Європейський конгрес українців закликає Столтенберга підтримати вступ України до НАТО
Європейський конгрес українців (ЄКУ) звернувся до Генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга і закликом підтримати вступ України до НАТО на саміті у Вільнюсі.
Про це йдеться у відкритому листі ЄКУ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Там наголосили, що разом з повномасштабним військовим вторгненням в Україну неодноразові серйозні російські провокації проти країн-членів НАТО і не членів Альянсу ставлять під загрозу не лише суверенітет і територіальну цілісність європейських союзників, а й довгострокову життєздатність усіх трансатлантичних структур безпеки.
"Для того, щоб Україна могла швидко та ефективно боротися з невиправданою, геноцидною війною російської агресії, Європейський конгрес українців закликає країни НАТО підтримати #UkrainelnNATO під час Саміту НАТО 11-12 липня в Литві, а Альянс - прискорити надання критично важливої безпекової допомоги для України", - йдеться в листі.
У ЄКУ зауважили, що українці взяли на себе захист східного флангу НАТО, фактично перетворивши свою країну на члена Альянсу. І що Україна продемонструвала сумісність зі стандартами НАТО.
"ЄКУ також сподівається, що Альянс надасть Україні тверді зобов'язання щодо її членства в НАТО під час майбутнього Вільнюського саміту", - додали в конгресі.
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