Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів, - The Washington Post

Президент США Джо Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post.

За даними видання, про рішення може бути оголошено вже сьогодні.

Раніше агенція Reuters повідомляла, що завтра (7 липня) Сполучені Штати оголосять про надання Україні нового пакету допомоги, до якого увійдуть зокрема касетні боєприпаси. Однак у Пентагоні заявили, що це питання досі розглядається.

Читайте: Конгресмени закликають Байдена надати Україні касетні боєприпаси