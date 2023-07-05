СБУ про затримання Кулініча: Ми проникли задля цього до лав ФСБ

У СБУ називають затримання колишнього керівника Кримського управління Олега Кулініча "філігранною роботою наших правоохоронців".

Про це йдеться у матеріалі Української правди, передає Цензор.НЕТ.

"Помітили, як в одну з будівель заходять певні особи. Почали спостереження і так з'ясували, що це не просто будівля, а офіс, який займається українським питанням", – наводить УП слова одного зі спецслужбовців, який розслідував цю справу.

Йдеться про проникнення у так званий офіс Сівковича-Клюєва у Москві на Краснопресненській набережній.

Саме з московського офісу, за даними слідства, працівники 5-ої служби ФСБ РФ разом зі зрадниками Володимиром Сівковичем та Андрієм Клюєвим досі координують роботу своєї агентури в Україні.

УП нагадує, що Клюєв – колишній голова Адміністрації президента Віктора Януковича. Сівкович – ексзаступник секретаря Ради національної безпеки і оборони до 2013-го, працівник КДБ СРСР,фігурант справи про силовий розгін учасників Майдану.

"Це справжня "кротоферма", яка працює під контролем ФСБ РФ", – розповів журналістам УП голова Служби безпеки України Василь Малюк, який особисто займався документуванням ймовірної держзради Олега Кулініча.

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"Ми виявили, що Кулініч виїжджав з України до країн Європи в ті ж періоди, коли із Москви до ЄС подорожував Володимир Сівкович, який переховується в РФ. Таким чином, ми встановили, що за кордоном відбувалися дистанційні явки Кулініча та Сівковича", – розповів Малюк.

Однак деталі проникнення у найзакритішу російську силову структуру голова СБУ не коментує, наголошуючи на певних заходах безпеки.

За даними слідства, Кулініч мав постійний зв'язок із Сівковичем, а той – із працівниками 9-го управління 5-ої служби ФСБ РФ – Ігорем Чумаковим, Олександром Чуліндіним та Мариною Терентьєвою.Зібрану інформацію Кулініч передавав через месенджер "Threema", використовуючи умовні прізвиська та назви.

Собі він нібито обрав прізвисько "Котигорошко". П'яте управління Департаменту контррозвідки (ДКР) СБУ Кулініч у розмовах з Сівковичем називав "отличники", голову СБУ Івана Баканова – "дарование", керівника внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова – "охотник", президента Володимира Зеленського – "пингвин", колишнього заступника голови СБУ Руслана Баранецького – "баран".

Слідство задокументувало передачу Кулінічем Сівковичу закритої службової інформації впродовж 2019-2020 років. Йдеться про завдання від керівництва СБУ, оперативно-розвідувальні дані, плани про кадрові призначення та створення нових підрозділів у структурі.

"Планують створити в рамках цього (Управління внутрішньої безпеки. - Ред.) главку 13-й відділ, більш убійний. Я поки сам не розумію, але як повернусь – презентую вам", – наводить УП слова Кулініча Сівковичу, які зафіксовані на оприлюднених ДБР записах за 2019 рік.

Також вони обговорювали важливість розстановки "своїх" людей на посади в СБУ, зокрема в прикордонних управліннях.

Йшлося і про призначення заступником голови СБУ "Охотніка" – за даними слідства, колишнього голови Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, який наразі затриманий за кордоном і відносно якого ДБР порушило справу за корупційною статтею.

Також, як пише видання, Сівкович і Кулініч планували призначити "свою" людину до керівного складу Академії СБУ, взяти під контроль контррозвідку. Кулініч звітував Сівковичу про призначення в СБУ та проходження спеціальної перевірки особи на ім'я Євген, який наближений до обвинуваченого.

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За версією слідчих ДБР, Олег Кулініч також знав про плани росіян щодо вторгнення в Україну і навмисно приховав їх.

"Я бачив фото з камер і там було видно, що вся техніка стала у вихідне положення, як то кажуть – стали на марш. Так, до цього здійснювався цілодобовий контроль, були доповіді про скупчення військ. Але це інше. Тут було чітко видно, що вони вже готові заходити – це чітка загроза нападу. Але Кулініч саме цю надважливу доповідь напередодні вторгнення проігнорував", - розповів працівник Кримського СБУ.

Документування Олега Кулініча проводили потай від тодішнього очільника служби Івана Баканова і доповідали про нього напряму президенту.

Співрозмовники УП запевняють, що саме затримання Кулініча стало підставою для звільнення Івана Баканова.

"Тут всі були шоковані. А тодішній голова взагалі був у повному шоці…" – зазначило неназване джерело в СБУ.

"Президент був дуже злий. Він одразу сказав: "Знімаємо Баканова". А Малюку сказав: "Вичищайте. Скільки ж там ще таких?!"" – розповіли "наближені до голови СБУ особи".

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Нагадаємо, Служба безпеки та Державне бюро розслідувань нещодавно передали до суду обвинувальний акт щодо державної зради та інших злочинів колишнього очільника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча, який, за версією слідства, діяв на користь країни-агресора.

Зокрема, на підставі зібраних доказів Кулініч обвинувачується за 5 статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

▪️ ч. 3 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

▪️ ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби);

▪️ ч. 4 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем);

▪️ ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).