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Новини НАТО
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Заперечення Туреччини подолані, членство Швеції в НАТО "у межах досяжності", - Столтенберг

нато,швеція

Заперечення Туреччини щодо членства Швеції в НАТО подолані, вступ Швеції до Альянсу у межах досяжності.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, чиї слова наводить Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Моїм головним завданням зараз є узгодження цього питання на саміті", - зазначив Столтенберг. 

Він додав, що лідери Швеції і Туреччини зустрінуться у Вільнюсі 10 липня, напередодні саміту Альянсу, з метою усунути тривалі перешкоди на шляху до членства Швеції в НАТО.

"Ми сподіваємося і чекаємо на позитивне рішення наступного тижня", – міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем.

Також читайте: НАТО наближається до консенсусу щодо членства України, - амбасадорка США в НАТО Сміт

Нагадаємо, що, за словами Столтенберга, Швеція виконала всі вимоги для вступу в НАТО. Однак Туреччина продовжувала блокувати вступ. 

НАТО (6547) Туреччина (3628) Швеція (969) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+8
Переклад - якщо Ердоган буде брикатися, йому вимкнуть його маленький газовий бізнес і спустять курдів.
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06.07.2023 19:01 Відповісти
+6
Круто!

Мої поздоровлення дружній Швеції!
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06.07.2023 19:07 Відповісти
+4
белых людей наконец возьмут в нато.
а папусам напомнят что двери открыты.
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06.07.2023 19:08 Відповісти
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Переклад - якщо Ердоган буде брикатися, йому вимкнуть його маленький газовий бізнес і спустять курдів.
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06.07.2023 19:01 Відповісти
точнее не переведешь
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06.07.2023 19:54 Відповісти
Дали туркам відкупного ?.
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06.07.2023 19:01 Відповісти
І що?
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06.07.2023 19:02 Відповісти
Да ничего особенного. Просто у путлера будет такая диарея, что никакой желтый чемоданчик не поможет, и желтый вагончик его бронепоезда. Вылкзет из своего вонючего бункера и будет опять гроэить своим трясущемся кулачком. Это же его святая и очередная красная линия.
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06.07.2023 19:12 Відповісти
Да, путлер мягко говоря дурак. Но это мягко говоря. Он маньяк. Причем с детства.
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06.07.2023 19:27 Відповісти
Ко́мплекс неполноце́нности - сильная и постоянная неуверенность в себе, заниженная самооценка, ощущение превосходства окружающих над собой. Это понятие ввёл в научный оборот немецкий психоаналитик Альфред Адлер.
Симптомами комплекса неполноценности обычно являются: попытки привлечь внимание к своим страданиям, боязнь людей, страх допустить ошибку, напряжение, порой - дефекты речи, нервный тик. Молодые мужчины нередко маскируют комплекс неполноценности повышенной агрессивностью или алкоголем, а также разными символами статуса, такими как спортивные автомобили, вызывающая одежда и т.п. Высокомерие также может говорить о тщательно скрываемом комплексе неполноценности.
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06.07.2023 19:31 Відповісти
А тебе лучше тут не писать, малолетка.
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06.07.2023 20:10 Відповісти
Круто!

Мої поздоровлення дружній Швеції!
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06.07.2023 19:07 Відповісти
белых людей наконец возьмут в нато.
а папусам напомнят что двери открыты.
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06.07.2023 19:08 Відповісти
Мабуть тому, що білі люди не так часто жарять шашлики
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07.07.2023 00:25 Відповісти
Ось вони чим займались, коли нас вбивають
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06.07.2023 19:09 Відповісти
непогано було б мадярам показати де двері в задницю
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06.07.2023 19:09 Відповісти
еще не вечер. туда едет зеленский. а это, как известно, чревато землетрясениями, катаклизмами и всеми прочими маленькими радостями артистов его квартала.
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06.07.2023 19:12 Відповісти
Боневтик наверное и расчитывал объявить "Я все порешал", но Столтенберг его опередил.
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06.07.2023 19:34 Відповісти
нет, для всех. для нас - война, для остальных проблемы поменьше масштабом, вроде пожара или наводнения. правда кто-то и Аллаху душу отдал, но такое бывает нечасто.
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06.07.2023 20:04 Відповісти
Правильно! Турція - це просто корупційна яма для країн 3 світу, в коло яких входить Україна! Потрібен бан для так званих "беїв".
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06.07.2023 19:35 Відповісти
 
 