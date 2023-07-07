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Новини Війна
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ЗСУ мають успіх біля Кліщіївки, - Генштаб

зсу

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.

Північніше та південніше міста Бахмут вони продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів.

"В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Тут тривають важкі бої", - зазначив речник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія замінила вагнерівців під Бахмутом щонайменше шістьма новими підрозділами, - Череватий 

Автор: 

Генштаб ЗС (6794) бойові дії (4092) Бахмут (1562) ЗСУ (7676)


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Топ коментарі
+19
Держим кулаки, ждем хороших новостей!
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07.07.2023 09:55 Відповісти
+18
Висоти нададуть перевагу..ЗСУ, зрештою, повністю оточать місто - це буде не лише військовий успіх, а й військово-політичний успіх.
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07.07.2023 09:58 Відповісти
+16
да, сначала Бахмут помог наколошматить больше 50 тыс орков благодаря хорошим укреплениям. А теперь, когда эти укрепления уничтожены - можно будет занять выгодные высоты на флангах и утилизировать еще 50 тыс орков.
Хороший городок оказался. Полезный))
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07.07.2023 10:01 Відповісти
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Держим кулаки, ждем хороших новостей!
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07.07.2023 09:55 Відповісти
Висоти нададуть перевагу..ЗСУ, зрештою, повністю оточать місто - це буде не лише військовий успіх, а й військово-політичний успіх.
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07.07.2023 09:58 Відповісти
да, сначала Бахмут помог наколошматить больше 50 тыс орков благодаря хорошим укреплениям. А теперь, когда эти укрепления уничтожены - можно будет занять выгодные высоты на флангах и утилизировать еще 50 тыс орков.
Хороший городок оказался. Полезный))
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07.07.2023 10:01 Відповісти
Не було там жодних оборонних укріплень, це мерзенна зелена брехня. Військові самі уже про це розповідали. 50тис. московіцьких зеків на десятки тис. професійних українських військових. Це була спланована диверсія для знищення цвіту української армії.
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07.07.2023 10:57 Відповісти

от жеж придурок
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07.07.2023 15:02 Відповісти
Ти взагалі імбецил, який купився на зелену рашистську пропаганду
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08.07.2023 03:51 Відповісти
Видно, Вы не житель этого городка...
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07.07.2023 17:22 Відповісти
не кажи гоп...я не забобонний, але хай спочатку воно так буде, а потім по факту можна вже казати у минулому часі, а не вангувати у майбутньому.
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07.07.2023 10:03 Відповісти
То є така хвороба людська - нетримання язика. Ще простирадла пишуть.
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07.07.2023 10:18 Відповісти
Хто чи що вам заважає взяти ініціативу на себе із шаблею наголо скакати на кулемети ?
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07.07.2023 10:40 Відповісти
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны...
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07.07.2023 10:48 Відповісти
Взагалі повз касу. Я говорю не про "бій", а про результати за місяць наступу. Для того, щоб бачити очевидні речі, не потрібно бути "стратегом".
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07.07.2023 10:54 Відповісти
А як тобі Київ за три дні, друга армія світу, і що далі? Чи може в тебе е спосіб переміщення галопом по мінним полям? Так поділись.
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07.07.2023 10:57 Відповісти
Усі адекватні розуміють, що з листопада 2022 р. розпочалася якісно інша війна.
Можна, звичайно, жити спогадами про те, як ми навесні минулого року громили парадні колони орків. Або як ганяли Харківськими лісами "трьох калік", які сиділи в поспіхом виритих окопах. Або як ми на правобережжі Херсонщини 3 тижні дивилися на організований відхід 30 тисяч угруповань орків.
Можно. Але спогадами війну не виграти.
А на рахунок "мінних полів"... Чув щось про розвідку? Планування? Розмінування? Оперативність ухвалення рішень (якщо вже в'їхали)?
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07.07.2023 11:16 Відповісти
Скиглій, а ти чув щось про терміни розмінування, і їх залежність від умов і кількості?
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07.07.2023 11:20 Відповісти
А що мої слова "розвідка" та "планування" зручно не помітив? Різко осліп? Чи ти із секти "все йде за планом"?
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07.07.2023 11:29 Відповісти
Все буде вчасно, скільки не будуть завивати різні скигліі, і зрадодроти.
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07.07.2023 13:14 Відповісти
Все, аргументи скінчилися? Пішли гасла та образи? Ви - упороті, такі всі однакові...
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07.07.2023 13:23 Відповісти
Кого я образив, і які тобі аргументи? Е різні люди, одні роблять справу і рухають світ вперед, а е такі що тільки спостерігають і ниють, скиглять, яким все не так.
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07.07.2023 13:59 Відповісти
Сподіваюся в Україні багато "скигліїв", які на відміну від тебе вважають, що програвати війну це "все не так".
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07.07.2023 14:09 Відповісти
Україна виграє цю війну, це вже всім зрозуміло, да же в кремлі це зрозуміли і тому скиглять. Цього не розуміють дуже примітивні люди, по типу бабок из "путінскій отрядів", но ті бабки хворі...
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07.07.2023 14:33 Відповісти
тебе бесполезно что-либо объяснять, раз ты кино про чапаева пересмотрелся
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07.07.2023 15:03 Відповісти
ПОВНИЙ провал це якби москалі за рахунок контрнаступальних дій зайняли ті позиції які були не їх до початку наступу. Давай витягуй калькулятор і рахуй скільки демятиліть треба наступати з такою швидкістю звільнення территорій, ніби це лінійне поняття. Твої роздуми можуть викликати тільки жаль до тебе як до людини якій не дано розуму.
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07.07.2023 12:24 Відповісти
Люба, я розумію твої емоції (я теж дуже хотів би, щоб наш наступ був успішним). Але, на жаль, ти дурепа і не розумієш елементарних речей.
Будь-який процес має власника. Власник процесу "наступу" - ЗСУ. Якби орки перейшли в успішний контрнаступ, то ми б уже не говорили про "повний провал наступу ВСУ", а говорили б про успіх чи не успіх "контрнаступу орків". Тобто ти намагаєшся прирівня́ти "тепле" та "м'яке".
Можеш і далі продовжувати це робити, але скільки не кажи халва, у роті солодше не стане.
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07.07.2023 12:44 Відповісти
Ти не можеш розуміти мої емоії, бо я не Люба. Тобто твоя спроба все звести до того що жінка дуже емоційно щось сприймає провалені, тобі за це не заплатять.
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07.07.2023 12:52 Відповісти
Для того, щоб бути "не Любой" навчися хоча б вибирати собі нік з якого буде зрозуміло чоловік ти чи жінка. Але то таке...
З твоєї відповіді зрозуміло, що сказати по-суті тобі нічого. Розумію. Сперечатися з тим, що 2х2 = 4 складно. Але деякі упороті намагаються.
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07.07.2023 13:07 Відповісти
А ти видно в нас турок, по паспорту. Мій нік якраз прекрасно справляється з виявленям тих хто вважає що раз спілкується з жінкою то може будувати свої пояснення на "жіночому сприйняті реальності" опонента. І "не Любой" а "не Любою", вчи мову, москалику.
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07.07.2023 13:37 Відповісти
О, мова пішла, граматика. Так ти з тих для кого форма важливіша за зміст, тобто за Зеленського голосувала?
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07.07.2023 13:45 Відповісти
Є два варіанта чому ти зробив таку помилку, і вони два погані для тебе.1. Ти кацапський бот, громадянин рфії. 2. Ти за 32 роки незалежності, чи меньше, тоді за все своє життя не вивчив українську мову, точніше ти її вивчив але чомусь думаючи на російській ти пишеш тут на українській. Є про що замислитись, чому, може вважаєш що сіяння зневіри за допомогою української мови пройде краще? Те що твої розповіді про низький темп звільнення территорій є маніпулятивними впринципі всім зрозуміло, а відносно наступу в районі Кліщівки то притягування сюди коментарів про квадратні кілометри тупе, бо недоречне. Адже там бої ідуть за висоти і не тільки там доречі, тому твоє міряння наступу в квадратних кілометрах гарно може зайти для москалів наприклад, щоб пояснити їм що все нормально і ЗСУ неможуть наступати роками. Правда москалі перед підривом греблі розповідали про те що активна фаза настуру буде 2-3 тижні, прямо як Арестович, але помилились.
То хто ти? Кацапський бот, чи може малорос?
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07.07.2023 14:03 Відповісти
Мадам, ваші військові стртегічні знання "а-ля Марафон" залиште для розповідей бабусям біля під'їзду. Немає бажання коментувати ваш бред.

P.S.
Не ходіть більше на віборі. Не позбавляйте країну шансу.
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07.07.2023 14:17 Відповісти
Тебе ніхто щось коментувати і не просить, тобі чітко поставлене питання, з підводом до нього. Як бачу вирішив злитись.
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07.07.2023 14:21 Відповісти
Ось ще. Злиться на форумчан? Ніколи.
Залишаю всю свою злість та лють для орків і ... для влади клоунів.
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07.07.2023 14:27 Відповісти
Досить вмикати дурака, хто ти і так ясно.
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07.07.2023 14:30 Відповісти
в спам його! він навіть гугл-перекладачем користуватися нормально не вміє,за шо тільки йому платять сраними фубліками.
ще одна яскрава кремлєботська риса - тільки просиш припинити лити зраду на ЗСУ, то вони одразу - ой Зєлєдупу лижеш!"
потвори кончені
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07.07.2023 15:08 Відповісти
Ні ну може знайшлась в країні людина яка вміє користуватись інтернетом, пише коментарі, вступає в полеміку і не знає що означає злитись, хоча думка що він користується перекладачем думаю більш логічна, точніше єдина логічна.
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07.07.2023 15:15 Відповісти
Давайте називати Вас Галю? Бо Люба, то не українське ім'я, а Ви все ж таки патріотка)
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07.07.2023 17:25 Відповісти
Доводжу до твого відома що Галя не українське імя а Люба таки українське. Тупиш.
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07.07.2023 18:12 Відповісти
Як це ,а стара пісня "несе Галя воду"?
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07.07.2023 18:16 Відповісти
Галя від Галина, імя грецького походження. А Люба імя словянське і має грецький відповідник Агафія, Гапа по простому. Длречі моя прапрабаба була Любою а її дочка прабаба Гапою, два різних імені з одним значенням.
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07.07.2023 18:25 Відповісти
А, якщо ти в цьому сенсі. Бо я думав, що скажеш, що Галя- це російське ім'я
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07.07.2023 18:26 Відповісти
То можна Вас називати Гапою, а не Любою, так наче більше по українські, чи скажемо, ближче до грецького варіанта?
Бо Люба це наче російське ім'я.
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07.07.2023 19:02 Відповісти
Ти дебіл?
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07.07.2023 22:44 Відповісти
Люба - слов'янське ім'я, а не російське. Причому - скорійше - українське, бо в українській є таке слово "люба", а у російській - немає.
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08.07.2023 02:40 Відповісти
"Люба - слов'янське ім'я, а не російське"

А що, одне тут виключає інше?) Навпаки, тіки доповнює.
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08.07.2023 07:46 Відповісти
Взагалі Люба - це скорочення, повне ім'я - Любовь. То є таке слово в українській, чи в російській мові?)
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08.07.2023 07:48 Відповісти
Хочеш сказати що слова любов немає в українській мові?
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08.07.2023 10:42 Відповісти
Це русізм, слово є, але воно з російської, українське - кохання
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08.07.2023 10:47 Відповісти
Неправда. Українська мова більш багата. Любов це до дітей, до Батьківщини. Кохання- це між чоловіком і жінкою
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08.07.2023 10:59 Відповісти
Любов, Люба- це дуже старе слов'янське слово. Були древні імена -Любомир, Любомира, Любослав, Миролюб, Любомила. Є міста Любек(наразі воно в Німеччині!), Любица в Словакії, селища Люба в Сербії і Словакії. Ще тоді і російської мови не було, як такої Не вигадуйте маячні!)
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08.07.2023 11:08 Відповісти
Я вже писав, слов'янське не виключає російське, а навпаки.
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08.07.2023 19:01 Відповісти
Українці теж слов'яни, якщо шо. Я не збираюся відмовлятися від слов'янства, тому що кацапи називають себе теж слов'янами. Треба штани на голову вдівать, аби не так як у кацапів?

P/S/Якщо вже на те пішло, то це ми справжні руські, а не москалі. Вони вкрали в нас нашу назву і історію 400 років тому.
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09.07.2023 15:18 Відповісти
Відкиваєш біблію на сторінці де написано: Бог є любов. І думаєш що ж там було написано до того як появилась російська мова щоб можна було запозичити це слово. Але ти думати не будеш, ти уже знаєш чому.
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08.07.2023 12:03 Відповісти
Якщо ти скажеш украхнською "мої кохані діточкі" - то це буде натяк на те, що ти - педофіл, бо українською кохання - це про почуття на базі сексуальних стосунків, а Батьківщину, батьків, дітей, друзів в Україні не кохають а ******* - і це не руссизм.
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08.07.2023 12:18 Відповісти
Мої кохані, милі вороги! Я мушу вам освідчитись в симпатії. Якби було вас менше навкруги, - людина може вдаритись в апатію.

..

)

Думаєте, Ліна Костенко натякала в цьому вірші на секс з ворогами?)
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08.07.2023 18:51 Відповісти
МОЇЙ КОХАНІЙ ДОНЕЧЦІ Я б хотіла тебе вберегти Від всього, що є в світі гіркого: Від брехні, щоб по ній не пройти, Ран душі від колючого слова.

Теж мабуть хоче сексу з донькою своєю?)
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08.07.2023 18:52 Відповісти
Сину мій! дитя моє кохане! погуляв би ти в світі, полюбував красу і ... Пересумує день у роботі, увечері біжить - що там мої діточки, як?

Тут Марко Вовчок теж на секс натякає?)

З такою логікою половина поетів України "педофіли"

)
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08.07.2023 18:54 Відповісти
Поети - це просто люди, а не гуру лінгвістики.
Українською лінгвіністично вірно кохати дружину, але любити маму, дітей, Батьківщину.
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08.07.2023 21:39 Відповісти
Дайте підтвердження своїх слів, посилання на джерело, бо інакше, вибіраючі між Ліною Костенко та Тьері, як знавців української мови, я виберу Ліну Костенко та її думку та спосіб вживання цього слова.
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09.07.2023 06:50 Відповісти
А відповідь доволі проста, адже варто просто розрізнити ці поняття. Кохати - це 1) почувати сердечну прихильність до особи протилежної статі. Інші значення - 2) доглядати, вирощувати, переносно - плекати мрію, думку. Любити - має інші значення: мати глибоку відданість до когось, до чогось, мати інтерес, потяг до чогось.
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09.07.2023 15:22 Відповісти
Українськю є звернення: "люба подруго", "любий друже", "люба моя мати" і тд. Це НЕ скорочення, це повноцінне слово українською. Російською такого слова немає.
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08.07.2023 12:15 Відповісти
Так, тіки в даному контексті слово означає ознаку, яка саме.

Таке буває, що одне слово означає декілька понять, і не тіки в українській мові. Багато імен щось означають.

Наприклад, у арабів є слово Джаміля, це жіноче ім'я, водночас означає "прекрасна" , а Джаміляті, означає " моя красуня"

)
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08.07.2023 18:59 Відповісти
Ііі? Нехай означає. Це - наше слово, а не кацапське. У анс воно є, у кацапів - немає. Нащо ви сперечаетесь?
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08.07.2023 21:34 Відповісти
Любовь- Віра-Надія - це не тільки наше, це всім людям на цієї планеті належить, і в кожній мові воно є, ці слова.

Навіщо Ви сперечаєтесь)
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09.07.2023 06:33 Відповісти
У кацапів доречі воно теж є, "любимая" то є наше " люба" , а Любовь, то є наше Любов, тобто наші слова трохи короче, але мають такий самий корінь.
Так само їх - дорогая Любовь, как ты там? - наше буде - дорога Любов, як ти там? ( але не люба Любов) , теж одна літера прибирається вкінці.

Але, якщо ми подивимося, то скорочення від російських слів, особливо прибирання м'якого знака в кінці іншої літери - це розповсюджено в український мові ( что - що , алтарь - алтар , тощо) і не виключає російського походження українського слова Любов.

Та мені без різниці його походження, все це почалося, бо людина зневажливо ставилася до свого співбесідника, мовляв він не знає українську мову.
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09.07.2023 07:05 Відповісти
У кацапів "любімая", а у нас - "люба".
Ім'я, до якого ви доколупались яке - "Любімая", чи "Люба"?
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09.07.2023 12:47 Відповісти
У Вас порушується послідовність думки)

Тобто, у кацапів є слово - Люба - яке означає ім'я.

І воно набагато більш поширене, ніж в Україні.

Це все, що я казав.

І тут почалося.

"Українськю є звернення: "люба подруго", "любий друже"

тобто взагалі почали не по ім'я, в мені прийшлося вже сказати, що в російській мові то є слово " любимая" , і що можна побачити в українські мові багато скорочень, наприклад: хорошая - хороша, красивая - красива, тобто, коли слово скорочується, а отже, від любимая - люба - впринципі, виглядає також як скорочення від російського слова.
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09.07.2023 17:56 Відповісти
У кацапів НЕМАЄ слова "люба" - у кацапів є слово "любімая". У українців є слово "люба", тому ім'я Люба - скорійше українського походження, ніж кацапського. А що там у кого зараз популярно - немає значення.
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09.07.2023 22:15 Відповісти
Среди женских имен в Украине лидируют:Анастасія (Анастасия - «возвращённая к жизни», «воскресшая»);Анна/Ганна («благоволение»);Вікторія (Виктория - «победительница»);Марія (Мария - мать Иисуса, возможные значения - «горькая», «непослушная»);Софія (София - «мудрость»).

Кроме перечисленных выше, к распространённым девичьим именам в Украине также относятся:
Вероніка (Вероника - «та, что приносит победу»);Дарина/Дар'я (Дарья - «обладающий благостью», по славянской этимологии - «дарующая»);Єва (Ева - «жизнь»);Злата («золото»);Поліна (Полина - «маленькая»);Мілана (Милана - «милая»);Меланія (Мелания - «чёрная», «смуглая»).

Як бачите, тут немає Любов.

А от в РФ я вже навів статистичні дані, це жіноче ім'я на 9 му місці по популярності.

"
конце XIX века, по сведениям Л. М. Щетинина, имя Любовь относилось к категории наиболее употребительных имён (среди которых отмечались также имена https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_(%D0%B8%D0%BC%D1%8F) Анна , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%BC%D1%8F) Мария , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%8F Евдокия , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_(%D0%B8%D0%BC%D1%8F) Надежда , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0 Татьяна и др.) В https://ru.m.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA XX веке пик популярности имени пришёлся на https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5 1950-е -https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5 1960-е годы. По сведениям, собранным А. Я. Шайкевичем, в Москве в период https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1950 -https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1959 годов имя было на 9-м месте среди самых «модных» имён (с частотностью 35 ‰)."

Давайте мені дані якісь, що спростують цю інформацію, а не просто свої розповіді.
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08.07.2023 19:11 Відповісти
Яка кому різниця, що там до розповсюджених імен де входить?
У кацапів наш борщ - популярне блюдо - що - нам відмовитись від готування борщу?
Що ви пристали до людини - з якого дива вона має відмовлятися від свого українського імені, бо якщомусь пришепекуватому спало на думку, що воно нібито кацапське?
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08.07.2023 21:36 Відповісти
Имя вошло в русский именослов вместе с именами https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D0%B8%D0%BC%D1%8F) Вера и https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_(%D0%B8%D0%BC%D1%8F) Надежда ; история существования всех трёх имён в https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA русском языке во многом сходна.

В конце XIX века, по сведениям Л. М. Щетинина, имя Любовь относилось к категории наиболее употребительных имён (среди которых отмечались также имена https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_(%D0%B8%D0%BC%D1%8F) Анна , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%BC%D1%8F) Мария , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%8F Евдокия , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_(%D0%B8%D0%BC%D1%8F) Надежда , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0 Татьяна и др.) В https://ru.m.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA XX веке пик популярности имени пришёлся на https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5 1950-е -https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5 1960-е годы. По сведениям, собранным А. Я. Шайкевичем, в Москве в период https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1950 -https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1959 годов имя было на 9-м месте среди самых «модных» имён (с частотностью 35 ‰).

А вот о популярности этого имени в Украине нигде нет информации, или о том что оно украинское.
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07.07.2023 18:56 Відповісти
Моя прапрабаба Люба народилась в місті Белз в 1876 році. Хрещена в грекокатолицькій церкві святої Параскеви Пятниці. Думаю цієї інформації тобі буде достатньо щоб зрозуміти що Люба українське імя аналог Агафії, як Богдан аналог Теодору.
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07.07.2023 19:06 Відповісти
моя прабабка з центральної України мала ім'я Пелагея, а прадід - Ілларіон.

Ну то я Вам довів цім фактом, що це ісконно українські імена? )

Треба статистичні та лінгвістичні дані, посилання. Я їх навів з Вікі на користь того що Любовь це російське ім'я, Ви не навели, на користь того що це українське.

Я Вас трохи тролю, щоб

"Ти за 32 роки незалежності, чи меньше, тоді за все своє життя не вивчив українську мову" - от цім Ви розділяєте Україну, українців, і працюєте на ворога, якому тіки і треба, щоб ми були в розбраті з різних мотивів. В Україні треба розуміти, що може хтось і незнає добре українську, та це не привід для зневажливого відношення до такої людини від того, хто її знає.
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07.07.2023 19:18 Відповісти
Щож поясню. Місто Белз це деже захід України. Жодних москальських впливів на сільське і міське населення в 19 ст. там не було. Там були впливи польскі і єврейскі. Тому неможливо логічно довести появу цього імені там під впливом РІ чи православної церкви московського патріархату. А москальська вікіпедія це зашквар. На рахунок історії особливо.
Ну а на рахунок твого тролення то повір мені було на час написання мого коментаря що я спілкуюсь з москальским ботом. І оцей другий варіант це чиста імпровізація і зовсім не відображає мою думку про російськомовних українців.
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07.07.2023 21:09 Відповісти
"Місто Белз це деже захід України. Жодних москальських впливів на сільське і міське населення в 19 ст. там не було"

Ви просто погано вчили історію, от Вам посилання на великий історичний труд з цього питання.

"Русофіли Галичини. Українські консерватори між Австрією та Росією, 1848-1915"

https://krytyka.com/ua/reviews/rusofily-halychyny-**********-konservatory-mizh-avstriieyu-ta-rosiieyu-1848-1915

Купить посібник, та будете краще знати середовище, в якому жила Ваша прабабка а ті часи там.

Якщо коротко, західна Україна в той час була під австрійцями та угорцями, і населення українське, не маючи ані с першими, ані з другими, нічого спільного, ані віри, ані мови, ані походження, воно дуже часто було налаштовано русофільсько. І от ім'я Вашої прабабка, Любовь, то і є наслідок таких настроїв, бо інакше її б назвали Гертруда, наприклад)

Вчити історію, та не лайтеся тут з людьми, по перше Ви жінка, по друге, тут все такі ресурс не для кидання лайном одне в одного, а для інтелігентних більш розмов.
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08.07.2023 07:44 Відповісти
Ти таки дебіл. Ссилаєшся на російську вікіпедію, де не написано звідки взялось це імя а написано що воно російське. Слово любо в руській мов періоду Київської Русі вживалось часто в значені мило, подобається. Тобто фраза : мені любо пити мед означала мені подобається пити мед. В цьому значені прибл зно в українській мові використовується фраза: любо глянути, яка в москальскій немає аналогу який вживається в розмовній мові, зараз. Тобто саме слово є як мінімум спільним для східнословянських мов та діалектів. Тобто воно було в руській мові уде давно і не є запозиченням пізніших часів. Це 1. Далі мною було написано що це переклад з грецької, і для того щоб розвіяти сумнів що такі речі траплялись і це не щось що виходить за рамки було згадано імя Богдан як переклад Теодора чи Феодора- Федора. Тобто це цілком нормальне явище. Це 2. Повернемось до церкви, бо як не як це імя стало церковним і не було подвійним як Богдан( згадуєм Хмеля якого звали Зиновій). І в греко-католицькому календарі знаходимо що 30 вересня є такі мучениці як Софія і її дочки Віра, Надія, і Любов. Потім думаємо мозком, якщо є, бажано логічно, і розуміємо що в перелік грекокатолицьких мучеників яких вони шанують вони не могли попасти з РІ від РПЦ. Ну і які висновки? Ти дебіл. Це 1. 2 Люба це не російське імя а загальнословянське яке увійшло в церковні святці ще до Берестейської унії, і є спільним для всіх хто вийшов з Київської метрополії.
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08.07.2023 08:18 Відповісти
Після слова " дебіл" я не читаю, тож, якщо хочете щось мені сказати, ставте його в самому кінці тексту)
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08.07.2023 10:53 Відповісти
Добре. Повторю. Мною не просто так було написано у відповідь на витяг з російської вікіпедії про мою прппрабабу і те що її хрестили в грекокатолицькій церкві, як і не просто так де вона народилась. Людину яка здатна мислити логічно це б наштовхнуло на якісь роздуми і якби в цієї людини були б знання що в ті часи хрестили тільки іменами з церковного календаря то людина б зрозуміла що в церковному календарі грекокатоликів є така свята. І людина яка також здатна критично ставитись до написаного в інтернеті, особливо на якомусь форумі людиною яку вана не знає виникло би бажання перевірити цю інформацію. І в томуж інтернеті вона б знайшла календар грекокатолицької церкви і знайшла б там 30 вересня Любов її сестер і матір. Так як людина вміє думати логічно і має критичне мислення то вона би задумалась коли і звідки це Імя могло попасти в цей календар. І ці роздуми якщо в людини є нормальна історична база привели би її до Київської Метрополії. Тобто до Берестейської унії 1596 року. І якщо в людини була б розвинута природна цікавість то їй би стало цікаво як це Імя потрапило в календар РПЦ і знання історичних подій вказали би їй приблизно два варіанта. Перший це потрапляння після Ніконовської реформи коли на болотах церкву реформували за Київським ізводом, тобто взяли собі київське православля. 2. Часи ранішші коли була створена Володимирська метрополія з якої і виросла РПЦ. І ось тут в людини мало би виникнути бажання дійти до істини і взнати точний варіант. А я нагадую що про те що Люба це переклад з грецької тобі вже було написано і ти мав би взяти це до уваги. Але ми не про тебе а про людину яка володіє критичним мисленням логікою і природною ціквістю. Ось ця людина таки б дійшла до того що Любов це переклад з грецької, як і Віра і Надія. І ця людина б задумалась навіщо було ці Імена перекладати і в той же час використовувати і не перекладене імя Агафія, Гапа. І ця людина завдяки своїм розумовим якостям дійшлаб до висновку що по всій видимості це не просто імена святих мучениць а чесноти які без перекладу втрачають будь-який сенс. Цим і булоб пояснено чому вони були перекладені і в перекладі увійшли в православні святці. Але людина на цьому б не зупинилась і копнула б глибше і маючи достатні історичні знання вона б згадала і князя Любарта і згадалаби що княжі імена мали і жіночі форми, згадали би словянське двоскладове імя Любомир, і інші форми імен з коренем Любов. Це б наштовхнуло її на думку ща можливо цк імя хоч і було переведено з грецької але мало паралельні форми і сам перклад допоміг закріпити це імя в церковних святцях і легалізовував імена з таким коренем в церкві. Тобто подвійне імя ставало непотрібне. І людина в якї розвинута природня цікавість знайшлаб підтвердження цієї думки в тому що це імя поширене не тільки в православній церкві а й в чехів які є протестантами яи католиками і значить воно є загальнословянським яке збереглось з дохристиянських часів так як християнство Русь і Велика Моравія хоч і початково отримали грецьке але Велика Моравія в складі якої були чехи досить швидко потрапила під німецький вплив і під цим впливом німецького католицизму і існувала до розпаду і до гуситських воєн уже як чехія.
Ось ткий приблизно шлях мали пройти роздуми про це імя в людини яка має критичне мислення, здатна думати логічно, володіє природньою цікавістью, і як наслідок хорошим багажем історичних знань. Але ти не ця людина. Думаю тепер тобі стало зрозуміло чому ти дибіл, а якщо ні то це тільки буде підтвердженням діагнозу.
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08.07.2023 11:50 Відповісти
знайшла календар грекокатолицької церкви і знайшла б там 30 вересня Любов її сестер і матір. "

30
сентября Агафоклия, Вера, Зенон, Илья, Лукия, Любовь, Мирон, Надежда, Нил, Патермуфий, Пелей, Софья, Том, Феодотия.

Так,тіки це Православний календар))
Той самий що був тоді і зараз в РФ тав в РПЦ.

"
Тобто до Берестейської унії 1596 року. І якщо в людини була б розвинута природна цікавість "

Руська унійна церква (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Ecclesia Ruthena unita) - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 помісна https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 католицька https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 церква https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4 візантійського обряду (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8 греко-католицька ), утворена у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1596 1596 році унаслідок https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F Берестейської унії .

Якщо у Вас є така цікавість, то запитайте себе, чому ж її назвали Руська, якщо вони не були русофіли, західноукраїнські жителі тих часів?

От ми маємо Православний календар, та новоутворена церков з назвою Руська, з Ваших же даних, пов'язаних з ім'ям Любов.

А от щодо Гертруда, ми б не знайшли такого зв'язку. Тож, Ваша прабабка була русофіли на західній Україні в ті часи, точніше, її батьки, які мали змогу вибрати будь яке ім'я, але оскільки були Православні руські люди, то вибрали ім'я Любов.

"приблизно шлях мали пройти роздуми про це імя в людини яка має критичне мислення, здатна думати логічно"

Я постійно наводжу факти, посилання, статистика використання, а від Вас немає жодного посилання чи факту, на те, що Любовь це українське ім'я, а не російське. Жодного! Тіки Ваші розповіді.
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08.07.2023 18:46 Відповісти
Ти вже придумав яке слово було в біблії, наприклад в Пересопницькому Евпнгелії замість любов і євангелії від Івана?
Оце називається тролити.
Запамятай і учись.
А не рахунок руської церкви, мови, віри і взагалі слова русь тобі в школу треба. Там тобі чітко пояснять на уроках з історії України що русь це наш етнонім який ми замінили на етнонім українці. Тому церква наша руська, і мова і віра( це відноситься до православля яке прийшло з Києва, Руської землі). Мої предки ніколи не були руські люди, вони були волиняни, русь, русини, українці. Береш і шукаєш в інтернеті Львівський літопис. Читаєш все що є про нього хочаб у вікіпедії. Потім читаєш його про події 1630 року, якщо не помиляюсь. І ти там знайдеш русь як назву українців, Україну як країну русі, Москву як державу і ляхів. І це все в одному речені. Від чого офігіваєш і розумієш що назва русь немала в часи Берестейської унії нічого спільного з москвою з якої потім появилась РІ. Точніше Імперія Всероссійская. Але то таке, тобі воно не треба.
Я тому і не кидаю жодних посилань щоб заставити тебе думати логічно, критично, а не читати всяку муйню. Тебе крім мене ще дві людини в гімно вмочили але тобі нейметься. А все тому що ти незгоден з моїм діагнозом. Ось тільки я помиляюсь рідко і твій коментар підтверджує що я не на твій рахенок не помиляюсь. Ти готовий заперечувати загальнославянськість слоав любо( там вище в якомусь короткому коментарі в мене є якраз фя форма і пояснення значення, писано ще тоді коли в діагнозі були сумніви і надія що ти щось можеш зрозуміти без розжовування на молекули), пишеш що слово любов русизм і все для того щоб тільки не визнати що ти помилився. Ти тратиш час на те щоб шукати посилання і на те щоб придумати якесь пояснення яке буде хоч трохи логічне. Я пишу тупо з голови, з телефона, з помилками, оперую історичними фактами які як я вважаю не потребують посилань( он як з словом любо) твоє ж діло критично ставитись до написаного і перевіряти. Мною був досить чітко розписаний порядок дій людини яка мислить критично і висновки які вона може зробити. Тому на жаль я не помиляюсь.
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08.07.2023 19:21 Відповісти
Тому церква наша руська, і мова і віра( це відноситься до православля яке прийшло з Києва, Руської землі).

Ну то й добре.

Щодо Біблії, слово Любов там, та слово Любов як ім'я, це різне взагалі поняття, і до суті нашого спілкування немає відношення.

В Біблії є слово Єва і Адам, то що це означає? Що це перші люди, яких створив Бог, а не те, що це імена з якоїсь мови.

Пропоную дійти згоди по суті.

Я визнаю, що Любовь то є грецького походження жіноче ім'я,яке використовувалося в тому числі і на території ******** України стародавніми слов'янами з часів Київської Русі.

А Ви визнаєте, що це жіноче ім'я Любовь за статистикою набагато більше використовується в РФ, аніж в Україні, так сталося, що там воно стало набагато більш розповсюджене та виходить в першу десятку популярні імена жінок, на відміну від України, де воно доволі рідке в порівнянні з РФ.

Або давайте дані, що це спростовують статистичні щодо популярності імен жінок.
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08.07.2023 19:32 Відповісти
Імя любов це жіноче імя словянського походження а жіноче імя грецького походження з тим же сенсом це Агафія. Ось і все. А на рахунок росповсюджнеості то все що є християнського в РПЦ прийшло з Києва, з Київської метрополії і це імя теж.
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08.07.2023 20:22 Відповісти
ти взагалі тут ні з ким не сперечаєшся, бо тобі окрім зради нема чого випердити.
не сси. ви, орки, все одно цю війну програєте, і тобі не заплатять за висєри

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07.07.2023 15:05 Відповісти
Героям слава !!!
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07.07.2023 12:11 Відповісти
Так чія Кліщіївка?
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07.07.2023 16:53 Відповісти
 
 