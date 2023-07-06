США можуть цього тижня схвалити передачу Україні касетних боєприпасів, - CBS News

США вже цього тижня можуть ухвалити рішення про передачу Україні касетних боєприпасів.

Про це CBS News повідомляє з посиланням на неназваних американських посадовців, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За даними телеканалу, адміністрація США вже вивчає можливість схвалити давній запит України на постачання касетних боєприпасів, щоб таким чином допомогти задовольнити високий попит ЗСУ на боєприпаси в ході контрнаступу.

Читайте: США розглядають можливість постачання Україні касетних боєприпасів, - Міллі

Як зазначив один із посадовців, один касетний боєприпас зазвичай викидає бомби, які можуть покрити у п’ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси.

Конвенція про касетні боєприпаси набула чинності в 2010 році і забороняє використання, виробництво і зберігання касетних боєприпасів у 123 державах, які є її учасниками або підписантами, однак ні США, ні Росія і ні Україна не приєднались до цієї конвенції.

Також читайте: США можуть надати Україні касетні боєприпаси, про рішення оголосять у липні, - NBC

Телеканал підкреслює, що зараз на полі бою в Україні касетні боєприпаси застосовують як українські сили, так і російські окупанти.