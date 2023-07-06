На відновлення зруйнованих помешкань у Львові виділять 100 млн, - Садовий

У Львові комісія з надзвичайних ситуацій вирішила виділити 100 мільйонів гривень на відновлення зруйнованих унаслідок російської атаки помешкань.

Таке рішення ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Комісія прийняла рішення виділити 100 мільйонів на відновлення зруйнованих помешкань", - написав він у телеграмі.

Він зазначив, що всім львів’янам, які втратили житло через обстріл, запропонували тимчасове проживання в готелі або в модульному містечку у розташованому поруч Стрийському парку.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч проти 6 липня Росія атакувала Львів за допомоги ракет "Калібр". Сили ППО збили 7 з 10 випущених ракет. Внаслідок влучання у Львові зруйновано один житловий будинок і пошкоджено понад 30. Загинули четверо людей: наймолодшій жертві 21 рік, найстаршій - 95. Ще 37 людей поранені.