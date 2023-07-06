УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13227 відвідувачів онлайн
Новини
14 857 72

Агент ФСБ Сівкович фінансував лобістську компанію, яка надавала послуги кандидату в президенти Зеленському

сівкович

Колишній заступник Секретаря РНБО Володимир Сівкович, який зараз підозрюється у державній зраді та шпигунстві, фінансував лобістську компанію "Signal Group Consulting", яка у 2019 році надавала послуги Володимир Зеленському.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив ексочільник Кримського управління СБУ Олег Кулініч, якого підозрюють у держзраді.

Він сказав виданню, що знайомий з Володимиром Сівковичем, проте уточнив деталі.

"Я знав Сівковича ще з кінця 90-х років, розслідуючи матеріали справ, по яких він проходив свідком. Мав з ним декілька зустрічей в період його діяльності як віцепрем'єра України у 2010 році. Можу сказати, що рівень його поінформованості щодо внутрішньополітичних процесів в Україні був і, думаю, що й на зараз лишається набагато вищим від рівня моїх знань, як і рівень його контактів у системі української влади", - сказав він.

За словами Кулініча, Сівкович активно співпрацював з правоохоронними органами США та нібито здійснював фінансування лобістської компанії "Signal Group Consulting", яка у 2019 році надавала послуги тоді кандидату в президенти Володимиру Зеленському. 

Нагадаємо, 5 квітня 2023 року ДБР і СБУ заявили про завершення розслідування справи Олега Кулініча, якого обвинувачують у державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами. Опубліковано перехоплення розмов Кулініча із його куратором Сівковичем, під час яких вони обговорюють посилення впливу на СБУ.

У лютому щодо колишнього голови Баканова було проведено службову перевірку, результатів якої не розголошували. В ДБР заявили, що перевірка не виявила в діях Баканова порушень в межах справи Кулініча.

Також читайте: СБУ про затримання Кулініча: Ми проникли задля цього до лав ФСБ

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) Сівкович Володимир (39) Кулініч Олег СБУ (28)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+53
Ще один доказ на користь того, що обрання зє було спецоперацією, геніально спланованою руснею. Можете далі вважати ваньок тупими.
показати весь коментар
06.07.2023 11:08 Відповісти
+34
хто б сумнівався , що саме за рублі Нелох оманський знімав кіно для зе-стада !
показати весь коментар
06.07.2023 11:08 Відповісти
+31
До чого тут ваньки? Тут більше українців треба вважати тупими, шо повелися на це гімно...
показати весь коментар
06.07.2023 11:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще один доказ на користь того, що обрання зє було спецоперацією, геніально спланованою руснею. Можете далі вважати ваньок тупими.
показати весь коментар
06.07.2023 11:08 Відповісти
Не дивно
показати весь коментар
06.07.2023 11:10 Відповісти
До чого тут ваньки? Тут більше українців треба вважати тупими, шо повелися на це гімно...
показати весь коментар
06.07.2023 11:11 Відповісти
До того, що змогли скористатись нашою тупістю собі на стратегічну вигоду, а от ми їхньою тільки на тактичному рівні користуємось (на фронті). Глобально вони нас вже вдруге зробили (перший раз був овоч з його "юго-вастоком").
показати весь коментар
06.07.2023 11:14 Відповісти
Я не думаю, шо Овоч - то була спецоперація кацапів. Овоч - це цілком український виріб. Дніпропетровський клан позиції здав, донецький клан - захопив. І (на мою думку) це було первинне. А звʼязка з кацапами - то було вже вторинне і, так би мовити, історичне. Ішак - то вже зовсім інша справа. Просидіти три роки війни в Мацкві на кацапськіх грантах, а потім несподіванно полізти в президенти за підтримки всіх консерв і прокацапських сил... які ще докази треба?
показати весь коментар
06.07.2023 11:47 Відповісти
Кацапи хитрі, вони, звісно, не з нуля починають. Шукають, де слабкість є, туди спрямовують зусилля. Овоч був завербований КДБ (як би ще рядовий урка-рецидивіст з ходками за гоп-стоп і бійку почав робити кар'єру управлінця в СРСР?), потім був ставлеником Кучми. Русня звичайно допомогла "своєму щєнку" дійти до влади (чіткий розділ на "нашіх" і "западенцєв", при чому на базі відношення до росії - як думаєте, чий винахід?), потім вже, як і при зєлі, почали заміняти людей в управлінні на своїх (показове споріднення: якименко - баканов). І зі сторони виглядає, ніби природній процес, народ сам таких обрав.
Після овоча мало б з'явитись чітке правило: якщо у владі опиняється чиясь маріонетка, скоро всі мотузки вестимуть до кремля. У цьому русня віртуози.
показати весь коментар
06.07.2023 11:55 Відповісти
в тих краях "ходки" не є обтяжуючою обставиною
показати весь коментар
06.07.2023 12:18 Відповісти
Той був стукачем, цей - самозакоханий клоун. В результаті все одно русня кермує обома.
показати весь коментар
06.07.2023 12:21 Відповісти
Цей - потомствєнний гебньониш! Якщо у Овоча батько був лише поліцаєм - то в цього дід розстрілював демострації робітників в Кривому Розу у 1963 році з кулеметів!

Гєни пальцем не роздавиш!
показати весь коментар
06.07.2023 13:40 Відповісти
Отакот! Тобто ти скоро до 73% скотися за рівнем мислення? І Овоч, і Азіров, і Парті ригіонів - 100% кремлівські проекти! Ти бачив їх дебільни рожи? А тепер згадуй як вони політику партії розганяли? Чітко, як по нотах, а-ля КПСС! То ти мабуть думаєш шо ці всі програми і тексти писали мурчащіє данєцкіє урки типу Яника?
показати весь коментар
06.07.2023 13:42 Відповісти
"Ти бачив їх дебільни рожи"

Шановний, оце так аргумент

а-ля КПСС тому шо там всі або бандити, бо червоні директори. І Янику нічо не треба було писати, там були для цього спеціальні люди. Ні, я не відкидаю тезу, шо вони багато в чому плясали під дудку мацкви і наприкінці той же Овощ продався повністю. Але всетаки на відміну від Ішака вони зпочатку не були ставлениками ФСБ. На мою думку.
показати весь коментар
06.07.2023 14:11 Відповісти
Товариш! Приберіть зі свого ніку слово "зелений" - воно на вас погано впливає

Партія Ригіонів була створена крємлядями, а програми і тексти їм завжи писали "спеціальні люди" - масковськи політтехнологи. Якшо б ти в той час спілкувався з верхівкою даунєцкой банди - ти б такої фігні не писав! Ти мабуть і досі думаєш шо Кучма призначив Яника прем'єром тому шо тот "крєпкій хазяйствєннік" і взагалі дуже вумний мен?
показати весь коментар
07.07.2023 11:20 Відповісти
грузини також успішно повелися на своє лайно. Молдова чудом не вибрала свого "зеленського" - їм допомогло, що більшість населення з мізками живе за кордоном, тому і не повелися на розвод.
показати весь коментар
06.07.2023 11:52 Відповісти
не тільки !!! в цій спецоперації також брали участь українські олігархи, закрема співласник медіагрупи Г+Г та 95-аналу - беня к. !!! саме вони зняли цей дибільний серіал "слуга народа" зна який вкупилося 73% українців !!!
Рун Іварсон: Читай інтерв'ю Коломойського перед виборами 2019 - він відкрито заявив, що коли захопить владу, продасть путіну Україну за 100 млрд$ і змусить хіхлів промиванням мізків через зомбоящик забути про кров і вбитих рашистами.



Джон Сміт:
ВАКС дозволив почати розслідування проти нардепа, який дискредитував Байдена. Так, у ході досудового розслідування встановлено, що Деркач своїми діями дискредитував Україну на міжнародній арені, погіршував дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами Америки, ускладнював інтеграцію України до Європейського Союзу та НАТО. За це протягом 2019-2022 років отримав щонайменше 567 тис. дол. США від спецслужб рф. САП та НАБУ кваліфікують його дії за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 КК України.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Плівки Деркачу для дискредитації України передали з Офісу Президента.
Коло цих осіб, які входили в агентурну мережу ГРУ-Деркача, зобов'язані встановити спецслужби України.
Але їх вже здав Дубінський: "в тій прес-конференції разом з Деркачем прийняти участь мені надійшла вказівка із Офіса Президента".(с)
Але таємниці великої немає, якого саме додіка спецслужби РФ втягнули у зраду України. На зустрічі з журналістами кривляв лицьовий нерв і наказував Венедіктовій відкрити справи за фактом "плівок" янелох Зеленський. Він же зараз сховав ту саму Венедіктову за дипломатичним імунітетом, щоб американці її не взяли за зад.
Ось така агентурна мережа. З великою вірогідністю саме цим компроматом російські спецслужби смикали за ниточки Зеленського, змусивши перед вторгненням оголити для них ключові напрямки нашої оборони.

показати весь коментар
06.07.2023 11:18 Відповісти
Русня на цій операції точно не одну дисертацію захистила.
показати весь коментар
06.07.2023 11:19 Відповісти
Таки да.
показати весь коментар
06.07.2023 12:04 Відповісти
Це звідки? Напружує "в Украине". Русня б такого не написала для внутрішнього використання.
показати весь коментар
06.07.2023 12:14 Відповісти
Свої ж і писали та подали ***** аналіз ситуації.
показати весь коментар
06.07.2023 12:23 Відповісти
Почитай мій пост нижче з посиланням. Вопше будеш в ступорі.
показати весь коментар
06.07.2023 12:26 Відповісти
Тупі ваньки такі тупі.
показати весь коментар
06.07.2023 12:29 Відповісти
Так шо ж вы за него голосовали а (73%) ? Блин сколько же меня тут банили в 2019м хуже ***** не будет ? И бутусов был против Порошенко и его админы, а теперь ?
А за кравчука ******, а за кучмо, а за яныка кто за всех их голосовал ? Когда выбрали кучмо я сказал все пора валить, с комуняками жить не буду.
показати весь коментар
06.07.2023 13:17 Відповісти
Ви мене питаєте? Пошукайте глядачів "єдиного марафєту", бажано у землі обітованій, їх, "усталих от вайні" там має бути вдосталь.
показати весь коментар
06.07.2023 13:23 Відповісти
Хватит гнать на Израиль и евреев. Много евреев из Израиля (израильтян ), кто воюет и уже погибли, украинцы за Израиль не воюют, а голосуют в ООН против Израиля вместе с кацапами и Ираном, а где коломоша а ? а портнова кто выпустил ?
показати весь коментар
06.07.2023 13:58 Відповісти
Не хочете шукати в Ізраїлі, пошукайте в Монако, там цілий батальйон прихильників зє.
А на ваше запитання не відповім, тому що голосував за Порошенко і Ющенко.
показати весь коментар
06.07.2023 14:22 Відповісти
Заздрю страшенно
показати весь коментар
06.07.2023 15:29 Відповісти
хто б сумнівався , що саме за рублі Нелох оманський знімав кіно для зе-стада !
показати весь коментар
06.07.2023 11:08 Відповісти
Схоже що і кулінича підірвуть у туалеті.
показати весь коментар
06.07.2023 11:34 Відповісти
можливо ,свідки не потрібні .
показати весь коментар
06.07.2023 11:53 Відповісти
тоже мне новость. это и так все знают. и только ли один сивкович?
показати весь коментар
06.07.2023 11:10 Відповісти
Найвеличніший скаже шо це була "многгоходовОчка". Видурив гроші з фсб на користь України
показати весь коментар
06.07.2023 11:10 Відповісти
І 73 % схвають
показати весь коментар
06.07.2023 11:11 Відповісти
Здається - Гетьманцев був помічником у цього агента фсб Сівковича
показати весь коментар
06.07.2023 11:10 Відповісти
при цьому років 10, не менше він навіть може бути його синочок позашлюбний бо їбало таке ж противе
показати весь коментар
06.07.2023 13:45 Відповісти
Азохенвей! Таніможетбить!
показати весь коментар
06.07.2023 11:10 Відповісти
А, что были дебилы, которые сомневались в том, что Вова это просто тупая но самовлюбленная кукла фсб и каломойского с олигархами, выставленная ими против пятого президента и Украины? Ах, да, совсем забыл, что 73% от пришедших на выборы в 2019 году таки не просто сомневались, они не верили и волали - какие ваши доказательства! вы всё врёте! продались за шоколадку! порохоботы!
показати весь коментар
06.07.2023 11:12 Відповісти
Недарма ж Моніка Зелєнскі смоктала у Патрушева в Омані.
показати весь коментар
06.07.2023 11:12 Відповісти
показати весь коментар
06.07.2023 11:14 Відповісти
Так зараз Сівкович здійснює вплив через Гетманцева, яка різниця?
показати весь коментар
06.07.2023 11:15 Відповісти
Все кто голосовал за Зеленского и считает себя большим националистом поели говна.
показати весь коментар
06.07.2023 11:27 Відповісти
я в 2019 казав що це говно 95 , тільки хто мене слухав ... хуже не будет , хоть поржем .
показати весь коментар
06.07.2023 11:32 Відповісти
Я про тех чья русофобия недостатня. Тем кому там все равно кого кто финансирует эта тема не касается.
показати весь коментар
06.07.2023 11:34 Відповісти
а я про те ,коли людину попереджають що там лежать граблі , а людина впевнено крокує то 99 % це ідіот !
показати весь коментар
06.07.2023 11:43 Відповісти
обоє-рябоє ... а можна без "унітазного сленгу" ?? Тут же культурні люди збираються !
показати весь коментар
06.07.2023 12:11 Відповісти
німожидбить) зєлєклоуни та гебня, яка несподіванка
показати весь коментар
06.07.2023 11:30 Відповісти
А пан Гетьманцев зараз віддано рушить економіку країни...дуже ефективно...і нічого йому за це не буде...
показати весь коментар
06.07.2023 11:33 Відповісти
Кільце навколо "найвеличнішого" звужується.Після війни ми ще не це почуємо і рано чи пізно випливе на зовні "секретні перемовини в Омані".А зараз нехай ще поскаче у футболці і покорчить щирого українця
показати весь коментар
06.07.2023 11:38 Відповісти
У такий відповідальний момент на фронтах, витягли старе ганчірʼя і трусять ним. Самі під собою гілку пиляєте. Наш народ чи мало ще бідований, чи шизанутий
показати весь коментар
06.07.2023 11:51 Відповісти
Опудало, іди параши сіньйорам мий! Ми без тебе тут розберемося.
В Україні два фронти: на передку і в тилу, причому тил не менше важливий за пердок.
показати весь коментар
06.07.2023 11:54 Відповісти
Твій гидкий комент співпадає з кацапськими аргументами, коли вони бачать нас тут. Я маю тут малий бізнес. А жіночки, що десь прибирають чи стоять за касовими апаратами чим гірші за тебе?
показати весь коментар
06.07.2023 14:05 Відповісти
В дупу рівно і гарно, ''спісиаліст'' відділя
показати весь коментар
06.07.2023 15:33 Відповісти
Опудало, я багато раз був у Барсі, Мадриді, Аліканте, Севільї, я що не знаю, що вся та ваша заробітчанська гидота займається чорною і низькокваліфікованою роботою? Це для лошар із свого села ти можеш розказувати який ти там успішний, однак тоно не мені.
показати весь коментар
06.07.2023 15:50 Відповісти
Шкода що не можу своїми ручками до морди твоєї дістати. Ті часи пройшли, коли наші тільки одну роботу виконували. Я живу тут 28 років. Якщо людина має освіту та адаптується, то всі двері відкриті. Якщо ти попрацював чорноробочим і ніде не прижився… то проблеми твоєї тупості. Наші тут придбали житло, транспорт, повлаштовували дітей. Не три ногами. Тобі дорога закрита сюди. Нашого люду по світу багато. Всі влаштовуються залежно від освіти та здібностей. Перестань чорноротити.
показати весь коментар
06.07.2023 15:58 Відповісти
Це ти перечислив міста, де тебе *******. Того такий злий.
показати весь коментар
06.07.2023 16:19 Відповісти
І що тепер клоун Буткевич буде розповідати, який три роки трендіть, що Вова просто тупий?
показати весь коментар
06.07.2023 11:52 Відповісти
а що Вова не тупий ? а я забув в нього вища юридична освіта + маестро на роялі !
показати весь коментар
06.07.2023 13:52 Відповісти
Вова не тупий, Вова на ФСБ працює. А казки розаповідають наївним українцім щоб тихо сідили та мовчали. Хто такий Вова до виборів? Звичайний актор, у якого нічого не має. Чого Порошенко його за 5 хвилин не прибрав ( в політичному сенсі)? Нагадаю, що Саакашвіли одягнули мішок на голову та викинули з країни.
показати весь коментар
06.07.2023 14:12 Відповісти
Нє може бить,он нє такой,он просто й парєнь із нарида,нє барига.Он честной і радітєлі прастиє.А іщо он гєрой,боневтік!
показати весь коментар
06.07.2023 12:01 Відповісти
А тут ще цікавіше.
https://enigma.ua/articles/plan-buratino-proekt-zelenskiy
показати весь коментар
06.07.2023 12:11 Відповісти
а що досі робить у ВР другий його агент фсбЕшна пики геТЬманцєв?
а робить все щоб добити бізнес, який допомагає ЗСУ...
показати весь коментар
06.07.2023 12:19 Відповісти
Ворог старався втерсь в різні структури, для збору даних, вербовки агентів і для підриву стабільності...
показати весь коментар
06.07.2023 12:19 Відповісти
Дуже скоро випливуть на поверхню Оманські договорняки
товариша Патрушев і нашого преЗедента 😠
Чому здали Херсон , Мелітополь , ЗАЕС , Маріуполь і інші домовленості
з приводу Києва !
показати весь коментар
06.07.2023 12:25 Відповісти
Так вже ж і кажуть: "Вінувато ДРГ...". І навіть свідка знайшли.
показати весь коментар
06.07.2023 12:28 Відповісти
Боротьба за владу - це вам не спорт. Тут всі прийомчики прийнятні.
показати весь коментар
06.07.2023 12:26 Відповісти
Розвели як котят, як говоррив один діяч. ФСБ поставила Клована президентом. Тепер зрозуміла його злочинна бездіяльнысть перед нападом і розмови про шашлики. А Сівковичу Гетьманцев і зараз звіти шле і не він один, тому і обізнаність.
показати весь коментар
06.07.2023 12:36 Відповісти
Це стаття, яку тяне Гундосік від початку інагурації!
Всосав, чмо зєльоноє?
показати весь коментар
06.07.2023 13:47 Відповісти
Ти полякай нас тут голою зєльоною сракою, ага

"в розпал війни працює на рашку" тільки фсб-шна кротівня під назвою ОП з Гундосим чмом на чолі
показати весь коментар
06.07.2023 13:49 Відповісти
Вітьок, ти поцікався в свого кумира з якого часу він працює на рашку !
показати весь коментар
06.07.2023 13:56 Відповісти
Пшло, сасун рублевий
показати весь коментар
06.07.2023 15:35 Відповісти
Очевидно тупі і ті і ті оскільки в результаті 33 роки повністю згаяно, влада і там і там є приватною власністю мафії, а проблема страху перед активним населенням вирішується війною. Ні грама не тупі. У кацапів все ясно, диктатура. Ну а як стається так що Україна дозволяє дурити себе вибором між лайном і лайном лайняним? По якій причині це влаштовує усіх? Може нам усім здається що так має бути?
показати весь коментар
24.07.2023 15:43 Відповісти
 
 