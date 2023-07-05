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Новини
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Малоймовірно, що російська провокація на ЗАЕС призведе до масштабної радіаційної катастрофи, - ISW

заес

Малоймовірно, що "обмежений російський саботаж" на Запорізькій АЕС, у якому РФ хоче звинуватити Україну, призведе до "масштабного радіологічного інциденту".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни.

"Як раніше повідомляв ISW, малоймовірно, що обмежений російський саботаж на ЗАЕС, який Росія сподівається покласти на Україну, може призвести до масштабного радіологічного інциденту, оскільки реактори ЗАЕС були сконструйовані таким чином, щоб витримати значні пошкодження", – йдеться у звіті.

Провокаційні заяви Росії і навіть можливість реальної провокації на станції, швидше за все, є частиною ширшої російської інформаційної операції, покликаної звинуватити Україну в безвідповідальності на ЗАЕС напередодні майбутнього саміту НАТО і відмовити українські війська від проведення контрнаступу у Запорізькій області.

Читайте також: Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС - стабільний, - Енергоатом

Нагадаємо, радник голови концерну "Росенергоатом" Ренат Карчаа заявив, що має дані про намір України атакувати Запорізьку АЕС в ніч на 5 липня.

інформаційна війна (361) Запорізька АЕС (1429) ISW (653)


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Топ коментарі
+14
Малоймовірно, що вони взорвуть ГЕС.
Малоймовірно, що вони нападуть.
Малоймовірно, що вони підуть проти всього світу.
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05.07.2023 09:29 Відповісти
+13
Кацапи вміють так насрати, що воняти буде на весь Всесвіт.
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05.07.2023 09:25 Відповісти
+7
сидячі в Лондоні легко обсасувати чужу біду..
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05.07.2023 09:30 Відповісти
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Кацапи вміють так насрати, що воняти буде на весь Всесвіт.
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05.07.2023 09:25 Відповісти
А ніщо що ТОДІ був Радянський Союз у якому стверджувалось, що у нас НЕ МАЄ окремих націй, а лише є окремі національності ( і ніби це дрібниця), а є ЄДИНА "нація" - радянська людина. До того ж від Чорнобилю прилетіло й білорусам, й роССіянам, не кажучи вже про те, що ліквідацією наслідків Чорнобильської аварії до розвалу СРСР займалися представники майже УСІХ народів Союзу та самих різних національностей!!! Тож не треба гнати на українців, у котрих за Чорнобиль не забували ані на мить та прикладали колосальних зусиль для забезпечення безпеки цього об'єкту при міжнародній підтримці!!!
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05.07.2023 10:21 Відповісти
Я тут вже писав шо читав про це статтю професійного атомщика.
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05.07.2023 09:26 Відповісти
І я писала. Біда буде,але не така глобальна. Там блоки були недіючими, а це зменшує ризики в мільйони разів, здається так він написав
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05.07.2023 09:29 Відповісти
Малоймовірно, що вони взорвуть ГЕС.
Малоймовірно, що вони нападуть.
Малоймовірно, що вони підуть проти всього світу.
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05.07.2023 09:29 Відповісти
Вони виходять з логіки нормальної людини. А потрібно виходити з логіки п'яного дебіла
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05.07.2023 09:56 Відповісти
А як можливо виходити з "логіки" котрої НЕ МАЄ?! Тому прямим текстом )(уйла (він же путін) було попереджено, що будь яка атака по ядерних об'єктах в Україні (підрив, ракетний або авіаційний удар, прямий обстріл з РСЗО або ствольної артилерії) що призведе до викиду радіації, або удар ядерним озброєнням буде розглядатися як напад на сусідні з Україною країни члени НАТО з відповідною відповіддю роССійським нацистам. Тож хай це рашисти трусяться від думки про атаку НАТО яка буде РЕАЛЬНОЮ, а не у брехливих вустах кремлядей, коли будуть приймати рішення про здійснення теракту на ЗАЕС!!!
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05.07.2023 10:15 Відповісти
сидячі в Лондоні легко обсасувати чужу біду..
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05.07.2023 09:30 Відповісти
Не коверкай мову, ботяра,хрюкай по-хрюски
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05.07.2023 09:36 Відповісти
поцьомаю мою.. сам знаешь зелень пархата
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05.07.2023 09:37 Відповісти
Нас рашисти вбивають ракетами,шахедами,хімічною зброєю,тепер хочуть ще й радіацією.Ну не можуть вони нас перемогти,це очевидно.
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05.07.2023 09:33 Відповісти
Знову "ймовіність". Поки росія робить все за розрахунками, "цивілізованому світу" не залишається нічого іншого, крім молитися Богу, щоб спрацювало "русскоє жопоручіє" десь на кінцевих ланках.
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05.07.2023 09:33 Відповісти
параша може робить все за розрахунками, а виходить все як завжди - через дупу, легко сказано.
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05.07.2023 09:35 Відповісти
Це нас і рятує, тому що військова машина росії кількісно і якісно переважає нас на порядки.
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05.07.2023 09:36 Відповісти
Що ти "Деніс" маєш на увазі під "робить за розрахунками"?! За розрахунками чого, для яких наслідків?! Бо на Московії (т.з. "роССії") теж щось розраховували при плануванні повномасштабного нападу на Україну, і їм НІЩО не заважало це робити, і витік інформації з України до них з того ж СБУ, армії, поліції, Офісу президента, українських місцевих адміністрацій, Оборонпрому був повноцінним, бо усюди в них були "свої люди", але ЩОСЬ ПІШЛО НЕ ТАК!
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05.07.2023 09:41 Відповісти
Знову "рукожопіє і воровство" на місцях. мертвечук їм роками голову морочив, що їх тут чекають з хлібом-сіллю, плюс вони о нас по собі судили: от покажемо їм нашу "мощь воєнную" - і вони одразу повсераються від страху та навколішки гепнуться (як їх "доблєстная і нєпобєдімая" перед ватажком зєків).
Поперли натовпом, зустріли опір, втратили керування - втекли.
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05.07.2023 09:48 Відповісти
А що заважає морочити голову зараз?! Чи то через "класних" спеціалістів в останні роки при побудові АЕС роССіянами закордоном, у тій же Туреччині та Білорусі, кожен раз виникали проблеми то з фундаментами, то з реакторами, то з системами контролю, або охолодження..... Та й на станціях у самій Московії (т.з. "роССії") не було жодного кварталу щоб або ними, або іноземцями не фіксувались витоки радіації на тій, або іншій АЕС, особливо часто на "Лененградській"!!! Отже дивимось, молимось, сподіваємось, але готуємось!!!
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05.07.2023 10:26 Відповісти
Проєкт може бути гарним з точки зору архітектури, але 1) конструктор під час розрахунків відволікався на Вконтактік, забув одну цифру поставити 2) на будмайданчику бетонщики сховали порожні пляшки від горілки у бетономішалку і там забули. Результат - конструкція не має тієї міцності, що передбачалась архітектором.
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05.07.2023 10:33 Відповісти
Але все ж погодьтесь, підготовка до війни у них була на рівні. Привели до влади зє, нашим коштом зробили собі рокади по Україні, насадили агентури, зупинили ВПК.
Тут все було прораховано і втілено у життя.
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05.07.2023 09:49 Відповісти
Забув геніальну операцію зі здачі Півдня, яка розпочалась в Омані.
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05.07.2023 09:50 Відповісти
Класною ця підготовка була б, якби Кремль досяг встановлених цілей, але ЦЬОГО НЕ ВІДБУЛОСЬ. Я б не назвав КЛАСНИМ проект та будівництво будівлі, для чого купив би ГОТУЮЧИСЬ якісні матеріали, якщо будівля ЗАВАЛИЛАСЬ!
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05.07.2023 10:29 Відповісти
Малоймовірно - це не 100%.
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05.07.2023 09:33 Відповісти
А я вирішив написати свій пост про інше. Нещодавно дехто з дописувачів на "Цензорі" заявив про те що ІТ-шники нібито допомагають ЗСУ "більше за усіх", при цьому не маючи жодної статистики з цього питання та не надавши ніякого посилання на те де це можливо перевірити. Я ЗНАЮ що де які компанії що займаються створенням програмного забезпечення, ігор і т.п. дійсно допомагають ЗСУ, але при цьому, як це буває, я натрапив на інформацію що сповіщення про допомогу захисникам України від ІТ профільних компаній можуть бути й відвертим фейком - https://finance.obozrevatel.com/economy/ukrainskij-it-multimillioner-okazalsya-mistifikatoram-on-sobiral-dengi-na-vsu-i-emu-verili-dazhe-bankiryi.htm?_gl=1*9z46da*_ga*MTg1NDk4NTk0MS4xNjg2MzAwMDIy*_ga_JBX3X27G7H*MTY4ODUzODEyNC4zMC4wLjE2ODg1MzgxMjQuNjAuMC4w&_ga=2.243422533.1313192914.1688369528-1854985941.1686300022 Український IT-"міліардер" Антон Сватік виявився містифікатором: він збирав нібито гроші на ЗСУ і йому вірили навіть банкіри
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05.07.2023 09:35 Відповісти
Потрохи починають привчати людей що - взрив на ЗАЕС "нічого страшного"..... Світ знову котиться у хаос завдяки зажершимся, боягузливим та не рішучім політикам.
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05.07.2023 09:35 Відповісти
Європа молиться, що Україна не пропустила колони звірів-кацапів в Європу. Але не молиться за загиблими українцями, які це зробили і роблять кожного дня. Жодна країна не оголосили траур за жертвами в Україні !
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05.07.2023 09:39 Відповісти
Нагадайте но хлопці як ви "молилися" за загиблих у війнах котрі йшли і йдуть по всьому світу не лише в Україні і зараз, і як ви "допомагали" і "співчували" захисникам Грузії, Ізраїлю, повстанцям проти Асада у Сирії й т.д.!!!
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05.07.2023 09:52 Відповісти
Хм, такі заяви що ніби спонукають-"а нічого страшного від того вибуху не буде''
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05.07.2023 09:35 Відповісти
Підривайте. Нічого не станеться.
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05.07.2023 09:37 Відповісти
А ви, цифровий та "Silent Crag" що пропонуєте? Лапки доверху як цього бажають рашисти?! Ну а )(уйло (він же путін) вже багато разів попередили, що будь яка атака по ядерних об'єктах в Україні (підрив, ракетний або авіаційний удар, прямий обстріл з РСЗО або ствольної артилерії) що призведе до викиду радіації, або удар ядерним озброєнням буде розглядатися як напад на сусідні з Україною країни члени НАТО з відповідною відповіддю роССійським нацистам. Тож хай це рашисти трусяться від думки про атаку НАТО яка буде РЕАЛЬНОЮ, а не у брехливих вустах кремлядей, коли будуть приймати рішення про здійснення теракту на ЗАЕС!!!
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05.07.2023 09:59 Відповісти
Яка різниця чи область буде заражена чи пів Європи для мене, українця? Скажу чесно, будь-яка аварія - це катастрофа. Тим більш ядерна.
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05.07.2023 09:36 Відповісти
Да высадите десант нато на аес.
Тома Круза или Крепкий Орешек.
Яйца есть у Вас или только зарплату в доларах получать можете?
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05.07.2023 09:40 Відповісти
Ні - виключно Сільвестра Сталоне у ролі "Рембо", а на додачу, для надійності, ще й Шварценегтера у ролі "Термінатора"!
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05.07.2023 09:49 Відповісти
Том Круз еще ниразу не лажал. Предлагаю голосование.
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05.07.2023 09:56 Відповісти
Якби був потрібин викрадач даних, то краще дійсно Том Круз у ролі агенту з "Місія нездійсненна", а тут треба завалити підривників раніше ніж вони зможуть виконати підрив, тож я НАПОЛЯГАЮ на моєму варіанті! Залишилось тільки листа до Голлівуду надіслати з вимогою НЕГАЙНОГО виконання викладеного у ньому, бо Гроссі явно не в змозі справитися!
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05.07.2023 10:04 Відповісти
Ну в нас же є відважний дєрьмаковський хер-майор маріхуаркус і не меньше легендарний розвідник(з 33-ма бойовими виходами в руцкіх серіалах про мєнтов і умних сабак) люся дристовіч - вони то точно справляться з цією задачею. На крайняк жирну мішень кашевого, кинемо на відволікання снайперів.
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05.07.2023 11:22 Відповісти
Для кацапів головне не радіація з екологічною катастрофою, що викличе планетарне обурення і остаточно закріпить за *********** назву "держава терорист", а позбавити Україну електроенергії і нанести максимальну шкоду економіці. То ж схоже що ЗАЕС вони таки підірвуть, але без "радіоактивної хари" це не викличе міжнародного обурення. Масштаби пошкодження станції будуть такими що протягом десятиліть ми не зможемо її відновити. Як будемо відповідати? Якби мали президентом українця то відплата була б адекватною. А так буде зе-бла-бла про відплату колись після "великого наступу"...
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05.07.2023 09:49 Відповісти
На цей час Україна не тільки не отримує електроенергію з ЗАЕС, а ще й винна надавати власну електрику для життєзабезпечення зупинених реакторів і безпеки на станції, бо ДГ не в змозі забезпечувати це надто довго!!! І не існує таких АЕС яких не можливо було швидко відновити якщо не було пошкоджено самі реактори або системи їх охолодження (а саме це призводить до викидів радіації). Тож виходячи з ТВОЄЇ "НБ" логіки рашисти повинні пошкодити станцію АБО так щоб не можливо було довго її відновити, а це призведе таки до викиду радіації, або взагалі нічого не робити!!!
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05.07.2023 10:11 Відповісти
В те що вони напакостять максимально не сумніваюсь.
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05.07.2023 11:31 Відповісти
А як же Закон Мерфі? Подейкують, що без дотримання цього закону, НАСА не змогла б реалізувати Аполон на Місяць.
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05.07.2023 10:13 Відповісти
Взагалі то це ЖАРТІВЛИВИЙ "закон", а скоріше ПРИНЦИП, та ще й філософський, і з якого будуна ви йому приписуєте якусь науковість не зрозуміло. І хоч щось "розрахувати" по ньому, або "взяти у розрахунок" НЕМОЖЛИВО, тому приписувати його "використання" НАСА не варто, бо ВИСМІЮТЬ, якщо тямущі люди, а плєбс хаває, бо йому назва подобається. (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%84%D1%96 Закон Ме́рфі - жартівливий узагальнений філософський принцип, який полягає в тому, що коли будь-яка неприємність може трапитись, - вона таки трапиться )
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05.07.2023 10:36 Відповісти
Нічого страшного, такий собі містечковий ядерний апокаліпсис. Бл, та ви від якогось недоновічка (який навіть не вбив два кацапські тєла) пообсиралися там всі, а нам кажете що це все херня?
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05.07.2023 11:17 Відповісти
Малий радіаційний інцидент хозарськими мас-медіа буде роздутий у слона. Їх мета - паніка і виселення.
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05.07.2023 11:36 Відповісти
 
 