально....
- "були сформовані завищені сподівання"
Лаври Арестовича багато кому не дають спокійно існувати.
Тобто рештки таких тіл, за котрі потім довелося б відповідати, як за воєнні злочини.