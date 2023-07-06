Заперечення Туреччини подолані, членство Швеції в НАТО "у межах досяжності", - Столтенберг
Заперечення Туреччини щодо членства Швеції в НАТО подолані, вступ Швеції до Альянсу у межах досяжності.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, чиї слова наводить Reuters, передає Цензор.НЕТ.
"Моїм головним завданням зараз є узгодження цього питання на саміті", - зазначив Столтенберг.
Він додав, що лідери Швеції і Туреччини зустрінуться у Вільнюсі 10 липня, напередодні саміту Альянсу, з метою усунути тривалі перешкоди на шляху до членства Швеції в НАТО.
"Ми сподіваємося і чекаємо на позитивне рішення наступного тижня", – міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем.
Нагадаємо, що, за словами Столтенберга, Швеція виконала всі вимоги для вступу в НАТО. Однак Туреччина продовжувала блокувати вступ.
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Мої поздоровлення дружній Швеції!
а папусам напомнят что двери открыты.