Вибух у Шевченківському райсуді влаштував обвинувачений у теракті під Радою в 2015 Гуменюк, - ЗМІ (оновлено)

Ігоря Гуменюка обвинувачують у підриві гранати біля Верховної Ради 31 серпня 2015 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ґратам повідомила суддя-спікерка Ірина Фролова.

"Вибух влаштував боєць батальйону "Січ" Ігор Гуменюк, якого обвинувачують у підриві гранати біля Верховної Ради 31 серпня 2015 року. Тоді внаслідок вибуху троє бійців Нацгвардії загинули, понад 140 людей зазнали поранень.

Сьогодні суд мав продовжити Гуменюку запобіжний захід - він утримується в СІЗО. Обставини вибуху поки невідомі, як немає перевіреної інформації про постраждалих", - пише видання.

Адвокат Гуменюка Олександр Свиридовський повідомив Суспільному, що поки що немає інформації, хто спричинив сьогоднішній вибух у суді.

"Засідання закінчилося близько 17:05. Коли були вибухи, я був у приміщенні суду на другому поверсі. Але хто це зробив, немає інформації. По закінченню засідання його (Гуменюка. - Ред.) вивели із зали. Я не думаю, що він до цього причетний, треба офіційну інформацію", - сказав адвокат.

Він додав, що Гуменюк не один був в автозаку, там були інші затримані по інших справах. За словами Свиридовського, вибухів було багато і було чути автоматні черги.

Ввечері 5 липня у столичному Шевченківському районному суді пролунав вибух.

Нагадаємо, 31 серпня 2015 року Верховна Рада в першому читанні 265 голосами схвалила президентський законопроект про внесення змін до Конституції в частині децентралізації. Після цього під будівлею Ради почалися заворушення. Одним з організаторів мітингу виступила "Свобода". Гранату, за версією слідства, кинув боєць батальйону "Січ" Ігор Гуменюк. Його затримали по гарячих слідах. Пізніше був затриманий його друг, боєць добровольчого батальйону "Карпатська Січ" Сергій Крайняк. За версією прокуратури, Крайняк запалив димову шашку, щоб допомогти Гуменюку здійснити вибух під парламентом і втекти.

У результаті зіткнень і кинутої в правоохоронців гранати на місці загинув один солдат строкової служби Нацгвардії України, пізніше в госпіталях померли троє гвардійців, які отримали тяжкі поранення. В результаті події було госпіталізовано 141 людину, з них 131 - міліціонери та гвардійці.

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