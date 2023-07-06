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Єврокомісія засудила ракетний удар по Львову

львів

Єврокомісія засуджує злочинний удар російських військ по Львову, який призвів до численних жертв серед цивільних.

Про це заявив Речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільша атака на Львів, що сталася цієї ночі, ще раз доводить - після таких самих звірств, що скоїли росіяни в Краматорську, Сумах та Первомайському, - що Путін навмисно обирає своєю мішенню український народ", - ідеться в дописі. 

Стано додав, що навмисний обстріл цивільних та цивільної інфраструктури є воєнним злочином. "Росія буде притягнута до відповідальності", - запевнив він. 

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Нагадаємо, цієї ночі, близько 2:30, російська ракета влучила у будинок. Наразі відомо про 40 поранених та 5 загиблих. 

Єврокомісія (2184) Львів (3091) обстріл (29206) Стано Петер (110)


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Топ коментарі
+10
А кулачки стискали,коли засуджували? Чи обійшлося шипінням?
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06.07.2023 17:52 Відповісти
+4
Що б ми без "їхнього" засудження робили?
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06.07.2023 18:05 Відповісти
+4
Засудили,занепокоїлися і пішли пити каву.Як би ж їх засудження воскресило вбитих.Який цинізм і латента співучасть в убивстві українців.Від безсилля просто опускаються руки.Не вірю більше нікому.Єдині,з ким можна мати справу,це Британія,Польща і країни Балтії.
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06.07.2023 18:08 Відповісти
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А кулачки стискали,коли засуджували? Чи обійшлося шипінням?
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06.07.2023 17:52 Відповісти
Хочу Вам пояснити чому КАЛІБР влучив у жилий будинок. Цей жилий будинк став щитом для Академії сухопутних військ. Ракета йшла на ціль на малій висоті. Ціллю обстрілу були будівлі Академії. Коли б на місці цього будину була багатоповерхівка приміром 7 чи 9 поверхів то ракета знесла б всі поверхи від 5 -го і вище і жертв серед мирного населення було б набагато більше.. Ті з кацапів котрі наводили ракету вважали що перед будівлями Академії немає нічого, Гола місцина. А будинок став КАЛБРУ на заваді і він влучив у верхній поверх. Добре було б витребувати у партнерів кілька сот ТОМАГАВКІВ і запустити віялом по військових містечках в росії. Кацапи відразу би припинили ракетні обстріли України
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08.07.2023 23:56 Відповісти
Дякуемо!
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06.07.2023 17:52 Відповісти
Ваша стурбованість трохи полегшена біль львів'янам, думаю....
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06.07.2023 18:03 Відповісти
Що б ми без "їхнього" засудження робили?
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06.07.2023 18:05 Відповісти
Не выбирали бы клована Верховным Главнокомандующим. Пошли на рекорд: торчок и клован руководит обороной Украины. Такого в истории ни одной страны не было.
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06.07.2023 18:22 Відповісти
Засудили,занепокоїлися і пішли пити каву.Як би ж їх засудження воскресило вбитих.Який цинізм і латента співучасть в убивстві українців.Від безсилля просто опускаються руки.Не вірю більше нікому.Єдині,з ким можна мати справу,це Британія,Польща і країни Балтії.
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06.07.2023 18:08 Відповісти
Занепокоєння було просто великим, чи дуже великим?
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06.07.2023 18:08 Відповісти
Єврокомісія засудила -- а друга Гімнесі -- каже шо касетного озброєння нам не давати .
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06.07.2023 18:10 Відповісти
Засудила - це добре!
А який вирок?
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06.07.2023 18:15 Відповісти
Зелений вирок.
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06.07.2023 18:18 Відповісти
А де літаки?
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06.07.2023 18:25 Відповісти
Далеко,далеко де й ЗРК в достатьній кількості, там де і гарантії беспеки і теріторіальної цілісності і не за безкоштовно, а в обмін на те що Україна відмовилася і вивела ядерну зброю бувшого СРСР націленного на НАТО.
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06.07.2023 18:39 Відповісти
О, вони вже засуджуть, - це найвища стадія гарантій беспеки і теріторіальної цілосності в обмін на те що Україна відмовилася від третього ядерного потенціалу (2 тис. боезарядів бувшим СРСР націлених на НАТО), як кажуть угода з РФ не коштує і листа папіру на якому вона підписата теж саме вже можно сказати і про НАТО , але ж Україна не відповідає стандартам НАТО, навіть якщо і виконала угоду по ядерній беспеці в Світі , а коли в них питають які стандарти? Вони не кажуть, зате постійно кажуть що двері НАТО для України ще не закриті - тоб-то з моменту виведення ядернорї зброї пройшло вже 29 років , а вони кажуть що двері ще не закриті , виникає питання скільки ще двері в НАТО ще будуть не закриті і скількі вони ще будуть засуджувати вбивства українців?- напевно ще років - 200
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06.07.2023 18:31 Відповісти
Засуджують - це коли свої роблять якусь дурню. Мовляв, не наш це метод, і так робити не слід. Єврокомісія "засудила" орків! А як треба було, хоч не підказала?
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06.07.2023 19:24 Відповісти
А абєспакоєннасть була?
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06.07.2023 19:42 Відповісти
дякую *****
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06.07.2023 19:47 Відповісти
 
 