У боях за Україну загинув 19-річний ватерполіст Всеволод Татьков

У ніч з 4 на 5 липня на Бахмутському напрямку. Всеволод Татьков виконував спецзавдання - рятував побратимів.

Про це повідомили у Федерації водного поло України, інформує Цензор.НЕТ.

"Йому було всього 19 років. Всеволод був гравцем команди Харківської області 1, багаторазовим призером чемпіонатів України з водного поло серед юніорів та юнаків", - розповіли у федерації.

Всеволод Татьков героїчно захищав Україну з першого дня повномасштабного вторгнення росіян. 24 лютого 2022 року, на своє 18-річчя, юнак вступив до лав тероборони, а пройшовши навчання, вступив до спецпідрозділу "Kraken".

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