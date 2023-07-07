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Контрнаступ триває. Успіх буде, але згодом, - Буданов

буданов

Очільник ГУР МО Кирило Буданов прокоментував хід українського контрнаступу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Reuters.

"Контрнаступ йде. Загалом, скажімо, йде. Успіх буде, але згодом", - сказав він.

Буданов порівняв українську операцію з багатомісячними боями Росії за окупацію Бахмуту у квітні.

"Хочу нагадати цю відому історію з Бахмутом. Росіяни атакували його більше 10 місяців. Наше завдання трохи більше, ніж Бахмут, але у нас трохи менше часу, ніж 10 місяців", - сказав очільник ГУР МО.

Читайте: "РФ стоїть на межі громадянської війни", - Буданов

Автор: 

Буданов Кирило (500) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+29
Десь є кнопка вимикання Буданова?
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07.07.2023 14:17 Відповісти
+28
зранку чекав твій висер.. ветеринар вже просрався.. лишились кулеба ігнат
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07.07.2023 14:16 Відповісти
+17
Контрнаступ триває. Успіх буде, але згодом Джерело:
===
Тебе посадють.. але згодом.
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07.07.2023 14:17 Відповісти
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зранку чекав твій висер.. ветеринар вже просрався.. лишились кулеба ігнат
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07.07.2023 14:16 Відповісти
ЭТО благодаря щирим украинцам (73%) нами керуют : марьяны , арахамии , резниковы , ветеринары , оманские и т. д. !!! Слава украинцам !!!
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07.07.2023 16:37 Відповісти
ОПЗЖоповцы всех мастей + имбицильные🤢🎪🤡73%🐑 🐏🐒🦠, « НАДА ТОЛЬКО ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ», « дагаваримся пасередине» , «лишь -бы не Порошенко «
принесли и войну и катастрофу - стелили и стелят красные дорожки для СРРУССКАВА «МИРА «
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07.07.2023 17:38 Відповісти
Контрнаступ триває. Успіх буде, але згодом Джерело:
===
Тебе посадють.. але згодом.
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07.07.2023 14:17 Відповісти
Десь є кнопка вимикання Буданова?
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07.07.2023 14:17 Відповісти
Люто плюсую! Стоячи!
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07.07.2023 14:21 Відповісти
+1.
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07.07.2023 17:18 Відповісти
у гєнріховича.
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07.07.2023 14:35 Відповісти
тільки вкл. а замовкає коли батарейки сідають
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07.07.2023 14:36 Відповісти
вона у його радника - Гогі, або у жаби.
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07.07.2023 14:39 Відповісти
кнопка у сожителя Гогілашвілі, колишнього помічника депутата госдими рф...
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07.07.2023 15:26 Відповісти
є але тоді...цей вимикається...а арестович включається....то всьо нестримний потік...
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07.07.2023 16:18 Відповісти
Буданова изначально гебнявые вели , ещё с училища в Одессе ! Послушайте , что рассказывает его однокурсник ! Оно не такой дебил , как кажется - целенаправленно работает на ФСБ
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07.07.2023 17:41 Відповісти
Фух, а від серця відлягло! Нарешті будьонов-афєрістовіч заспокоїв... Так я пішов шашлики готувати, чи як?
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07.07.2023 14:17 Відповісти
Всезнайка Буданов сказав що папіжже.
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07.07.2023 14:17 Відповісти
кріза мінєт папізже.
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07.07.2023 14:18 Відповісти
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07.07.2023 14:35 Відповісти
Зайчик чисто по інтерв'ю і медіа- проектах. Був би хорошим ведучим телешоу типу "Холостяк"...
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07.07.2023 14:18 Відповісти
З Буданова такий собі нострадамус...
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07.07.2023 14:19 Відповісти
При всій повазі, але хіба нема спеціально навчаного пресофіцера?
Поки він роздає інтервью там мать черга під кабінетом. Тай шифровки від агентів хто аналізує?
Десь у світі є таке шоб людину його рангу булоб простіше знайти не на робочому місці а в ютубі?
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07.07.2023 14:20 Відповісти
Дякую, а можна просто не *********? Всі новини щодо контрнаступу чудово видно на deepstate.org. А речники просто заїбали, абсолютно нікчемні люди, на утримання яких йдуть абсолютно гіганські суми з і так не багатого нашого з вами бюджету.
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07.07.2023 14:26 Відповісти
deepstate.org працюють на ОП, тому немає великої різниці)
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07.07.2023 15:11 Відповісти
Є, бо не потрібно годувати за державний кошт зайвих нікчем, задача яких - *********.
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07.07.2023 15:12 Відповісти
Я думаю, що той самий Єрмак обходиться Україні разів в 1000 дорожче, хоча і не ********) Звісно Буданову треба раза в 3-4 менше патякати, але не він є головною загрозою вступу України у НАТО і ЄС
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07.07.2023 15:56 Відповісти
А якщо ви про речників, то звісно Маляр непотрібна... Ігнат іноді каже те, що на карті не покажуть... Хоча про сбиті ракети той самий Залужний викладає і МО, тому дійсно
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07.07.2023 15:57 Відповісти
Є! У детективному серіалі!
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07.07.2023 15:16 Відповісти
За**ав !
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07.07.2023 14:20 Відповісти
Я тебе поцілую -- потім .
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07.07.2023 14:22 Відповісти
З підключенням. Чьих холоп будя, прігожина, патрушева,чи місцевий?
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07.07.2023 14:27 Відповісти
так ты тролль уже не коноплевич...?
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07.07.2023 15:13 Відповісти
скажіть будь-ласка, де мені знайти інтерв'ю мого однофамільця очільника МІ-6 Річарда Мура? Якщо український очільник таємної служби дає такі в'ю чи не щотижня, має бути і в'ю британського?
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07.07.2023 14:26 Відповісти
Річард Мур - службовець "старої школи" і "ретроград" Він не вміє ефективно та креативно організувать свою роботу Тому на "в"ю" у нього часу не залишається!
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07.07.2023 14:29 Відповісти
та я тоді також ретроград, виходить...
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07.07.2023 14:34 Відповісти
Згодом или всё таки з годом? Надо уточнить с каким именно годом...
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07.07.2023 14:28 Відповісти
Те, що і зараз. "Рашисти нарили окопів, побудували оборонних споруд на десятки км вглиб."
На питання до наших очільників чому вони не робили те ж саме до нападу рашистів у 2022, відповіді не дочекаємось.
Тому що в них асфальт_понад_усе. І грабунок бюджету, само собою.
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07.07.2023 14:38 Відповісти
Ще один))) Добре, мабуть, наші наступають, раз орки-боти активізувалися.
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07.07.2023 14:40 Відповісти
А что именно там добре? За месяц освобожён маленький клаптик земли, гораздо меньше того что русня взяла во время своего зимнего наступления.
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07.07.2023 14:48 Відповісти
Щось мабуть добре, раз боти активізувалися.
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07.07.2023 15:14 Відповісти
Готуйтесь забути -Ванга, Буданов виходить на вищий рівень - 80лвл.
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07.07.2023 14:30 Відповісти
ЗАДОВБАВ провидець!
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07.07.2023 14:31 Відповісти
ЗАДОВБАВ провидець!
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07.07.2023 14:32 Відповісти
"Я тебя поцелую. Потом. Если захочешь..."(с)
Просування є, звільнені території є, знищені техніка, жива сила та склади БК є...
Але успіх буде. Потім...
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07.07.2023 14:36 Відповісти
Може для Буданова це не успіх? 🤔 Жаль, пропав хороший оперативник. Зате з'явився новий дублер Арєстовіча.
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07.07.2023 14:46 Відповісти
А навіщо він розгоняв ІПСО з ЗАЕС ?
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07.07.2023 14:58 Відповісти
ЗСУ та інші Сили Оборони зараз будують лише фундамент, знищуючи арту противника та інші важливі речи...
А Буданов виконує роботу Подоляка... чомусь...
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07.07.2023 14:43 Відповісти
Слухайте, слухайте того брехуна !
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07.07.2023 14:56 Відповісти
Коли ж ти працюєш, базікало?
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07.07.2023 15:15 Відповісти
Буданов займись своим делом, выйди с Ютуба. Позорище.
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07.07.2023 15:18 Відповісти
краще ще раз збреши про ракети, які у москалоти ось ось закінчаться...
грьобаний офісний клоун
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07.07.2023 15:24 Відповісти
коли очільники гур мо сбу міністерств та президент стають прессекретарями
(пишуть та знімають)
то ні якого толку не буде бо....
а хто виконує їх прямі обов"язки коли вони пишуть тексти, знімають відоси, викладають це все в ефір???
чи у них як у президента, у кожного по свому єрмаку, який керує замість них???
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07.07.2023 15:27 Відповісти
Ти кто к
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07.07.2023 15:39 Відповісти
Не читаю ніколи, ні звиздьож цього, ні ветеринара. Досить заголовка від цих медійників, і все зрозуміло. Просто звиздьож заради звиздьожі.
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07.07.2023 15:54 Відповісти
Будун уже как пол года в Крыму
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07.07.2023 16:14 Відповісти
Цій будке десь підійшло би бути глашатаем десь на базарі,а не очільником есбеу.
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07.07.2023 16:34 Відповісти
Ще багатенько кріпаків залишилось.Ось коли зостанеться половина то тоді прийде і "успіх"...
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07.07.2023 17:01 Відповісти
Баба Будана жжьот)
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07.07.2023 17:03 Відповісти
А коли гундосік попри на перемовини з рашистами то ,що скаже баба Будана? Шо ето єсть успєх...?
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07.07.2023 17:08 Відповісти
Толковая статья Томаса Тейнера "Азы и фазы" о скорости украинского наступления

В Германии Der Spiegel, Die Zelt, N-tv, а в Австрии Der Standard пишут, что "украинское наступление потерпело неудачу". Это дикий бред. Все они брали интервью у одного и того же эксперта, не понимающего этапов наступления Украины, которых как минимум пять, а сейчас мы находимся в лучшем случае в середине первой фазы - истощение и изоляция района боевых действий.

Причина, по которой первый этап наступательной операции ВСУ не считается успешным, заключается в том, что все привыкли к американским/натовским войнам, в которых первый этап - это исключительно воздушная мощь.

Фаза 1 предназначена для истощения сил противника и перехвата/нарушения его линий связи. Запад использует истребители и бомбардировщики, а также крылатые ракеты.

Во время войны в Персидском заливе в 1991 году авиации коалиции (1700 с лишним боевых машин) потребовалось 37(!) дней и более 100 тысяч вылетов, чтобы истощить иракские силы в достаточной степени для начала наземной кампании. По иракским целям было выпущено 288 крылатых ракет "Томагавк".

Во время вторжения в Ирак в 2003 году боевые самолеты коалиции совершили 41 тысячу вылетов и выпустили 802 "Томагавка" по иракским целям. В тот раз коалиция пропустила фазу истощения и перешла сразу ко второй фазе - непосредственной воздушной поддержке, а именно - бомбардировке дороги на Багдад для 1-й дивизии морской пехоты и 3-й пехотной дивизии.

У Украины нет ничего подобного; и поэтому она вынуждена заменять истребители и бомбардировщики на GMLRS, Excalibur, Storm Shadow и беспилотники. И если во время американских и натовских военных операций небо постоянно кишит истребителями и бомбардировщиками в поисках вражеских позиций и техники для уничтожения, то у Украины в воздухе только беспилотники, которые ищут российскую технику, склады боеприпасов, командные центры, логистические пункты и т.д. Но беспилотники не могут бомбить эти объекты. Как только дрон обнаруживает цель, его оператор должен запросить координаты, которые затем передаются расчету пусковой установки M142 HIMARS или M270A1 MLRS, а тот вводит координаты цели в ракету GMLRS; либо координаты передаются расчетам гаубиц M777, PzH 2000, M109A6 или Archer, а те вводят координаты цели в снаряд Excalibur; или данные передаются в 7-ю бригаду тактической авиации ВВС Украины, которая вводит координаты цели в ракету Storm Shadow...

Вы заметили, что все это требует времени? Украина может наносить удары только по неподвижной российской технике.

В отличие от западных истребителей, которые могут поразить пассажирское сиденье едущего автомобиля, Украина может поражать только неподвижные российские транспортные средства и объекты. Огромный недостаток.

Что еще хуже, американский истребитель может залететь глубоко на вражескую территорию и поразить десяток целей в 500 километрах от линии фронта, в то время как радиус действия Украины ограничен: дальность "Экскалибура" - 40 км, GMLRS - 84 км, Storm Shadow - 500 с лишним км, но этих ракет ограниченное количество.

Таким образом, у Украины огромный гандикап в плане времени на калибровку целей и дальности систем (снаряды GLSDB увеличат дальность установок HIMARS, но производственная линия еще не запущена...).

Теперь, если вы Россия, все, что вам нужно сделать, это припарковать свою тяжелую технику за пределами радиуса GMLRS, и Украина не сможет ее поразить. Нет смысла использовать дорогую ракету Storm Shadow для уничтожения, например, российского танка Т-90М...

И все же Украина должна уничтожить тяжелую технику России, прежде чем она сможет начать вторую фазу наступления. И единственный способ сделать это - выманить российские силы в зону действия GMLRS и Excalibur. И Украина делает это прямо сейчас, атакуя российские линии четырьмя из десяти бригад, которые были подготовлены для этой фазы:

- 23-я механизированная бригада;

- 31-я механизированная бригада;

- 37-я бригада морской пехоты;

- 47-я механизированная бригада.

Все остальные бригады (т.е. 35-я морская, 68-я егерская и т.д.) просто поддерживают эти четыре бригады. В этой фазе наступления могут быть развернуты еще шесть бригад.

Теперь русские стоят перед дилеммой: либо выдвинуть свою тяжелую технику вперед, рискуя потерять ее под ударами GMLRS и Excalibur, либо оставить свою тяжелую технику вне зоны досягаемости и позволить Украине неожиданный ранний прорыв... Ну, русские решили выдвинуть свою технику вперед, и Украина бьет по ней без устали.

Но это происходит гораздо, гораздо медленнее, чем с применением авиации. И, в отличие от воздушной кампании, в этой фазе наступления Украина теряет войска и технику... И это привело к тому, что некоторые аналитики объявили украинское наступление "провалом"... Это НЕ ТАК. Эти "аналитики" и "эксперты" просто не понимают украинского плана.

И они не понимают, что Украина становится сильнее с каждым днем: она подготовила к наступлению 35(!) бригад, формируя новые части, разделяя существующие, снимая части с фронта и обновляя их... И только 4 из 35 бригад сейчас в бою.

Все остальные находятся на полигонах - тренируются каждый день, чтобы улучшить свои навыки; и используют уроки, полученные в наступлении. И каждый день военнослужащие возвращаются с учений в странах НАТО и Швеции; прибывает новая техника - бригады Гвардии наступления начинали как легкая пехота, а теперь получают танки из Германии и Дании и превращаются в механизированные соединения.

Так много военных возвращается с тренировок в Европе, что Украина недавно сформировала три новые бригады; и поскольку русские прекратили атаки на юге и вдоль Донецкого фронта, Украина недавно вывела две элитные бригады с фронта, чтобы освежить их для наступления.

Как может наступление "провалиться", если более 90% сил все еще готовятся наступать?

Я не знаю, когда начнется следующая фаза украинского наступления, но я уверен, что она не привязана к дате или определенным географическим точкам. Я предполагаю, что следующая фаза начнется, когда Украина будет уверена, что уничтожила определенный процент оставшихся российских гаубиц, ракетных установок, систем радиоэлектронной борьбы, систем ПВО; что она нанесла серьезный ущерб российской логистике, поразив российские линии снабжения, и уничтожила большинство российских складов боеприпасов и командных пунктов... В общем, те же параметры, что и перед наземной фазой операции "Буря в пустыне" в 1991 году.

Наступление Украины едва началось. И из-за отсутствия воздушной мощи первая фаза займет гораздо больше времени, чем то, к чему люди привыкли. Но журналистам надо каждый день придумывать новую драму.

Реальная история здесь заключается в том, сколько еще сил готовит Украина, сколько еще сил тренируют Украина и НАТО, сколько еще вооружений должен предоставить Запад для этих новых подразделений.

На третьем этапе наступления украинские войска прорвут российские линии и освободят Мариуполь, перейдут Днепр и освободят Северный Крым, а потом уничтожат российскую армию на юге.

Победа Украины неизбежна. Нам просто нужно немного терпения.
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07.07.2023 17:14 Відповісти
 
 