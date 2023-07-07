Загрозу катастрофи на ЗАЕС повністю не знято, - Буданов
Загрозу катастрофи на Запорізкій АЕС повністю не знято, адже там досі перебувають російські загарбники.
Про це повідомив глава ГУР МО Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ.
"Загроза катастрофи на ЗАЕС повністю не знята, доки там російські окупанти. Зараз внаслідок вчинення певних дій рівень загрози техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС йде на спад", - йдеться в повідомленні.
За словами Буданова, про повне усунення ризиків на атомній станції наразі не йдеться, оскільки ЗАЕС продовжують контролювати російські окупанти.
"Поки станція зайнята російськими військами, це може повторитися будь-коли, якщо вони захочуть", - додав він.
Раніше Буданов заявив, що загроза катастрофи на ЗАЕС починає спадати.
Топ коментарі
+4 Микола Мазуренко #551183
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+4 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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+3 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар07.07.2023 14:57 Відповісти Посилання
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Загроза Україні залишиться й після перемоги над рашкою, адже при владі перебувають зедурні та зепокидьки.