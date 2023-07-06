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Новини Повстання Пригожина в РФ
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"РФ стоїть на межі громадянської війни", - Буданов

буданов

На думку голови ГУР Міноборони Кирила Буданова Російська Федерація стоїть на межі громадянської війни.

Про це Буданов заявив в інтерв'ю The Times, передає Цензор.НЕТ. 

Буданов розповів про перехоплені розвідкою України секретні дані російського МВС, де відображені настрої населення РФ під час нещодавнього заколоту так званої ПВК "Вагнер". Буданов повідомив, що МВС держави-агресора використовує шпигунське програмне забезпечення нового покоління, яке дає змогу відстежувати окремі нібито захищені месенджери, а також тенденції в соцмережах і регіональних ЗМІ.

Згідно з секретними даними МВС РФ, які проаналізувала українська розвідка, під час заколоту 24 і 25 червня власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин мав підтримку населення 17 із 46 регіонів РФ, а російський диктатор Володимир Путін - 21. Зокрема, останній міг розраховувати на лояльність Москви, але не Санкт-Петербурга, а найнижчу підтримку Путіна зафіксовано в Дагестані.

"Ось що ми наразі бачимо: російське суспільство розірване на дві частини. Ситуація вказує саме на те, про що говорила наша служба: РФ стоїть на межі громадянської війни. Потрібна маленька внутрішня "справа", і внутрішній конфлікт посилиться", - наголосив Буданов.

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Він додав, що росіяни підтримують війну, коли її показують по телевізору. "Але щойно хтось із них отримує повістку про призов, то починає шукати причини, як туди не поїхати. Самим іти на війну для них не варіант", - зазначив він.

Нагадаємо, за даними британської розвідки заколот Пригожина спричинив розкол у системі національної безпеки Росії. 

Буданов Кирило (496) розвідка (3881) росія (66080) заколот (37)


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Топ коментарі
+41
ГУР - це не 95 квартал. Буданову хтось колись про це говорив?
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06.07.2023 16:37 Відповісти
+25
Вистачить мріями займатись. То пуйло присмерті, то ракети закінчаться, то громадянська війна на рососії почнеться. У розвідки інші завдання - втілювати це все у життя і мовчки.
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06.07.2023 16:41 Відповісти
+23
ага. ***** кожного тижня помирає, паРаша вже півтора роки, як програла війну, а громадянська війна там, на паРаші, кожен місяць приходить на межу, а то і кілька разів на місяць, якщо у буданова загострення.
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06.07.2023 16:39 Відповісти
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ГУР - це не 95 квартал. Буданову хтось колись про це говорив?
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06.07.2023 16:37 Відповісти
Буданов точно 95 квартал
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06.07.2023 16:41 Відповісти
Його саме для цього і призначили, щоб він на фуфломарафонах ніс пургу та смішив іноземні ЗМІ і закликав плавки купляти для відпочинку в Криму цього літа.. Мабуть журналісти з "РосБіснесКонсалтингу" це ще в березні зробили, коли їм це Буданга радив.
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06.07.2023 16:41 Відповісти
Він з Арестовичем, скоріш всього, земляки, білоруських коренів. Хочуть, як і Лука Мудіщев, завжди бути на виду от порють всяку нісенітницю.
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06.07.2023 17:03 Відповісти
Та виглядає так що,таки-"Квартал"!
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06.07.2023 17:45 Відповісти
ТРЕПЛО !! С него разведчик , как с меня балерина !!
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06.07.2023 17:57 Відповісти
Он его 🤢🎪🤡шестерка ( после назначения на посаду первым делом сбрехал про « ВАГНЕРГЕЙТ) глубогозарывшийся крот ! ТОШНИТ ОТ ДРУЖКА ********** , они и до сихор живут вместе под одной крышей 😃
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06.07.2023 17:51 Відповісти
Цікаво, це йому радник Гогілашвілі розповів чи САМа жаба з кабінету ?
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06.07.2023 16:38 Відповісти
Так допоможіть кацапам з їх внутрішньою "справою", сподіваюся можливості є
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06.07.2023 16:39 Відповісти
ага. ***** кожного тижня помирає, паРаша вже півтора роки, як програла війну, а громадянська війна там, на паРаші, кожен місяць приходить на межу, а то і кілька разів на місяць, якщо у буданова загострення.
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06.07.2023 16:39 Відповісти
І ракети в ніх закінчилися
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06.07.2023 16:42 Відповісти
"РФ производит ЗА МЕСЯЦ:
более 10 ракет для ОТРК "Искандер";
до 30 ракет морского базирования "Калибр";
до 60 единиц крылатых ракет воздушного базирования, включая аэробалистические ракеты "Кинжал".
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06.07.2023 16:47 Відповісти
Это Вы, ещё про ПЛАВКИ ДЛЯ Крыма забыли ! Превратился в посмешище 🤮
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06.07.2023 17:53 Відповісти
МАЯЧНЯ.
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06.07.2023 16:39 Відповісти
Вистачить мріями займатись. То пуйло присмерті, то ракети закінчаться, то громадянська війна на рососії почнеться. У розвідки інші завдання - втілювати це все у життя і мовчки.
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06.07.2023 16:41 Відповісти
Так він ось і розвідує, скільки україньці зможуть витримати такого "розвідника".
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06.07.2023 16:57 Відповісти
Не можу втриматись....
Ще один анекдот з 90х про "нових руських"... Вибачте переходжу на язік:
"Стоит новый руский возле кантора и баксы считает: - сто, двести триста .... тысяча.... две
Подходит ботаник в очках
- простите, как пройти в библиотеку?
- куда???
- в библиотеку.
......
-двести, триста... шестьсот ... БЛИН!
- сдушай мужик! - пашел бы ты! - Лучше делом займись, понял? - Делом!"
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06.07.2023 18:01 Відповісти
Знов за рибу гроші.
Що мені та *********?
Нехай хоч обсеруться по сто разів кожен!
Нашо дивитись на те, від чого воняє?

Ви дивіться за своїми носами!
Хіба не бачите, скільки у українців поблем?
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06.07.2023 16:43 Відповісти
А ми стоімо на межі ********* -- яким буиним цвітом в квітне корупція в часи віини .
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06.07.2023 16:43 Відповісти
Цей Буданов все язиком чеше без перестанку замість того щоб справами займатись
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06.07.2023 16:44 Відповісти
хєрня
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06.07.2023 16:45 Відповісти
Шо, ап'ять??? Невже ''пірожин'' таки надумав іти на мацскву? Чи сьогодні день ''бадьонного''?
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06.07.2023 16:46 Відповісти
Нє, сьогодні день чапаєва)) Залишилося тільки Урал знайти підходящий.
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06.07.2023 16:50 Відповісти
До, чи після того, як на росії закінчаться ракети?)
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06.07.2023 16:46 Відповісти
Замість того.
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06.07.2023 16:53 Відповісти
А це треба вже у абдристовича питати. Він спєц у цьому питанні.
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06.07.2023 16:55 Відповісти
"Посольство Великобритании в Москве опубликовало видеосообщение, на котором посол Дебора Броннерт призвала сограждан по возможности покинуть Россию.

"Наша рекомендация остается прежней: не приезжать в Россию, а если ваше присутствие здесь не является необходимым, мы рекомендуем вам рассмотреть возможность уехать", - сказала посол на видеозаписи, опубликованной в среду в Telegram-канале посольства."

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/.
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06.07.2023 16:46 Відповісти
зупиніть хтось його!))))))))
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06.07.2023 16:46 Відповісти
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06.07.2023 16:47 Відповісти
Буданов ну ты же кадровый разведчик, зачем же такую чушь говорить. Гражданская война как и бунт военных против ху\йла, возможна лишь после НЕСКОЛЬКИХ крупных поражений на фронте, когда он начнет требовать от них исправить провалы а они не будут знать как это сделать.
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06.07.2023 16:48 Відповісти
оно возле разведки и близко не лежало...
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06.07.2023 17:04 Відповісти
Чергова маячня від псевдорозвідника буданова, але це вже не лікується!
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06.07.2023 16:49 Відповісти
Ти, скк, маєш розвідувати де кацапи мінні поля ставлять а не едалом по ТВ торгувать. Розвєдчік ...ля...
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06.07.2023 16:49 Відповісти
Дивно, що у перехопленні не було нічого про те, коли путін здохне. Бо згідно з добутими Будановим даними, він вже мав би окочуритись.
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06.07.2023 16:52 Відповісти
Була Ванга стала Буданга
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06.07.2023 16:52 Відповісти
Працювати не вміє, офіцера бойового в камеру посадив Єрмак, а він себе клоуном виставляє... Жоден твій прогноз не збувся.
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06.07.2023 16:53 Відповісти
Джерело московської інформації, саме надійне, саме чесне та правдиве! Заслужений герой ордену Казкаряв та бойовий генерал Хвеська.
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06.07.2023 16:55 Відповісти
Буданов, баканов, данілов - зелетелемарафон!
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06.07.2023 16:56 Відповісти
вона на цій межі вже 300 років стоїть і не падає

які громадянські ініціативи "громадян росії" можна перелічити за останні 20 років ?

яка може бути "громадянська війна" в "странє" де нема громадян, а тільки подданиє ?

для них за щастя піти у в'язницю, як навальний чи яшін, а не бунт підняти
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06.07.2023 16:56 Відповісти
П**дець! Йому не дають спокою лаври Безумної?!
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06.07.2023 16:57 Відповісти
Бляха до того як про це сказав Буданов теж так думав
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06.07.2023 16:57 Відповісти
Скільки ж гівна порохоботи можуть виляти. Це жах
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06.07.2023 16:57 Відповісти
Это не порохоботы, это здравый смысл.
До того как презедентом стал Зе, я не знал ни одной фамилии начальника Гур.
Теперь Буданова знают все, даже дети. И цирк 95 продолжает свою работу.
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06.07.2023 18:43 Відповісти
бгг, на 73% менше, чим такий лохторат як ти
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06.07.2023 19:50 Відповісти
кацап скоро твоей рашке писдец - сам буданов сказал
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07.07.2023 01:26 Відповісти
Це тільки мені став напам'ятовувати Буданов НЛПІзда Арестовича з його Гордоном? Тоді як почнуться кацапські "пабегоши" за паребрик у бік України, то ніякого міжнародного права до окупантів-втекачів не існує. Хто б вони ні були - нікого не приймаємо!
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06.07.2023 17:00 Відповісти
А у бубы свои приходы -
- Зеленський: У Росії − розкол, вертикаль влади посипалася.
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06.07.2023 17:01 Відповісти
така тупа брехня це неповага до своїх громадян.
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06.07.2023 17:02 Відповісти
Гражданская война в России закончится ровно через минуту, как догорит Рублёвка и все вновь удовлетворённые разбредутся по своим стойлам...
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06.07.2023 17:03 Відповісти
Ех, Буданов, Буданов! Язиком чесать - не мішки ворочать! Займись ліпше прямими своїми обов'язками - бо чомусь зовсім розчинилися на просторах як росії, так і України - так звані РДК та ЛСР! А їх військові вилазки на територію московитів були б зараз ой як при нагоді, особливо під час контрнаступу ЗСУ!
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06.07.2023 17:04 Відповісти
Ему надо в Тик-Ток на поля сражений с какдырковцами.
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06.07.2023 17:05 Відповісти
... пистабол редкий...

но, пока льет говно на уши лохторату - для зелени кадр полезный...
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06.07.2023 17:08 Відповісти
Буданов, щаймися тихо і системно своїми справами, а не патякати замість абдристовича. Скільки можна їздити по вухах обдуреного наріду? Де наші ракети? Де наша зброя? Де баканов і його посіпаки?
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06.07.2023 17:10 Відповісти
В українському лексиконі вже давно з'явилось нове слово - "набуданити". Дати фальшиві прогнози, не вгадати з прогнозами, неправильні аналізи ситуації. Назвиздіти, по простому.
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06.07.2023 17:14 Відповісти
Такое впечатление что Буданов побывал на тренинге у Арестовича. Но все ровно спасибо за позитив.
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06.07.2023 17:15 Відповісти
Напевно вони з одного институту когнітивного дисонансу Субботина - після тамошних ритрітів і не таке заспіваєш, китайський сюй мин тай з інституту кундаліні завидки не стримає й здохне.
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06.07.2023 17:38 Відповісти
А Буданов, стоїть на межі здорового глузду Ідіот
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06.07.2023 17:18 Відповісти
Клінічний.
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06.07.2023 17:38 Відповісти
-А джерело інформації надійне?

- Та куди вже надійніше, баба під під'їздом на лавці казала...
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06.07.2023 17:21 Відповісти
Буданов зараз з українського Криму вещає? Ні? Ну і пішов у сраку
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06.07.2023 17:22 Відповісти
Ванга на цей раз точно не прогадає.
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06.07.2023 17:28 Відповісти
уже 400 років стоїть, ніяк не встане
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06.07.2023 17:31 Відповісти
Фільм "Вбити Пригожина" змінюється на фільм "Громадянська війна"
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06.07.2023 17:35 Відповісти
"Каламбия Пикчер" скоро обанкротится.
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06.07.2023 21:25 Відповісти
Так занимайся этим самым маленьким делом ,чтобы гражданская война на раше началась ,а не языком трепай и сказки рассказывай ,что будешь кофе пить на пару с подоляком в Ялте этим летом
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06.07.2023 17:36 Відповісти
Не прискіпуйтесь до слабенького.То він вже мабуть в Криму на морі розслабився і мріє.
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06.07.2023 17:36 Відповісти
Я не вірю щоб щось доходило до дубоголових, я не вірю в ініціативу зі сторони п'янорилих, я не вірю в волю жаболежнів, я їм взагалі не вірю. Вони пропащі люди, чи нелюди?
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06.07.2023 17:42 Відповісти
Гогашпілівілі інсайд підкинув?
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06.07.2023 17:50 Відповісти
"Фантазьор ти мєня називала...)
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06.07.2023 17:55 Відповісти
розумію, що він за свої "висери" не відповідає, як і інші, нажаль

але ж як його можуть дивитись і слухати після чисельних ляпів?
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06.07.2023 18:22 Відповісти
Гигант мысли, однако.
Из того что поддержка разделилась почти поровну, он сделал вывод что раша на пороге гражданской войны.
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06.07.2023 18:48 Відповісти
А ще батько російської демократії і особа, наближена до імпєратора Зєлі. 12 стільців - пророча книга.
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06.07.2023 19:06 Відповісти
"РФ стоїть на межі громадянської війни", - про це мені доповів мій агент у кремлі дмітрій мєдвєдєв - Буданов.
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06.07.2023 19:00 Відповісти
Буданову треба було йти в політологи, а не очолювати розвідку. З нього вже весь світ сміється
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06.07.2023 19:03 Відповісти
Дебіл, блдь.
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06.07.2023 19:10 Відповісти
Не буде там ніякої гражданской.. там і граждан нема.. бидло одне
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06.07.2023 19:44 Відповісти
**** має здохнути а потім килим піде на шматки
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06.07.2023 20:04 Відповісти
Після Вагнергейту перетворили ГУР на філіал кварталу-95. Головне-своєчасно !
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06.07.2023 20:10 Відповісти
"Настало время *********** историй".
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06.07.2023 21:18 Відповісти
 
 