Росія висилає 9 фінських дипломатів. Консульство в Петербурзі закривають

Росія зупиняє роботу генерального консульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі та висилає дев’ятьох фінських дипломатів.

Про це заявили в МЗС РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Там повідомили, що викликали посла Фінляндії в Росії Антті Хелантера. Росія аргументувала своє рішення про висилку відповіддю на політику фінської влади.

"Параметри вступу Фінляндії до НАТО створюють загрозу безпеці Російській Федерації, а заохочення київського режиму на війну та накачування його західною зброєю означає ясно ворожі дії проти нашої країни. Така лінія фінської влади не може залишитися без відповіді", - йдеться у повідомленні МЗС РФ.

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Дипломати, які покинуть Фінляндію, є співробітниками посольства Фінляндії та фінського генконсульства в Санкт-Петербурзі.

Росія також відкликає згоду на роботу генконсульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі з 1 жовтня.

Раніше 6 червня Фінляндія вислала з країни дев'ятьох співробітників російського посольства через їхню розвідувальну діяльність.

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Тепер у відповідь на дії росіян вона може закрити консульство Росії у місті Турку. Про це повідомив президент Фінляндії Саулі Нііністе.

"Заходи, оголошені сьогодні Росією, є жорсткою і асиметричною відповіддю на рішення Фінляндії про висилку. Я говорив з лідерами керівних партій. Ми готуємо аналогічні заходи", - написав він у твіттері.