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Під час нічного обстрілу у Львові було щонайменше 10 зачинених укриттів, - Клименко

укриття

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 135 Кримінального кодексу України щодо неналежного функціонування укриттів.

Як пише Цензор.НЕТ, про це написав керівник МВС Ігор Клименко. 

"Отримали інформацію про щонайменше 10 зачинених укриттів у Львові під час нічного обстрілу. Обурлива ситуація. Стільки уваги, вимог, суворих рішень. А висновки деякими відповідальними особами так і не зроблені. Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.135 Кримінального кодексу України - Залишення в небезпеці. Винні мають бути притягнені до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Укриття не ідеальні, але вони є. Велика кількість людей проігнорувала сигнал тривоги, - Садовий про зачинені укриття під час ракетної атаки на Львів

Автор: 

Львів (3091) МВС (3512) Клименко Ігор (493) укриття (310)


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Топ коментарі
+6
А асфальтах найвеличнішевшивого
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06.07.2023 13:28 Відповісти
+5
А як що у Львові начальники РВЦА слуги народу то винуватий Кличко
а як інакше???
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06.07.2023 13:08 Відповісти
+5
пожиттєво у нас за держзраду
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06.07.2023 13:14 Відповісти
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06.07.2023 13:04 Відповісти
висновки ? висновки всі на поверхні
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06.07.2023 13:05 Відповісти
висновок очевидний
зе на другий термін
і на третій
і як *****, пожиттево.
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06.07.2023 13:10 Відповісти
пожиттєво у нас за держзраду
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06.07.2023 13:14 Відповісти
А як що у Львові начальники РВЦА слуги народу то винуватий Кличко
а як інакше???
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06.07.2023 13:08 Відповісти
Винен за закриті укриття і гибель людей. Як і Садовий. Мають сісти.
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06.07.2023 14:33 Відповісти
Хоч одне укриття збудоване за півтора року? Висотки ростуть як гриби після дощу.
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06.07.2023 13:11 Відповісти
Ключі вкрав Порошенко,у 2015році.
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06.07.2023 13:11 Відповісти
А потім втіхаря замінив замок.
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06.07.2023 13:18 Відповісти
От редиска, хтозна шо , аби вкрасти.
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06.07.2023 15:12 Відповісти
100% виновен Порошенко) Отож, бери свій "наган" та йди особисто наводить порядок пане керівник МВС Ігор Клименко, якщо твої накази не виконують твоїж підлеглі.
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06.07.2023 13:12 Відповісти
Вже не тільки Порошенко винен у всьому ,
а ще і мер столиці , Віталій Кличко🫤
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06.07.2023 13:39 Відповісти
Виталий у себе дома краде iнiкуди не лiзе. Ненадо ля-ля
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06.07.2023 15:14 Відповісти
Кому він потрібен вже.
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06.07.2023 14:47 Відповісти
Де Грім 2, який мав би знищити кацапські бази чорноморського флоту у перші години війни?
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06.07.2023 13:16 Відповісти
А асфальтах найвеличнішевшивого
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06.07.2023 13:28 Відповісти
мер Польовий ,схоже попав в халепу
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06.07.2023 13:24 Відповісти
Цікаво, а чи співставляв хтось дані відносно закритих укриттів і кацапських обстрілів? Чи немає закономірності? Не здивуюсь, якщо дії зелених гнид узгоджені з діями орків у плані обстрілів. "Куда сєгодня шмаляєм? По Львову? Хорошо. На какой уліце бомбоубєжища будут закрити? Понял, шмаляєм туда." А далі бутафорські кримінальні провадження і на тому все. Максимум - звільнення і тіхій уход в лєс.
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06.07.2023 13:36 Відповісти
Шановний, не смішіть народ. Бімбосховища будувати це як прищі при запаленні легень давити. Ви хату свою в бімбосховище винесете, машину?
Треба будувати свою зброю дальньої дії і ******* по базам орків. І не треба нести подоляцьку маячню про то шо "ой ми нє можєм у нас вайна ідьот". Домовитися з Польщею і будувати все на її території біля кордону. Та як тільки таке б почалося, союзники б засипали грошима і направили б нам відповідних спеціалістів. Але ж не на часі, давайте краще мільярди бюджету списувати через фіктивні фірми і шукати бабульку, "винну" в тому, що в домі підвал не відкрила. А толку з того підвалу?
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06.07.2023 14:51 Відповісти
Шановний, у вас проблеми із зором? Уважно прочитали і зрозуміли зміст написаного? В даному випадку я писав саме про навмисно зачинені укриття, аби спричинити більше жертв серед цивільного населення, а не про далекобійну зброю. Доки при владі сидить ворог, ніякої вітчизняної далекобійної зброї не буде ні на території України, ні на території країн-союзників. Можете мріяти про це перед сном, щоб краще спалось. А за "подоляцьку маячню" я б вам з радістю втулив у зуби, бо для мене особисто подоляцька падаль - такі ж самі вороги.
Так, ми могли б виготовляти власну зброю, але ворожа агентура на Банковій ніколи не дозволить цього зробити. Ба більше, навіть якщо знайдуться меценати, які захочуть вкласти у це гроші, зе-гниди навипередки вставлятимуть палиці в колеса, аби цьому перешкодити. Тому спустіться вже нарешті з небес на землю і облиште свої дитячі казочки про далекобійну зброю українського виробництва. При владі не клоуни і дилетанти, при владі вороги України, то ж ************** від цього.
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06.07.2023 16:05 Відповісти
То які варіанти? Ходити в сховище це не варіант, бо звичайна людина, втрачаючи квартиру, фактично втрачає і життя. Та й половина тих "сховищ" насправді прост опідвали в панельному домі, тобто братська могила по факту.
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06.07.2023 16:14 Відповісти
Так, я чудово знаю і розумію, в якому стані більшість укриттів. У нас у Сумах з цим така ж сама срака, як і в інших містах. Після нещодавньої атаки дронами з трьома загиблими (до речі, укриття теж були зачинені) наш сраний недомер лисенко влаштував показовий цирк - почав ломом ламати навісний замок на дверях укриття. Першопричина всіх наших бід на даний момент - це кацапи і їхня агентура при владі. І доки вони при владі, всі ці балачки про ******* далекобійну зброю ні про що.
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06.07.2023 16:42 Відповісти
У КИЇВСЬКІ УКРИТТЯ ЗАКУПИЛИ НАВОРОЧЕНІ РАЦІЇ НА МАЙЖЕ 1,2 МЛН ГРН
Цікаво, чи можна завдяки цим раціям слухати гру на барабанах у сусідньому укритті?
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06.07.2023 13:36 Відповісти
Можна тримати бомбосховища і відкритими, але тоді, якщо бути чесним і відвертим перед самими собою, то через два дні туди неможливо буде зайти, тому, що ми неодмінно перетворимо їх у нужник. Можна скільки завгодно сварити владу чи комунальників, але нікуди правди діти - ми такі! Перш за все треба змінюватись нам, а потім, можливо, у всьому і наступить хоч якийсь порядок. А поки що, справа з здебільшого нами.
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06.07.2023 14:06 Відповісти
Бомжі їх будуть обживати.
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06.07.2023 14:17 Відповісти
А може дверi cинхронiзувати з повiтряною тривогою? Електромоторчик, автоматизацiя?
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06.07.2023 17:26 Відповісти
 
 