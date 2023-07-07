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Новини Агресія Росії проти України
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У боях за Україну загинув 19-річний ватерполіст Всеволод Татьков

татьков,всеволод

У ніч з 4 на 5 липня на Бахмутському напрямку. Всеволод Татьков виконував спецзавдання - рятував побратимів.

Про це повідомили у Федерації водного поло України, інформує Цензор.НЕТ.

"Йому було всього 19 років. Всеволод був гравцем команди Харківської області 1, багаторазовим призером чемпіонатів України з водного поло серед юніорів та юнаків", - розповіли у федерації.

Всеволод Татьков  героїчно захищав Україну з першого дня повномасштабного вторгнення росіян. 24 лютого 2022 року, на своє 18-річчя, юнак вступив до лав тероборони, а пройшовши навчання, вступив до спецпідрозділу "Kraken".

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Автор: 

Бахмут (1562) втрати (4452) ЗСУ (7676)


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Топ коментарі
+27
Спочивай з миром справжній воїне та герой...
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07.07.2023 09:35 Відповісти
+19
Гинуть на жаль кращі за час війни загинули майже триста українських спорсменів. Ну що МОК невже і далі плануєте росію і білорусь допускати до олімпіади ?
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07.07.2023 09:45 Відповісти
+16
Кращі сини України гинуть! Нестерпний біль і сум! Спочивай з миром, Герою!
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07.07.2023 09:49 Відповісти
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95 квартал успішно наступає. Втрат немає
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07.07.2023 09:29 Відповісти
Хто і коли у нас казав, що втрат немає, чмошник кацапський?
Коли це буває наступ без втрат?
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07.07.2023 09:40 Відповісти
Сам ти чмошнік кацапський. Я про те, що в зеленій банді втрат нема.
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07.07.2023 10:58 Відповісти
Дуже прикро. Честь таким Людям як Всевлод !!! І ганьба довбаним казнокрадам ( не за за такі цінності молоді люди гинуть ))).
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07.07.2023 09:35 Відповісти
І ухилянтам хитрожопим матрацникам така ж ганьба
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07.07.2023 12:13 Відповісти
Спочивай з миром справжній воїне та герой...
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07.07.2023 09:35 Відповісти
Гинуть на жаль кращі за час війни загинули майже триста українських спорсменів. Ну що МОК невже і далі плануєте росію і білорусь допускати до олімпіади ?
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07.07.2023 09:45 Відповісти
Svitla Pam'yat' ...🇺🇦
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07.07.2023 09:48 Відповісти
Кращі сини України гинуть! Нестерпний біль і сум! Спочивай з миром, Герою!
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07.07.2023 09:49 Відповісти
після стількох смертей простих мужніх українських захисників менe нудить, коли я бачу oті жирні тіла тих, хто ховається за їx спиною тa грабує Україну та українців 😒
Честь, любов i подяка Всевлоду від простих людей, якиx він захищав 💛💙
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07.07.2023 10:03 Відповісти
Прийми, Господе, світлу душу воїна Всеволода до Царства Небесного, бо немає більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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07.07.2023 10:17 Відповісти
"всьо по плану"...
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07.07.2023 10:28 Відповісти
Низький уклін та вічна пам'ять Герою ...
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07.07.2023 12:14 Відповісти
 
 