Під час нічного обстрілу у Львові було щонайменше 10 зачинених укриттів, - Клименко

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 135 Кримінального кодексу України щодо неналежного функціонування укриттів.

Як пише Цензор.НЕТ, про це написав керівник МВС Ігор Клименко.

"Отримали інформацію про щонайменше 10 зачинених укриттів у Львові під час нічного обстрілу. Обурлива ситуація. Стільки уваги, вимог, суворих рішень. А висновки деякими відповідальними особами так і не зроблені. Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.135 Кримінального кодексу України - Залишення в небезпеці. Винні мають бути притягнені до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Укриття не ідеальні, але вони є. Велика кількість людей проігнорувала сигнал тривоги, - Садовий про зачинені укриття під час ракетної атаки на Львів