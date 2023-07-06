Єврокомісія засудила ракетний удар по Львову
Єврокомісія засуджує злочинний удар російських військ по Львову, який призвів до численних жертв серед цивільних.
Про це заявив Речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Найбільша атака на Львів, що сталася цієї ночі, ще раз доводить - після таких самих звірств, що скоїли росіяни в Краматорську, Сумах та Первомайському, - що Путін навмисно обирає своєю мішенню український народ", - ідеться в дописі.
Стано додав, що навмисний обстріл цивільних та цивільної інфраструктури є воєнним злочином. "Росія буде притягнута до відповідальності", - запевнив він.
Нагадаємо, цієї ночі, близько 2:30, російська ракета влучила у будинок. Наразі відомо про 40 поранених та 5 загиблих.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А який вирок?