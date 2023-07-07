ЗСУ мають успіх біля Кліщіївки, - Генштаб
На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії.
Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.
Північніше та південніше міста Бахмут вони продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів.
"В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Тут тривають важкі бої", - зазначив речник.
Топ коментарі
+19 Олег Беляков #562482
показати весь коментар07.07.2023 09:55 Відповісти Посилання
+18 Bob Fayn
показати весь коментар07.07.2023 09:58 Відповісти Посилання
+16 Олег Беляков #562482
показати весь коментар07.07.2023 10:01 Відповісти Посилання
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Хороший городок оказался. Полезный))
от жеж придурок
Можна, звичайно, жити спогадами про те, як ми навесні минулого року громили парадні колони орків. Або як ганяли Харківськими лісами "трьох калік", які сиділи в поспіхом виритих окопах. Або як ми на правобережжі Херсонщини 3 тижні дивилися на організований відхід 30 тисяч угруповань орків.
Можно. Але спогадами війну не виграти.
А на рахунок "мінних полів"... Чув щось про розвідку? Планування? Розмінування? Оперативність ухвалення рішень (якщо вже в'їхали)?
Будь-який процес має власника. Власник процесу "наступу" - ЗСУ. Якби орки перейшли в успішний контрнаступ, то ми б уже не говорили про "повний провал наступу ВСУ", а говорили б про успіх чи не успіх "контрнаступу орків". Тобто ти намагаєшся прирівня́ти "тепле" та "м'яке".
Можеш і далі продовжувати це робити, але скільки не кажи халва, у роті солодше не стане.
З твоєї відповіді зрозуміло, що сказати по-суті тобі нічого. Розумію. Сперечатися з тим, що 2х2 = 4 складно. Але деякі упороті намагаються.
То хто ти? Кацапський бот, чи може малорос?
P.S.
Не ходіть більше на віборі. Не позбавляйте країну шансу.
Залишаю всю свою злість та лють для орків і ... для влади клоунів.
ще одна яскрава кремлєботська риса - тільки просиш припинити лити зраду на ЗСУ, то вони одразу - ой Зєлєдупу лижеш!"
потвори кончені
Бо Люба це наче російське ім'я.
А що, одне тут виключає інше?) Навпаки, тіки доповнює.
P/S/Якщо вже на те пішло, то це ми справжні руські, а не москалі. Вони вкрали в нас нашу назву і історію 400 років тому.
..
)
Думаєте, Ліна Костенко натякала в цьому вірші на секс з ворогами?)
Теж мабуть хоче сексу з донькою своєю?)
Тут Марко Вовчок теж на секс натякає?)
З такою логікою половина поетів України "педофіли"
)
Українською лінгвіністично вірно кохати дружину, але любити маму, дітей, Батьківщину.
Таке буває, що одне слово означає декілька понять, і не тіки в українській мові. Багато імен щось означають.
Наприклад, у арабів є слово Джаміля, це жіноче ім'я, водночас означає "прекрасна" , а Джаміляті, означає " моя красуня"
)
Навіщо Ви сперечаєтесь)
Так само їх - дорогая Любовь, как ты там? - наше буде - дорога Любов, як ти там? ( але не люба Любов) , теж одна літера прибирається вкінці.
Але, якщо ми подивимося, то скорочення від російських слів, особливо прибирання м'якого знака в кінці іншої літери - це розповсюджено в український мові ( что - що , алтарь - алтар , тощо) і не виключає російського походження українського слова Любов.
Та мені без різниці його походження, все це почалося, бо людина зневажливо ставилася до свого співбесідника, мовляв він не знає українську мову.
Ім'я, до якого ви доколупались яке - "Любімая", чи "Люба"?
Тобто, у кацапів є слово - Люба - яке означає ім'я.
І воно набагато більш поширене, ніж в Україні.
Це все, що я казав.
І тут почалося.
"Українськю є звернення: "люба подруго", "любий друже"
тобто взагалі почали не по ім'я, в мені прийшлося вже сказати, що в російській мові то є слово " любимая" , і що можна побачити в українські мові багато скорочень, наприклад: хорошая - хороша, красивая - красива, тобто, коли слово скорочується, а отже, від любимая - люба - впринципі, виглядає також як скорочення від російського слова.
Кроме перечисленных выше, к распространённым девичьим именам в Украине также относятся:
Вероніка (Вероника - «та, что приносит победу»);Дарина/Дар'я (Дарья - «обладающий благостью», по славянской этимологии - «дарующая»);Єва (Ева - «жизнь»);Злата («золото»);Поліна (Полина - «маленькая»);Мілана (Милана - «милая»);Меланія (Мелания - «чёрная», «смуглая»).
Як бачите, тут немає Любов.
А от в РФ я вже навів статистичні дані, це жіноче ім'я на 9 му місці по популярності.
"
конце XIX века, по сведениям Л. М. Щетинина, имя Любовь относилось к категории наиболее употребительных имён (среди которых отмечались также имена https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_(%D0%B8%D0%BC%D1%8F) Анна , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%BC%D1%8F) Мария , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%8F Евдокия , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_(%D0%B8%D0%BC%D1%8F) Надежда , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0 Татьяна и др.) В https://ru.m.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA XX веке пик популярности имени пришёлся на https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5 1950-е -https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5 1960-е годы. По сведениям, собранным А. Я. Шайкевичем, в Москве в период https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1950 -https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1959 годов имя было на 9-м месте среди самых «модных» имён (с частотностью 35 ‰)."
Давайте мені дані якісь, що спростують цю інформацію, а не просто свої розповіді.
У кацапів наш борщ - популярне блюдо - що - нам відмовитись від готування борщу?
Що ви пристали до людини - з якого дива вона має відмовлятися від свого українського імені, бо якщомусь пришепекуватому спало на думку, що воно нібито кацапське?
В конце XIX века, по сведениям Л. М. Щетинина, имя Любовь относилось к категории наиболее употребительных имён (среди которых отмечались также имена https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_(%D0%B8%D0%BC%D1%8F) Анна , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%BC%D1%8F) Мария , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%8F Евдокия , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_(%D0%B8%D0%BC%D1%8F) Надежда , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0 Татьяна и др.) В https://ru.m.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA XX веке пик популярности имени пришёлся на https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5 1950-е -https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5 1960-е годы. По сведениям, собранным А. Я. Шайкевичем, в Москве в период https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1950 -https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1959 годов имя было на 9-м месте среди самых «модных» имён (с частотностью 35 ‰).
А вот о популярности этого имени в Украине нигде нет информации, или о том что оно украинское.
Ну то я Вам довів цім фактом, що це ісконно українські імена? )
Треба статистичні та лінгвістичні дані, посилання. Я їх навів з Вікі на користь того що Любовь це російське ім'я, Ви не навели, на користь того що це українське.
Я Вас трохи тролю, щоб
"Ти за 32 роки незалежності, чи меньше, тоді за все своє життя не вивчив українську мову" - от цім Ви розділяєте Україну, українців, і працюєте на ворога, якому тіки і треба, щоб ми були в розбраті з різних мотивів. В Україні треба розуміти, що може хтось і незнає добре українську, та це не привід для зневажливого відношення до такої людини від того, хто її знає.
Ну а на рахунок твого тролення то повір мені було на час написання мого коментаря що я спілкуюсь з москальским ботом. І оцей другий варіант це чиста імпровізація і зовсім не відображає мою думку про російськомовних українців.
Ви просто погано вчили історію, от Вам посилання на великий історичний труд з цього питання.
"Русофіли Галичини. Українські консерватори між Австрією та Росією, 1848-1915"
https://krytyka.com/ua/reviews/rusofily-halychyny-**********-konservatory-mizh-avstriieyu-ta-rosiieyu-1848-1915
Купить посібник, та будете краще знати середовище, в якому жила Ваша прабабка а ті часи там.
Якщо коротко, західна Україна в той час була під австрійцями та угорцями, і населення українське, не маючи ані с першими, ані з другими, нічого спільного, ані віри, ані мови, ані походження, воно дуже часто було налаштовано русофільсько. І от ім'я Вашої прабабка, Любовь, то і є наслідок таких настроїв, бо інакше її б назвали Гертруда, наприклад)
Вчити історію, та не лайтеся тут з людьми, по перше Ви жінка, по друге, тут все такі ресурс не для кидання лайном одне в одного, а для інтелігентних більш розмов.
Ось ткий приблизно шлях мали пройти роздуми про це імя в людини яка має критичне мислення, здатна думати логічно, володіє природньою цікавістью, і як наслідок хорошим багажем історичних знань. Але ти не ця людина. Думаю тепер тобі стало зрозуміло чому ти дибіл, а якщо ні то це тільки буде підтвердженням діагнозу.
30
сентября Агафоклия, Вера, Зенон, Илья, Лукия, Любовь, Мирон, Надежда, Нил, Патермуфий, Пелей, Софья, Том, Феодотия.
Так,тіки це Православний календар))
Той самий що був тоді і зараз в РФ тав в РПЦ.
"
Тобто до Берестейської унії 1596 року. І якщо в людини була б розвинута природна цікавість "
Руська унійна церква (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Ecclesia Ruthena unita) - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 помісна https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 католицька https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 церква https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4 візантійського обряду (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8 греко-католицька ), утворена у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1596 1596 році унаслідок https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F Берестейської унії .
Якщо у Вас є така цікавість, то запитайте себе, чому ж її назвали Руська, якщо вони не були русофіли, західноукраїнські жителі тих часів?
От ми маємо Православний календар, та новоутворена церков з назвою Руська, з Ваших же даних, пов'язаних з ім'ям Любов.
А от щодо Гертруда, ми б не знайшли такого зв'язку. Тож, Ваша прабабка була русофіли на західній Україні в ті часи, точніше, її батьки, які мали змогу вибрати будь яке ім'я, але оскільки були Православні руські люди, то вибрали ім'я Любов.
"приблизно шлях мали пройти роздуми про це імя в людини яка має критичне мислення, здатна думати логічно"
Я постійно наводжу факти, посилання, статистика використання, а від Вас немає жодного посилання чи факту, на те, що Любовь це українське ім'я, а не російське. Жодного! Тіки Ваші розповіді.
Оце називається тролити.
Запамятай і учись.
А не рахунок руської церкви, мови, віри і взагалі слова русь тобі в школу треба. Там тобі чітко пояснять на уроках з історії України що русь це наш етнонім який ми замінили на етнонім українці. Тому церква наша руська, і мова і віра( це відноситься до православля яке прийшло з Києва, Руської землі). Мої предки ніколи не були руські люди, вони були волиняни, русь, русини, українці. Береш і шукаєш в інтернеті Львівський літопис. Читаєш все що є про нього хочаб у вікіпедії. Потім читаєш його про події 1630 року, якщо не помиляюсь. І ти там знайдеш русь як назву українців, Україну як країну русі, Москву як державу і ляхів. І це все в одному речені. Від чого офігіваєш і розумієш що назва русь немала в часи Берестейської унії нічого спільного з москвою з якої потім появилась РІ. Точніше Імперія Всероссійская. Але то таке, тобі воно не треба.
Я тому і не кидаю жодних посилань щоб заставити тебе думати логічно, критично, а не читати всяку муйню. Тебе крім мене ще дві людини в гімно вмочили але тобі нейметься. А все тому що ти незгоден з моїм діагнозом. Ось тільки я помиляюсь рідко і твій коментар підтверджує що я не на твій рахенок не помиляюсь. Ти готовий заперечувати загальнославянськість слоав любо( там вище в якомусь короткому коментарі в мене є якраз фя форма і пояснення значення, писано ще тоді коли в діагнозі були сумніви і надія що ти щось можеш зрозуміти без розжовування на молекули), пишеш що слово любов русизм і все для того щоб тільки не визнати що ти помилився. Ти тратиш час на те щоб шукати посилання і на те щоб придумати якесь пояснення яке буде хоч трохи логічне. Я пишу тупо з голови, з телефона, з помилками, оперую історичними фактами які як я вважаю не потребують посилань( он як з словом любо) твоє ж діло критично ставитись до написаного і перевіряти. Мною був досить чітко розписаний порядок дій людини яка мислить критично і висновки які вона може зробити. Тому на жаль я не помиляюсь.
Ну то й добре.
Щодо Біблії, слово Любов там, та слово Любов як ім'я, це різне взагалі поняття, і до суті нашого спілкування немає відношення.
В Біблії є слово Єва і Адам, то що це означає? Що це перші люди, яких створив Бог, а не те, що це імена з якоїсь мови.
Пропоную дійти згоди по суті.
Я визнаю, що Любовь то є грецького походження жіноче ім'я,яке використовувалося в тому числі і на території ******** України стародавніми слов'янами з часів Київської Русі.
А Ви визнаєте, що це жіноче ім'я Любовь за статистикою набагато більше використовується в РФ, аніж в Україні, так сталося, що там воно стало набагато більш розповсюджене та виходить в першу десятку популярні імена жінок, на відміну від України, де воно доволі рідке в порівнянні з РФ.
Або давайте дані, що це спростовують статистичні щодо популярності імен жінок.
не сси. ви, орки, все одно цю війну програєте, і тобі не заплатять за висєри