СБУ та ДБР оприлюднили нові докази співпраці Кулініча з ФСБ РФ. ВIДЕО

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань оприлюднили перехоплення розмов ексочільника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча, затриманого Службою раніше, та його куратора - колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Ці розмови входять до матеріалів кримінального провадження, яке завершило ДБР. Після того, як обвинувачений ознайомиться зі справою, вони будуть передані до суду.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України затримали Олега Кулініча у липні 2022 року в результаті спецоперації, проведеної спільно з Державним бюро розслідувань. Йому було оголошено підозру у державній зраді (ст. 111 Кримінального кодексу України), створенні злочинної організації (ст. 255), самовільному залишенні місця служби в умовах воєнного стану (ст. 407), заволодінні зброєю та її незаконному зберіганні (ст. 410 та 263).

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"Ми зробили максимум, аби не просто затримати топового державного зрадника, але й зібрати потужну доказову базу, на основі якої суд зможе винести справедливий вирок. Це – чіткий сигнал усім, хто працює на ворога: СБУ обов’язково вас знайде та змусить відповідати за скоєне, де б ви не ховалися. Кожного крота витягнемо на світло", – заявив Голова СБУ, генерал-майор Василь Малюк.

Як зазначалось, розробкою Кулініча та спецоперацією з його затримання займався особисто Василь Малюк.

"Служба безпеки провела безпрецедентну філігранна розробку і подальшу реалізацію, здійснила агентурно-технічне проникнення до лав ФСБ. Ми здобули всі файли, в яких Кулініч доповідав у Москву інформацію, в тому числі і секретну, щодо ситуації в нашій країні, в Службі, про намагання впливати на різноманітні процеси", – додав Василь Малюк.

Серед іншого було встановлено, що Олег Кулініч співпрацював із ФСБ РФ та отримав оперативний псевдонім "Котигорошко".

Його діяльність курував так званий "політичний офіс" у Москві, який організували за завданням ФСБ РФ ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович і колишній голова Адміністрації Президента України Андрій Клюєв.

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Кулініч виконував вказівки кураторів для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, шпигунства, розстановки "своїх людей" у різні державні та правоохоронні органи, підбурювання громадян до державної зради.

Як зазначається у цьому відео, оприлюдненому ДБР, за завданням ФСБ РФ ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович (у минулому офіцер КДБ СРСР) та ексглава Адміністрації Президента Андрій Клюєв, які з 2014 року переховуються від правосуддя у Москві, створили так званий політичний офіс для контролю за діяльністю впливових українських політиків з метою впливу на процеси в українському суспільстві.

Офіс діє за адресою: Росія, Москва, Краснопресненська набережна, буд. 12.

Діяльність Володимира Сівковича координувалася начальником Дев’ятого, так званого українського, управління департаменту оперативної інформації п’ятої служби ФСБ РФ Ігорем Чумаковим та співробітником першого відділу Дев’ятого управління департаменту оперативної інформації п’ятої служби ФСБ РФ Олександром Чуліндіним. Крім цього, у політичному офісі під прикриттям постійно працювала співробітниця ФСБ РФ Марина Терентьєва.

Одним із головним завдань організації було внесення деструктивності в роботу СБУ та інших органів центральної влади, розбалансування їхньої роботи. Розхитування суспільно-політичної ситуації в країні, створення враження про нездатність України самостійно дати собі раду та функціонувати як вільна і незалежна держава.

Олег Кулініч був довіреною особою Володимира Сівковича.

З 1989 по 1994 рік він навчався в Академії ФСБ РФ, проходив військову службу у Федеральній службі контррозвідки РФ, а потім – до 2006 року в Службі безпеки України.

З травня 2019 року, за завданням спецслужб РФ, Олег Кулініч введений до найближчого оточення керівництва Службі безпеки України. 21 жовтня 2020 року Олег Кулініч був призначений начальником ГУ СБУ в АР Крим, що розташовувалося в Херсоні. Він мав доступ до усієї таємної інформації, що циркулювала в спецслужбі, та отримував актуальні дані про те, що обговорювалося на нарадах та відбувалося в державі.

За наявними фактами, всю отриману інформацію Кулініч передавав Сівковичу за допомогою інтерне-месенджера "Threema", використовуючи для конспірації умовні прізвиська та назви.

За завданням Сівковича Кулініч розставляв довірених осіб на деякі керівні посади в СБУ. Першочергово його цікавили регіональні підрозділи у Чернігівській, Сумській, Харківській та інших прикордонних областях.

Аудіозапис:

Сівкович: Олег, там, с той стороны все боятся. Украина сегодня намного хуже, чем Россия, намного. В Америке это нарицательное имя. Сильно. Да. Для того, чтобы это контролировать и четко различать, где Арсеновы, где не Арсеновы, кто где, кто это. Нужны регионы. Если у него своих замов нет, нужны регионы. Понимаешь? При чем в первую очередь назначать надо приграничные и Одесса. То есть Львов, Закарпатье, Чернигов, Харьков, Сумы.

Неформально він частково контролював роботу Департаменту контррозвідки та інших підрозділів СБУ, а також регулярно дезінформував керівництво СБУ про реальні наміри спецслужб РФ.

Аудіозапис:

Кулініч: Это я вам все задачи охарактеризовываю, которые поставлены. Теперь по ДИАЗУ (Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення України, - ред.), по вот этим тематическим, аналитическим группам мы проговорили. Он (ексголова СБУ Баканов, - ред.) согласился то, что вы сказали.

Сівкович: Он согласился маленькие группы делать в аналитике?

Кулініч: Да, только не в ДИАЗЕ, блин, опять же, отвлекающий маневр, он создает, отнял у ВБ (Внутрішня безпека, - ред.), уже главка, и в рамках главка сделал отдельное управление. В том числе в этом отдельном управлении там не только вопросы, что бы понимали ВБ, а там активные мероприятия, там борьба с контрабандой, там, борьба с бандитизмом, борьба с бандитизмом в правоохранительной системе, там борьба с кибер, там все, все, все такое, что он не хочет отдавать никому, а хочет чтоб оно все было под ним.

Кулініч: Он (Андрій Наумов, - ред.) это все запулил там конкретно, конкретно там в рамках этого главка, блин, там создан так называемый тринадцатый отдел какой-то более убийственный, блин, там.

Сівкович: А это что такое?

Кулініч: Я сам не понимаю, я как вернусь, я вам презентую, что это такое.

Олег Кулініч також лобіював призначення Андрія Наумова на посаду першого заступника голови СБУ.

Сівкович: А Департамент контрразведки полностью не его (ексголови СБУ Івана Баканова, - ред.)?

Кулініч: Ну, я скажу таким образом, я там плюс-минус удерживаю ****. Поэтому, ну, задача на это место вывести "Охотника" (ексначальник ГУ ВБ СБУ Андрій Наумов).

Сівкович: На Департамент контрразведки или на первого зама, я не понял?

Кулініч: На первого зама.

Сівкович: Угу, ну, вместо Бараневского (експерший заступник Голови СБУ Руслан Баранецький, ред.)

Кулініч: Который заберет под себя ДКР, да.

Сівкович: А, когда все будет уже более-менее готово, оно быстро может быть, чя просто быстрот не хочу, потому что вы кадры не поставите, хотя если "Охотника" (ексначальник ГУ ВБ СБУ Андрій Наумов) убедите, что "Охотник"… Хотя бы "Охотника" поставьте первым замом.

Сівкович: Угу. Потому что линия контрразведки, если "Охотник" ее заберет и эту штуку, то оно будет неплохо, остальное можем сами там…

За запитом ДБР та Офісу Генпрокурора триває процедура екстрадиції Андрія Наумова з Республіки Сербія, ден він перебуває під вартою.

"Політичний офіс" розглядав призначення лояльних до Росії посадовців і в інших державних структурах України.

Аудіозапис:

Сівкович: Ну у нас времени очень мало, я тебе скажу. Там пару месяцев реально. За эти два месяца над быстро напихать людей и потом строить конструкцию на РНБО, иначе оно не полетит.

Олег Кулініч був затриманий ДБР спільно з СБУ 16 липня 2022 року. Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Під арештом він перебуває і донині.

Інформація щодо злочинної діяльності Сівковича виведена в окреме провадження. Встановлено, що він через довірених осіб контролює в Україні низку фірм та підприємств, які використовують для прикриття діяльності членів злочинної організації, а також фінансування осіб, що їм сприяють.

Успішна реалізація цієї спецоперації та затримання агента РФ стали можливими в результаті принципової позиції керівництва держави.

Як розповідав раніше Голова СБУ Василь Малюк, цей офіс у Москві є своєрідною "кротофермою". "Основна його задача – збір інформації і робота по Україні. В офісі присутні кадрові співробітники 5-ої служби ФСБ РФ. І безпосередньо вони у повній співпраці з Сівковичем взаємодіяли з Кулінічем. Після того, як він передавав інформацію, вони доповідали в ФСБ", – зазначав Василь Малюк.

Він неодноразово підкреслював, що самоочищення СБУ від "кротів" і зрадників – один із пріоритетних напрямів роботи сьогодні.

"Самоочищення Служби надзвичайно важливе, особливо під час війни. Тож робимо для цього максимум. Ми знаходимо всі ганебні явища в самій Службі, локалізуємо їх. Це відчуває весь особовий склад, про це знає керівництво держави. І я сподіваюсь, народ України, це відчуває також", – підкреслив Голова СБУ.

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