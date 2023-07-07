Німеччина проти передачі касетних боєприпасів Україні, - глава МЗС Бербок

Німеччина виступає проти надсилання касетних боєприпасів Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок.

За словами міністерки, Німеччина як одна зі 111 держав-учасниць Конвенції з касетних боєприпасів виступає проти передачі Україні боєприпасів. США, Україна та Росія не підписали конвенцію.

"Я стежила за повідомленнями ЗМІ. До нас, як до держави-учасниці, застосовується угода Осло", - скзаала вона журналістам.

Йдеться про договір, який забороняє використання, накопичення запасів, виробництво та передачу касетних боєприпасів.

Нагадаємо, раніше WP повідомляло, що президент США Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів

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