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Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів, - The Washington Post
Президент США Джо Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.
За даними видання, про рішення може бути оголошено вже сьогодні.
Раніше агенція Reuters повідомляла, що завтра (7 липня) Сполучені Штати оголосять про надання Україні нового пакету допомоги, до якого увійдуть зокрема касетні боєприпаси. Однак у Пентагоні заявили, що це питання досі розглядається.
Топ коментарі
+47 Hanka Panyanka
показати весь коментар07.07.2023 10:25 Відповісти Посилання
+37 Николай #549736
показати весь коментар07.07.2023 10:24 Відповісти Посилання
+25 Mr. Javeline #529350
показати весь коментар07.07.2023 10:49 Відповісти Посилання
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Бало к осмотру!
Тільки обстріл перед атакою.
Ще б літаки і гелікоптери надав, було б взагалі фантастика.
Кацапи повинні відповісти за своє касетне лайно на Україну і Харків
Звичайно касетні, це добре, аби щось таке проти літаків ***** та морських носіїв, які щоночі ракети на Українців пускають!!
Матемемо надію і сподівання, що знайти і на них щось!
Пильнуймо Україну від московської агентури!! Дякуємо Захисникам України та їх Сім'ям!
Слава Україні!!