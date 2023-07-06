"РФ стоїть на межі громадянської війни", - Буданов
На думку голови ГУР Міноборони Кирила Буданова Російська Федерація стоїть на межі громадянської війни.
Про це Буданов заявив в інтерв'ю The Times, передає Цензор.НЕТ.
Буданов розповів про перехоплені розвідкою України секретні дані російського МВС, де відображені настрої населення РФ під час нещодавнього заколоту так званої ПВК "Вагнер". Буданов повідомив, що МВС держави-агресора використовує шпигунське програмне забезпечення нового покоління, яке дає змогу відстежувати окремі нібито захищені месенджери, а також тенденції в соцмережах і регіональних ЗМІ.
Згідно з секретними даними МВС РФ, які проаналізувала українська розвідка, під час заколоту 24 і 25 червня власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин мав підтримку населення 17 із 46 регіонів РФ, а російський диктатор Володимир Путін - 21. Зокрема, останній міг розраховувати на лояльність Москви, але не Санкт-Петербурга, а найнижчу підтримку Путіна зафіксовано в Дагестані.
"Ось що ми наразі бачимо: російське суспільство розірване на дві частини. Ситуація вказує саме на те, про що говорила наша служба: РФ стоїть на межі громадянської війни. Потрібна маленька внутрішня "справа", і внутрішній конфлікт посилиться", - наголосив Буданов.
Він додав, що росіяни підтримують війну, коли її показують по телевізору. "Але щойно хтось із них отримує повістку про призов, то починає шукати причини, як туди не поїхати. Самим іти на війну для них не варіант", - зазначив він.
Нагадаємо, за даними британської розвідки заколот Пригожина спричинив розкол у системі національної безпеки Росії.
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более 10 ракет для ОТРК "Искандер";
до 30 ракет морского базирования "Калибр";
до 60 единиц крылатых ракет воздушного базирования, включая аэробалистические ракеты "Кинжал".
Ще один анекдот з 90х про "нових руських"... Вибачте переходжу на язік:
"Стоит новый руский возле кантора и баксы считает: - сто, двести триста .... тысяча.... две
Подходит ботаник в очках
- простите, как пройти в библиотеку?
- куда???
- в библиотеку.
......
-двести, триста... шестьсот ... БЛИН!
- сдушай мужик! - пашел бы ты! - Лучше делом займись, понял? - Делом!"
Що мені та *********?
Нехай хоч обсеруться по сто разів кожен!
Нашо дивитись на те, від чого воняє?
Ви дивіться за своїми носами!
Хіба не бачите, скільки у українців поблем?
"Наша рекомендация остается прежней: не приезжать в Россию, а если ваше присутствие здесь не является необходимым, мы рекомендуем вам рассмотреть возможность уехать", - сказала посол на видеозаписи, опубликованной в среду в Telegram-канале посольства."
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/.
які громадянські ініціативи "громадян росії" можна перелічити за останні 20 років ?
яка може бути "громадянська війна" в "странє" де нема громадян, а тільки подданиє ?
для них за щастя піти у в'язницю, як навальний чи яшін, а не бунт підняти
До того как презедентом стал Зе, я не знал ни одной фамилии начальника Гур.
Теперь Буданова знают все, даже дети. И цирк 95 продолжает свою работу.
- Зеленський: У Росії − розкол, вертикаль влади посипалася.
но, пока льет говно на уши лохторату - для зелени кадр полезный...
- Та куди вже надійніше, баба під під'їздом на лавці казала...
але ж як його можуть дивитись і слухати після чисельних ляпів?
Из того что поддержка разделилась почти поровну, он сделал вывод что раша на пороге гражданской войны.