США можуть цього тижня схвалити передачу Україні касетних боєприпасів, - CBS News
США вже цього тижня можуть ухвалити рішення про передачу Україні касетних боєприпасів.
Про це CBS News повідомляє з посиланням на неназваних американських посадовців, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
За даними телеканалу, адміністрація США вже вивчає можливість схвалити давній запит України на постачання касетних боєприпасів, щоб таким чином допомогти задовольнити високий попит ЗСУ на боєприпаси в ході контрнаступу.
Як зазначив один із посадовців, один касетний боєприпас зазвичай викидає бомби, які можуть покрити у п’ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси.
Конвенція про касетні боєприпаси набула чинності в 2010 році і забороняє використання, виробництво і зберігання касетних боєприпасів у 123 державах, які є її учасниками або підписантами, однак ні США, ні Росія і ні Україна не приєднались до цієї конвенції.
Телеканал підкреслює, що зараз на полі бою в Україні касетні боєприпаси застосовують як українські сили, так і російські окупанти.
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PS: А от про асфальт і шашлики забув. Догану отримаєш!
Так це ж не я тут матюкуюсь, а ти!
На колінці? Та у нас навіть жодного патронного заводу немає з того часу, як кацапи захопили Луганськ і вивезли з патронного заводу все обладнання. Яку ще номенклатуру? Може рогатки? Так і на них гума потрібна.
Навіть гидко таким неякісним ботам хоч щось відповідати. Чому вас саме таких набирають? Може з-за сміттєвої ціни?..
Які хитросракі, хочуть все спихнути на Блазня! А попєрєднік що зробив для того, щоб забезпечити Україну серйозною кількістю ***********? Про Стугни, Громи та Нептуни в колекційних кількостях згадувати не варто. Вони погоди не зробили.
А ось тут і про https://www.volynnews.com/news/all/poroshenko-tsynichno-blokuvav-rozrobku-raketnoho-kompleksu-neptun-iaky/ Нептун .
І навіть незважаючи на неприкрите саботування армії, (яку, між іншим, ненависний Порошенко після ще одного кондедата-проффесора підняв з рівня "зібралися в коло і співаємо гімна, поки беззбройні цивіли зайшовши в частину відбирають в нас зброю і ******* нею нас же" до рівня "даємо ***** втААрой армії міра") все одно винуваті у нього папєрєднікі.
Діалогу не буде. Я колись з таким як ти таксистом їхав з Києва в Бровари. То він за 15 хвилин ****** так своїм вальцман-свінарчукі-ліпєцк-сьєлбрата-абирвалг", що довелось вийти раніше, давши йому по *****. То не ти був, випадково? ******* в ігнор.
Тебе аж прорвало, як прогнившу каналізацію.
Адепти "сиволапого" аж на матюки зриваються, коли правду про нього пишеш.
Не спіши, вибори ще не на часі.
І треба дякувати за будь- яку зброю яку надано Україні адже Україна ще не вступила в НАТО але країни НАТО допомагають зброєю
Усвідомити треба одне війна закінчиться не звільненням території а коли ментально зникне думка в кацапів до захоплення чужих територій
Коли пройде депутінізація і десталінізація ось тоді РФ обере інший шлях
Дехто стверджує що коли здох Сталін народ за ним плакав
Народ зганяли на площу і вимагали скорботи за тираном
А плакати за ним могли лише комуняки а не ті хто постраждав від голодоморів і війни
Коли здохне путлер кацапи за ним будуть плакати
Бо в рф не було голодоморів
А кацапи і без Путіна прагнуть знищувати і підкорювати чужі народи
Тому для України лише один вихід це знищувати рашистів
А щоб перемогти їх це все залежатиме від країн союзників і від кількості зброї
Навіть якщо Україна булаб дуже добре підготовленою до війни
Все одно на себе покладатися не треба