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Латиноамериканські країни проти присутності Зеленського на саміті з ЄС, - EURACTIV

зеленський,підпис

Латиноамериканські країни виступили проти участі президента України Володимира Зеленського в їхньому саміті з Євросоюзом у Брюсселі в середині липня і видалили все, що стосувалося України, з проєкту декларації саміту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на EURACTIV та Українську правду. 

Очікується, що глави держав та урядів 33 країн Співтовариства держав Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC) прибудуть до Брюсселя 17-18 липня на саміт зі своїми колегами з ЄС. Однак 4 липня ці країни надіслали 21-сторінкову контрпропозицію до проєкту тексту, який держави-члени ЄС надіслали їм минулого місяця.

Країни Центральної та Латинської Америки "вилили холодну воду" на зусилля ЄС згуртувати континент на підтримку України та закликали до колоніальних репарацій у контрпропозиції до проекту декларації майбутнього саміту ЄС, повідомляє EURACTIV, який ознайомився з документами.

Як зазначається, додатковим подразником напередодні саміту стали суперечки навколо участі в ньому Зеленського, який отримав запрошення від Іспанії, але відмовився від нього після того, як латиноамериканські лідери виступили проти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський готовий вилетіти до Латинської Америки для зустрічі з президентами: "Ми детально побачимо, хто такий Путін, і що він не такий великий"

Початковий текст декларації саміту, запропонований ЄС, містив кілька пунктів про підтримку України з посиланням на резолюції Генеральної Асамблеї ООН, розповіли три особи, знайомі з документом.

"Текст щодо України був дуже збалансованим", – сказав EURACTIV один з дипломатів ЄС.

"У тому, що ми їм надіслали, немає нічого особливого", – додав другий дипломат ЄС.

Однак країни Латинської Америки "видалили все, що стосується України", – поскаржився третій дипломат ЄС після ознайомлення з контрпропозицією.

Від початку війни Росії проти України європейці твердо заявляють, що післявоєнний мир має будуватися за параметрами Києва, про які в пропозиції CELAC не згадується.

Згідно зі зміненим текстом декларації, ЄС і члени CELAC разом "виступатимуть за серйозні і конструктивні дипломатичні вирішення поточного конфлікту в Європі, мирними засобами, які гарантують суверенітет і безпеку всіх нас, а також регіональний і міжнародний мир, стабільність і безпеку".

"Вкрай важливо, щоб у спільній декларації йшлося про спільну відданість усім принципам, закріпленим у Статуті ООН, включаючи повагу до територіальної цілісності та суверенітету, а також про необхідність засудити агресивну війну Росії проти України", – сказав EURACTIV четвертий дипломат ЄС.

Читайте: Більшість країн Латинської Америки засудили вторгнення РФ в Україну, - Боррель

Високопосадовці ЄС прагнуть "однодумності" з регіональними партнерами у низці ключових політичних питань. Однак більшість латиноамериканських країн не бажають бути втягнутими у війну, яку вони вважають "європейською проблемою".

Президент Бразилії Лула да Сілва спробував очолити власний мирний план для України, а високопосадовці Бразилії разом з колегами з України, G7, Індії, Саудівської Аравії, Південної Африки та Туреччини минулого місяця обговорили зусилля, спрямовані на об'єднання різних точок зору.

Контрпропозиція, яку країни CELAC надіслали до Брюсселя, свідчить про те, що вони "не на одній хвилі" і хочуть, "щоб їх сприймали як рівних партнерів", кажуть дипломати.

Несподіваним кроком члени CELAC попросили європейців виплатити репарації за шкоду, заподіяну рабством, що, ймовірно, може стати потенційно спірним питанням.

Очікується, що посли ЄС обговорять зустрічну пропозицію на своєму засіданні 7 липня. Дипломати ЄС будуть працювати, аби мати спільну декларацію, але не виключають що саміт може завершитися без неї.

Також читайте: Україна сподівається на допомогу Іспанії, щоб отримати вплив у Латинській Америці, - Зеленський

Євросоюз (13666) допомога і підтримка (1166) Латинська Америка (27)


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Топ коментарі
+40
Передали "привіт" Кулебі і МЗС
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06.07.2023 21:29 Відповісти
+36
Венесуэлы,разные Никарагуа и остальные кацапские "педросы" по другому бы и не поступили.
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06.07.2023 21:32 Відповісти
+25
недоробатує не тільки діпкорпус - влада не дорабатує.
шантаж і плювалово на союзників, це все що вони вміють, іншому не навчені бо - шобла несмішних ділетантів...
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06.07.2023 21:40 Відповісти
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південноамериканці і є нащадками цих самих рабовласників. Тому нехай між собою і з'ясовують, хто нащадок раба, а хто - рабовласника, європейці тут взагалі ні до чого

То вже самі південоамериканцям скажете
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08.07.2023 00:56 Відповісти
это не война латиносов, они нам ничего не должны.
лучше втягивать тех, кто от нас зависит. например голодным китаезам и африканцам, если они хотят кушать, пусть нас поддерживают и помогают нам деньгами техникой и солдатами, иначе останутся голодными.
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07.07.2023 02:15 Відповісти
а чого ви очікували від руснявих ***************
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07.07.2023 02:32 Відповісти
Кацапи найкращі клієнти латиносів , любителі аргентинського сніжка. Ясно ,що топитимуть вони за свій бізнес.
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07.07.2023 08:26 Відповісти
Колумбійського, вивозять"товар" до маскви на військових кацапських підводних човнах.
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07.07.2023 10:49 Відповісти
Зараз іде процес поділення світу на 5 зон - Північну Америку з Європою та Австралією, Китай з південною Азією, Арабський світ, Африку та Південну Америку. Саме європейська цивілізація є тим джерелом культури та наукових досягнень, які зараз опанували світ. Роль усіх інших у досягнутому ********* прогресі - біля 5 відсотків. Коли європейці свого часу зрозуміли, що краще мати поряд розвинені народи, які б не позихали на тебе, вони почали вбухувати великі кошти у сприяння розвитку цих регіонів. І тепер дочекалися - собака кусає за руку того, хто її підтримував.
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07.07.2023 08:47 Відповісти
Чув таке про будівництво зон у світі, це не фантастика, але важко назвати іспанські мандрівні операції за золотом і сріблом в Південій Америці розповсюдженням цивілізації - це було більше схоже на каральні операції, імя Кортеза і конскитадорів досі живе у памяті людства, розповсюджувалась спочатку Римо католицька віра, хто не схотів був ліквідований і тільки потім через десятеліття почали зявляться держави які були під іспанською і португальскою коронами,
з часом які здобули незалежність від Європи.
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07.07.2023 11:05 Відповісти
Пропоную повністю заменить послів і працівників амбасад у латинський Америці.

послами і консулами відправити тількі ВИПУСКНІКІВ КІМО з 2000- 2020 року
Працівників амбасад відправити бувших військовослужбовців з знанням мов. Нияких жинок.

Латинська Америка поважае силу і криминал . І почне поважати амбасади України.
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07.07.2023 13:32 Відповісти
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