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Німеччина проти передачі касетних боєприпасів Україні, - глава МЗС Бербок

боєприпаси,касетні

Німеччина виступає проти надсилання касетних боєприпасів Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок.

За словами міністерки, Німеччина як одна зі 111 держав-учасниць Конвенції з касетних боєприпасів виступає проти передачі Україні боєприпасів. США, Україна та Росія не підписали конвенцію.

"Я стежила за повідомленнями ЗМІ. До нас, як до держави-учасниці, застосовується угода Осло", - скзаала вона журналістам.

Йдеться про договір, який забороняє використання, накопичення запасів, виробництво та передачу касетних боєприпасів.

Нагадаємо, раніше WP повідомляло, що президент США Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів

Також читайте: Міжнародна організація Human Rights Watch проти передачі Україні касетних боєприпасів від США

Автор: 

Анналена Бербок (457) касетні боєприпаси (127)


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Топ коментарі
+38
Немає питань. Забороніть росії їх використовувати. Не можете? Ну то пельку стуліть, сцикуни.
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07.07.2023 13:19 Відповісти
+34
хай ідуть на х-й!
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07.07.2023 13:15 Відповісти
+20
Угу...І Рассєя проти....
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07.07.2023 13:17 Відповісти
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як думаєте може є причина чому територію Німеччини рососія не обстрілює касетними ************? Може Німеччина щось для цього робила? Ну наприклад провела купу реформ, розвинула власну армію, вступила в НАТО. І, прикинь, вони живуть в мирі і можуть підписувати всякі договори.

а треба було просто дружіть з росією як ми.
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07.07.2023 13:51 Відповісти
Не треба з німців робити ангелів, конституційну систему і реформи їм створили американці, після перемоги в 1945р. А та частина, яка лишилась під совєтським союзом і через 30 років не може нормально інтегруватись, при шалених вливаннях коштів федерального уряду.
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07.07.2023 14:00 Відповісти
боже яка маячня. Німці самі відбудовували свою країну, своїми руками, вони 10 років донатили на відбудову останні копійки що в них були. США з Британією їм допомагали грошима в обмін на реформи, які німці мали робити самі. Ніякий дядя не прийшов і не дав халяву. Вони вбахали стільки зусиль в відбудову власної країни, що тепер власну країну цінують.

А "та частина" вже давно інтегрована і живе абсолютно нормально.
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07.07.2023 14:05 Відповісти
І треба ще врахувати те що Германія роздала борги і репарації.
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07.07.2023 14:11 Відповісти
Ага, сама вступила, а Україні відмовила, от і маємо результат.
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07.07.2023 14:43 Відповісти
У немцев был бы конгитивный диссонанс. А так хай йдуть у сраку, ни США, ни Украина не подписывали эту конвенцию, так что все в рамках закона. Зачем Анналена это ляпает совсем непонятно.
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07.07.2023 14:36 Відповісти
Немцы,конечно,интересная нация
Красноармейцы на территории Германии
В 1944 ,45 годах
Изнасиловали 2 миллиона немок
Это те женщины,которые пришли на аборты после изнасилования
Немцы утерлись
И вот уже сколько лет
Говорят,что СССР жертва
То есть для них 2000000
Изнасилованных немок
Ну то такое- с кем не бывает
Можно и не обращать внимания
Интересная нация немцы
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07.07.2023 13:50 Відповісти
І правильно роблять, що втерлися, бо дикунство раші то таке собі виправдання власної агресії проти всього світу.
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07.07.2023 14:47 Відповісти
Кацапи використовують касетні і фосфорні ********** і ніхто особливо не париться на заході!
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07.07.2023 13:51 Відповісти
поділіться цією думкою з кацапами та обговоріть її...
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07.07.2023 13:51 Відповісти
Дивно було б якщо вони підписали конвенцію і були за
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07.07.2023 13:52 Відповісти
Майже єдина людина яка прочитала не тілько заголовок. Шана Вам.
Як би вони дозволили, то малиб клопіт.
А так є занепокоєння але в нас будуть касетні снаряди. Вам не пох шо дума про це Німеччина, якшо вони будуть війську
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07.07.2023 15:12 Відповісти
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07.07.2023 13:59 Відповісти
Бербок,ты там определись уже Анна ты чи Лена?
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07.07.2023 14:09 Відповісти
за боеприпаасы? - ту же картинку тебе можно выслать, будь ты на месте Резникоффа - шл*ха, почему ты не высылаешь противопехотные мины, что ты сама запретила - например - Гваделупе, на которую напала Аргентина.
я реально проклинаю то шо я понимаю тут все эти коменты и черную неблагодарность надменную совковую.
хотя я не совок, но как же просто огидно.
и да, я бы реально Шольцу отослал, если бы ему интересно было - вот тут все коменты и стоны с диванов.
может бы прозрел и сказал - вот как выше вырыгнул товарищ - "идите н..."
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07.07.2023 16:23 Відповісти
Мордор бив просто по Харкову касетними.
А оту бімбу що на фото, краще розібрати та віддати ************* хлопцям та дівчатам що з дронами працюють.
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07.07.2023 14:10 Відповісти
а при чем здесь Швабия?
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07.07.2023 14:11 Відповісти
Ну раз вонги підписали, то тепер мусять дотримуватись. Це ж німці. Дякую хоть за леопарди і самоходки
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07.07.2023 14:16 Відповісти
Так а що так слабо, скільки приємних слів в сторону Бербок, а є ще 110 країн підписантів, вони впевнено протів. І їх тоже треба в вороги записати. Британію, Італію..І якщо в них запитати - дивно якщо вони будут стверджувати що вони за.
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07.07.2023 14:23 Відповісти
От посилання на країни які протів касетної зброї - https://www.clusterconvention.org/states-parties/
Це що наші вороги ?
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07.07.2023 14:28 Відповісти
Німці знають, шо міністр-презедент-премьєр розікрали 37 мільярдів грівень, начебто виділених на закупку зброї. Вони нам нічого не винні - питайте, хто там німців у чомусь звинувачує, у *********** України.
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07.07.2023 14:28 Відповісти
А що вони можуть сказати, якщо Німетчинна підписала конвенцію що забороняє касетні **********. Вони послідовні в своїх словах та діях.
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07.07.2023 14:42 Відповісти
особливо смішно стогони і прокляття слухати від тих хто весело ржав і готував шашлички на День Обіду коли їм кричали пів-року про загрозу.
я би реально хрін шо дав клоунам.
а всяке гівно на дивані сидить і тут пише - Ииии, пішли нах, маловато будєт, чо ми не в НАТО, чо не дають томагавки, чо у мене шкарпетку кіт вкрав, Шольц, - знайди!
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07.07.2023 14:48 Відповісти
"Германия против передачи кассетных ...." Ну вот что итребовалось доказать ! Только чтот оставил коммент под другой "радостной" статьей "Чехия передает вертолеты" ВОТ : "...передаст....будет обучать....подарит..." и т.д. А можно эту бредятинк ЗАТКНУТЬ и говорить : НАТО сегодня передала 1000 вертолётов, уже обучила 1000 пилотов f-16 и F-22, а лично Чехия сегодня подарила 100 f-16 ???????? А тосначала тупой рёп, потом насинается канитель типа "швецария патроны не дает....надо отремнтировать....надо согласовать с Бидоном...." Одни обещания и затягивания. Интересно Кулеба вообще специалист или бесполезное гавно ?
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07.07.2023 14:50 Відповісти
У тебе якісь сумніви? Та у нас буд-яка сексологиня може бути послицею
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07.07.2023 15:25 Відповісти
пустой рёп, ибо власть закричала было дело про самолеты, хотели передать тихо, но клоуны радостно взвыли.
или то же самоё с криками про ракеты - можно бы и не визжать.
или то жё самоё когда отправляёшь проситёлёй ..... просить дёньги - можно их жё нё в "Бриони" отправлять?
и да(скромно) - н.и.к.т.о.
тебе
н.и.
ц.
е.
н.
т.
а.
....................
НЕ ДОЛЖЕН!!!
понёл, нёт?
какой жё ужас - помогающих проклинают, класс, давай.тё ёще авианосцёв попросим, вдруг нё дадут, моно будёт покривляться шо все они жадныё жирныё нат-Овцы. !!111
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07.07.2023 16:18 Відповісти
Бербок, не разочаровывай. Я только вчера тебя похвалил ). Чем больше и чем быстрее Украина перебьет орков, тем быстрее закончится война. А значит будет меньше жертв и страданий. Это - гуманно.
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07.07.2023 14:50 Відповісти
Як би тим західним потворам які проти, хоч одна ракета прилетіла на їхні дурні голови, то вони би дуже швидко змінили свою думку. А взагалі світ зійшов з розуму. Замість того, щоб домогти Україні зброєю здолати агресора, вони дивляться як ті кляті москалі знищують цілу націю!!!!
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07.07.2023 14:54 Відповісти
это формальное заявление вроде как озабочены
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07.07.2023 14:56 Відповісти
Ну, висловіть рашистам глибоке занепокоєння та ще глибше співчуття - o, ja-ja
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07.07.2023 15:22 Відповісти
Продовжуючи війну проти України, Путін добиває власну країну, - Бербок
27.06.23 10:14 1 895 30
"Якщо країна Мандели та Десмонда Туту виступає проти несправедливості, світ дослухається", - Бербок закликала ПАР підтримати Україну
26.06.23 01:31 4 122 36
Для приєднання до ЄС Україна має покласти край 30-річному кумівству та корупції, - глава МЗС Німеччини Бербок
21.06.23 21:55 25 581 346
Ми не знаємо, коли РФ припинить війну, це в руках однієї людини, яка розпочала агресію, - Бербок
21.06.23 14:01 863 11
Хочемо, щоб Україна виграла цю війну, ми продовжуємо підтримувати її фінансово, політично та зброєю, - глава МЗС ФРН Бербок
21.06.23 13:24 836 8
Рада НАТО-Україна без перспектив членства - що танк без гармати, - Кулеба у розмові з Бербок
14.06.23 20:30 2 216 35
Арешт Путіна на саміті БРІКС законний, міжнародне право чітке, - Бербок
02.06.23 22:12 4 433 22
Членство України в НАТО під час війни неможливе, - Бербок
01.06.23 12:41 3 075 70
Бербок та Сійярто посварилися у Брюсселі через блокування допомоги Україні, - Politico
23.05.23 09:39 10 251 45
Обхід санкцій проти Росії матиме наслідки, - Бербок
12.05.23 19:31 1 041 4
Бербок була відсутня на засіданні Радбезу ООН, бо не хотіла слухати брехню Лаврова, - Bild
25.04.23 20:57 4 154 14
Візит до Китаю моментами був "більш ніж шокуючим". Пекін перетворюється на нашого суперника, - Бербок
20.04.23 09:22 41 933 163
G7 має показати Путіну, що він не досягне своїх цілей в Україні, - Бербок
17.04.23 06:28 1 676 11
"Справжні друзі пізнаються у біді": Бербок подякувала Південній Кореї за позицію щодо України
15.04.23 16:42 4 590 5
Німеччина хотіла б, щоб Китай вплинув на Росію для завершення війни, - Бербок
14.04.23 12:40 1 033 30
Вплив Китаю на Росію матиме наслідки для всієї Європи, - Бербок
13.04.23 07:04 5 270 12
"Нейтралітет" у війні РФ проти України - це не те, чого очікували б від Китаю, - Бербок
05.04.23 12:00 2 225 8
Я вважаю це сумним, - Бербок про візит Сі Цзіньпіня до Москви
21.03.23 19:05 6 547 13
Росія намагається розширити вплив на Грузію та Молдову, - Бербок
21.03.23 01:30 1 750 4
Європа має налагодити не лише постачання *********** для України, а й їхнє виробництво, - Бербок
20.03.23 16:04 728 1
Пропагандист Соловйов погрожує розправою Урсулі фон дер Ляєн і Анналені Бербок: "С радостью посмотрю, как с вами разберутся русские солдаты".
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07.07.2023 15:37 Відповісти
Це все що вище з цензора по пошуку Бербок. Враження по коментаріям що до Бербок таке цензор атакували расейські боти.
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07.07.2023 15:39 Відповісти
До дупи "німеччину"!!!
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07.07.2023 15:44 Відповісти
Ну нічого. Колись же ж Німеччині потрібні будуть союзники, щоб повернути свій золотий запас з США
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07.07.2023 15:46 Відповісти
интересно, если б раша напала на германию и обстреливала их кассетниками, чтобы сказала бербок?
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07.07.2023 16:32 Відповісти
Хорош вже наслухалися деляг про безпеку Украіни,касетні боеприпаси і пора виготовити свою маленьку термоядерну бомбочку,ато співчувальників розвелося,счету нема,плескати язиком усі гаразд,а як до діла то вже миротворці,срань господня.
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07.07.2023 16:40 Відповісти
Задолбали "гуманисты"-утописты, значит агрессору и оккупанту можно использовать касетные боеприпасы, а защитникам нет, они должны "проникнутся гуманизмом" пока их убивают!
Если парашка применит химическое оружие, тоже будите "пальчиком грозить"!?
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07.07.2023 16:50 Відповісти
Анналена каже "...як як одна зі 111 держав-учасниць Конвенції з касетних *********** виступає проти передачі Україні *********** Джерело:
Але не Німеччина передає, отже Німеччиною Конвенцію не порушено.
США має намір передати Україні в межах військової допомоги США, а не НАТО, для застосування проти агресора. США не підписували Конвенцію і тому її не порушують.
Хай підписанти Конвенції спробують своїми "проти" та пацифізмом переконати країну терориста -агресора РФ, яка вже застосовує касетні ********** проти України, припинити ракетні обстріли, застосування касетних *********** та іншої забороненої зброї, вивести війська з України.
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07.07.2023 17:05 Відповісти
Мне раньше казалось что глава МИД Бербок умная женщина в оказывается или дура или на вовку работает.
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07.07.2023 17:20 Відповісти
Ахахахаха...кто там Гермарию благодарил, в ноги кланялся.....ну вот, полюбуйтесь....
Есть слова, а есть дела....так вот смотрите только на ДЕЛА....
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07.07.2023 18:00 Відповісти
Не далі, як вчора, один з вилупків лівацької кодли істукана-підх**ловника заявив наступне (чергова нахабна брехня черговий раз):



Він також підкреслив, що коли йдеться про підтримку України та надання їй можливостей, необхідних для ефективного ведення бою, "єдність союзників і партнерів надалі залишається дуже потужною".

Воно й видно. Але істукана приволокли в Європу, поводили, як в цирку, і втюхали піплу, що воно "консолідувало" союзничків.
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07.07.2023 20:32 Відповісти
Фашисти до фашистів
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08.07.2023 00:05 Відповісти
Джерела з ОП повідомляють шо Фалодька розмірковує(ггг смішно так) сказати "неначасі" чи "какаяразніца"
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08.07.2023 10:41 Відповісти
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