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Агент ФСБ Кулініч стверджує, що працював у виборчому штабі Зеленського

кулініч

Ексочільник Головного управління СБУ в АР Крим Олег Кулініч, якого обвинувачують у державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами, заявив, що працював у виборчому штабі тоді ще кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Про це він заявив журналістам УП, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у 2019 році він працював у виборчому штабі кандидата в президенти Володимир Зеленського, де нібито і познайомився з Іваном Бакановим.

Справу проти себе Кулініч називає сфабрикованою, а записи розмов із Сівковичем - змонтованими.

Нагадаємо, 5 квітня 2023 року ДБР і СБУ заявили про завершення розслідування справи Олега Кулініча, якого обвинувачують у державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами. Опубліковано перехоплення розмов Кулініча із його куратором Сівковичем, під час яких вони обговорюють посилення впливу на СБУ.

У лютому щодо колишнього голови Баканова було проведено службову перевірку, результатів якої не розголошували. В ДБР заявили, що перевірка не виявила в діях Баканова порушень в межах справи Кулініча.

Також читайте: Агент ФСБ Сівкович фінансував лобістську компанію, яка надавала послуги кандидату в президенти Зеленському

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) Кулініч Олег СБУ (28)


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Топ коментарі
+90
А що не так ..усе зелене шобло проект фсб .
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06.07.2023 11:21 Відповісти
+72
Вы лозунг всех консерв ФСБ на выборах 2019 помните? "Только бы не Порошенко". Они его не скрывали и не скрывают до сих пор.

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06.07.2023 11:32 Відповісти
+70
хто там тільки не працював !!! ось анент фсб єр мак до нині працює !!!
Денис Днепр: Чому сторожу, який своєчасно не відкрив бомбосховище, загрожує ув'язнення, а Зеленському, який фактично дав команду розмінувати Чонгар, ув'язнення не загрожує? Що це за такі подвійні стандарти? Там навіть кількість загиблих від дій відрізняється на десятки тисяч.




нажаль, маємо наслідки, 2.5 річного заглядання "найвеличнішого лідора" в дупу )(уйлу та шукав там мир !!! зрада і відвертий саботаж триває понині !!!
Олександр Бригинець: За час президенства Зеленського відбулося 5 самітів НАТО І на жодному він не був особисто… Зеленський демонстративно відмовився їхати на Лондонській самміт в 2019 році, бо у нього якраз був медовий місяць з х..лом - це задало тон стосункам Тепер ми чуємо щось схоже на 2019(
КиївМіськБудда: Зелені крадуть мільйярди в ЗСУ і на гуманітарці, п'яними збивають людей, порушують Конституцію - роблять все, що захочуть.
Невже ви справді думаєте, що їм цікава наша думка щодо титрів/мед-канабісу/перейменування Запоріжжя та іншої подібної фігні? Нас розводять, як кошенят…
Олена Бек Самурай: Зелені, як амброзія. Мудрий наріт хворіє, свариться на алергію, але ніколи не вийде вирубити кущі під вікном. Чекає, що хтось інший це зробить. Головне, що хвороба переходить у хронічний стан і не лікується.





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06.07.2023 11:24 Відповісти
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ні не думаю, а звідси бачу що в нього слабке серце, ставлю на інфарк міокарда
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06.07.2023 14:04 Відповісти
О-о-о, Зе-команда забула про аксіому, виведену слідчими Генеральної прокуратури СРСР Гдляном і Івановим по "Узбекській справі" - "...головне, в процесі слідства не вийти на самого себе".
Вийшли!!!
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06.07.2023 12:28 Відповісти
Агент ФСБ Кулініч стверджує, що працював у виборчому штабі Зеленського Джерело:
Ха ха .! Я ніскільки не здивований .
Я ще й тоді ( перед виборами ) казав - кацапи на Зе роблять ставку , і тому напхали його партію і його оточення - своїми агентами .
Але у відповідь чув лише - ви фсьо врьоті .
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06.07.2023 12:32 Відповісти
за ним ще з 2005-го стропи тягнулися на схід, і тільки контужені об телевізор цього не помічали.

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06.07.2023 13:30 Відповісти
У кацапів була ставка на Медведчука, партія за життя\ОПЗЖ та проча шушара.
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06.07.2023 23:03 Відповісти
Це була " золота мрія" кацапів . Але , медведчук був 100% - непрохідний , ні з якого боку . Його репутація кума ***** - все псувала , а рейтинг не перевищував - сміттєвий .
Порошенко був кацапні як кістка в горлі , а кандидатів політиків , які на той час - змогли б йому реально скласти конкуренцію , в Україні не було . Тому було зроблено ставку на популярного в Україні клоуна - Зе .. Кацапня вважала його лохом , якого за задумом - ***** легко мав скрутити в баранячий ріг .
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06.07.2023 23:16 Відповісти
Кулл-сторі-бро, виходить що Клоун🤡ЛОХ переграв носія чемоданів КГБіста
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07.07.2023 22:43 Відповісти
а чому гниду гетьманцева забули він давно но кацапському держаку сидить
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06.07.2023 12:36 Відповісти
Та невже???!!!
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06.07.2023 12:37 Відповісти
Это пожалуй единственное, о чем эта гнида не соврала !
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06.07.2023 12:57 Відповісти
--- Навіть без прошнурованих і пронумерованих письмових доказів слдства. а лише за наслідками витівок нашого. свіжоспеченого " ПОЛІТИКА РОКУ ! "--цілком правдоподібно !?
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06.07.2023 13:17 Відповісти
щось мені здається, що на цьому форумі повно підарів з кацапії замаскованих
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06.07.2023 13:19 Відповісти
очернить, ****, хочет Самого.
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06.07.2023 13:26 Відповісти
Хто б мав сунів..А що вужі..??? Лєгєнду в студію..
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06.07.2023 13:35 Відповісти
удивляться уже нечему.....
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06.07.2023 13:37 Відповісти
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06.07.2023 13:40 Відповісти
Ці покидьки давно вже залишили Труфальдіно позаду, ну, дуже «талановиті» створіння((((
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06.07.2023 13:44 Відповісти
драмо-комідіанти з 95 кварталу, які ******* 73 відсотка краіни
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06.07.2023 14:09 Відповісти
чому мене це не дивує. як би цього не було, то ото було підозріло.
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06.07.2023 13:53 Відповісти
За що і отримав "бригадного" за щоку.
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06.07.2023 13:58 Відповісти
А хто мав працювати в штабі Зеленського? Звичайно агенти ФСБ, совки, антимайданівці, прихожани УПЦ МП і жодного проукраїнського політика чи кандидата.
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06.07.2023 14:09 Відповісти
Зараз спалить всю агентуру! Терміново виправдати, і в посли!
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06.07.2023 14:11 Відповісти
Очень даже может быть, не исключаю, что в ближайшем окружении Зеленского до сих пор роют норы ФСБшные кроты!
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06.07.2023 14:19 Відповісти
В агента фсб в найближчому оточенні агенти фсб - так точніше
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06.07.2023 15:43 Відповісти
ну хто як не касапи і вороги просували Зе на найвищу посаду в Україні?
А ми попереджали...:



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https://www.radiosvoboda.org/a/29871184.html#comments Дивитись коментарі
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06.07.2023 14:22 Відповісти
На найвищей посадi не Зеля зараз, а Ермак.
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06.07.2023 21:24 Відповісти
час підара під заставу випускати і дати можливість втекти
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06.07.2023 14:27 Відповісти
Відкрив Америку Це й так всі знають
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06.07.2023 14:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=n610AN_lhbM Помилки влади чи системна робота по знищенню спецслужб і армії ?
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06.07.2023 16:03 Відповісти
Все нормально, подобное всегда тянется к подобному. И в штабе шапито-95 перед выборами, работали верные ху\йлу люди, которых собрал непревзойденный комик.
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06.07.2023 16:21 Відповісти
Вообще без вопросов.
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06.07.2023 16:41 Відповісти
Так, так. Справу сфабриковано, аудіозапис змонтовано. А Чонгар заміновано, і мости вчасно підірвані.
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06.07.2023 17:10 Відповісти
те, що мосКАЛі просували зеленського ні для кого не секрет давним-давно....
і як бачимо їх інвестиція окупилась: величезна територія Україна окупована!
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06.07.2023 17:44 Відповісти
Віслюк Оманський.
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06.07.2023 18:00 Відповісти
Козачок то засланий був ,добре замаскувався.Їх ще багато виявиться цих шпротів у маслі
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06.07.2023 19:10 Відповісти
Та у зеленского под крылом одни вороги и работают. Як не ФСБшный крот так мародёр и коррупционер. Долой ЗЕвладу!!!
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06.07.2023 20:51 Відповісти
працював в штабі зеленського? так це ж "отягчающее обстоятельство"!
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06.07.2023 22:37 Відповісти
Кулініч...
Кунілінгвич, ***!

(та ні, ***** зпетросянив)
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07.07.2023 02:41 Відповісти
А хто сумнівався так звана Зе команда це і є російський проект ,ось тільки наші захисники зламали плану ворога капітуляції України і тут довелось змінювати позицію.
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07.07.2023 09:01 Відповісти
Чому державного зрадника Баканова Зеленський "прикриває" - цим сам Зеленський вчиняє державний злочин , зловживаючи своєю посадою !
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07.07.2023 09:16 Відповісти
І саме важливо те, що цю інформацію надзвичайно важко перевірити 😄😃😀😃😄😁😁
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07.07.2023 10:14 Відповісти
А де ще, тільки у зелені і опзж, зараз у абдристовича може.
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07.07.2023 10:25 Відповісти
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