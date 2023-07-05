УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12760 відвідувачів онлайн
Новини
17 070 126

Вибух у Шевченківському райсуді влаштував обвинувачений у теракті під Радою в 2015 Гуменюк, - ЗМІ (оновлено)

гуменюк

Ігоря Гуменюка обвинувачують у підриві гранати біля Верховної Ради 31 серпня 2015 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ґратам повідомила суддя-спікерка Ірина Фролова.

"Вибух влаштував боєць батальйону "Січ" Ігор Гуменюк, якого обвинувачують у підриві гранати біля Верховної Ради 31 серпня 2015 року. Тоді внаслідок вибуху троє бійців Нацгвардії загинули, понад 140 людей зазнали поранень.

Сьогодні суд мав продовжити Гуменюку запобіжний захід - він утримується в СІЗО. Обставини вибуху поки невідомі, як немає перевіреної інформації про постраждалих", - пише видання.

Адвокат Гуменюка Олександр Свиридовський повідомив Суспільному, що поки що немає інформації, хто спричинив сьогоднішній вибух у суді.

"Засідання закінчилося близько 17:05. Коли були вибухи, я був у приміщенні суду на другому поверсі. Але хто це зробив, немає інформації. По закінченню засідання його (Гуменюка. - Ред.) вивели із зали. Я не думаю, що він до цього причетний, треба офіційну інформацію", - сказав адвокат.

Він додав, що Гуменюк не один був в автозаку, там були інші затримані по інших справах. За словами Свиридовського, вибухів було багато і було чути автоматні черги.

Ввечері 5 липня у столичному Шевченківському районному суді пролунав вибух.

Нагадаємо, 31 серпня 2015 року Верховна Рада в першому читанні 265 голосами схвалила президентський законопроект про внесення змін до Конституції в частині децентралізації. Після цього під будівлею Ради почалися заворушення. Одним з організаторів мітингу виступила "Свобода". Гранату, за версією слідства, кинув боєць батальйону "Січ" Ігор Гуменюк. Його затримали по гарячих слідах. Пізніше був затриманий його друг, боєць добровольчого батальйону "Карпатська Січ" Сергій Крайняк. За версією прокуратури, Крайняк запалив димову шашку, щоб допомогти Гуменюку здійснити вибух під парламентом і втекти.

У результаті зіткнень і кинутої в правоохоронців гранати на місці загинув один солдат строкової служби Нацгвардії України, пізніше в госпіталях померли троє гвардійців, які отримали тяжкі поранення. В результаті події було госпіталізовано 141 людину, з них 131 - міліціонери та гвардійці.

Читайте: Загибель людей біля укриття: суд відправив під цілодобовий домашній арешт директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Ткачука

Автор: 

вибух (4525) Київ (19665) суд (11740)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+54
Пробачте, шановні, а що це за суд 8 років??? 8 років людина в СІЗО????? Це просто знущання і з людини і з правосуддя, тому я можу зрозуміти його ненависть і прагнення помсти.
показати весь коментар
05.07.2023 18:51 Відповісти
+31
Та хто ж сперечається, він вже 7 років в тюрмі мав би сидіти а не ходити в статусі обвинуваченого! В СІЗО умови набагато гірші ніж в тормі, за що людину 8 років катують??? Що таке можна було 8 років досі не розслідувати в цій справі???
показати весь коментар
05.07.2023 18:58 Відповісти
+22
Це він з СІЗО гранату приніс? Я нічого не плутаю?
показати весь коментар
05.07.2023 18:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
просто хотіли ліквідувати Гуменюка. Його оббріхали 8 років, а тепер вирішили просто вбити
показати весь коментар
05.07.2023 19:33 Відповісти
Саме так, бо виходячи з того що він відсидів 8 років, які рахуються як рік за два, його мали випустити. Але б якщо він вийшов, міг би багато розповісти про ті події, а головне, чому ніде в справі не фігурує заступник міністра Паскал, який давав прямі вказівки мусорам кидати димові шашки в натовп.
показати весь коментар
05.07.2023 21:46 Відповісти
А може це йому хотіли помститися за загублені життя молодих хлопців?
показати весь коментар
05.07.2023 19:35 Відповісти
та ні, вже не схоже... спочатку я також так подумав... але ні, тут скоріше теракт сволоти з метою його "визволення"...
показати весь коментар
05.07.2023 19:41 Відповісти
Тоді це не на "визволення", схоже, а на сплановану страту підсудного.
показати весь коментар
05.07.2023 19:46 Відповісти
якщо це Гуменюка підірвали... Але судячи з повідомлень на Прямому - це саме Гуменюк закрився в кімнаті з заручниками. Як терорист.
показати весь коментар
05.07.2023 19:50 Відповісти
Я думал его уже давно отпустили. Это же "герой" для Зеленского. Против не хороших "минских соглашений", против "барыги" боролся...
показати весь коментар
05.07.2023 19:38 Відповісти
Ми можемо і не дізнатися що саме насправді відбулося у вбиральні суду. Пам'ятаю шоу-пресконференцію Авакова з приводу "розкриття" підриву білоруського журналіста.
показати весь коментар
05.07.2023 19:58 Відповісти
хлопець - герой, але й злочинець.... куди переважать терези? відпустили б його на фронт, він би змив сво вину кров,ю...
показати весь коментар
05.07.2023 20:42 Відповісти
в 2015 році в мусорів не тільки гранати кидали а і коктелі молотова камаміння.. тому судити Гуменюка без доказів можуть тільки руські свинособаки. Питання до шлюх мусорських ви кого 2015 р. захищали ??? Лугандон хотіли притягнути в конституцію???
показати весь коментар
05.07.2023 20:42 Відповісти
Терористичні лнр-днр
показати весь коментар
06.07.2023 02:21 Відповісти
Я пам'ятаю цей випадок, але граната була кинута не через "зміни конституції що до децентралізації" , а було ще щось. Інше.
Або хотіли роззброїти правий сектор, або були якісь договорняки з днр лнр, або конфлікт з генштабом, не пам'ятаю, але точно не децентралізація як то хочуть подати зараз нібито який він поганий.
показати весь коментар
05.07.2023 20:58 Відповісти
Ничего "іншого" не было, не фантазируй. Протесты были по поводу Закона о децентрализаци, который был принят с поправками по ОРДЛО, которым вписали особый статус местного самоуправления, и его кстати продлевали ежегодно пока не началась война 2022 года. То есть этот теракт был абсолютно бессмысленный и никому не нужный.
показати весь коментар
05.07.2023 21:21 Відповісти
Голосували не закон, а зміни в Конституцію, якими в неї вводили особливий статус окупованих територій.
показати весь коментар
05.07.2023 21:49 Відповісти
зміни це теж закон!
показати весь коментар
05.07.2023 21:56 Відповісти
так, закон, але закон про внесення змін в Конституцію приймається за окремою процедурою.
показати весь коментар
05.07.2023 22:01 Відповісти
Это и была окрема процедура - голосування за поправки.
показати весь коментар
05.07.2023 22:06 Відповісти
Іди доліковуйся далі!

До Верхоіної Ради внесли законопроект підтримуваний Президентом Порошенка про зміни у Конституцію яким в Контитуцію протягувався особливий статус ОРДЛО.

Ціною крові і життя трьох Нацгвардійців і протестувальника, як ми тепер знаємо, Ігоря Гуменюка Конституцію України було врятовано від гватування її тодішньою владою України під тиском РФ і Путіна.

Так що день 31 серпня 2015 року сміло можна вважати Днем Захисту Конституції України!
показати весь коментар
06.07.2023 11:39 Відповісти
ти притомний? спочатку було голосування, причому успішне, потім - заворушення, але все залишилося як було проголосовано. При чому цей на закон ВР продовжувала повноваження кожен рік аж до 2022 року.Так шо твої "герої-рятівники" виконали марну та нікому не потрібну роботу.
показати весь коментар
06.07.2023 19:19 Відповісти
Це ти не притомний!

Остаточні зміни до Конституції приймаються 300 депутатами.

Вибух гранати і загибель нацгвардійців зірвала спроби внести зміни в текст Конституції
показати весь коментар
07.07.2023 12:48 Відповісти
спочатку прйняли поправки, потім були заворушення.Газети читай, неук!
показати весь коментар
07.07.2023 13:11 Відповісти
Так, пригадую, здається хотіли приєднати Лугандон до України і щоб той мав свою армію, свою міліцію і своїх народних депутатів в раді. Точно! Так і було. Саме тому були великі протести атомників.
показати весь коментар
05.07.2023 21:01 Відповісти
хватит брехать дядя, даже проекта такого не было - "своя армия, милиция".
показати весь коментар
05.07.2023 21:58 Відповісти
Бред какой-то.....муть....а там где муть - там скрытные дела....
показати весь коментар
05.07.2023 21:37 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 