Під час нічного обстрілу у Львові було щонайменше 10 зачинених укриттів, - Клименко
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 135 Кримінального кодексу України щодо неналежного функціонування укриттів.
Як пише Цензор.НЕТ, про це написав керівник МВС Ігор Клименко.
"Отримали інформацію про щонайменше 10 зачинених укриттів у Львові під час нічного обстрілу. Обурлива ситуація. Стільки уваги, вимог, суворих рішень. А висновки деякими відповідальними особами так і не зроблені. Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.135 Кримінального кодексу України - Залишення в небезпеці. Винні мають бути притягнені до відповідальності", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+6 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар06.07.2023 13:28 Відповісти Посилання
+5 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар06.07.2023 13:08 Відповісти Посилання
+5 Олег Іванів #574269
показати весь коментар06.07.2023 13:14 Відповісти Посилання
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зе на другий термін
і на третій
і як *****, пожиттево.
а як інакше???
а ще і мер столиці , Віталій Кличко🫤
Треба будувати свою зброю дальньої дії і ******* по базам орків. І не треба нести подоляцьку маячню про то шо "ой ми нє можєм у нас вайна ідьот". Домовитися з Польщею і будувати все на її території біля кордону. Та як тільки таке б почалося, союзники б засипали грошима і направили б нам відповідних спеціалістів. Але ж не на часі, давайте краще мільярди бюджету списувати через фіктивні фірми і шукати бабульку, "винну" в тому, що в домі підвал не відкрила. А толку з того підвалу?
Так, ми могли б виготовляти власну зброю, але ворожа агентура на Банковій ніколи не дозволить цього зробити. Ба більше, навіть якщо знайдуться меценати, які захочуть вкласти у це гроші, зе-гниди навипередки вставлятимуть палиці в колеса, аби цьому перешкодити. Тому спустіться вже нарешті з небес на землю і облиште свої дитячі казочки про далекобійну зброю українського виробництва. При владі не клоуни і дилетанти, при владі вороги України, то ж ************** від цього.
Цікаво, чи можна завдяки цим раціям слухати гру на барабанах у сусідньому укритті?