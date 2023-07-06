"РФ стоїть на межі громадянської війни", - Буданов

На думку голови ГУР Міноборони Кирила Буданова Російська Федерація стоїть на межі громадянської війни.

Про це Буданов заявив в інтерв'ю The Times, передає Цензор.НЕТ.

Буданов розповів про перехоплені розвідкою України секретні дані російського МВС, де відображені настрої населення РФ під час нещодавнього заколоту так званої ПВК "Вагнер". Буданов повідомив, що МВС держави-агресора використовує шпигунське програмне забезпечення нового покоління, яке дає змогу відстежувати окремі нібито захищені месенджери, а також тенденції в соцмережах і регіональних ЗМІ.

Згідно з секретними даними МВС РФ, які проаналізувала українська розвідка, під час заколоту 24 і 25 червня власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин мав підтримку населення 17 із 46 регіонів РФ, а російський диктатор Володимир Путін - 21. Зокрема, останній міг розраховувати на лояльність Москви, але не Санкт-Петербурга, а найнижчу підтримку Путіна зафіксовано в Дагестані.

"Ось що ми наразі бачимо: російське суспільство розірване на дві частини. Ситуація вказує саме на те, про що говорила наша служба: РФ стоїть на межі громадянської війни. Потрібна маленька внутрішня "справа", і внутрішній конфлікт посилиться", - наголосив Буданов.

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Він додав, що росіяни підтримують війну, коли її показують по телевізору. "Але щойно хтось із них отримує повістку про призов, то починає шукати причини, як туди не поїхати. Самим іти на війну для них не варіант", - зазначив він.

Нагадаємо, за даними британської розвідки заколот Пригожина спричинив розкол у системі національної безпеки Росії.