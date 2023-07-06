Заперечення Туреччини подолані, членство Швеції в НАТО "у межах досяжності", - Столтенберг

Заперечення Туреччини щодо членства Швеції в НАТО подолані, вступ Швеції до Альянсу у межах досяжності.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, чиї слова наводить Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Моїм головним завданням зараз є узгодження цього питання на саміті", - зазначив Столтенберг.

Він додав, що лідери Швеції і Туреччини зустрінуться у Вільнюсі 10 липня, напередодні саміту Альянсу, з метою усунути тривалі перешкоди на шляху до членства Швеції в НАТО.

"Ми сподіваємося і чекаємо на позитивне рішення наступного тижня", – міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем.

Також читайте: НАТО наближається до консенсусу щодо членства України, - амбасадорка США в НАТО Сміт

Нагадаємо, що, за словами Столтенберга, Швеція виконала всі вимоги для вступу в НАТО. Однак Туреччина продовжувала блокувати вступ.