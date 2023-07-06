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МАГАТЕ запросила додатковий доступ до реакторів ЗАЕС, - Гроссі

заес

Присутні на Запорізькій АЕС експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) запросили в російської окупаційної адміністрації доступ до дахів третього та четвертого енергоблоків з метою перевірки інформації про наявність вибухових пристроїв там.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Експерти МАГАТЕ запросили додатковий доступ, необхідний для підтвердження відсутності мін або вибухових речовин на об'єкті. Зокрема, необхідним є доступ до дахів реакторних блоків № 3 та 4, а також доступ до частин турбінних залів і деяких частин системи охолодження станції", - сказав він.

За словами Гроссі, присутні на АЕС експерти МАГАТЕ "протягом останніх днів і тижнів" інспектували окремі частини станції, у тому числі деякі ділянки по периметру великого водоймища-охолоджувача, а також здійснювали регулярні обходи території. Під час цих інспекцій ними не було виявлено видимих ознак наявності мін або вибухових речовин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЕ не виявило ознак мінування на ЗАЕС, - Гроссі

Гендиректор МАГАТЕ підкреслив важливість перевірки командою Агентства усієї території ЗАЕС.

"З огляду на зростання військової напруженості та активності в регіоні, де розташована ця найбільша атомна електростанція, наші експерти повинні мати можливість перевірити факти на місці. Їхні незалежні та об'єктивні звіти допомогли б прояснити поточну ситуацію на майданчику, що має вирішальне значення в такий час, коли лунають непідтверджені звинувачення і зустрічні звинувачення", - сказав Гроссі.

Читайте також: Росія використовує ситуацію на ЗАЕС для тиску на союзників України напередодні саміту НАТО, - Веніславський

Нагадаємо, українська сторона неодноразово повідомляла, що окупанти замінували Запорізьку АЕС.

Автор: 

МАГАТЕ (735) Запорізька АЕС (1429) Гроссі Рафаель (308)


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Топ коментарі
+3
Коли приберуть вибухівку, тоді й пустять.
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06.07.2023 12:56 Відповісти
+3
Ось би податкова так до мене ходила - з запросами та попередженнями
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06.07.2023 13:03 Відповісти
+2
Або знову пошлють на йух і все
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06.07.2023 12:57 Відповісти
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Коли приберуть вибухівку, тоді й пустять.
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06.07.2023 12:56 Відповісти
Або знову пошлють на йух і все
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06.07.2023 12:57 Відповісти
Приберуть, запустять, потім покладуть знову на те саме місце
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06.07.2023 14:18 Відповісти
ця русь така підла, що як мінімум на об'єктах повинні бути обов'язково спеціально навчені собаки які вміють знаходити вибухівку...
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06.07.2023 13:00 Відповісти
гроссі, після обнімашок з кацапсячими полковниками, буде показувати де краще мінувати, щоб вже з гарантією.
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06.07.2023 13:02 Відповісти
Він у реакторах тупенький, а ЗАЕС будувала кацапська кантора "РосАтом". Так що рашистські сапери мають набагато компетентніших консультантів. А Гроссі звичайний посадовець, який отримує зарплатню з фондів, які наповнюються також і мордором. А за свої доходи Гроссі буде тримтіти дуже сильно.
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06.07.2023 13:18 Відповісти
це був сарказм, що показує рівень ставлення до гроссі особисто, та до МАГАТЕ в цілому.
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06.07.2023 14:23 Відповісти
Я так і зрозумів. Я просто зробив наголос на тому, що орки будували усі ядерні блоки в Україні і, як ні хто, знають усі вразливі місця в конструкції реакторів ВВЕР-1000, і враховаючи кацапську підлість, вони це використають щоб завдати максимальної шкоди нашій ядернійенергетиці і довкіллю. Сподіваюсь, що Бог, разом з США та ЄС, нам допоможуть, а не чинуша-імпотент Гроссі.
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06.07.2023 14:44 Відповісти
до речі, коли будували ЗАЕС "росатому" не існувало навіть у проекті.
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06.07.2023 14:41 Відповісти
Будували блоки бідівельні підрядники російського "АтомЕнергоЕкспорту", а з 2007 року "РосАтом". Проект реактора ВВЕР-1000 - розробка російського Радієвого Інституту, усе обладнання випускалось на російському об'єднанні "Атоммаш", турбіна на "ТурбоМаш", а генератори на пітерській "Електросилі", навіть усі надпотужні трансформатори випускав російський "СрєдьМаш". Так що, усе в цих блоках російське, а третій блок Южно-Української АЕС, чотири блоки ЗАЕС, два блоки ХАЕС і один РАЕС будував генпідрядник "РосАтом". Україна приймала участь вже в реконструкції діючих блоків, залучивши харьківський "Хартрон", кіровоградський "Радій" і чеську "Шкоду". Під реконструкцію попали системи запезпечення безпеки, системи керування блоками та системи загрузки ядерних зон. В останні десять років була проведена модернізація паливних циклів реакторів за допомогою американської "Вестінгауз". Але блоки будували російські компанії, як власники проекту, залучаючи тих, хто їм був потрібен. В Україні проектування АЕС відсутнє повністю, від слова"повністю". Є домовленості про будівництво нових енергоблоків типу "Westinghousе" з США та ЄС, але це буде після війни. Повірте мені, як спеціалісту з безпеки реакторів з 36-літнім досвідом, який майже усе життя проробив на АЕС.
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06.07.2023 15:11 Відповісти
Ось би податкова так до мене ходила - з запросами та попередженнями
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06.07.2023 13:03 Відповісти
Ага, і СБУ щоб знімала взуття, так?
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06.07.2023 13:12 Відповісти
Мій дозиметр показує що шухеру поки що нема.
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06.07.2023 13:04 Відповісти
/наші експерти повинні мати можливість перевірити факти на місці/ Гроссі/
А в чому саме твої експерти є експертами? У мінуванні?
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06.07.2023 13:11 Відповісти
Не запросила, а заклянчила, бо знають куди рашисти їх пошлють.
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06.07.2023 13:13 Відповісти
Навіть найгірший сценарій на ЗАЕС не становитиме радіологічної небезпеки для населення - Американське ядерне товариство

https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/zagroza-*******-zaes-navit-naygirshiy-scenariy-ne-stanovit-radiologichnoji-bezpeki-dlya-naselennya-50336966.html
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06.07.2023 13:15 Відповісти
остос просящий, а между тем росатом строит реакторы, а гроси лижет дижет лижет, скоро дырку в жопе вторую сделает росатому
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06.07.2023 13:22 Відповісти
Магате таке ж імпотентне як і ООН!
Бо воно має 40 % своїх внесків від москалоти!
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06.07.2023 13:24 Відповісти
Ой, бажають політати, брехня
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06.07.2023 13:32 Відповісти
 
 