Суд відхилив апеляційну скаргу УПЦ МП щодо приміщень Києво-Печерської Лаври

Північний апеляційний господарський суд відхилив апеляційну скаргу Української православної церкви Московського патріархату

ЯК інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

"Сьогодні за результатами розгляду апеляційної скарги Північним апеляційним господарським судом апеляційну скаргу УПЦ МП залишено без задоволення, а ухвала Господарського суду міста Києва від 24.04.2023 про забезпечення позову у справі №910/5094/23 залишено без змін", – йдеться в повідомленні.

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Північний апеляційний господарський суд розглядав апеляційну скаргу УПЦ МП на рішення Господарського суду Києва від 24 квітня. Тоді суд задовольнив заяву Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", в якій той просив заборонити УПЦ МП перешкоджати роботі комісії Міністерства культури та інформаційної політики на території Києво-Печерської лаври до закінчення судового розгляду позову про усунення перешкод у користуванні майном заповідника.

УПЦ МП з цим рішенням не погодилася й подала апеляційну скаргу. У ній просила скасувати згадане рішення Господарського суду міста Києва.

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