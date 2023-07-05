Малоймовірно, що російська провокація на ЗАЕС призведе до масштабної радіаційної катастрофи, - ISW

Малоймовірно, що "обмежений російський саботаж" на Запорізькій АЕС, у якому РФ хоче звинуватити Україну, призведе до "масштабного радіологічного інциденту".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни.

"Як раніше повідомляв ISW, малоймовірно, що обмежений російський саботаж на ЗАЕС, який Росія сподівається покласти на Україну, може призвести до масштабного радіологічного інциденту, оскільки реактори ЗАЕС були сконструйовані таким чином, щоб витримати значні пошкодження", – йдеться у звіті.

Провокаційні заяви Росії і навіть можливість реальної провокації на станції, швидше за все, є частиною ширшої російської інформаційної операції, покликаної звинуватити Україну в безвідповідальності на ЗАЕС напередодні майбутнього саміту НАТО і відмовити українські війська від проведення контрнаступу у Запорізькій області.

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Нагадаємо, радник голови концерну "Росенергоатом" Ренат Карчаа заявив, що має дані про намір України атакувати Запорізьку АЕС в ніч на 5 липня.