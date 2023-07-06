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Росія висилає 9 фінських дипломатів. Консульство в Петербурзі закривають

мид,рф,мзс

Росія зупиняє роботу генерального консульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі та висилає дев’ятьох фінських дипломатів.

Про це заявили в МЗС РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Там повідомили, що викликали посла Фінляндії в Росії Антті Хелантера. Росія аргументувала своє рішення про висилку відповіддю на політику фінської влади.

"Параметри вступу Фінляндії до НАТО створюють загрозу безпеці Російській Федерації, а заохочення київського режиму на війну та накачування його західною зброєю означає ясно ворожі дії проти нашої країни. Така лінія фінської влади не може залишитися без відповіді", - йдеться у повідомленні МЗС РФ.

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Дипломати, які покинуть Фінляндію, є співробітниками посольства Фінляндії та фінського генконсульства в Санкт-Петербурзі.

Росія також відкликає згоду на роботу генконсульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі з 1 жовтня.

Раніше 6 червня Фінляндія вислала з країни дев'ятьох співробітників російського посольства через їхню розвідувальну діяльність.

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Тепер у відповідь на дії росіян вона може закрити консульство Росії у місті Турку. Про це повідомив президент Фінляндії Саулі Нііністе.

"Заходи, оголошені сьогодні Росією, є жорсткою і асиметричною відповіддю на рішення Фінляндії про висилку. Я говорив з лідерами керівних партій. Ми готуємо аналогічні заходи", - написав він у твіттері.

Автор: 

дипломатія (711) МЗС рф (967) росія (66080) Фінляндія (1329)


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Топ коментарі
+18
Расчехлились. Кацапам пора забыть о Финляндии. Это теперь ненавистная натовская страна )))
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06.07.2023 15:05 Відповісти
+16
Кацапські гадючники, які не мають нічого спільного з дипломатією повинні бути закриті у всіх цивілізованих країнах
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06.07.2023 15:08 Відповісти
+14
Да закрывайте сами все консульства на рабссее. Иначе сейчас столько неадекватов из рабссеи набежит, что сами не будете знать что с ними делать в своей стране.
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06.07.2023 15:00 Відповісти
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Да закрывайте сами все консульства на рабссее. Иначе сейчас столько неадекватов из рабссеи набежит, что сами не будете знать что с ними делать в своей стране.
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06.07.2023 15:00 Відповісти
набегут-то они в финляндию....
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06.07.2023 17:30 Відповісти
ось це горе то яке
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06.07.2023 15:01 Відповісти
Тепер фінни не їздитимуть в піттаррі і не купуватимуть водку "Фінляндія".
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06.07.2023 15:44 Відповісти
И это для европейцев хорошо, не будут козломордые шакалы ездить к финнам для покупки санкционной жрачки. Пусть кацапня ягель жрет.
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06.07.2023 15:01 Відповісти
Расчехлились. Кацапам пора забыть о Финляндии. Это теперь ненавистная натовская страна )))
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06.07.2023 15:05 Відповісти
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06.07.2023 15:08 Відповісти
Кацапські гадючники, які не мають нічого спільного з дипломатією повинні бути закриті у всіх цивілізованих країнах
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06.07.2023 15:08 Відповісти
так кацапам и надо
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06.07.2023 15:10 Відповісти
Що добре, то не зле.
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06.07.2023 15:11 Відповісти
Финляндия кормила Санкт-Петербург (молоко, мясные изделия, кондитерские изделия, хлеб, рыба) одевала, обувала. Чем теперь будут харчеваться в Санкт-Петербурге, где теперь будут отдыхать
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06.07.2023 15:23 Відповісти
Вони будуть харчуватись тим що і уся параша - смоктати у кремлівської молі.
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06.07.2023 15:43 Відповісти
Усі фіни у шоці! Як же вони тепер будуть їздити до кацапського Мухосраньська! Це ж фіноцид!
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06.07.2023 15:41 Відповісти
https://youtu.be/pGStuXaeWf4 «Njet Molotoff!» («Ні, Молотов!») - фінська антирадянська пісня
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06.07.2023 16:01 Відповісти
Світ має бути без кацапні!
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06.07.2023 16:33 Відповісти
рашистських нелюдів у повну ізоляцію, а ХУ...ЛО в Гаазький трибунал !!!
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06.07.2023 16:38 Відповісти
Аборигенську рашу ніхто не хоче
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06.07.2023 16:58 Відповісти
 
 