Німеччина проти передачі касетних боєприпасів Україні, - глава МЗС Бербок
Німеччина виступає проти надсилання касетних боєприпасів Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок.
За словами міністерки, Німеччина як одна зі 111 держав-учасниць Конвенції з касетних боєприпасів виступає проти передачі Україні боєприпасів. США, Україна та Росія не підписали конвенцію.
"Я стежила за повідомленнями ЗМІ. До нас, як до держави-учасниці, застосовується угода Осло", - скзаала вона журналістам.
Йдеться про договір, який забороняє використання, накопичення запасів, виробництво та передачу касетних боєприпасів.
Нагадаємо, раніше WP повідомляло, що президент США Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів
Топ коментарі
+38 Деніс Войцеховський
показати весь коментар07.07.2023 13:19 Відповісти Посилання
+34 Віталій Маркович #551055
показати весь коментар07.07.2023 13:15 Відповісти Посилання
+20 Oleg Zdyrko #553369
показати весь коментар07.07.2023 13:17 Відповісти Посилання
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а треба було просто дружіть з росією як ми.
А "та частина" вже давно інтегрована і живе абсолютно нормально.
Красноармейцы на территории Германии
В 1944 ,45 годах
Изнасиловали 2 миллиона немок
Это те женщины,которые пришли на аборты после изнасилования
Немцы утерлись
И вот уже сколько лет
Говорят,что СССР жертва
То есть для них 2000000
Изнасилованных немок
Ну то такое- с кем не бывает
Можно и не обращать внимания
Интересная нация немцы
Як би вони дозволили, то малиб клопіт.
А так є занепокоєння але в нас будуть касетні снаряди. Вам не пох шо дума про це Німеччина, якшо вони будуть війську
я реально проклинаю то шо я понимаю тут все эти коменты и черную неблагодарность надменную совковую.
хотя я не совок, но как же просто огидно.
и да, я бы реально Шольцу отослал, если бы ему интересно было - вот тут все коменты и стоны с диванов.
может бы прозрел и сказал - вот как выше вырыгнул товарищ - "идите н..."
А оту бімбу що на фото, краще розібрати та віддати ************* хлопцям та дівчатам що з дронами працюють.
Це що наші вороги ?
я би реально хрін шо дав клоунам.
а всяке гівно на дивані сидить і тут пише - Ииии, пішли нах, маловато будєт, чо ми не в НАТО, чо не дають томагавки, чо у мене шкарпетку кіт вкрав, Шольц, - знайди!
или то же самоё с криками про ракеты - можно бы и не визжать.
или то жё самоё когда отправляёшь проситёлёй ..... просить дёньги - можно их жё нё в "Бриони" отправлять?
и да(скромно) - н.и.к.т.о.
тебе
н.и.
ц.
е.
н.
т.
а.
....................
НЕ ДОЛЖЕН!!!
понёл, нёт?
какой жё ужас - помогающих проклинают, класс, давай.тё ёще авианосцёв попросим, вдруг нё дадут, моно будёт покривляться шо все они жадныё жирныё нат-Овцы. !!111
27.06.23 10:14 1 895 30
"Якщо країна Мандели та Десмонда Туту виступає проти несправедливості, світ дослухається", - Бербок закликала ПАР підтримати Україну
26.06.23 01:31 4 122 36
Для приєднання до ЄС Україна має покласти край 30-річному кумівству та корупції, - глава МЗС Німеччини Бербок
21.06.23 21:55 25 581 346
Ми не знаємо, коли РФ припинить війну, це в руках однієї людини, яка розпочала агресію, - Бербок
21.06.23 14:01 863 11
Хочемо, щоб Україна виграла цю війну, ми продовжуємо підтримувати її фінансово, політично та зброєю, - глава МЗС ФРН Бербок
21.06.23 13:24 836 8
Рада НАТО-Україна без перспектив членства - що танк без гармати, - Кулеба у розмові з Бербок
14.06.23 20:30 2 216 35
Арешт Путіна на саміті БРІКС законний, міжнародне право чітке, - Бербок
02.06.23 22:12 4 433 22
Членство України в НАТО під час війни неможливе, - Бербок
01.06.23 12:41 3 075 70
Бербок та Сійярто посварилися у Брюсселі через блокування допомоги Україні, - Politico
23.05.23 09:39 10 251 45
Обхід санкцій проти Росії матиме наслідки, - Бербок
12.05.23 19:31 1 041 4
Бербок була відсутня на засіданні Радбезу ООН, бо не хотіла слухати брехню Лаврова, - Bild
25.04.23 20:57 4 154 14
Візит до Китаю моментами був "більш ніж шокуючим". Пекін перетворюється на нашого суперника, - Бербок
20.04.23 09:22 41 933 163
G7 має показати Путіну, що він не досягне своїх цілей в Україні, - Бербок
17.04.23 06:28 1 676 11
"Справжні друзі пізнаються у біді": Бербок подякувала Південній Кореї за позицію щодо України
15.04.23 16:42 4 590 5
Німеччина хотіла б, щоб Китай вплинув на Росію для завершення війни, - Бербок
14.04.23 12:40 1 033 30
Вплив Китаю на Росію матиме наслідки для всієї Європи, - Бербок
13.04.23 07:04 5 270 12
"Нейтралітет" у війні РФ проти України - це не те, чого очікували б від Китаю, - Бербок
05.04.23 12:00 2 225 8
Я вважаю це сумним, - Бербок про візит Сі Цзіньпіня до Москви
21.03.23 19:05 6 547 13
Росія намагається розширити вплив на Грузію та Молдову, - Бербок
21.03.23 01:30 1 750 4
Європа має налагодити не лише постачання *********** для України, а й їхнє виробництво, - Бербок
20.03.23 16:04 728 1
Пропагандист Соловйов погрожує розправою Урсулі фон дер Ляєн і Анналені Бербок: "С радостью посмотрю, как с вами разберутся русские солдаты".
Если парашка применит химическое оружие, тоже будите "пальчиком грозить"!?
Але не Німеччина передає, отже Німеччиною Конвенцію не порушено.
США має намір передати Україні в межах військової допомоги США, а не НАТО, для застосування проти агресора. США не підписували Конвенцію і тому її не порушують.
Хай підписанти Конвенції спробують своїми "проти" та пацифізмом переконати країну терориста -агресора РФ, яка вже застосовує касетні ********** проти України, припинити ракетні обстріли, застосування касетних *********** та іншої забороненої зброї, вивести війська з України.
Есть слова, а есть дела....так вот смотрите только на ДЕЛА....
Він також підкреслив, що коли йдеться про підтримку України та надання їй можливостей, необхідних для ефективного ведення бою, "єдність союзників і партнерів надалі залишається дуже потужною".
Воно й видно. Але істукана приволокли в Європу, поводили, як в цирку, і втюхали піплу, що воно "консолідувало" союзничків.