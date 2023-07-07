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Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів, - The Washington Post

байден

Президент США Джо Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.

За даними видання, про рішення може бути оголошено вже сьогодні.

Раніше агенція Reuters повідомляла, що завтра (7 липня) Сполучені Штати оголосять про надання Україні нового пакету допомоги, до якого увійдуть зокрема касетні боєприпаси. Однак у Пентагоні заявили, що це питання досі розглядається.

Читайте: Конгресмени закликають Байдена надати Україні касетні боєприпаси

Автор: 

Байден Джо (2893) США (23437) касетні боєприпаси (127)


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Топ коментарі
+47
спасибі, дядько Байден, дай, боже, вам здоров'я...
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07.07.2023 10:25 Відповісти
+37
Орки, біжіть бо скоро вам пі.да!
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07.07.2023 10:24 Відповісти
+25
лахтордырый, русня из с 2014 года применяет
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07.07.2023 10:49 Відповісти
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Орки, біжіть бо скоро вам пі.да!
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07.07.2023 10:24 Відповісти
+ по п'ятницях коврові бомбардування раші, а по неділях капища мокшанських попів )
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07.07.2023 10:32 Відповісти
Long live дідо Байден 😁
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07.07.2023 10:35 Відповісти
лахтордырый, русня из с 2014 года применяет
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07.07.2023 10:49 Відповісти
о! перший кацап проявився! не треба нам касет? вони не гуманні? ви тоді теж будете нас касетами бить? кацап йдеш НХЙ!
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07.07.2023 10:49 Відповісти
Облізла свинособака вибігла за парєбрік і скавучить.
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07.07.2023 10:59 Відповісти
Вже з 2022 ще в Київській області використовували, і не тільки там. А також фосфор і хімію використовували окупанти. Все використовували вони вже з 2022, крім ядерної зброї.
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07.07.2023 11:04 Відповісти
Вы орки гребанные их с первого дня применяете,вы суки не считаете ни гражданских ни военных,я видел как в Дружковке погибло 5 женщин ,беженок из бахмута,которые были в пункте обогрева,именно от касетника. У меня побратим,близкий друг,погиб от касетника на моих глазах. Так что закрой рот тварина ,начнут применять они. Уроды,млять.
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07.07.2023 11:14 Відповісти
Фуухх.
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07.07.2023 10:24 Відповісти
спасибі, дядько Байден, дай, боже, вам здоров'я...
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07.07.2023 10:25 Відповісти
Дядька звати Сем, а Байден це дідусь.
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07.07.2023 10:26 Відповісти
Баиден рішився -- довгенько він прикидав за і проти .
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07.07.2023 10:27 Відповісти
Так, Байден зважився. Довгенько зважував за і проти.
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07.07.2023 12:29 Відповісти
*бать рускіє будуть ще більше здихати
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07.07.2023 10:28 Відповісти
Руzaчки, є
Бало к осмотру!
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07.07.2023 11:22 Відповісти
В рази більше.
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07.07.2023 12:31 Відповісти
Не поскупился бы на количество.
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07.07.2023 10:28 Відповісти
Ооо пьєрвая мала роская... заскуліла 😃
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07.07.2023 10:33 Відповісти
Дякуємо, видохнули. Що там далі у нас по плану, Атакамси чи Ф-16? ))
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07.07.2023 10:28 Відповісти
Атакамс 🤞
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07.07.2023 10:39 Відповісти
А потім F-16 ))
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07.07.2023 11:48 Відповісти
А потім томагавки, под.лодки и яо))
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07.07.2023 17:18 Відповісти
Я так розумію, що у відповідь на прохання надати бойові літаки адміністрація Байдена, щоб не "збільгувати ескалацію" швидше надасть ядерну зброю. 😊 Насправді голови у цій адміністрації стараються відбутися ерзац-замінами. Це звичацно теж потрібно використати. Можливо варто просити ядерну зброю - тоді ерзац-заміною може стати авіація.
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07.07.2023 10:29 Відповісти
Ні це не замість літаків. Просто касетних снарядів є досить багато. Прорив фронту не відбувся, високий розхід *********** зберігається. Ну і по піхоті саме те що треба, буде і в окопи залітати.
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07.07.2023 10:42 Відповісти
Проси якомога більше, дадуть те що реально хочеш.
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07.07.2023 12:32 Відповісти
О,нарешті!!!
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07.07.2023 10:29 Відповісти
Зара малароси-бонєфтіки завоют
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07.07.2023 10:30 Відповісти
Da ani pastaianna voiet , u nih iaica v tiskah , kak tut nipovoish ....😂
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07.07.2023 11:11 Відповісти
будет опровержение вангую
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07.07.2023 10:30 Відповісти
Фтарая мала роская су...а заскуліла😃
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07.07.2023 10:34 Відповісти
Она что-то там вагинит!
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07.07.2023 13:06 Відповісти
Українці теж схвалюють надання нам касетних *********** 👍🏼👍🏼👍🏼😕
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07.07.2023 10:31 Відповісти
Написано, що досі розглядається...тому не треба поспішати.
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07.07.2023 10:32 Відповісти
Ну что же, если огласит, то отлично... следующие на очереди АТАКМС
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07.07.2023 10:33 Відповісти
коли ВСУ почнут ними працювати по кацапам тоді і порадіемо, а поки не мае чому
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07.07.2023 10:39 Відповісти
Дякуємо.
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07.07.2023 10:40 Відповісти
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07.07.2023 10:48 Відповісти
Спасибо деду за кассету! Бережи Бог Америку)
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07.07.2023 10:41 Відповісти
https://t.me/mysiagin/24697 Як працюють касетні **********. Відео.
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07.07.2023 10:41 Відповісти
о...я якраз шукав це відео
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07.07.2023 10:45 Відповісти
Прямо як BFG9000. Тільки наступаючу піхоту не підтримаєш так бо і їх посіче.
Тільки обстріл перед атакою.
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07.07.2023 11:08 Відповісти
Кацапів сіктиме на локшину.
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07.07.2023 12:25 Відповісти
Таких я не видел здесь, а вот выше один уже ноет, одобрил но ещё не на поле боя, такие есть, не одобрили, одобрили но не передали, передали но не использовали, использовали но плохо, использовали но поздно.
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07.07.2023 10:46 Відповісти
А ві панімаєте что те касєті которіє не разарвалісь оні потом много мірніх граждан убют і пакалєчат? Зачем оно нам? Буде якось так.
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07.07.2023 10:50 Відповісти
А шо лучше кассета или мина, которых свинособаки наставили миллионы? На чем лучше подорваться? А на кацапской кассете нельзя подорваться?
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07.07.2023 15:12 Відповісти
Тут в гілці перший коментар потерли, тому не сприймайте серйозно мою спробу в сарказм яка втратила свій відтінок у звязку з відсутністю коментаря на який була відповідю.
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07.07.2023 15:34 Відповісти
Ок.
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07.07.2023 15:37 Відповісти
вже є кацапятина! Дмитро Стельмах під німецьким прапорцем,вже лякає нас магучім русскім атвєтом...
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07.07.2023 10:51 Відповісти
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07.07.2023 10:45 Відповісти
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07.07.2023 10:46 Відповісти
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07.07.2023 10:50 Відповісти
Боже благослови Америку! 🇺🇸
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07.07.2023 11:06 Відповісти
Правильний вибір діду.
Ще б літаки і гелікоптери надав, було б взагалі фантастика.
Кацапи повинні відповісти за своє касетне лайно на Україну і Харків

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07.07.2023 11:11 Відповісти
это очень круто для преодоления линий обороны, НО... атакамсы нужны как воздух
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07.07.2023 11:16 Відповісти
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07.07.2023 11:17 Відповісти
гадаю, що по війні кацапське гасло "спасібо дєду за побєду" буде актуально й на наших теренах
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07.07.2023 11:30 Відповісти
Тепер орків навіть в нароссію не будуть відправляти в чорних пакетах, тільки як фарш
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07.07.2023 11:46 Відповісти
каждому кацапу по кассете с кобзоном!
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07.07.2023 11:58 Відповісти
Треба молитись богу що б з дїдом було все гаразд. Бо як що до влади прийде руде лайно , Україні може прийти гаплик.
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07.07.2023 12:01 Відповісти
Цей дід нас усіх може пережити і загнати в могилу, як це дивно не звучить... Він не хоче щоб Україна повністю перемогла росію і звільнила всі території, головна мета максимально послабити мордор не більше, адже розвалена величезна ядерна держава, де панує анархія, це не є стратегічним інтересом США....Об'єктивно, Ви помітили що США дають нам ровно стільки зброї щоб наша армія не посипалася, чому вони не дають нам ******* літаки-винищувачі і реальні континентальні далекобійні ракети, чому не дозволяють бити вглиб кацапії? Подумайте реально, Вони змушують наших бійців іти в контрнаступ без належного прикриття з повітря, фактично як у першу світову, поспілкуйтеся будь з ким хто зараз воює, да Бутусова запитайте, якщо мені не вірите....
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07.07.2023 12:56 Відповісти
так и есть.
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07.07.2023 17:20 Відповісти
Щиро вдячні за прийняте рішення, боронити Україну від московської навали, треба усими силами!!
Звичайно касетні, це добре, аби щось таке проти літаків ***** та морських носіїв, які щоночі ракети на Українців пускають!!
Матемемо надію і сподівання, що знайти і на них щось!
Пильнуймо Україну від московської агентури!! Дякуємо Захисникам України та їх Сім'ям!
Слава Україні!!
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07.07.2023 12:03 Відповісти
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07.07.2023 12:45 Відповісти
Взагалі-то офіційно ще не підтверджено. Як би не розчаруватись
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07.07.2023 12:45 Відповісти
Спасибо деду за победу!
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07.07.2023 12:49 Відповісти
А що, вже перемога?
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07.07.2023 12:50 Відповісти
Під цією новиною у the washington post вже повилазила прокремлядь, та почала нити... Але нічого, собака лає, а караван іде.
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07.07.2023 13:02 Відповісти
А тем кацапам, кто выживете после кассеты - по хлебалу кастетом!
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07.07.2023 13:08 Відповісти
Якби касетні були при захисті Бахмуту,то м'ясним штурмам було б, важко просуватись.В обороні стане легше.Краще пізно ,ніж ніколи!
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07.07.2023 13:35 Відповісти
Щоб не було як із ленд-лізом.
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07.07.2023 13:49 Відповісти
Тьфу-тьфу-тьфу!
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07.07.2023 15:17 Відповісти
Thank You Mister President !!!
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07.07.2023 15:27 Відповісти
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07.07.2023 16:22 Відповісти
 
 