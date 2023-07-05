Протягом 4 липня окупанти обстрілювали прикордонні території Чернігівщини та Сумщини, зафіксовано 121 вибух, - ОК "Північ"

Російські війська продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. За добу 4 липня ворог здійснив 13 обстрілів з різних видів озброєння, зафіксовано 121 вибух.

Про це в телеграмі повідомляє Оперативне командування "Північ", передає Цензор.НЕТ.

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 13 обстрілів (121 вибух) з різних видів озброєння.



Чернігівська область



Семенівська громада: Олександрівка - 17 приходів, ймовірно міномет 120 мм; Карповичі - 20 приходів, ймовірно ствольна артилерія; Тимоновичі - 9 приходів, ймовірно міномет 120 мм; Леонівка - 12 приходів, ймовірно міномет 120 мм.

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Сумська область



Глухівська громада: Комарівка - 4 приходи, ймовірно ствольна артилерія; Білокопитове - 23 приходи, ймовірно АГС; Студенок - 22 приходи, ймовірно ствольна артилерія та 2 приходи, ймовірно міномет 120 мм; Ходине - 10 приходів, ймовірно міномет 120 мм.



Шосткінська громада: Середина-Буда - 3 приходи, ймовірно міномет 120 мм; Мефодівка - 10 приходів, ймовірно міномет 120 мм; Уланове - 8 приходів, ймовірно танк.



Як зазначається, інформації про загиблих, поранених серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не зафіксовано.

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