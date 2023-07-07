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Загрозу катастрофи на ЗАЕС повністю не знято, - Буданов

заес

Загрозу катастрофи на Запорізкій АЕС повністю не знято, адже там досі перебувають російські загарбники.

Про це повідомив глава ГУР МО Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ.

"Загроза катастрофи на ЗАЕС повністю не знята, доки там російські окупанти. Зараз внаслідок вчинення певних дій рівень загрози техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС йде на спад", - йдеться в повідомленні.

За словами Буданова, про повне усунення ризиків на атомній станції наразі не йдеться, оскільки ЗАЕС продовжують контролювати російські окупанти.

"Поки станція зайнята російськими військами, це може повторитися будь-коли, якщо вони захочуть", - додав він.

Раніше Буданов заявив, що загроза катастрофи на ЗАЕС починає спадати.

Також читайте: Контрнаступ триває. Успіх буде, але згодом, - Буданов

Автор: 

Буданов Кирило (500) Запорізька АЕС (1430)


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Топ коментарі
+4
Сам собі перечить. Мовчав би
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07.07.2023 14:54 Відповісти
+4
А те що вона замінована то він знає??? Даже коли кацапи і підуть звідти то загроза буде, даже ще більша, бо кацапи можуть підірвати дистанційно і звалити все на Україну-бачте які вони криворукі ми вийшли а українці її ''бахнули'' . І такий про**б як з Чонгаром типу ''натиснув кнопочку, а воно не спрацювало'' не прокотить
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07.07.2023 15:12 Відповісти
+3
"Загроза повністю не знята... рівень загрози йде на спад... але це може повторитися будь-коли", просто блогер буданов
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07.07.2023 14:57 Відповісти
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Сам собі перечить. Мовчав би
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07.07.2023 14:54 Відповісти
тому що настоящее його прізвище ******* .((
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07.07.2023 15:32 Відповісти
"Загроза повністю не знята... рівень загрози йде на спад... але це може повторитися будь-коли", просто блогер буданов
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07.07.2023 14:57 Відповісти
Мало зелесрани сруливших из Украины миллионов людей. Надо ещё панику с ЗАЭС разгонять чтоб ещё бежали куда подальше отсюда.
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07.07.2023 15:00 Відповісти
Знову молфар безмозглий!...
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07.07.2023 15:02 Відповісти
арлекіно після ідіота - Буданов після Баканова - але у Зелі для нас інших начальників розвідки немає
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07.07.2023 15:06 Відповісти
Любителі інтриги. В них усе як у низькопробних серіальчиках.
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07.07.2023 15:08 Відповісти
А те що вона замінована то він знає??? Даже коли кацапи і підуть звідти то загроза буде, даже ще більша, бо кацапи можуть підірвати дистанційно і звалити все на Україну-бачте які вони криворукі ми вийшли а українці її ''бахнули'' . І такий про**б як з Чонгаром типу ''натиснув кнопочку, а воно не спрацювало'' не прокотить
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07.07.2023 15:12 Відповісти
Ну, як іще до нього донести щоб займався своїми професійними справами, а не піаром. Поклавши руку на серце чиспосердечно повідом, як там справи в опі з фсбшним кублом?
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07.07.2023 15:34 Відповісти
Контррозвідник, блд!
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07.07.2023 15:47 Відповісти
"Загрозу катастрофи на Запорізькій АЕС повністю не знято, адже там досі перебувають російські загарбники"
Загроза Україні залишиться й після перемоги над рашкою, адже при владі перебувають зедурні та зепокидьки.
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07.07.2023 16:22 Відповісти
Пішов на *** "розвідик" сраний.
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07.07.2023 19:19 Відповісти
 
 