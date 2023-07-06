Агент ФСБ Сівкович фінансував лобістську компанію, яка надавала послуги кандидату в президенти Зеленському

Колишній заступник Секретаря РНБО Володимир Сівкович, який зараз підозрюється у державній зраді та шпигунстві, фінансував лобістську компанію "Signal Group Consulting", яка у 2019 році надавала послуги Володимир Зеленському.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив ексочільник Кримського управління СБУ Олег Кулініч, якого підозрюють у держзраді.

Він сказав виданню, що знайомий з Володимиром Сівковичем, проте уточнив деталі.

"Я знав Сівковича ще з кінця 90-х років, розслідуючи матеріали справ, по яких він проходив свідком. Мав з ним декілька зустрічей в період його діяльності як віцепрем'єра України у 2010 році. Можу сказати, що рівень його поінформованості щодо внутрішньополітичних процесів в Україні був і, думаю, що й на зараз лишається набагато вищим від рівня моїх знань, як і рівень його контактів у системі української влади", - сказав він.

За словами Кулініча, Сівкович активно співпрацював з правоохоронними органами США та нібито здійснював фінансування лобістської компанії "Signal Group Consulting", яка у 2019 році надавала послуги тоді кандидату в президенти Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, 5 квітня 2023 року ДБР і СБУ заявили про завершення розслідування справи Олега Кулініча, якого обвинувачують у державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами. Опубліковано перехоплення розмов Кулініча із його куратором Сівковичем, під час яких вони обговорюють посилення впливу на СБУ.

У лютому щодо колишнього голови Баканова було проведено службову перевірку, результатів якої не розголошували. В ДБР заявили, що перевірка не виявила в діях Баканова порушень в межах справи Кулініча.

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