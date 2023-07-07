ЗСУ мають успіх біля Кліщіївки, - Генштаб

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.

Північніше та південніше міста Бахмут вони продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів.

"В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Тут тривають важкі бої", - зазначив речник.

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