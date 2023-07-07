У боях за Україну загинув 19-річний ватерполіст Всеволод Татьков
У ніч з 4 на 5 липня на Бахмутському напрямку. Всеволод Татьков виконував спецзавдання - рятував побратимів.
Про це повідомили у Федерації водного поло України, інформує Цензор.НЕТ.
"Йому було всього 19 років. Всеволод був гравцем команди Харківської області 1, багаторазовим призером чемпіонатів України з водного поло серед юніорів та юнаків", - розповіли у федерації.
Всеволод Татьков героїчно захищав Україну з першого дня повномасштабного вторгнення росіян. 24 лютого 2022 року, на своє 18-річчя, юнак вступив до лав тероборони, а пройшовши навчання, вступив до спецпідрозділу "Kraken".
Топ коментарі
+27 Александр Чуднивец #474549
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+19 володимир омельянов
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+16 ольга гусева #394320
показати весь коментар07.07.2023 09:49 Відповісти Посилання
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Коли це буває наступ без втрат?
Честь, любов i подяка Всевлоду від простих людей, якиx він захищав 💛💙