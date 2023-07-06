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Новини Війна
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Кількість жертв ракетного удару Росії по Львову зросла до 6, - ОВА

львів,обстріл

Під час розбирання завалів у Львові рятувальники виявили тіло жінки. Таким чином, кількість загиблих унаслідок нічного ракетного удару росіян зросла до шести.

Про це в телеграм повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

"Під час розбирання завалів у Львові рятувальники виявили ще одне тіло. Це жінка. Співчуття рідним і близьким загиблої. Уже розібрали 70% руйнувань. Служби будуть працювати впродовж усієї ночі", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Львові вдалося розібрати 43% завалів на місці влучання російської ракети, - ДСНС

Раніше, він розповів, що тривають пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів житлових будинків.

"Вивезли 170 метрів кубічних уламків будівельних конструкцій. До робіт залучили 668 осіб та 139 одиниць техніки – зокрема рятувальників, медиків, поліціянтів, представників комунальних служб, волонтерів. Працівники ДСНС врятували 7 осіб. 64 людини евакуювали з місця події. 14 постраждалих госпіталізували.

Для розміщення, харчування та надання психологічної допомоги розгорнули 9 наметів. 40 осіб тимчасово відселили у модульне містечко, готель та дитячий центр спорту, туризму і екскурсій.

Будинки залишаються повністю відключеними від електро-, газо- та водопостачання", - розповів голова ОВА.

Автор: 

Львів (3091) обстріл (29206)


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Топ коментарі
+10
Прибув на відпустку з Польщі у Львів і вчора вперше відчув страх. Навіть в авто двічі спрацювала сигналізація - при тому, що я мешкаю від місця вибухів десь кілометрів за 7-8. Сьогодні прийняв участь у похороні Героя Гудими - Марсове Поле Личаківського цвинтаря у Львові заповнюється. Але Герої є прикладом для інших - кується Нація у вогні. Інакше не буває.
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06.07.2023 23:00 Відповісти
+8
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06.07.2023 22:50 Відповісти
+5
Люди могли просто спати і не чути тривоги.Таке трапляється інколи.Особливо коли втома накриває-вирубаєшся,і не чуєш ні тривоги,ні вибухів
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06.07.2023 23:16 Відповісти
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06.07.2023 22:50 Відповісти
Ми повинно асиметрично дати відповідь.Ніякого жалю потрвам .В пекло гадів.
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06.07.2023 22:51 Відповісти
Треба вставати з диванів і йти у військо на допомогу, а не в цензорі розповідати, яку ми повинні надати кацапам відповідь.
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06.07.2023 22:57 Відповісти
Експерт хрінов засунь собі такі вдповіді в очко.Ти думаєшь якщо піти всім то буде діло?А воювати ти чім будеш лопатами?Чи саме для тебе ще танків і хамерсів підвезуть?Як ви довбні задовбали.Ви телепні не розумієте що все чим ми зараз воюємо фактично це вже зброя яка надана.Армія фізично не може перевищувати 1,5 млн людей інакше хана економіці і нестача як зброї так і навіть одягу не кажучи це все прогодувати.Ба більше вся система логістики і управління просто перестане існувати як соціальна так і промислова так і комунальна.Якщо ти не знав то по бригадах дисятки тисяч а може і більше обмежених сидять ні до дому ні воювати.І багато ще чого.Бо такі довбні як ти не розуміють що окрім нагнати людей потрібно їх ще одіти обути навчити і головне озброїти.Но такі як ти в рупор оруть всі в військо.Телепні...
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07.07.2023 00:24 Відповісти
Це не сильно допоможе. Чеченці різали росіян на камеру, торгували ними з їх родичами. Але росіяни все одно їх втягнули в рабство. Потрібно в НАТО, або ставати дуже злим Ізраїлем. Перший варіант краще
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06.07.2023 22:58 Відповісти
ну тут відверто кажучи дискусійне питання - хто там у кого в рабстві. ) кацапи по факту платять данину Чечні, точніше рамзану (досить глянути структуру видатків їхнього федерального бюджету в розрізі фінансування регіонів, де Чечня постійно займає одне з перших місць по всій *********). І бойовики рамзана можуть і ставлять раком усіх кацапів коли хочуть і де хочуть.
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06.07.2023 23:12 Відповісти
Якщо уточнити то 1 млрд рублів в місяць.Це ще плюс кадирівский фонд де 15% з зарплатні автоматом віддай і плюс інші побори.
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07.07.2023 00:26 Відповісти
Бідний Львів. Бідні люди. Але ж в укритті відкритому біля будинку сиділо тільки 5 людей. Інші мали надію на Бога чи на авось...
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06.07.2023 22:56 Відповісти
Люди могли просто спати і не чути тривоги.Таке трапляється інколи.Особливо коли втома накриває-вирубаєшся,і не чуєш ні тривоги,ні вибухів
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06.07.2023 23:16 Відповісти
Прибув на відпустку з Польщі у Львів і вчора вперше відчув страх. Навіть в авто двічі спрацювала сигналізація - при тому, що я мешкаю від місця вибухів десь кілометрів за 7-8. Сьогодні прийняв участь у похороні Героя Гудими - Марсове Поле Личаківського цвинтаря у Львові заповнюється. Але Герої є прикладом для інших - кується Нація у вогні. Інакше не буває.
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06.07.2023 23:00 Відповісти
співчуття

- якийсь час співати Цоя на вулицях Львова напевно не будуть
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06.07.2023 23:42 Відповісти
Цой тут вообще никаким боком, зато ватная Лобода поёт себе спокойно
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06.07.2023 23:56 Відповісти
Навіть мін культури дало відповідь про Цоя що він загину в 90 ніякого відношення до ********* не мав.Ба більше трохи почитавши біографію Цоя він ненавидів весь совок всю владу і армію совка.Був реально прозападним .
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07.07.2023 00:29 Відповісти
може лепса пісні?
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07.07.2023 04:25 Відповісти
 
 