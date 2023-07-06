Кількість жертв ракетного удару Росії по Львову зросла до 6, - ОВА

Під час розбирання завалів у Львові рятувальники виявили тіло жінки. Таким чином, кількість загиблих унаслідок нічного ракетного удару росіян зросла до шести.

Про це в телеграм повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

"Під час розбирання завалів у Львові рятувальники виявили ще одне тіло. Це жінка. Співчуття рідним і близьким загиблої. Уже розібрали 70% руйнувань. Служби будуть працювати впродовж усієї ночі", - йдеться у повідомленні.

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Раніше, він розповів, що тривають пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів житлових будинків.

"Вивезли 170 метрів кубічних уламків будівельних конструкцій. До робіт залучили 668 осіб та 139 одиниць техніки – зокрема рятувальників, медиків, поліціянтів, представників комунальних служб, волонтерів. Працівники ДСНС врятували 7 осіб. 64 людини евакуювали з місця події. 14 постраждалих госпіталізували.

Для розміщення, харчування та надання психологічної допомоги розгорнули 9 наметів. 40 осіб тимчасово відселили у модульне містечко, готель та дитячий центр спорту, туризму і екскурсій.

Будинки залишаються повністю відключеними від електро-, газо- та водопостачання", - розповів голова ОВА.