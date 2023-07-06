Агент ФСБ Сівкович фінансував лобістську компанію, яка надавала послуги кандидату в президенти Зеленському
Колишній заступник Секретаря РНБО Володимир Сівкович, який зараз підозрюється у державній зраді та шпигунстві, фінансував лобістську компанію "Signal Group Consulting", яка у 2019 році надавала послуги Володимир Зеленському.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив ексочільник Кримського управління СБУ Олег Кулініч, якого підозрюють у держзраді.
Він сказав виданню, що знайомий з Володимиром Сівковичем, проте уточнив деталі.
"Я знав Сівковича ще з кінця 90-х років, розслідуючи матеріали справ, по яких він проходив свідком. Мав з ним декілька зустрічей в період його діяльності як віцепрем'єра України у 2010 році. Можу сказати, що рівень його поінформованості щодо внутрішньополітичних процесів в Україні був і, думаю, що й на зараз лишається набагато вищим від рівня моїх знань, як і рівень його контактів у системі української влади", - сказав він.
За словами Кулініча, Сівкович активно співпрацював з правоохоронними органами США та нібито здійснював фінансування лобістської компанії "Signal Group Consulting", яка у 2019 році надавала послуги тоді кандидату в президенти Володимиру Зеленському.
Нагадаємо, 5 квітня 2023 року ДБР і СБУ заявили про завершення розслідування справи Олега Кулініча, якого обвинувачують у державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами. Опубліковано перехоплення розмов Кулініча із його куратором Сівковичем, під час яких вони обговорюють посилення впливу на СБУ.
У лютому щодо колишнього голови Баканова було проведено службову перевірку, результатів якої не розголошували. В ДБР заявили, що перевірка не виявила в діях Баканова порушень в межах справи Кулініча.
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Після овоча мало б з'явитись чітке правило: якщо у владі опиняється чиясь маріонетка, скоро всі мотузки вестимуть до кремля. У цьому русня віртуози.
Гєни пальцем не роздавиш!
Шановний, оце так аргумент
а-ля КПСС тому шо там всі або бандити, бо червоні директори. І Янику нічо не треба було писати, там були для цього спеціальні люди. Ні, я не відкидаю тезу, шо вони багато в чому плясали під дудку мацкви і наприкінці той же Овощ продався повністю. Але всетаки на відміну від Ішака вони зпочатку не були ставлениками ФСБ. На мою думку.
Партія Ригіонів була створена крємлядями, а програми і тексти їм завжи писали "спеціальні люди" - масковськи політтехнологи. Якшо б ти в той час спілкувався з верхівкою даунєцкой банди - ти б такої фігні не писав! Ти мабуть і досі думаєш шо Кучма призначив Яника прем'єром тому шо тот "крєпкій хазяйствєннік" і взагалі дуже вумний мен?
Рун Іварсон: Читай інтерв'ю Коломойського перед виборами 2019 - він відкрито заявив, що коли захопить владу, продасть путіну Україну за 100 млрд$ і змусить хіхлів промиванням мізків через зомбоящик забути про кров і вбитих рашистами.
Джон Сміт:
ВАКС дозволив почати розслідування проти нардепа, який дискредитував Байдена. Так, у ході досудового розслідування встановлено, що Деркач своїми діями дискредитував Україну на міжнародній арені, погіршував дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами Америки, ускладнював інтеграцію України до Європейського Союзу та НАТО. За це протягом 2019-2022 років отримав щонайменше 567 тис. дол. США від спецслужб рф. САП та НАБУ кваліфікують його дії за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 КК України.
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Плівки Деркачу для дискредитації України передали з Офісу Президента.
Коло цих осіб, які входили в агентурну мережу ГРУ-Деркача, зобов'язані встановити спецслужби України.
Але їх вже здав Дубінський: "в тій прес-конференції разом з Деркачем прийняти участь мені надійшла вказівка із Офіса Президента".(с)
Але таємниці великої немає, якого саме додіка спецслужби РФ втягнули у зраду України. На зустрічі з журналістами кривляв лицьовий нерв і наказував Венедіктовій відкрити справи за фактом "плівок" янелох Зеленський. Він же зараз сховав ту саму Венедіктову за дипломатичним імунітетом, щоб американці її не взяли за зад.
Ось така агентурна мережа. З великою вірогідністю саме цим компроматом російські спецслужби смикали за ниточки Зеленського, змусивши перед вторгненням оголити для них ключові напрямки нашої оборони.
А за кравчука ******, а за кучмо, а за яныка кто за всех их голосовал ? Когда выбрали кучмо я сказал все пора валить, с комуняками жить не буду.
А на ваше запитання не відповім, тому що голосував за Порошенко і Ющенко.
В Україні два фронти: на передку і в тилу, причому тил не менше важливий за пердок.
https://enigma.ua/articles/plan-buratino-proekt-zelenskiy
а робить все щоб добити бізнес, який допомагає ЗСУ...
товариша Патрушев і нашого преЗедента 😠
Чому здали Херсон , Мелітополь , ЗАЕС , Маріуполь і інші домовленості
з приводу Києва !
Всосав, чмо зєльоноє?
"в розпал війни працює на рашку" тільки фсб-шна кротівня під назвою ОП з Гундосим чмом на чолі