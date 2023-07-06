Суд відхилив апеляційну скаргу УПЦ МП щодо приміщень Києво-Печерської Лаври
Північний апеляційний господарський суд відхилив апеляційну скаргу Української православної церкви Московського патріархату
ЯК інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.
"Сьогодні за результатами розгляду апеляційної скарги Північним апеляційним господарським судом апеляційну скаргу УПЦ МП залишено без задоволення, а ухвала Господарського суду міста Києва від 24.04.2023 про забезпечення позову у справі №910/5094/23 залишено без змін", – йдеться в повідомленні.
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Північний апеляційний господарський суд розглядав апеляційну скаргу УПЦ МП на рішення Господарського суду Києва від 24 квітня. Тоді суд задовольнив заяву Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", в якій той просив заборонити УПЦ МП перешкоджати роботі комісії Міністерства культури та інформаційної політики на території Києво-Печерської лаври до закінчення судового розгляду позову про усунення перешкод у користуванні майном заповідника.
УПЦ МП з цим рішенням не погодилася й подала апеляційну скаргу. У ній просила скасувати згадане рішення Господарського суду міста Києва.
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Хоча я і атеіст, але таки Київського патріархату!
Ну і звісно ж - коли Київ вже хрестили, на їхній гнилій річці ще жаби квакали, а тамтешні андрофаги ще на деревах жили.
"... Андрофа́ги (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 дав.-гр. Ἀνδροφάγοι, Androfágoi, ἀνήρ (ἀνδρός) - людина, φάγος - поїдаючий) - буквально людожери, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC каннібали , за відомостями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82 Геродота https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%27%D1%8F плем'я , яке мешкало на північ від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%84%D1%96%D1%8F Скіфії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8#cite_note-1 [1] , ймовірно, в лісах між верхніми https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0) Дніпром і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD Доном . Мали або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8 фіно-угорське https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8#cite_note-:0-2 [2] , або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 праслов'янське , або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96 германське https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8#cite_note-3 [3] , або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8 балтське походження..."
Що ж стосується германців, то
"Германці (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Germani) - група https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%27%D1%8F племен , яка належить до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 індоєвропейської мовної сім'ї , що утворилася наприкінці новокам'яної доби з носіїв культур https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8 мегалітів , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83 лійчастого посуду , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8 шнурової кераміки , та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80 бойових сокир . Спочатку вони заселяли Південну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%8F Скандинавію , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Данію , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B3 Шлезвіг . Пізніше, в https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F І ст. , проживали на досить обширній території - між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD Рейном і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0 Віслою , із заходу на схід, між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9 Дунаєм на півдні і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Північним та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Балтійським морями на півночі."
"Хоча я і атеіст, але таки Київського патріархату!"
Ви не ходили в одну, і не будете ходити в іншу, то чому так хвилює?
Якщо, до прикладу, взяти християнство - хіба Христос щось казав, що це треба робиті віруючим?
Це з Євангелія, але там дійсно, не написано, що туди ходити є обов'язковим для християн, і самого поняття"християнин " звісно в той час ще не було.
Але є притча, сказана вона Самим Христом, це з Євангелія, притча, яка, на мою думку, пояснює, чому треба ходити в храм, на служби, та не просто ходити, звісно.
Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: Царство Небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир; и не хотели придти. Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и всё готово; приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши тò, пошли, кто на поле своё, а кто на торговлю свою; Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны; Итак пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых и добрых; и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, И говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов; Ибо много званых, а мало избранных.
Отже, Ви ж не заперечуєте, що помрете? Є конкретний дата і час Вашої смерті, і тоді Ваша душа ( бо Ви ж мабуть не заперечуєте що у Вас є душа, а не тіки м'ясо та кістки? ) тоді Ваша душа потрапить на той самий пир, про який казалося в притчи, що я навів вище. І от якщо Ви приготували себе, так би мовити одяглися як треба, то буде Вам один результат, якщо ні, то "будет плач и скрежет зубов"
Чи можна приготувати себе без того щоб ходити в храм, без Церкви? Це дуже великий труд, це як побудувати красивий ******** будинок власноруч, від виплавки металу та скла, до виготовлення кирпича, цементу, та вручну все. Це великий труд. І є люди, святі, які можуть це робити, майже.
Якщо Ви такий, то Вам є сенс задавати питання, ходити чи ні в храм.
Але,якщо Ви, як і абсолютна більшість, коли будуєте будинок, привозите готові матеріали, а не виробляєте їх, наймаєте професійно працюючих зварників каменярів, крани, екскаватор, тощо, то Вам до Церкви, так би мовити, якщо це сказати про спасіння души, як про будівництво будинку.
І це звісно, якщо хочете, щоб на той момент, коли прийде смерть, Ви були в святковому одязі на тому пирі, а кожен христианин цього хоче.
Все що написано вище, звісно, з точки зору християнства, для людей іншої Віри, чи атеїстів, з їхньої точки зору все це немає сенсу, і оскільки всі люди створені Господом вільними, то вони мають право так вважати, і я поважаю їх думку, їх право розпоряджатися власною душею, життям, їхню свободу.
По друге - церковники кажуть, що в храмі живе Бог, але, знову ж таки як на мене - це повна маячня, бо Бог всюдисущий, і всезнаючий, тож якщо є в тебе якась потреба звернутись до Бога, то зроби це де б ти не був, в душі своїй, і Бог тебе почує.
Але в мене до Вас два питання, і прошу відповісти на них саме в такій послідовності:
1. Ви вважаєте себе Християнином?
2. Які Заповіти Христові Ви зможете назвати (не обов'язково всі, достатно того, що першим прийде в голову)?
"А для чого ходити в церкву?"
То Ви згодні с моєю відповіддю? уважно її прочитали?
Бо якщо не читати, або не уважно, на такі теми, то немає сенсу вести розмову, бо це буде від лукавого.
Я вже мовчу, що Христос сам виганяв з тих церков торговців, а зараз вони знову сидять в тих церквах, і я не впевнений, що вони залишили там хоч трохі місця самому Богові.
Дайте копію моїх слів, тут все зафіксовано.
А якщо щось не зрозуміло, то можете запитати, уточнити, а не робити висновки просто так, ті, що вже є в голові, і їх хочеться озвучити)
Бачу, що Ви наш діалог сприймаєте як дорогу з одностороннім рухом, але так не буде!
" зараз вони знову сидять в тих церквах"
Ви бачили в Православних храмах України пункти обміну валюти, чи продаж корови, чи автівок, чи комп'ютеров, і тп?
Там продають тіки свічки, ікони, книжки християнські, та інше таке, і то, подивиться, ціни там на межі собівартості.
Ніхто не змушує Вас платити в храмі на службі ні за що.
Це просто факт.
Шлях до того спасіння через Церков, Церков не як будівлю, а як Церков, встановлену Христом, осередки якої фізично знаходяться в будівлях Православних соборів, а конкретно, в алтарі.
Я, як я вже сказав, не вважаю себе релігійним.
Ба більше - ******* релігія в переважної більшості віруючих перетворилась на банальний карго-культ, тобто опустилась до виконання обрядів, як-то посвятити паску (обов'язково з пляшкою!), поїсти кутю, скупатись на Водохреще, ну і ще пару разів на рік сходити свічку поставити. Все!
Я не кажу, що так у всіх, але у переважної більшості людей, які називають себе віруючими.
І мені дійсно все одно, що там в цій організації відбувається, рівно до тої миті, коли там починають верховодити агенти ворога моєї країни, які підпорядковуються ворожим спецслужбам.
В цієї організації було багато часу, щоби перестати проводити ворожу по відношенню до моєї країни політику, але вони так і залишились ворогами - хто втаємниченими, а хто і відкритими. Отже - організації, яка де-факто є ворогом моєї країни, в цій країні не місце.
В мене є родичка, яка колись давно стала прихильницею московського патріархату - так вже сталось, що вона розлучилась з чоловіком, і стала жити з іншим, і єдине місце, де її все ж прийняли, був саме московській патріархат. Але в 22-му році вона сама стала агітувати людей переходити до ПЦУ.
Я не зовсім зрозумів.
"цієї організації було багато часу, щоби перестати проводити ворожу по відношенню до моєї країни політику"
Давайте конкретику, факти, посилання, про що саме йдеться.
Просто я теж патріот України, і не знаю жодного такого факту , хоча дуже прискіпливо відношусь до будь яких проявів щодо тих організацій хто веде "ворожу по відношенню до моєї країни політику", будь то загоняння країни в борги, розкрадання державного майна, чи напад танками та ракетами.
"розлучилась з чоловіком, і стала жити з іншим, і єдине місце, де її все ж прийняли, був саме московській патріархат. Але в 22-му році вона сама стала агітувати людей переходити до ПЦУ."
Тобто, це натяк, що людина спочатку зрадила чи поміняла чоловіка, а потім і зрадила чи поміняла Церкву, що вона погана?
Дивиться, ми не повинні засуджувати нікого, це її життя, головне, оберігати себе, за собою слідкувати, щоб в гріх не впасти, а не за іншими.
Ну давайте теперь конкретику каждый приведёт, достоверные факты истории и современности, оценим их, и посмотрим, может я ошибаюсь, может Вы, ведь правда всегда одна, а в споре рождается истина.
Итак, мои аргументы в пользу того, что Церковь не только не ведёт работу по разрешению государственности, но наоборот, подкрепляет её, и созидает.
Начнем с Киевской Руси. Это два разных государства - до Крещения его , и после. До - это орда язычников, без сколько нибудь значимых достижений. После Крещения - крупнейшее и сильнейшее государство, огромная территория, настолько влиятельное, что союза с ним искали сильнейшие державы, типа Византии или Франции. Например: А́нна Яросла́вна (родилась, по разным источникам, между 1025 и 1036 гг., умерла между 1075 и 1079 гг.) - младшая из трёх дочерей киевского князя Ярослава Мудрого, супруга французского короля Генриха I и королева Франции.
Далее, сегодня, на каждой службе, в каждом храме Украины, идёт молитва : «О богохранимей державе нашей Украине, властех и воинстве ея…».
Ну и в конце концов, просто если оценить периоды, когда в Украине боролись с Церковью власти или граждане, например, при Сталине, во время Ленина, во время Речи Посполитой - да вообще, всегда так было - сразу страна, государство, либо в хаос, либо в войну, либо в революции. Это закономерность - отход от Церкви всегда совпадал с ОСЛАБЛЕНИЕМ государства, а не усилением его.
Теперь жду Ваши аргументы.
ПОДІЇ ПРО ВИХІД ВІРУЮЧИХ З ВОРОЖОГО МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТА
(УПЦ- МП) ДО РІДНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ ПЦУ.
МОЖНА ДЕТАЛЬНО ВИВЧИТИ В РЕЛІГІЙНО ІНФОРМАЦІЙНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ, (RISY).