УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13425 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 207 88

США можуть цього тижня схвалити передачу Україні касетних боєприпасів, - CBS News

боєприпаси,касетні

США вже цього тижня можуть ухвалити рішення про передачу Україні касетних боєприпасів.

Про це CBS News повідомляє з посиланням на неназваних американських посадовців, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За даними телеканалу, адміністрація США вже вивчає можливість схвалити давній запит України на постачання касетних боєприпасів, щоб таким чином допомогти задовольнити високий попит ЗСУ на боєприпаси в ході контрнаступу.

Читайте: США розглядають можливість постачання Україні касетних боєприпасів, - Міллі

Як зазначив один із посадовців, один касетний боєприпас зазвичай викидає бомби, які можуть покрити у п’ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси.

Конвенція про касетні боєприпаси набула чинності в 2010 році і забороняє використання, виробництво і зберігання касетних боєприпасів у 123 державах, які є її учасниками або підписантами, однак ні США, ні Росія і ні Україна не приєднались до цієї конвенції.

Також читайте: США можуть надати Україні касетні боєприпаси, про рішення оголосять у липні, - NBC

Телеканал підкреслює, що зараз на полі бою в Україні касетні боєприпаси застосовують як українські сили, так і російські окупанти.

Автор: 

зброя (7535) допомога (8449) США (23417) касетні боєприпаси (127)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Це замість реформ.
показати весь коментар
06.07.2023 09:03 Відповісти
+8
Можуть схвалити, а можуть і не схвалити. І це їхнє право. Бо окрім тупо сидіти і очікувати на штатівську допомогу (за яку ми щиро вдячні), деяку номенклатуру потрібно робити самим.
показати весь коментар
06.07.2023 09:08 Відповісти
+6
Можуть дати, але чомусь не дають.
показати весь коментар
06.07.2023 09:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це замість НАТО?
показати весь коментар
06.07.2023 08:55 Відповісти
Це замість реформ.
показати весь коментар
06.07.2023 09:03 Відповісти
Це в додаток до НАТО ...
показати весь коментар
06.07.2023 09:04 Відповісти
Це для того щоб хороших стало більше, за росію думають.
показати весь коментар
06.07.2023 09:05 Відповісти
тварь кацапская а словом НАТО можна убивать кацапов?
показати весь коментар
06.07.2023 11:09 Відповісти
А літаки????
показати весь коментар
06.07.2023 08:58 Відповісти
А перестати красти???????????
показати весь коментар
06.07.2023 09:28 Відповісти
А коли за останні три десятки років не було крадійства? Та ніколи. Воно передавалось від попередніх владних кланів наступним без жодного винятку. Цікаво, куди ж ці крадійські клани поділись? Може підкажеш?
показати весь коментар
06.07.2023 09:43 Відповісти
не позорься ботяра такого как сейчас при твоих ЗЕ-мародерах и яйцекрадах во время войны - не было никогда
показати весь коментар
06.07.2023 11:11 Відповісти
Ну не можна так, *******, спрожогу вульгарно нападати і одразу ж ЗЕлений ярлик ліпити. Тут ти ні разу не вгадав, у мене до них обох відношення одне й те ж - обидва гірші.

PS: А от про асфальт і шашлики забув. Догану отримаєш!
показати весь коментар
06.07.2023 11:26 Відповісти
ты кацапом был - кацапской плядью и подохнешь потому что украинцы никогда не называют других соевыми - это чисто кремлевский наратив но ты же не украинец а зе-тварь
показати весь коментар
06.07.2023 11:59 Відповісти
Славко, я тобі вже рекомендував, ляж поспи, тебе і попустить від боярки. А ти все бушуєш і матюкаєшся. Ще й цирозу наживеш. Послухай гарної поради - на горщик і у люлю...
показати весь коментар
06.07.2023 12:16 Відповісти
а ты умеешь ими управлять что бы не запороть в бою? бот
показати весь коментар
06.07.2023 11:10 Відповісти
Ну, ти, певно, вже керував і літав. З ліжка додолу.
показати весь коментар
06.07.2023 11:28 Відповісти
кацап вылупленный иди нахер пока не забанили
показати весь коментар
06.07.2023 12:03 Відповісти
А то що, побіжиш скаржитись "граючим тренерам" своєї команди?

Так це ж не я тут матюкуюсь, а ти!
показати весь коментар
06.07.2023 12:13 Відповісти
Це добре -- а рашка як зрадіє -- прямо з штанів вистрибне .
показати весь коментар
06.07.2023 08:58 Відповісти
Буде більше гарних рузьких
показати весь коментар
06.07.2023 09:00 Відповісти
Это хорошо,нам бы еше дальнобойные ракеты и самолеты,что бы успеть зачистить страну до прихода идиота трампика.
показати весь коментар
06.07.2023 09:02 Відповісти
А можуть і не схвалити. Звідки знають смі про плани держави? Це як буданов з чернеткою результатів Саміту НАТО.
показати весь коментар
06.07.2023 09:05 Відповісти
ЗМІ в тому числі використовуються державами
показати весь коментар
06.07.2023 09:15 Відповісти
не переживайте так кацапы - все схавалят
показати весь коментар
06.07.2023 11:12 Відповісти
Супер,щоб знищувати кацапів у великій кількості це саме те що треба
показати весь коментар
06.07.2023 09:06 Відповісти
Можуть схвалити, а можуть і не схвалити. І це їхнє право. Бо окрім тупо сидіти і очікувати на штатівську допомогу (за яку ми щиро вдячні), деяку номенклатуру потрібно робити самим.
показати весь коментар
06.07.2023 09:08 Відповісти
Та це річ відома - "дам-не дам, дам, та не вам."©

На колінці? Та у нас навіть жодного патронного заводу немає з того часу, як кацапи захопили Луганськ і вивезли з патронного заводу все обладнання. Яку ще номенклатуру? Може рогатки? Так і на них гума потрібна.
показати весь коментар
06.07.2023 09:48 Відповісти
так вы же кацапы все патронные заводы вывезли из Луганска твари руснявые
показати весь коментар
06.07.2023 12:01 Відповісти
Це у тебе вже delirium tremens від боярки. Тривожний симптом.
показати весь коментар
06.07.2023 12:19 Відповісти
Там одна істота з минулого року "думає" ...
показати весь коментар
06.07.2023 09:09 Відповісти
Можуть дати, але чомусь не дають.
показати весь коментар
06.07.2023 09:11 Відповісти
Точнісінько, як і F-16, і ATACMS, і M-1 Abrams. Може звичка така є - пообіцяти багато чого, а дати набагато менше обіцяного, вичавивши з піпетки.
показати весь коментар
06.07.2023 09:50 Відповісти
тебе дятлу могут дать все что угодно но ты же **** даже не знаешь с какой стороны подойти к самолету или танку с реактивными движками и топливом
показати весь коментар
06.07.2023 11:14 Відповісти
******** тут чудово характеризує зовсім не розум і обізнаність, а їхня тупість і вульгарність. І обов'язкове матюччя.
Навіть гидко таким неякісним ботам хоч щось відповідати. Чому вас саме таких набирають? Може з-за сміттєвої ціни?..
показати весь коментар
06.07.2023 11:35 Відповісти
ты вообще ботяра зеленая лучше не пиши а то от тебя кремлядью воняет
показати весь коментар
06.07.2023 11:36 Відповісти
Ну, який ти примітивний, певно, ще й боярки нажлуктився. Протверезій, відпочинь, тобі й полегшає.
показати весь коментар
06.07.2023 11:41 Відповісти
если у тебя нет мозгов и ты ботяра то никогда не поймешь почему "не дают"
показати весь коментар
06.07.2023 11:15 Відповісти
Тільки ЗЕботи не розуміють що не дають через кротячу ОПу Моніки.
показати весь коментар
06.07.2023 11:18 Відповісти
так зачем ты тогда пишешь тупые посты "можуть дати а можуть не дати"
показати весь коментар
06.07.2023 11:30 Відповісти
А так і є.
показати весь коментар
06.07.2023 11:35 Відповісти
Не обзивай його ЗЕботом, бо він теж ******, тільки вульгарний. Може дуже образитись і покрити матюччям.
показати весь коментар
06.07.2023 11:44 Відповісти
я тебя обзываю кацапапом путинскя подстилка и тварь московская
показати весь коментар
06.07.2023 12:02 Відповісти
У люлю! У люлю!
показати весь коментар
06.07.2023 12:27 Відповісти
Хоч би ця директива пройшла, хоч би пройшла.
показати весь коментар
06.07.2023 09:14 Відповісти
F-16 вже є, залишилося на підкрилки їхні ще й такі самі .(як винищувачі) касетні бомби на цвяшки прибити... ...
показати весь коментар
06.07.2023 09:14 Відповісти
а ты умеешь на них летать воевать? что бы не запороть? их обслуживать? нет ботяра только писдеть с дивана..
показати весь коментар
06.07.2023 11:16 Відповісти
слухай "зеленовухий",ти бува не знаєш чому до цих пір ,такі остолопи як Ти, задають ось такі дебільні запитання-((((а ты умеешь на них летать воевать? что бы не запороть? их обслуживать?))))Так ти ж наголосував "не лохів зелених" .котрі при владі і саме вони це зробили.про що питаєшся...(щоб їх не було(винищувачів)їх не обслуговували івони не літали,щобнищити рашиста.)
показати весь коментар
06.07.2023 15:52 Відповісти
вот свинья кацапаская спалился - не позорься шизанутый и не коси под умалишенного
показати весь коментар
07.07.2023 01:38 Відповісти
кацапе- хамство Тебе видає
показати весь коментар
07.07.2023 10:56 Відповісти
хамство к ботам ватным и БРЕХУНАМ как ты
показати весь коментар
07.07.2023 23:24 Відповісти
якщо уважно перечитаєш "хамсько-рашистську галіматню )від "Боярко" нижче .то можеш сміливо розраховувати на щире українське "а ось Вам" .що варто розуміти на "язычестве" напрямок сруського корита...
показати весь коментар
08.07.2023 00:18 Відповісти
cлышишь ты чучело кацапское не позорься и не строчи свой больной бред я твою рожу хорошо запомнил ..
показати весь коментар
08.07.2023 02:32 Відповісти
Твій опонент, певно, боярки нажлуктився, тому й матюкується через слово. Я пропонував йому лягти, проспатись, але поки що він в активному й агресивному стані. Може ще за литку вкусити.
показати весь коментар
06.07.2023 11:48 Відповісти
зелебот епаный иди нахер пока тебя не забанили
показати весь коментар
06.07.2023 11:49 Відповісти
Було б добре, щоб ця "адміністрація" не гальмувала виконання рішень Конгресу та Сенату про передачу озброєнь Україні.
показати весь коментар
06.07.2023 09:14 Відповісти
Головне, щоб наші зедебіли перестали красти, бо хрін що дадуть....
показати весь коментар
06.07.2023 09:26 Відповісти
Якшо Байден, аж реве, не хоче, то без різниці, чи зедебіли, чи подебіли.
показати весь коментар
06.07.2023 09:52 Відповісти
а почему твои зеленый дебилы назначают в АРМА трамповскую подстилку
показати весь коментар
06.07.2023 11:17 Відповісти
Я тобі вже відповів стосовно тупості і вульгарності ********. Думаю, мою відповідь вже встиг прочитати. Через те - потихеньку відповзай, відповзай, тут не нагодуєшься.
показати весь коментар
06.07.2023 11:39 Відповісти
ты спалился кремлядь ермаковская - все тебе больше не заплатит подоляк
показати весь коментар
06.07.2023 11:40 Відповісти
Славко, лягай спочивати, боярка на тебе діє негативно, ти від неї стаєш агресивним і починаєш матюкатись і всіх кусати. Та й печінку не бережеш... Довго не проживеш.
показати весь коментар
06.07.2023 11:51 Відповісти
вовка зеленский - а ну сыграй нам на рояле дылдой я мы тебе белую дорожку постелим )) надеюсь тебе на один приход хватит?
показати весь коментар
06.07.2023 11:56 Відповісти
Славко, яку ще доріжку?! Тебе вже носить і ти на ногах не тримаєшся. Йди в люлю, тебе згодом і попустить.
показати весь коментар
06.07.2023 12:25 Відповісти
опа зелебот что такое обидели твоего оманского торчка? давай быстро отрабатывай
показати весь коментар
07.07.2023 01:46 Відповісти
Я тобі вже відповів, я помилявся, справа не в боярці. П'яний проспиться, дурний - ніколи.
показати весь коментар
07.07.2023 06:05 Відповісти
ты гнида кацапская будешь сидеть в тюрьме со всем ЗЕ-шоблом за смерти украинцев - которых вы твари подставили под руснявую оккупацию и договорняки в Омане
показати весь коментар
06.07.2023 11:43 Відповісти
Скористайся якимось https://tabletki.ua/uk/category/587/ надійним засобом , бо мені тебе вже навіть жаль стало. Дочасно в тираж вийдеш.
показати весь коментар
06.07.2023 12:23 Відповісти
не сцы зелебот я не скоро в тираж выйду - вас зеленых и кремлевских гнид тут как блох - давить вас не передавить
показати весь коментар
07.07.2023 01:47 Відповісти
Зрозуміло, тут справа навіть не в боярці. П'яний проспиться, дурний - ніколи.
показати весь коментар
07.07.2023 06:03 Відповісти
Можуть схвалити а можуть і ні. А тим часом кацапи вже давно їх використовують проти нас.
показати весь коментар
06.07.2023 09:17 Відповісти
А нам хтось заважає відкрити в Польщі на задоначені нам усім світом бабосіки відкрити виробництво яких завгодно ***********, залучаючи до роботи ще й наших емігрантів? Півтора року великої війни пройшло, неначасі? Гамерика, дай? Дай, дай, дай, дай, а ми поки що будемо вілли в іспанії будувати і на еверести підніматись. Війна ж то для гамерики, а для зеленобидла війни немає.
показати весь коментар
06.07.2023 09:20 Відповісти
Фахівець з виробництва ***********? Тоді скажи, де наші українські патрони для автоматів і кулеметів?
показати весь коментар
06.07.2023 09:53 Відповісти
Ти дурачок чи читати не вмієш? Це я питаю, з якого біса за півтора року війни не сподобились зробити виготовлення будь-яких *********** у Польщі?
показати весь коментар
06.07.2023 10:00 Відповісти
Будь ласка, не тикай в мене своїми рогами. А за попередні 7 років не сподобились хоча би патронний завод створити? Хто заважав? Тоді ще не було повномасштабної війни кацапів проти Україні, балістичні і крилаті ракети та Шахеди не прилітали по всій території України. 7 років - в жопу!

Які хитросракі, хочуть все спихнути на Блазня! А попєрєднік що зробив для того, щоб забезпечити Україну серйозною кількістю ***********? Про Стугни, Громи та Нептуни в колекційних кількостях згадувати не варто. Вони погоди не зробили.

А ось тут і про https://www.volynnews.com/news/all/poroshenko-tsynichno-blokuvav-rozrobku-raketnoho-kompleksu-neptun-iaky/ Нептун .
показати весь коментар
06.07.2023 10:45 Відповісти
Ясно, зрозумів. Ти дурачок. Я даже більше скажу - *******. Порох тобі так глибоко засадив, що тупе не зрозуміло, що за три роки справжнього "нарідного вибору" кондедат від наріда міг весь нарід мільйон раз на марс висадити, а не то шо якийсь там патронний завод побудувати.
І навіть незважаючи на неприкрите саботування армії, (яку, між іншим, ненависний Порошенко після ще одного кондедата-проффесора підняв з рівня "зібралися в коло і співаємо гімна, поки беззбройні цивіли зайшовши в частину відбирають в нас зброю і ******* нею нас же" до рівня "даємо ***** втААрой армії міра") все одно винуваті у нього папєрєднікі.
Діалогу не буде. Я колись з таким як ти таксистом їхав з Києва в Бровари. То він за 15 хвилин ****** так своїм вальцман-свінарчукі-ліпєцк-сьєлбрата-абирвалг", що довелось вийти раніше, давши йому по *****. То не ти був, випадково? ******* в ігнор.
показати весь коментар
06.07.2023 10:52 Відповісти
Полиш мені щось втирати. Сморід прілої сої від тебе відчувається навіть через інтернет.
Тебе аж прорвало, як прогнившу каналізацію.
Адепти "сиволапого" аж на матюки зриваються, коли правду про нього пишеш.

Не спіши, вибори ще не на часі.
показати весь коментар
06.07.2023 11:05 Відповісти
не позорься ЗЕленый уплюдок со своими ЗЕрмаками -вам еще в тюрьме сидеть за зраду Украинского народу
показати весь коментар
06.07.2023 11:20 Відповісти
кацап не боись все схвалят - и будут вас херачить как петухов из говна
показати весь коментар
06.07.2023 11:18 Відповісти
можуть схвалити...а можуть і не схвалити.
показати весь коментар
06.07.2023 09:17 Відповісти
кацап детектед и ты тоже спалился - сколько же вас тут как тараканов -давить вас не передавить
показати весь коментар
06.07.2023 11:21 Відповісти
уzzьку щелепу спробуй вирівняти, перед тим, як будеш гавкати на когось про кацапа
показати весь коментар
06.07.2023 12:35 Відповісти
Можуть, якщо, чому ні,але, взагалі, перспектива,............
показати весь коментар
06.07.2023 09:23 Відповісти
Чому ні? Не хочуть розгнівити Вялікую балалайню, бо у неї є ядрьона боньба. Боязко...
показати весь коментар
06.07.2023 09:55 Відповісти
не песди кацап твою ботоксную помойку никто не боится а вот то что твои зеленские пляди крадут яйца за американские деньги не нравится никому
показати весь коментар
06.07.2023 11:23 Відповісти
русский не ссцы - все равно вам пистец - от касет или от кувалды
показати весь коментар
06.07.2023 11:24 Відповісти
Ми живемо в тих реаліях які є
І треба дякувати за будь- яку зброю яку надано Україні адже Україна ще не вступила в НАТО але країни НАТО допомагають зброєю
Усвідомити треба одне війна закінчиться не звільненням території а коли ментально зникне думка в кацапів до захоплення чужих територій
Коли пройде депутінізація і десталінізація ось тоді РФ обере інший шлях
Дехто стверджує що коли здох Сталін народ за ним плакав
Народ зганяли на площу і вимагали скорботи за тираном
А плакати за ним могли лише комуняки а не ті хто постраждав від голодоморів і війни
Коли здохне путлер кацапи за ним будуть плакати
Бо в рф не було голодоморів
А кацапи і без Путіна прагнуть знищувати і підкорювати чужі народи
Тому для України лише один вихід це знищувати рашистів
А щоб перемогти їх це все залежатиме від країн союзників і від кількості зброї
Навіть якщо Україна булаб дуже добре підготовленою до війни
Все одно на себе покладатися не треба
показати весь коментар
06.07.2023 09:35 Відповісти
дуже повільно виснажують кацапів
показати весь коментар
06.07.2023 11:04 Відповісти
Бо не так вже й хочеться. У них там тихо, їх не ********, куди спішити...
показати весь коментар
06.07.2023 11:09 Відповісти
перестань воровать американские деньги падло зеленое
показати весь коментар
06.07.2023 11:25 Відповісти
Ні, Славко, боярка тебе колись згубить. Полиш її вживати і тобі покращає. Та й цироз печінки тебе не доконає, трохи довше проживеш.
показати весь коментар
06.07.2023 11:54 Відповісти
 
 