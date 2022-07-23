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Сівкович (37) ФСБ (1428) шпигунство (953) державна зрада (1638) Кулініч Олег СБУ (26) ДБР (3297)

Повідомлено про підозру у держзраді топпосадовцю часів Януковича Сівковичу. Троє співробітників ФСБ РФ підозрюються у шпигунстві, - ДБР

сівкович

Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому заступнику секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимиру Сівковичу та трьом співробітникам ФСБ РФ за шпигунство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідство встановило, що 5-а служба Федеральної служби безпеки Росії утворила злочинну організацію для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Очолив її начальник 9 ("українського") управління департаменту оперативної інформації 5-ої служби фсб Росії Ігор Чумаков. До її складу входили співробітники ФСБ, у тому числі Олександр Чуліндін, Марина Тєрєнтьєва та представники інших державних органів країни-агресора. Залучили фесбешники до своєї протиправної діяльності й представників колишньої влади в Україні, які у 2014 році "перебрались" до Москви, зокрема Володимира Сівковича. Також у злочинну групу входив ексначальник ГУ СБУ в Криму Олег Кулініч, який у свою чергу залучив до групи інших громадян України.

"Володимир Сівкович координував роботу з українською частиною угруповання, яка збирала та передавала представникам РФ відомості, що становлять державну таємницю, а також намагалась впливати на кадрові рішення в органах безпеки України. Для прикриття колишній заступник секретаря РНБО створив у Москві "політичний офіс", працівники якого начебто займались суспільно-політичною діяльністю. А насправді проводили розвідувально-підривну діяльністю проти України. Вони залучали до негласного співробітництва осіб, які мають розвідувальні можливості на території України та спроможні надавати допомогу працівникам ФСБ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Сівковичу повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), а співробітникам 5-ї служби ФСБ Ігорю Чумакову, Олександру Чуліндіну та Марині Тєрєнтьєвій за ч. 1 ст. 114. (шпигунство).

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ДБР також нагадує, що 16 липня 2022 року Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України провели спільну спеціальну операцію в результаті якої викрили та затримали колишнього начальника СБУ в Криму Олега Кулініча. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

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Топ коментарі
+24
Це було настільки очевидно що тільки сліпе глухе або геть дурне цього не розуміло...
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23.07.2022 13:47
+23
АБАЖДИТЕ ‼️‼️‼️

раз подозрение для Сивковича , то и гетьманцева треба СРОЧНО усунути геть
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23.07.2022 13:49
+20
Ой а чи це не пан Данило Гетьманцев свого часу працював помічником депутата Сивковіча?! Як невдобно получілось.
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23.07.2022 14:07
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Рожа гИркина напоминает...
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23.07.2022 13:44 Відповісти
даже не удивлюсь, если окажется двоюродным братом.....
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23.07.2022 14:04 Відповісти
Шось непонятно - дерьмак в ФСБ, чи як його папа в ГРУ?
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23.07.2022 14:22 Відповісти
Знайома пика.
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23.07.2022 13:47 Відповісти
да ну на !!!!

- здесь посылают в космос?
- нет, здесь посылают на буй, а шпион Сивкович живет этажом выше.

ще 20 років будуть вскрывать шпиона Гетьманцева,
який працював помічником народного депутата від Партії регіонів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Сівковича https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] . Але сам Гетманцев заявив, що з Сівковичем знайомий поверхнево
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23.07.2022 16:04 Відповісти
Це було настільки очевидно що тільки сліпе глухе або геть дурне цього не розуміло...
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23.07.2022 13:47 Відповісти
Або свідомо проросійське , яке ненавидіть все українське - мову , культуру і самих українців
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23.07.2022 13:53 Відповісти
"По моему пчёлы что то подозревают":

сивкович не похож на тучку, он похож на агента рашки... уже 20 лет
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23.07.2022 15:45 Відповісти
Вот именно! Но возбудились по поводу него именно при Зеленском.
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23.07.2022 16:58 Відповісти
АБАЖДИТЕ ‼️‼️‼️

раз подозрение для Сивковича , то и гетьманцева треба СРОЧНО усунути геть
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23.07.2022 13:49 Відповісти
Вы не понимаете - это другое! У зесрани бывший помощник валуева был целым замминистра мвд, так чему здесь удивляться
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23.07.2022 14:01 Відповісти
стопудово - гетьманцев засланний
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23.07.2022 14:57 Відповісти
быстро однако
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23.07.2022 13:53 Відповісти
Ця гнида закінчувало КВВІУЗ, зрадник
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23.07.2022 13:54 Відповісти
Хто писав заголовок ?
" ........Троє співробітників ФСБ РФ підозрюються у шпигунстві"

Всі співробітники ФСБ - Є ШПИГУНАМИ !!! ЦЕ АКСІОМА
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23.07.2022 13:56 Відповісти
Та да, я оце теж прочитав і задумався: може фсб створювалось для того, аби годувати пінгвінів в антарктиці чи ремонтувати холодильники.
Заголовок - ураган!
Головне - привернути увагу читача!
Зміст не важливий...
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23.07.2022 14:14 Відповісти
интересно получается, гражданин Украины перебрался до рефии получил там паспорт, "насильно", но может когда захочет приехать как в Украину, так по безвизу с украинским паспортом в Европу, там гадить на Украину, это что то . Хорошо что через столько лет его выявили.
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23.07.2022 13:58 Відповісти
А литвин ?
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23.07.2022 13:59 Відповісти
Котрий з них? Хоча й без рiзницi-там вся сiмейка калiрованi запроданцi..Але вони десь придбали вiчну iндульгенцiю, мабуть когось дуже мiцно тримають за бейцали..
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23.07.2022 15:50 Відповісти
ДБР изображает бурную деятельность......
одной рукой дела заводит, другой уничтожает......
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23.07.2022 14:00 Відповісти
Звинувачувати ефесбешників у шпигунстві все одно, що звинувачувати бджіл у збиранні меду!
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23.07.2022 14:03 Відповісти
Ой а чи це не пан Данило Гетьманцев свого часу працював помічником депутата Сивковіча?! Як невдобно получілось.
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23.07.2022 14:07 Відповісти
Главное в любом расследовании не выйти на самого себя!
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23.07.2022 15:36 Відповісти
Дальше продовжують відвертати увагу від агента ФСБ дерьмака!!!
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23.07.2022 14:14 Відповісти
Контора єрмака-татарова ДБР відкриває справи проти ворогів України тільки тоді, коли їх вже давно немає в країні.
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23.07.2022 14:14 Відповісти
Усі топпосадовці часів Януковича є зрадники. Це аксіома
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23.07.2022 14:18 Відповісти
А як же Татаров та Єрмак? Це мабуть інше...
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23.07.2022 15:38 Відповісти
обратите внимание, что после скандала со Спартц, плесень возбудилась масштабными поисками шпиёнов и зрадникiв...... не верьте! все это пыль в глаза, чтобы увести ваше внимание от главных подозреваемых!
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23.07.2022 14:20 Відповісти
В гальюн кинули дрiжжi..
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23.07.2022 15:53 Відповісти
В ее обвинениях есть хоть какая то конкретика?
Ни о чем просто, чтобы даже обращать внимание.
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23.07.2022 17:01 Відповісти
опєратівнєнько..
єрмак пробує показати діяльність..
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23.07.2022 14:26 Відповісти
про Портнова в цій шайці "забули"
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23.07.2022 14:34 Відповісти
А за що ж бідолашного Сівковича? Він же навіть по- українськи розмовляти вміє! От Беня, той так і не навчився, хоча кажуть, що євреї - розумні люди...
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23.07.2022 14:39 Відповісти
Тодi що виходить - ВА ЗЕЛiНський не маланець?
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23.07.2022 15:57 Відповісти
Сивкович хвастался, що он служил вместе с Путиным в Дрездене. там был мощный аппарат КГБ. Впервые его услышал, когда он делал картинку после отравления Ющенко и свою блевоту возил на анализы. Так он и шагал по жизни вместе с Клюевым. Торговал краденым оружием,секретами а теперь и государством. В конце и прибился к 5 Службе ФСБ. Ей, кстати, управлял также уроженец Украины, родом их Винницкой области. Его адютантом есть гетьманчиков. Он стал известен, когда "продавал" элитную недвижимость Сюзанне Станик. В последний год перед "вторжением" он всячески продуцировал, естественно с согласия сиамцев, конфликты в сфере бизнеса, даже сам спорил с митингарями, которых и организовывал и стал теневым менеджером ТК "ДОМ".

Шура вы поезжайте в Киев и спросите кем был Гетьманцев до революции, я Вам скажу он держал катран на Крещатике и торговал в Африке Наганами. А сейчас он у них секретарь комиссии по восстановлению Украины.
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23.07.2022 14:41 Відповісти
Повідомлено про підозру у держзраді топпосадовцю часів Януковича Сівковичу мабудь гетьманцев занервував?гетьманцев був у сівковича штатним помічником на протязі тривалого часу...
виникають питання:чому гетьманцев до цієї пори має мандат нардепа і взагалі чому він очолює один із ключових комітетів???
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23.07.2022 14:54 Відповісти
чекають, коли втече в кацапляндію, щоб потім оголосити підозру
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23.07.2022 15:33 Відповісти
От у нашої дбр пам'ять!!! Я вже й забув про цього пуцвірка,а вони пам'ятають.Начувайтесь ригоанали,скоро ви всі отримаєте по підозрі.І як вам потім після того в світі жити?
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23.07.2022 15:26 Відповісти
А як з приводу слуги народу (чиєго?) гетьманцева, який працював помічником Сівковича? Чи не час, бо ще не втік?
Замість імітації бурної діяльності краще б зайнялися тими агентами, які знаходяться зараз тут, зокрема, в ОП!
А що з тими ДБРівцями, які вилучали клістрони і здали рашистам канали поставки клістронів в Україну?
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23.07.2022 15:32 Відповісти
А гетьманцев типа при делах остаётся?....браво!
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23.07.2022 16:02 Відповісти
Что-то про Ермака и Татарова замолчали Шумят про левых передвигают с одного места на другое Вроде что-то делаю а на деле пшик
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23.07.2022 16:06 Відповісти
Гетманцеву, долгое время работавшему помощником этого животного следовало бы напрячься... Или, типа, он не знал , чем его босс занимается?
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23.07.2022 18:51 Відповісти
"Троє співробітників ФСБ РФ підозрюються у шпигунстві" - цїкаво, а в чому ще їх мож підозрювати?
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23.07.2022 21:37 Відповісти
 
 