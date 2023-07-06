Агент ФСБ Кулініч стверджує, що працював у виборчому штабі Зеленського
Ексочільник Головного управління СБУ в АР Крим Олег Кулініч, якого обвинувачують у державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами, заявив, що працював у виборчому штабі тоді ще кандидата в президенти Володимира Зеленського.
Про це він заявив журналістам УП, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, у 2019 році він працював у виборчому штабі кандидата в президенти Володимир Зеленського, де нібито і познайомився з Іваном Бакановим.
Справу проти себе Кулініч називає сфабрикованою, а записи розмов із Сівковичем - змонтованими.
Нагадаємо, 5 квітня 2023 року ДБР і СБУ заявили про завершення розслідування справи Олега Кулініча, якого обвинувачують у державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами. Опубліковано перехоплення розмов Кулініча із його куратором Сівковичем, під час яких вони обговорюють посилення впливу на СБУ.
У лютому щодо колишнього голови Баканова було проведено службову перевірку, результатів якої не розголошували. В ДБР заявили, що перевірка не виявила в діях Баканова порушень в межах справи Кулініча.
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Ха ха .! Я ніскільки не здивований .
Я ще й тоді ( перед виборами ) казав - кацапи на Зе роблять ставку , і тому напхали його партію і його оточення - своїми агентами .
Але у відповідь чув лише - ви фсьо врьоті .
Порошенко був кацапні як кістка в горлі , а кандидатів політиків , які на той час - змогли б йому реально скласти конкуренцію , в Україні не було . Тому було зроблено ставку на популярного в Україні клоуна - Зе .. Кацапня вважала його лохом , якого за задумом - ***** легко мав скрутити в баранячий ріг .
А ми попереджали...:
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і як бачимо їх інвестиція окупилась: величезна територія Україна окупована!
Кунілінгвич, ***!
(та ні, ***** зпетросянив)