УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12616 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
14 359 47

СБУ про затримання Кулініча: Ми проникли задля цього до лав ФСБ

кулініч

У СБУ називають затримання колишнього керівника Кримського управління Олега Кулініча "філігранною роботою наших правоохоронців".

Про це йдеться у матеріалі Української правди, передає Цензор.НЕТ. 

"Помітили, як в одну з будівель заходять певні особи. Почали спостереження і так з'ясували, що це не просто будівля, а офіс, який займається українським питанням", – наводить УП слова одного зі спецслужбовців, який розслідував цю справу.

Йдеться про проникнення у так званий офіс Сівковича-Клюєва у Москві на Краснопресненській набережній.

СБУ про затримання Кулініча: Ми проникли задля цього до лав ФСБ 01

Саме з московського офісу, за даними слідства, працівники 5-ої служби ФСБ РФ разом зі зрадниками Володимиром Сівковичем та Андрієм Клюєвим досі координують роботу своєї агентури в Україні.

УП нагадує, що Клюєв – колишній голова Адміністрації президента Віктора Януковича. Сівкович – ексзаступник секретаря Ради національної безпеки і оборони до 2013-го, працівник КДБ СРСР,фігурант справи про силовий розгін учасників Майдану.

"Це справжня "кротоферма", яка працює під контролем ФСБ РФ", – розповів журналістам УП голова Служби безпеки України Василь Малюк, який особисто займався документуванням ймовірної держзради Олега Кулініча.

Дивіться: СБУ та ДБР оприлюднили нові докази співпраці Кулініча з ФСБ РФ. ВIДЕО

"Ми виявили, що Кулініч виїжджав з України до країн Європи в ті ж періоди, коли із Москви до ЄС подорожував Володимир Сівкович, який переховується в РФ. Таким чином, ми встановили, що за кордоном відбувалися дистанційні явки Кулініча та Сівковича", – розповів Малюк.

Однак деталі проникнення у найзакритішу російську силову структуру голова СБУ не коментує, наголошуючи на певних заходах безпеки.

За даними слідства, Кулініч мав постійний зв'язок із Сівковичем, а той – із працівниками 9-го управління 5-ої служби ФСБ РФ – Ігорем Чумаковим, Олександром Чуліндіним та Мариною Терентьєвою.Зібрану інформацію Кулініч передавав через месенджер "Threema", використовуючи умовні прізвиська та назви.

СБУ про затримання Кулініча: Ми проникли задля цього до лав ФСБ 02

Собі він нібито обрав прізвисько "Котигорошко". П'яте управління Департаменту контррозвідки (ДКР) СБУ Кулініч у розмовах з Сівковичем називав "отличники", голову СБУ Івана Баканова – "дарование", керівника внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова – "охотник", президента Володимира Зеленського – "пингвин", колишнього заступника голови СБУ Руслана Баранецького – "баран".

Слідство задокументувало передачу Кулінічем Сівковичу закритої службової інформації впродовж 2019-2020 років. Йдеться про завдання від керівництва СБУ, оперативно-розвідувальні дані, плани про кадрові призначення та створення нових підрозділів у структурі.

"Планують створити в рамках цього (Управління внутрішньої безпеки. - Ред.) главку 13-й відділ, більш убійний. Я поки сам не розумію, але як повернусь – презентую вам", – наводить УП слова Кулініча Сівковичу, які зафіксовані на оприлюднених ДБР записах за 2019 рік.

Також вони обговорювали важливість розстановки "своїх" людей на посади в СБУ, зокрема в прикордонних управліннях.

СБУ про затримання Кулініча: Ми проникли задля цього до лав ФСБ 03

Йшлося і про призначення заступником голови СБУ "Охотніка" – за даними слідства, колишнього голови Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, який наразі затриманий за кордоном і відносно якого ДБР порушило справу за корупційною статтею.

Також, як пише видання, Сівкович і Кулініч планували призначити "свою" людину до керівного складу Академії СБУ, взяти під контроль контррозвідку. Кулініч звітував Сівковичу про призначення в СБУ та проходження спеціальної перевірки особи на ім'я Євген, який наближений до обвинуваченого.

Читайте: Кулініча та Наумова в СБУ призначив Баканов. Або його ввели в оману, або він зробив це свідомо, - нардеп "Голосу" Рахманін

За версією слідчих ДБР, Олег Кулініч також знав про плани росіян щодо вторгнення в Україну і навмисно приховав їх.

"Я бачив фото з камер і там було видно, що вся техніка стала у вихідне положення, як то кажуть – стали на марш. Так, до цього здійснювався цілодобовий контроль, були доповіді про скупчення військ. Але це інше. Тут було чітко видно, що вони вже готові заходити – це чітка загроза нападу. Але Кулініч саме цю надважливу доповідь напередодні вторгнення проігнорував", - розповів працівник Кримського СБУ.

Документування Олега Кулініча проводили потай від тодішнього очільника служби Івана Баканова і доповідали про нього напряму президенту.

Співрозмовники УП запевняють, що саме затримання Кулініча стало підставою для звільнення Івана Баканова.

"Тут всі були шоковані. А тодішній голова взагалі був у повному шоці…" – зазначило неназване джерело в СБУ.

"Президент був дуже злий. Він одразу сказав: "Знімаємо Баканова". А Малюку сказав: "Вичищайте. Скільки ж там ще таких?!"" – розповіли "наближені до голови СБУ особи".

Читайте також: Підозрюваний у держзраді Кулініч очолив кримське управління СБУ у 2020-му без проходження спецперевірки, - ЗМІ

Нагадаємо, Служба безпеки та Державне бюро розслідувань нещодавно передали до суду обвинувальний акт щодо державної зради та інших злочинів колишнього очільника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча, який, за версією слідства, діяв на користь країни-агресора.

Зокрема, на підставі зібраних доказів Кулініч обвинувачується за 5 статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
▪️ ч. 3 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
▪️ ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби);
▪️ ч. 4 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем);
▪️ ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

СБУ (12980) ФСБ (1459) державна зрада (1717) Кулініч Олег СБУ (28)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+22
То есть в ФСБ проникнуть легче, чем в ОПУ и задержать того же Татарова, Ермака?
показати весь коментар
05.07.2023 12:56 Відповісти
+22
так а шо? де Баканов-мразота?
показати весь коментар
05.07.2023 12:57 Відповісти
+21
Якби ще СБУ проникло в ОПу, то зірвало би джек-пот.
показати весь коментар
05.07.2023 12:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось подумав, що то був офіс ОП. Тфу!
показати весь коментар
05.07.2023 12:50 Відповісти
Какіє отвратітєльниє рожі.
показати весь коментар
05.07.2023 12:53 Відповісти
швидше навпаки!фсб присунуло кулініча в лави сбу!
показати весь коментар
05.07.2023 12:53 Відповісти
Якби ще СБУ проникло в ОПу, то зірвало би джек-пот.
показати весь коментар
05.07.2023 12:54 Відповісти
То есть в ФСБ проникнуть легче, чем в ОПУ и задержать того же Татарова, Ермака?
показати весь коментар
05.07.2023 12:56 Відповісти
так а шо? де Баканов-мразота?
показати весь коментар
05.07.2023 12:57 Відповісти
Те саме питання. Що (хто) стоїть на заваді такому ж філігранному затриманню баканова?
Барін нє вєліт?
показати весь коментар
05.07.2023 13:00 Відповісти
баканофф може багато розповісти.... і не тільки журналістам...

і до виборів в Україні, цю Потвору, друга баканаффа ніхто не буде чіпати....
показати весь коментар
05.07.2023 14:33 Відповісти
тут прізвища та фото баканова не вистачає...
показати весь коментар
05.07.2023 12:57 Відповісти
Головний зрадник і ворог це ЗЕ , саме його підпис стоїть на наказі про призначення Кулініча і інших зрадників .
показати весь коментар
05.07.2023 12:58 Відповісти
За цілий рік одна філігранна робота.

Похвально. Похвально.
показати весь коментар
05.07.2023 12:58 Відповісти
баканов - "дарованіє"... ? : ) ... баклан..! скоріше....
показати весь коментар
05.07.2023 12:58 Відповісти
неголена мохната шмонька... в камеру, до голодних урків-любителів, суку. через тиждень-другий на допити.
показати весь коментар
05.07.2023 12:58 Відповісти
lol. в ОП проникли?
показати весь коментар
05.07.2023 12:58 Відповісти
Категорія якісної роботи зачистка всіх таких сівковича ,татарова та Бені ,можливо як нещасний випадок, по деяким можливо вирішити питання в Україні.
показати весь коментар
05.07.2023 13:00 Відповісти
Пингвин назвачил Дарование, яка відповідальність?
В статті тонкий натік на те що ЗеК ніби на боці України, а зрив операцій по вагнеровцям, роззброєння армії три роки, тотальне мародерство та крадіжки? - це хто робить Порошенко?
Відповідальність ЗеКа не може бути менша ніж ціх зрадників
показати весь коментар
05.07.2023 13:01 Відповісти
Та ну да. Зеленьський із 2019 року спостерігає "серіал" як Кулініч виносить і передає ФСБ надсекретні матеріали України, і нічого не робить, щоби припинити цей злочин?
Це ж явка із повиною!
показати весь коментар
05.07.2023 19:28 Відповісти
БРЕХНЯ!!! ДО ЗЕЛЕНОГО ПРИЇЗДИВ ДИРЕКТОР ЦРУ.
Після цього були відсторонені Баканов та Венедіктової і затриманий Кулініч

https://hromadske.radio/news/2023/07/01/do-kyieva-taiemno-pryizdyv-dyrektor-tsru-viliam-berns-wp

https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/16/7358518/

Боляче від цієї брехні
показати весь коментар
05.07.2023 13:01 Відповісти
Відсторонення Баканова та Венедіктової назріли давно

18.07.2022 22:17

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3531946-vidstoronenna-bakanova-ta-venediktovoi-nazrili-davno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3531946-vidstoronenna-bakanova-ta-venediktovoi-nazrili-davno.html
показати весь коментар
05.07.2023 13:03 Відповісти
та да...тіко не ясно венедіктову відсторонили чи повисили
показати весь коментар
05.07.2023 13:12 Відповісти
Венедіктову сховали в Швейцарії за дипломатичний імунітет
показати весь коментар
05.07.2023 13:41 Відповісти
І вона там опозорилася....
показати весь коментар
05.07.2023 15:25 Відповісти
Сподіваюсь її оброблять і вийдуть на її начальство
показати весь коментар
05.07.2023 15:39 Відповісти
Пінгвін. От тут просто прикро стало. Чому не тигр? або дракон? ну або просто - найвеличніший!
показати весь коментар
05.07.2023 13:02 Відповісти
Вся ОПа складається з агентів фсб.
показати весь коментар
05.07.2023 13:02 Відповісти
"Ми проникли задля цього до лав фсб"

І шо таки в офіс прізєдєнта потрапили?
показати весь коментар
05.07.2023 13:04 Відповісти
"Тут всі були шоковані. А тодішній голова взагалі був у повному шоці…"
Ах, яке прикре неподобство! - заплакав баканов.
ЗІ. Про гетьманцева навіть не згадали.
показати весь коментар
05.07.2023 13:04 Відповісти
такая откровенность вызывает вопросы. с чего бы это пытаться все на Баканова повесить, а Зеленского в герои записать? Хлопцы, тщательнЕе надо бы вытягивать Зеленского из болота, так и утопить клиента недалеко.
показати весь коментар
05.07.2023 13:04 Відповісти
Пінгвін.
А я Вам щас пакажу откуда пінгвін достае яйця. І еслиб ми не приняли привентивные меры.....
показати весь коментар
05.07.2023 13:05 Відповісти
так де зараз ці пдрси кулініч і баканов??7ДЕ?
показати весь коментар
05.07.2023 13:07 Відповісти
Заголовок повинен бути типу такий: "СБУ про затримання Кулініча: В нас проникли ФСБ задля цього."
В кого не ткни з оточення Зе.уйла(так так, саме Зе) - там цілий список пр законопорушення буде, а ще багато поплічників можливо розкрити, але нєначісі як чревомовить ротом Фалодькі гаспідін Єрмак.
показати весь коментар
05.07.2023 13:12 Відповісти
запустили відбілення кварталу - обидва в шоці і дуже злі 😂 а розмінування? а попередження від ЦРУ?
показати весь коментар
05.07.2023 13:14 Відповісти
СБУ це і є філіал ФСБ, що там проникати?🤣🤣🤣
показати весь коментар
05.07.2023 13:20 Відповісти
Тут всі були шоковані. А тодішній голова взагалі був у повному шоці…" - зазначило неназване джерело в СБУ.

"Президент був дуже злий. Він одразу сказав: "Знімаємо Баканова". А Малюку сказав: "Вичищайте. Скільки ж там ще таких?!"" - розповіли "наближені до голови СБУ особи". Джерело:

Все те, про що постійно говорять та пишуть порохоботи, це і є наша реальність сьогодення. Потім як діти дивуються - как жє ето проізошло...
показати весь коментар
05.07.2023 13:22 Відповісти
Простите, но «снимайте Бакланова» при данных обстоятельствах это награда Баканову , и признание того, что право президента назначать на высшие госдолжности лохов из своих приятелей и знакомых приятелей.
показати весь коментар
05.07.2023 13:28 Відповісти
Агент лубянки легко керовал,на пару с сивковичем,почти всей эсбэушкой,а нам втирают,что эсбэушники филигранные работники,те кто подписывал назначение тоже не наказаны и тоже наверное отборные филиграньщики,дичь полная.
показати весь коментар
05.07.2023 13:41 Відповісти
Оце "джеймсобонди" епамать... А те що журналісти (в тому числі Бутусов) волали, що це зрадники і називали прізвища то таке. Зате в 2020 році "найвеличніший" збирав пресуху і розповідав, що Байден бяка, а Порошенко взагалі державний зрадник... І все це по діяльності крота Дєркача = нє нє пам'ятаємо? 😊
показати весь коментар
05.07.2023 13:44 Відповісти
"Где Баканов? Где этот чёрт?" (с)...
показати весь коментар
05.07.2023 13:45 Відповісти
Зе філігранно призначає..
потім гинуть тисячі людей
потім філігранно ловлять людину яка даже не думала ховатися з зе-кришею
-тепер обміняють на когось..
показати весь коментар
05.07.2023 13:46 Відповісти
Дуже, дуже велике питання - хто в кого проник. Цікаво, якщо "рука" Кулініча був у жопі Баканова то можна це вважати проникненням в ФСБ.
показати весь коментар
05.07.2023 14:27 Відповісти
Цікаво що Наумов іде суто по корупційній статті!
Про зраду країні ані пари з уст.
По зраді можуть і довічне, про корупцію вихід під заставу і бай бай.
показати весь коментар
05.07.2023 14:39 Відповісти
Доречі думаю що Пінгвін дуже образився на "Отлічніка" за то шо той разом з "Охотніком" дали йому таку важливу і співучу назву, ось і звільнив від теми с зарплатами, пільгами та потоками.
То і була помилка Вані. Треба було якось типу " Вождь" "Імператор" "Цезар" ...
показати весь коментар
05.07.2023 14:49 Відповісти
"Внедрілісь" !!! Не було куди діватись з Куліничем. США передало неспростовні докази. Але обійшлися тільки кількома СБУ шниками. Ванятка літінант бігає кроси, про Наумова "забули ", а "в остальном прекрасная маркіза.... Всьо харашо, всьо харашо".
показати весь коментар
05.07.2023 15:45 Відповісти
Пінгвін...! Як чутно ??
показати весь коментар
05.07.2023 16:04 Відповісти
ну от тобі хто здав південь,
була купа продажних падлюк рабів х@йла
показати весь коментар
05.07.2023 19:51 Відповісти
молодці контррозвідка.
показати весь коментар
06.07.2023 03:42 Відповісти
Вечная тема двух противоположностей. Или лучше позже чем никогда, или нахер это уже нужно. Ведь поезд и последний вагон свалили уже давно!
показати весь коментар
08.07.2023 19:03 Відповісти
 
 