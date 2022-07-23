Повідомлено про підозру у держзраді топпосадовцю часів Януковича Сівковичу. Троє співробітників ФСБ РФ підозрюються у шпигунстві, - ДБР
Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому заступнику секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимиру Сівковичу та трьом співробітникам ФСБ РФ за шпигунство.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Слідство встановило, що 5-а служба Федеральної служби безпеки Росії утворила злочинну організацію для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Очолив її начальник 9 ("українського") управління департаменту оперативної інформації 5-ої служби фсб Росії Ігор Чумаков. До її складу входили співробітники ФСБ, у тому числі Олександр Чуліндін, Марина Тєрєнтьєва та представники інших державних органів країни-агресора. Залучили фесбешники до своєї протиправної діяльності й представників колишньої влади в Україні, які у 2014 році "перебрались" до Москви, зокрема Володимира Сівковича. Також у злочинну групу входив ексначальник ГУ СБУ в Криму Олег Кулініч, який у свою чергу залучив до групи інших громадян України.
"Володимир Сівкович координував роботу з українською частиною угруповання, яка збирала та передавала представникам РФ відомості, що становлять державну таємницю, а також намагалась впливати на кадрові рішення в органах безпеки України. Для прикриття колишній заступник секретаря РНБО створив у Москві "політичний офіс", працівники якого начебто займались суспільно-політичною діяльністю. А насправді проводили розвідувально-підривну діяльністю проти України. Вони залучали до негласного співробітництва осіб, які мають розвідувальні можливості на території України та спроможні надавати допомогу працівникам ФСБ", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, Сівковичу повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), а співробітникам 5-ї служби ФСБ Ігорю Чумакову, Олександру Чуліндіну та Марині Тєрєнтьєвій за ч. 1 ст. 114. (шпигунство).
ДБР також нагадує, що 16 липня 2022 року Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України провели спільну спеціальну операцію в результаті якої викрили та затримали колишнього начальника СБУ в Криму Олега Кулініча. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
Будь ласка, зачекайте...
- здесь посылают в космос?
- нет, здесь посылают на буй, а шпион Сивкович живет этажом выше.
ще 20 років будуть вскрывать шпиона Гетьманцева,
який працював помічником народного депутата від Партії регіонів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Сівковича https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] . Але сам Гетманцев заявив, що з Сівковичем знайомий поверхнево
сивкович не похож на тучку, он похож на агента рашки... уже 20 лет
раз подозрение для Сивковича , то и гетьманцева треба СРОЧНО усунути геть
" ........Троє співробітників ФСБ РФ підозрюються у шпигунстві"
Всі співробітники ФСБ - Є ШПИГУНАМИ !!! ЦЕ АКСІОМА
Заголовок - ураган!
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одной рукой дела заводит, другой уничтожает......
Ни о чем просто, чтобы даже обращать внимание.
єрмак пробує показати діяльність..
Шура вы поезжайте в Киев и спросите кем был Гетьманцев до революции, я Вам скажу он держал катран на Крещатике и торговал в Африке Наганами. А сейчас он у них секретарь комиссии по восстановлению Украины.
виникають питання:чому гетьманцев до цієї пори має мандат нардепа і взагалі чому він очолює один із ключових комітетів???
Замість імітації бурної діяльності краще б зайнялися тими агентами, які знаходяться зараз тут, зокрема, в ОП!
А що з тими ДБРівцями, які вилучали клістрони і здали рашистам канали поставки клістронів в Україну?